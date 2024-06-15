A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Características de la Ética y Deontología Profesional y las Obligaciones del Profesional

Este artículo, aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre las Características de la Ética y Deontología Profesional y las Obligaciones del Profesional.

Visualización Jerárquica de Deontología profesional

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Deontología profesional

Véase la definición de Deontología profesional en el diccionario. Dentro del amplio campo de la deontología aplicada, la deontología profesional evalúa la dimensión moral de la actividad humana en las ocupaciones clásicas del derecho, la medicina, el ministerio y, por extensión, la enseñanza superior, la ingeniería, el periodismo, la gestión y otras ocupaciones que aspiran a un estatus profesional. La deontología profesional se ocupa de las normas y la conducta moral que rigen la profesión y a sus miembros. Más concretamente, la deontología profesional examina cuestiones, problemas y la responsabilidad social de la propia profesión y de los profesionales individuales a la luz de principios filosóficos, morales y jurídicos, entre los que se encuentran el deber y la obligación.

La ética profesional (véase más detalles en relación con su responsabilidad) se ocupa de los valores apropiados a ciertos tipos de actividad profesional, como la medicina y el derecho, que se han definido tradicionalmente en términos de un cuerpo de conocimientos y un ideal de servicio a la comunidad; y en los que los profesionales individuales tienen un alto grado de autonomía en su práctica.

Obligaciones en la Profesión y Características de la Deontología Profesional

Entre las instituciones más importantes de cualquier sociedad se encuentran las estructuras sociales mediante las cuales la sociedad controla el uso de conocimientos y habilidades especializados. Esto es especialmente cierto cuando aspectos muy valorados de la vida humana dependen de dichos conocimientos especializados, y más aún si la adquisición de dichos conocimientos requiere una larga formación teórica y un entrenamiento intensivo en su aplicación práctica bajo la supervisión de quienes ya son expertos, lo que hace que los conocimientos y la destreza en su aplicación sean inevitablemente exclusivos.

El control social sobre el uso de dichos conocimientos y habilidades es importante porque los miembros del grupo de expertos podrían utilizar su pericia exclusiva únicamente en su propio beneficio o incluso convertir a la sociedad en rehén de su pericia. Pero quienes podrían ejercer ese control, si están fuera del grupo de expertos, no pueden depender de su comprensión de esa pericia precisamente porque carecen de los conocimientos y la formación práctica pertinentes. Entonces, ¿cómo puede una sociedad controlar el uso de conocimientos especializados importantes y dar seguridad a los que están fuera del grupo de expertos para que puedan disfrutar de los valores que dependen de ellos? Una de las estructuras sociales más importantes desarrolladas con este fin es la institución de la profesión.

En la mente de mucha gente, es prestando públicamente un juramento como una persona se convierte en profesional y adquiere obligaciones específicamente profesionales; y de hecho el término profesión nos viene del latín professio que viene a su vez del verbo griego prophaino, "declarar públicamente". Pero no es el juramento con el que concluye clásicamente la formación profesional lo que crea a los profesionales o produce sus obligaciones especiales. Es al presentarse ante los demás como poseedores y practicantes de los conocimientos de una profesión cuando declaran públicamente que son miembros de una profesión y aceptan sus compromisos éticos como propios.

El juramento que prestan muchos nuevos profesionales es más bien un recordatorio para los que comienzan la práctica profesional de que ésta conlleva importantes compromisos éticos y una garantía pública a la comunidad en general por parte de los nuevos profesionales de que comprenden y aceptan esta realidad. En la mente de muchos profesionales maduros, no fue el juramento formal ni ninguna otra actividad pública lo que les convirtió en profesionales, sino más bien su sentido personal de vocación, de una llamada o de ser llamados, a esta forma de vida. Hay algo realmente admirable en esta visión de la profesión, porque la práctica profesional es lo suficientemente desafiante desde el punto de vista ético como para que sólo aquellos con un profundo sentido del compromiso ético personal puedan afrontar bien sus retos. Pero sería un grave error centrar toda la atención en la persona del profesional comprometido y ninguna en los importantes sistemas sociales en los que esa persona funciona.

En primer lugar, el contenido de la deontología de cada profesión -es decir, la deontología que el profesional comprometido está llamado a practicar- es el contenido de un diálogo permanente entre la profesión en su conjunto y la comunidad más amplia en la que ejerce. En segundo lugar, la práctica de cada profesional es necesariamente una práctica en conjunción con alguien a quien se presta servicio, con frecuencia una persona capaz e independiente que toma decisiones y siempre alguien cuyo bienestar no está totalmente definido por los valores de la profesión. La vocación o vocación del profesional comprometido es precisamente una vocación social, una llamada a las relaciones deontologías con las personas a las que sirve en el contexto de la relación adecuada de toda la profesión con la comunidad en general. La práctica de conocimientos especializados y los compromisos morales especiales asociados a la práctica profesional son lo que más diferencia a una profesión de otras ocupaciones.

Algunas observaciones adicionales: Todas las formas en que las personas dedican su tiempo a ganarse la vida implican habilidades y conocimientos de valor para los demás e implican relaciones con los demás que tienen un significado ético, como mínimo la prohibición de la coacción y la exigencia de que las personas cumplan sus contratos que caracteriza a las relaciones de mercado. Pero el análisis que acabamos de ofrecer indica que la práctica profesional específica implica una combinación particular de experiencia institucionalizada y obligaciones deontologías especiales que van más allá de las obligaciones del mercado.

Son estas características en su conjunto las que diferencian a las profesiones de otras ocupaciones. Las características clave de una profesión Algunos filósofos sociales y un gran número de sociólogos, siguiendo al francés Émile Durkheim (1858-1917) y al estadounidense Talcott Parsons (1902-1979), han estudiado en profundidad la institución de la profesión y han intentado identificar sus elementos esenciales. La tarea no es fácil porque son muchos los grupos que han querido apropiarse del título de profesión para disfrutar de las recompensas sociales que conlleva. Además, los términos profesión y profesional tienen usos tanto normativos como descriptivos en el discurso ordinario. No obstante, si se buscan rasgos comunes entre los ejemplos más evidentes de esta institución, como la medicina, el derecho y la odontología, es posible elaborar una lista útil de rasgos característicos.

ESPECIALIZACIÓN IMPORTANTE Y EXCLUSIVA

Para que un grupo ocupacional sea una profesión, debe proporcionar a sus clientes algo que la comunidad en general juzgue extremadamente valioso, ya sea por su valor intrínseco o porque es una condición previa necesaria para que cualquier persona alcance objetivos valiosos, o ambas cosas. La salud y la preservación de la vida, por citar dos objetivos comúnmente identificados de las profesiones sanitarias, son considerados por casi todo el mundo valores de primer orden, ya sea como valores intrínsecos o como condiciones previas necesarias para que las personas alcancen cualquier otra cosa que valoren.

Del mismo modo, la seguridad de la propiedad y de la persona frente a los errores de los demás y frente al funcionamiento adverso del gobierno y del sistema legal, como una descripción defendible del objetivo de la profesión jurídica, también se valora ampliamente como una condición previa para alcanzar cualquier otro objetivo que se tenga. La pericia de una profesión tiene componentes cognitivos (teóricos y fácticos) y prácticos (frutos del aprendizaje experimental) que son lo suficientemente sutiles y complejos como para que sólo se pueda confiar en las personas que han recibido una formación específica y exhaustiva en ellos, por parte de personas ya expertas, para obtener los beneficios pertinentes para aquellos a los que sirve la ocupación. En la división práctica de las labores de una sociedad, esto hace que la posesión de tal pericia sea exclusiva de un grupo relativamente pequeño.

Además, por la misma razón, sólo se puede confiar en las personas plenamente formadas tanto en el conocimiento como en la práctica de la especialidad de una profesión para juzgar correctamente la necesidad de la intervención de un experto en una situación determinada o para juzgar la calidad de dicha intervención cuando se está llevando a cabo. En cambio, las personas no formadas no pueden emitir juicios fiables. Dada la importancia de lo que está en juego, no basta con juzgar la actuación únicamente sobre la base de sus resultados a largo plazo, incluso cuando la persona no experta pueda realizar tal juicio sin ayuda.

Los resultados a largo plazo no se conocerán hasta dentro de algún tiempo, y el riesgo de consecuencias negativas mientras tanto, en un asunto de gran importancia, es demasiado grande. La pericia de una profesión implica no sólo conocimientos especializados y complejos, tanto teóricos como prácticos, sino también la aplicación de estos conocimientos. Esta es la razón por la que el dominio de la pericia de una profesión requiere una educación tanto experiencial como cognitiva. Algunas observaciones adicionales: También por eso se dice que los miembros de una profesión "ejercen" su pericia. Una profesión no está formada simplemente por expertos, sino por practicantes de un cuerpo de conocimientos.

RECONOCIMIENTO INTERNO Y EXTERNO

Una profesión, como grupo profesional exclusivo debido a su especialización, también se caracteriza por un conjunto de relaciones internas, de las cuales la más importante es el reconocimiento mutuo de la especialización por parte de sus miembros. Estas relaciones internas pueden seguir siendo informales o pueden llegar a ser bastante formales, como cuando una comunidad de expertos que reconocen mutuamente sus conocimientos especializados establece una organización formal. Así pues, la expresión "profesión médica" se refiere más propiamente a todos los expertos en la práctica de la medicina, mutuamente reconocidos como tales, dentro de los límites geográficos que sean pertinentes.

Sin embargo, esta misma expresión también se utiliza para referirse a la principal organización nacional de estas personas, la Asociación Médica Americana (AMA), o a un conjunto más amplio de asociaciones, incluida la AMA, a las que probablemente pertenecerían los médicos. No obstante, lo más importante aquí no es el carácter formal de la asociación entre expertos, sino el hecho de que se reconozcan mutuamente sus conocimientos. Existen otras expresiones -por ejemplo, "medicina organizada"- para referirse a grupos formalmente constituidos. Los conocimientos especializados de una profesión también son reconocidos por los miembros de la comunidad en general. Este reconocimiento puede seguir siendo bastante informal, o el reconocimiento externo de los conocimientos especializados de una profesión puede expresarse en acciones formales de la comunidad en general, como la certificación, la concesión de licencias, etc., que confieren autoridad formal en asuntos relacionados con los conocimientos especializados de la profesión a un grupo organizado de profesionales.

A un grupo se le puede otorgar, por ejemplo, la autoridad exclusiva para determinar el grado de pericia que necesitan quienes pretendan ejercerla y para poner a prueba la pericia de quienes deseen hacerlo. Dicha autorización suele incluir también la concesión de autoridad exclusiva para formar y certificar a los nuevos miembros de la profesión. Pero, al igual que ocurre con el reconocimiento interno, lo esencial para el carácter de una profesión es la realidad del reconocimiento por parte de la comunidad de la pericia del grupo, no el grado en que se haya formalizado.

AUTONOMÍA EN MATERIA DE PRÁCTICA PERICIAL

Dado que la actividad de una profesión es tan valorada por aquellos a los que sirve, y dado que el desempeño adecuado y los juicios fiables sobre el desempeño dependen de conocimientos especializados que son inevitablemente exclusivos y, por lo tanto, no están disponibles para la persona común, aquellos a los que sirve una profesión conceden habitualmente a sus miembros una amplia autonomía en el desempeño de la práctica de la profesión. El término autonomía tiene una serie de usos importantes en el discurso moral y aparece a menudo cuando se debaten cuestiones de bioética. En este caso, sin embargo, el término se refiere específicamente a la aceptación por parte de otros de los juicios de los profesionales como determinantes en cualquier asunto que se encuentre dentro del ámbito de competencia de la profesión correspondiente.

Esta autonomía puede caracterizar tres tipos de juicios de los profesionales. En primer lugar, este tipo de autonomía depende del supuesto de que cada miembro de la comunidad de expertos posee los conocimientos profesionales pertinentes y, por lo tanto, es un proveedor fiable de sus beneficios. En este caso, la autonomía profesional se extiende a tres ámbitos de la práctica profesional: (1) determinar las necesidades específicas de la persona que solicita los servicios en cuestiones que entran dentro del ámbito de competencia de la profesión; (2) determinar los resultados probables de las diversas medidas que podrían adoptarse en respuesta a estas necesidades; y (3) juzgar cuál de las posibles medidas es más probable que satisfaga mejor estas necesidades.

Consideremos, por ejemplo, el encuentro entre un médico o un dentista y un paciente. El paciente suele aceptar sin rechistar los juicios del médico sobre estos tres aspectos: (1) la naturaleza del estado actual del paciente y de su necesidad de atención, en su caso (diagnóstico); (2) las posibles medidas que podrían adoptarse en respuesta y sus probables resultados (pronóstico); y (3) la probabilidad de que una de estas medidas satisfaga las necesidades del paciente mejor que las demás (recomendación de tratamiento). Además de estos elementos, los profesionales también emiten juicios sobre los pasos intermedios e instrumentales necesarios para llevar a cabo el curso de acción elegido.

Pero estos juicios pueden relegarse, y con frecuencia se relegan, a otra persona, como un técnico. Esta persona, aunque es capaz de emitir juicios sobre la aplicación adecuada de acciones instrumentales ya identificadas como necesarias, no es necesariamente capaz de juzgar de forma fiable la necesidad de estas acciones o cuál de las posibles acciones satisfará mejor la necesidad. Aunque las personas que solicitan los servicios de un profesional suelen conceder este tipo de autonomía al profesional, no suelen hacerlo simplemente sobre la base de sus juicios individuales acerca de la pericia del profesional.

Por el contrario, se basan en una serie de factores más complejos, como el reconocimiento de la comunidad (externo) de la competencia del grupo profesional y el reconocimiento del grupo profesional (interno) de la competencia del profesional en cuestión. Por lo tanto, aunque esta concesión de autonomía profesional suele producirse principalmente en la interacción entre un individuo necesitado y un profesional concreto, su significado completo sólo puede entenderse en el contexto social de la institución de la profesión. Un segundo tipo de juicio que a veces otorga autonomía a la comunidad en general se refiere a las diversas características de la situación en la que se produce el encuentro entre el profesional y la persona que busca sus servicios. Los profesionales a menudo buscan y la comunidad en general y las personas que buscan servicios profesionales a menudo conceden a los profesionales una autonomía adicional considerable a la hora de determinar las circunstancias inmediatas de su práctica.

El alcance de este aspecto de la autonomía profesional depende de las respuestas a dos preguntas: ¿Qué aspectos de las circunstancias inmediatas de la práctica afectan significativamente a la calidad de la actuación profesional? ¿Y qué factores adicionales prefieren controlar los miembros de la profesión, ya sea por su conveniencia o por la convicción, posiblemente no examinada o incluso errónea, de que afectan a la calidad del rendimiento profesional? Por ejemplo, los médicos, y no sus pacientes, suelen controlar gran parte de la rutina diaria de la práctica médica. En el mercado, este control podría explicarse fácilmente como el control de los productores sobre el producto que ofrecen.

La Autenticidad y la Convicción: Mejor que la Conformidad: “Quizá la más importante de todas las leyes mentales es la Ley de la Convicción. Esta ley dice que cualquier cosa que creamos con convicción se convierte en realidad. No creemos lo que vemos, vemos aquello en lo que ya creemos. En realidad, contemplamos nuestro mundo a través de un cristal de creencias, actitudes, prejuicios e ideas preconcebidas. No somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos, eso somos.” - Brian Tracy

Pero los médicos suelen justificar esas pautas preferidas alegando que maximizan el servicio que prestan a sus pacientes. A su vez, los pacientes suelen cambiar sus horarios diarios en consecuencia, incluso si dudan de que los inconvenientes que aceptan sean de hecho la única forma en que los médicos pueden atender mejor a todos sus pacientes. En tercer lugar, la capacidad de los profesionales para emitir juicios fiables para sus clientes también está condicionada por otros factores situacionales aún más remotos sobre los que los profesionales pueden buscar, y la comunidad en general puede conceder, cierto grado de control. En un grado aún mayor que la autonomía en la toma de decisiones prácticas y en el control de las circunstancias inmediatas de la práctica, la autonomía de este tercer tipo se concede normalmente no a los miembros individuales de una profesión, sino a grupos organizados de profesionales.

Por ejemplo, la oposición de los médicos a los programas de seguro médico a mediados del siglo XX y su posterior oposición a los programas de asistencia sanitaria financiados por el gobierno federal para los necesitados fueron esfuerzos por preservar la estructura económica preferida por la comunidad médica para la distribución de la asistencia sanitaria, es decir, el mercado de pago por servicio. En una época, los médicos también ejercían un control casi total sobre los hospitales de Estados Unidos. Creían que sus acuerdos económicos e institucionales preferidos para los hospitales eran la mejor manera de producir asistencia sanitaria para sus pacientes.

Durante varios años, la comunidad en general aceptó este razonamiento y concedió a los médicos un gran control sobre la economía y las instituciones sanitarias, y sólo en la última década del siglo XX se produjeron cambios drásticos en este sentido. Sin embargo, en lo que respecta a estos cambios, cabe señalar que la disminución del control de los médicos sobre estos aspectos de la atención sanitaria no ha implicado una disminución de la autonomía profesional de los médicos en asuntos centrales de su experiencia, la primera categoría de autonomía profesional que se ha analizado anteriormente.

LAS OBLIGACIONES DE LAS PROFESIONES Y LOS PROFESIONALES

La última característica de la institución de la profesión, y la más importante a efectos actuales, es que la pertenencia a una profesión implica la aceptación por parte de sus miembros de una serie de normas deontologías de ejercicio profesional. La comparación de lo que puede denominarse una imagen "normativa" de una profesión con lo que puede denominarse una imagen "comercial" puede aclarar este punto. Según la imagen comercial, el ejercicio de una profesión no difiere en principio de la venta de productos en el mercado. El profesional tiene un producto que vender y llega a los acuerdos adecuados y necesarios con los compradores interesados.

Aparte de la obligación fundamental de no coaccionar, engañar o defraudar a los demás, el profesional no tiene otras obligaciones con nadie, salvo las que contrae voluntariamente con personas o grupos concretos. Según la imagen comercial, en otras palabras, no hay valores ni obligaciones específicamente profesionales en ninguna profesión. No hay nada a lo que una persona esté obligada precisamente por ser profesional.

Algunos comentaristas consideran que la imagen comercial es una descripción exacta de cómo son las profesiones, mientras que otros sostienen que los profesionales o la comunidad en general estarían mejor si las profesiones se ajustaran más a esta visión (Sade; Kuskey). Pero recordemos que todos los grupos profesionales tienen un rincón sobre alguna forma valiosa de conocimiento dentro de una sociedad. Dondequiera que esto ocurra, hay poder: poder para controlar el propio conocimiento y, especialmente, poder sobre los aspectos de la vida humana que dependen de este conocimiento. Comparemos ahora cómo se trata a los distintos grupos de poder en la sociedad estadounidense. Contraste a los profesionales con los políticos, por ejemplo. La experiencia ha enseñado que los políticos caerán en la tentación de abusar de su poder. En consecuencia, los estadounidenses quieren vigilarlos de cerca. Podría decirse que ésta es una de las razones por las que los estadounidenses aceptan sin demasiadas quejas el terriblemente ineficaz sistema de reelección periódica, por poner un ejemplo: el sistema permite a la población vigilar de cerca a los que tienen poder político.

Algunas observaciones adicionales: También puede ser la razón por la que los estadounidenses toleran los excesos de una prensa libre, porque una prensa libre significa que será mucho más difícil para los políticos abusar de su poder. Pero las profesiones, aunque se enfrentan a cierto grado de regulación a través de consejos de licencias y similares, están sujetas a muy poca supervisión en la sociedad estadounidense. De hecho, incluso cuando existe regulación, las profesiones suelen estar reguladas por sus propios miembros, no por la comunidad en general. ¿Cómo se asegura la comunidad de que no se hará un mal uso del poder de las profesiones? La respuesta es: mediante las instituciones de obligación profesional. Cuando una persona accede a una profesión, asume obligaciones, obligaciones cuyo contenido se ha elaborado y se afirma o ajusta continuamente a través de un diálogo continuo entre el grupo de expertos y la comunidad en general.

En otras palabras, existen obligaciones convencionales, más allá de las obligaciones contraídas en otras relaciones humanas, que tanto los individuos como los grupos tienen por el mero hecho de ser miembros de una profesión. Las profesiones y los profesionales tienen obligaciones, y el contenido de estas obligaciones para cada profesión constituye la "ética profesional" de dicha profesión. De este modo, el modo en que una profesión funciona dentro de una comunidad más amplia es inherentemente normativo. Es decir, la institución de la profesión es tal que para cada profesión existen normas deontologías que se aplican tanto a las acciones de todo el grupo profesional como a las acciones de cada miembro de la profesión.

Las principales categorías de normas profesionales

Aunque la mayoría de las profesiones han articulado un código deontológico u otra declaración de las normas de su práctica profesional, tales declaraciones nunca son completas ni plenamente autorizadas. Son, en el mejor de los casos, buenas representaciones parciales del contenido de las normas y obligaciones de la profesión. El contenido completo de estas normas es fruto de un diálogo permanente entre el grupo de expertos y la comunidad en general, de cuyo reconocimiento de la pericia y concesión de autonomía profesional depende el grupo de expertos para su estatus como profesión. Por lo tanto, el esfuerzo por responder a preguntas como "¿Qué normas profesionales se aplican a esta situación?" y "¿Qué está obligado a hacer un miembro de esta profesión en esta situación?" debe incluir la pregunta de qué entiende la comunidad en general por esas normas y obligaciones, en lugar de considerar únicamente las opiniones del grupo profesional o de alguna organización u organizaciones dentro de él.

Determinar las normas de una profesión es, por tanto, una empresa mucho más sutil de lo que podría parecer. Incluso las conocidas categorías morales de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia son sólo un punto de partida útil. Otra forma de examinar las normas de una profesión es en términos de nueve categorías de obligación profesional que se han identificado a partir de estudios de numerosos grupos profesionales (Ozar y Sokol). Cada una de estas categorías proporciona un conjunto de preguntas sobre las normas de una profesión para su uso en la reflexión personal sobre las propias obligaciones, en el estudio académico y en la educación deontología profesional.

En pocas palabras, las nueve categorías de preguntas sobre las obligaciones profesionales son: ¿Quiénes son los principales clientes de esta profesión? ¿Cuáles son los valores centrales de esta profesión? ¿Cuál es la relación ideal entre un miembro de esta profesión y un cliente? ¿Qué sacrificios se exigen a los miembros de esta profesión y en qué aspectos las obligaciones de esta profesión tienen prioridad sobre otras consideraciones moralmente relevantes que afectan a sus miembros? ¿Cuáles son las normas de competencia de esta profesión? ¿Cuál es la relación ideal entre los miembros de esta profesión y los coprofesionales? ¿Cuál es la relación ideal entre los miembros de esta profesión y la comunidad en general? ¿Qué deben hacer los miembros de esta profesión para que todos los que lo necesiten puedan acceder a los servicios de la profesión? ¿Qué están obligados a hacer los miembros de esta profesión para preservar la integridad de su compromiso con sus valores y educar a los demás sobre ellos?

EL CLIENTE PRINCIPAL

Algunas observaciones adicionales: Toda profesión tiene un cliente o clientes principales, es decir, una categoría o categorías de personas a cuyo bienestar la profesión y sus miembros se comprometen principalmente a servir. (La lengua inglesa no dispone de un sustantivo genérico satisfactorio para referirse a la persona o clase de personas a las que sirve una profesión. Beneficiario es correcto desde el punto de vista etimológico, pero es torpe y suele asociarse a fideicomisos o seguros. Cliente tiene connotaciones demasiado comerciales, pero parece mejor que cualquier otro término para los fines actuales).

Para algunas profesiones, la identificación del cliente principal parece bastante fácil. Se podría decir que el cliente principal de un médico y una enfermera, por ejemplo, es el paciente. Pero, ¿quién es el cliente principal de un abogado? ¿Es simplemente la parte cuyo caso representa o a la que asesora? A los abogados se les dice y anuncian en sus autodescripciones y códigos de conducta que tienen obligaciones para con todo el sistema de justicia; por lo tanto, hay cosas que como profesionales no pueden hacer deontologíamente, incluso si hacerlas favoreciera la situación de la parte a la que representan o asesoran. Así pues, parece que la respuesta a la pregunta sobre el cliente principal de la profesión jurídica es compleja, ya que implica no sólo a las personas a las que los abogados representan o asesoran, sino también a todo el sistema judicial y/o quizás a toda la comunidad en general a la que sirve dicho sistema. Una vez que se advierte este tipo de complejidad sobre el cliente principal, incluso los casos que inicialmente parecen sencillos resultan ser más complejos.

El médico y la enfermera deben atender no sólo al paciente que tienen delante, por ejemplo, sino también a los que están en la sala de espera o a los demás pacientes de la unidad hospitalaria, etcétera. De hecho, tienen obligaciones con todos los pacientes de la institución en la que trabajan, o con todos sus pacientes registrados si ejercen la medicina privada. Algunas observaciones adicionales: También tienen obligaciones importantes para con el público en general; por ejemplo, están obligados a actuar con cautela para no propagar la infección de los pacientes que atienden a sí mismos o a otros pacientes. En todos los casos, esta pregunta sobre el cliente principal es una de las primeras que deben plantearse para que queden claras las obligaciones de una profesión concreta: ¿a quién sirve principalmente la profesión?

LOS VALORES CENTRALES DE LA PROFESIÓN

Algunas observaciones adicionales: Toda profesión se centra únicamente en determinados aspectos del bienestar de sus clientes. A pesar de la retórica de las profesiones, la comunidad en general no espera que ningún grupo profesional sea experto en todo el bienestar de sus clientes ni que garantice a sus clientes todo lo que es valioso para ellos. Más bien, hay una serie de valores en los que se centra la experiencia de cada profesión, y el trabajo y la obligación de esa profesión es trabajar para garantizar estos valores a sus clientes. Estos valores pueden denominarse los valores centrales de la profesión. La mayoría de las profesiones se comprometen a perseguir más de un valor central para los clientes. Por ejemplo, independientemente de otros valores centrales para una profesión determinada, el valor de la autonomía del cliente suele ser también un valor central.

La eficiencia en el uso de los recursos puede tener una posición similar. En cualquier caso, si existe más de un valor central para una profesión determinada, cabe preguntarse si todos estos valores tienen el mismo rango, o si los miembros de la profesión se comprometen a elegirlos en algún orden jerárquico cuando no pueden realizarse todos a la vez.

Por ejemplo, los valores propuestos como los valores centrales que la profesión odontológica se compromete a perseguir para sus pacientes, por orden de importancia decreciente, son: la vida y la salud general; la salud bucodental (entendida como un funcionamiento bucodental adecuado y sin dolor); la autonomía del paciente (es decir, el control del paciente), siempre que sea factible, sobre lo que le ocurre a su cuerpo; los modelos preferidos de práctica odontológica; las consideraciones estéticas; y la eficiencia en el uso de los recursos (Ozar y Sokol). Toda profesión necesita plantearse y responder a la pregunta: ¿Cuáles son sus valores centrales? ¿Qué aspectos concretos del bienestar humano debe garantizar cada miembro de esta profesión a sus clientes? Y si hay más de uno, ¿cuál tiene prioridad?

LA RELACIÓN IDEAL ENTRE PROFESIONAL Y CLIENTE

El objetivo de la relación entre un profesional y un cliente es aportar al cliente determinados valores que no puede alcanzar sin la experiencia del profesional. Para conseguirlo, tanto el profesional como el cliente deben hacer una serie de juicios y elecciones sobre las intervenciones del profesional. Esta tercera categoría de normas profesionales aborda los papeles adecuados del profesional y el cliente a la hora de realizar estos juicios y elecciones. Pueden distinguirse al menos cuatro modelos generales de este tipo de relaciones: En un "modelo comercial", sólo rige la moralidad mínima del mercado. En otras palabras, ninguna de las partes tiene obligaciones más allá de la prohibición general de la coacción y el fraude, a menos y hasta que las personas se comprometan libremente a obligarse mutuamente de otras formas específicas.

En un "modelo gremial", el énfasis se pone en la pericia del profesional y la falta de ella del cliente, de modo que sólo el profesional es el miembro activo en todos los juicios y elecciones sobre los servicios profesionales para el cliente. En un "modelo de agente", la experiencia del profesional se pone simplemente al servicio de los valores y objetivos del cliente sin interferencia de ningún objetivo o valor en competencia, incluidos los valores con los que la profesión está comprometida desde el principio. En un "modelo interactivo", ambas partes tienen contribuciones insustituibles que hacer en el proceso de toma de decisiones. El profesional ofrece su experiencia para ayudar a satisfacer las necesidades del cliente y tiene un compromiso con los valores centrales de la profesión, y el cliente aporta sus propios valores y prioridades, así como el valor de su autodeterminación.

Idealmente, las dos partes juzgan juntas qué intervenciones profesionales beneficiarán más al cliente y deciden juntas llevarlas a cabo. Además, dado que la relación ideal se describe en relación con adultos plenamente funcionales, las normas de una profesión también deben incluir cómo deben interactuar sus miembros con clientes que no son capaces de participar plenamente en la toma de decisiones sobre las intervenciones profesionales. Estos clientes pueden ser niños, discapacitados y personas cuya capacidad de participación se vea mermada por el miedo, la enfermedad u otras circunstancias.

SACRIFICIO Y LA PRIORIDAD RELATIVA DEL BIENESTAR DEL CLIENTE

La mayoría de los sociólogos que estudian las profesiones mencionan el "compromiso con el servicio" o el "compromiso con el público" como uno de los rasgos característicos de una profesión. Del mismo modo, los códigos deontológicos y otras autodescripciones de la mayoría de las organizaciones profesionales otorgan un lugar destacado al interés del cliente o al servicio al público. Pero estas expresiones están sujetas a muchas interpretaciones diferentes con implicaciones significativamente distintas para la práctica real. Consideremos, por ejemplo, lo que podría denominarse una interpretación "minimalista" de esta norma general.

Según esta interpretación, un profesional tendría la obligación de considerar el bienestar del cliente sólo como una de sus preocupaciones más importantes. Esta interpretación se denomina minimalista porque si se le diera menos importancia, no podría decirse que el bienestar del cliente tuviera prioridad alguna para el profesional. Por otra parte, según una interpretación "maximalista", el profesional tiene la obligación de anteponer el bienestar de los clientes a cualquier otra consideración, tanto a sus propios intereses como a cualquier otra obligación o preocupación que pueda tener.

Es dudoso que cualquiera de estas interpretaciones represente con exactitud lo que la comunidad en general quiere o entiende en este asunto. La obligación profesional exige casi con toda seguridad que los miembros de una profesión acepten ciertos sacrificios de otros intereses en interés de sus clientes. Por otra parte, aunque sólo fuera para garantizar un suministro continuado de profesionales que cubran sus necesidades en el futuro, la comunidad en general no exigiría realmente que el compromiso de un miembro de cualquier profesión fuera absoluto o que impusiera el máximo de sacrificios en aras del bienestar del cliente en todas las circunstancias. El contenido real de la obligación profesional a este respecto se sitúa en algún punto intermedio.

Por lo tanto, cada grupo profesional tiene, como elemento de sus obligaciones elaboradas a lo largo del tiempo en diálogo con la comunidad en general, la obligación de aceptar ciertos tipos de sacrificios, ciertos grados de riesgo en determinados asuntos, etcétera. En el caso de los profesionales de la salud, existe un cierto grado de riesgo de infección, aceptado para poder servir a sus clientes. En otras profesiones puede ser sobre todo un riesgo de pérdida financiera, pérdida social o crítica. En cualquier caso, plantear esta cuestión y tratar de identificar los tipos y grados de riesgo que forman parte de las obligaciones de cada profesión debería formar parte de la reflexión sobre la deontología de cada profesión y de toda formación en deontología profesional.

COMPETENCIA

Algunas observaciones adicionales: Todo profesional está obligado a adquirir y mantener la experiencia necesaria para llevar a cabo sus tareas profesionales, y todo profesional está obligado a llevar a cabo sólo aquellas tareas que estén dentro de su competencia. La competencia es probablemente la categoría más obvia de la obligación profesional. Algunas observaciones adicionales: También es la más fácil de describir de manera general. Si un profesional no aplica sus conocimientos especializados o no obtiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo una determinada tarea, estos fallos contradicen directamente tanto la razón de ser de un experto como el fundamento mismo por el que la comunidad en general otorga el poder de decisión al profesional en primer lugar. Pero determinar qué se considera competencia por parte de un miembro de una profesión determinada, tanto en general como en relación con tareas específicas, es una cuestión compleja.

En la práctica, y casi por necesidad, los juicios detallados sobre los conocimientos necesarios se dejan en manos de los expertos, de la propia profesión. Pero la comunidad en general suele exigir que se den explicaciones sobre el razonamiento general. En concreto, la comunidad debe comprender los juicios de riesgo-beneficio que implica toda determinación de competencia mínima.

En efecto, a medida que se eleva el nivel de competencia identificado como el mínimo aceptable en algún asunto, la disponibilidad relativa de ese nivel de experiencia para los clientes de la profesión disminuirá, y estas compensaciones deben hacerse en diálogo con la comunidad en general, no unilateralmente por los miembros de la profesión por sí solos.

RELACIONES IDEALES ENTRE COPROFESIONALES

Cada profesión también tiene normas, en su mayoría implícitas y no examinadas, sobre la relación adecuada entre miembros de la misma profesión en diversos asuntos y también entre miembros de distintas profesiones cuando tratan con el mismo cliente. Algunos elementos de la relación adecuada entre un médico de familia y un especialista renal, por ejemplo, no son cuestiones de etiqueta, pero afectan directamente a la capacidad de la profesión médica para alcanzar sus fines. Lo mismo ocurre con las relaciones entre médicos y enfermeras, dentistas e higienistas dentales, odontólogos y médicos, etc., cuando atienden al mismo paciente, y entre arquitectos e ingenieros cuando prestan sus servicios al mismo cliente.

Algunos aspectos de estas relaciones vienen dictados por la obligación de cada profesional de no ejercer más allá de sus competencias y, por tanto, de solicitar ayuda a otros profesionales cuando un asunto concreto requiere conocimientos especializados que el primer profesional no posee. Pero otros aspectos de las relaciones coprofesionales también se rigen por normas profesionales, aunque rara vez sean explícitas. Por ejemplo, ¿cómo deben comunicarse los coprofesionales con un cliente acerca de sus distintas recomendaciones para el cliente cuando estas diferencias no se derivan de distintas interpretaciones de los hechos, sino de distintas filosofías de la práctica dentro de sus distintas profesiones o de los valores centrales de sus profesiones, que son diferentes o están jerarquizados de forma distinta?

LA RELACIÓN ENTRE LA PROFESIÓN Y LA COMUNIDAD EN GENERAL

Las actividades de cada profesión también implican diversas relaciones entre la profesión como grupo, o sus miembros individuales, y las personas que no son coprofesionales ni clientes. Estas relaciones pueden implicar a la comunidad en su conjunto, a varios subgrupos significativos o a individuos concretos. Algunas observaciones adicionales: Toda profesión, precisamente porque se le permite autorregularse, por ejemplo, debe a la comunidad en general el esfuerzo necesario para llevar a cabo esta tarea concienzudamente.

Esto incluye proporcionar y supervisar los programas educativos y las instituciones en las que los nuevos miembros de la profesión reciben su formación como profesionales; supervisar las actividades colectivas de los miembros de la profesión en sus diversas organizaciones profesionales para asegurarse de que estas organizaciones actúan de forma coherente con las demás obligaciones profesionales de los miembros; y disponer de medidas para supervisar y corregir la práctica incompetente o profesionalmente inadecuada por parte de los miembros individuales del grupo.

Cada profesión tiene una obligación educativa con la comunidad en general. La razón es que, tanto a través de las acciones de sus miembros individuales como a través de las acciones colectivas, cada profesión funciona como el principal educador de la comunidad en relación con aquellos elementos de la experiencia de la profesión que la comunidad no profesional necesita comprender para funcionar eficazmente en la vida ordinaria. Así, por ejemplo, las profesiones sanitarias tienen la obligación de educar al público en materia de higiene y autocuidado de la salud; y las profesiones científicas y de ingeniería tienen la obligación de educar en materia de prácticas de seguridad que la comunidad de legos necesita conocer en la vida diaria. Un tipo de obligación más sutil en relación con la comunidad en general tiene que ver con el contenido de conceptos de valores clave que pasan a formar parte de la cultura pública y desempeñan un papel crucial en la vida privada de las personas y, sobre todo, en las políticas públicas, pero cuyo contenido está muy influido por los miembros de una profesión o de un grupo de profesiones. Por ejemplo, las profesiones de ingeniería ejercen una poderosa influencia formativa sobre las nociones culturalmente dominantes de seguridad y riesgo físico; las profesiones sanitarias son más responsables que ningún otro grupo de educar al público sobre lo que significa estar sano; etcétera. Se trata de un ámbito de la obligación profesional para con la comunidad en general al que se ha prestado poca atención, pero que reviste una importancia deontología permanente.

ACCESO A LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Los servicios profesionales se distribuyen en una sociedad mediante un complejo sistema de estructuras económicas, jurídicas y sociales. Estas estructuras determinan principalmente quién en la sociedad tendrá acceso a los servicios de las profesiones cuando los necesite. Pero como todo profesional está comprometido con los valores centrales de su profesión, ningún profesional puede mostrarse indiferente de forma coherente cuando un número significativo de personas de la sociedad necesita ayuda profesional para alcanzar estos valores y su necesidad sigue sin ser satisfecha.

Sin embargo, no existe una única respuesta óptima a la pregunta: "¿Qué debo hacer cuando el sistema de distribución de la sociedad deja sin acceso a los servicios de mi profesión a las personas que los necesitan?". Cada profesional responderá a este aspecto de su obligación profesional de distintas maneras. Para algunos supondrá un servicio pro bono o caritativo de un tipo u otro. Para otros, supondrá abogar por cambios en el sistema de distribución o por programas financiados con fondos públicos para prestar servicios a los más desfavorecidos. Otros se centrarán en los juicios de valor emitidos por los responsables de la toma de decisiones en el ámbito público, que posiblemente conceden una prioridad demasiado baja al tipo de bienestar que proporciona la profesión.

Pero en cualquier caso, el acceso a los servicios de la profesión por parte de quienes los necesitan en la sociedad es una cuestión que merece especial atención y una atención explícita en la articulación de la deontología de toda profesión.

INTEGRIDAD Y EDUCACIÓN

Por último, existe un componente muy sutil de la conducta por el que una persona comunica a los demás lo que representa, no sólo en los propios actos de la persona, sino también en cómo se eligen estos actos y en cómo la persona se presenta a los demás al llevarlos a cabo. Las dos palabras que parecen comunicar el núcleo de esta preocupación son integridad y educación, especialmente cuando ambas palabras van emparejadas. Cada profesión defiende, o "profesa", ciertos valores que se compromete a hacer realidad tanto para sus clientes individualmente como para la comunidad en general.

Pero las prioridades personales de un profesional pueden comunicar una serie de valores diferentes, aunque las intervenciones que elija para sus clientes y sus esfuerzos por establecer relaciones adecuadas con ellos se ajusten a las normas aceptadas. La preocupación por este tipo de comunicación a sus pacientes y al público en general, por ejemplo, motiva a algunos profesionales de la salud a establecer en su vida personal pautas de vida sana en consonancia con lo que dicen a sus pacientes.

Este artículo del compromiso profesional también hace que las actividades personales ilegales por parte de los abogados sean de algún modo doblemente incorrectas. Así pues, los profesionales pueden estar obligados a hacer algunas cosas y a abstenerse de hacer otras para mantenerse fieles a los valores que defiende su profesión y, de ese modo, educar a los demás en esos valores con su propio ejemplo. Sin duda hay otras formas útiles de dividir el tema general de la obligación profesional además de estas nueve categorías. La cuestión es que herramientas conceptuales como las características clave de la institución de la profesión y las categorías principales de la obligación profesional pueden ayudar a los profesionales a determinar sus propias obligaciones en general y en casos particulares, y pueden ayudar a los estudiosos y educadores de la deontología profesional a obtener una comprensión más clara de la práctica profesional y de las normas deontologías que se le aplican.

Visiones alternativas de la profesión

La descripción que acabamos de hacer explica la institución de la profesión desde el punto de vista de su función en la sociedad, como medio por el cual una sociedad garantiza a sus miembros los beneficios de los conocimientos especializados e impide o al menos limita su uso indebido por parte de quienes los poseen. Como toda descripción de la función de una cosa, esta descripción es a la vez descriptiva y normativa. Describe cómo actúan las profesiones y sus miembros, al menos en su mayor parte, e identifica una serie de normas por las que deben juzgarse sus éxitos y fracasos.

Las principales formas alternativas de explicar la institución de la profesión pueden describirse bajo cuatro epígrafes: histórico, funcionalista crítico, democrático radical y personalista. Cada uno de estos enfoques separa los elementos descriptivos y normativos que se entremezclan en un relato funcionalista, haciendo hincapié el primero y el segundo en los elementos descriptivos y el tercero y el cuarto en los elementos normativos. Las explicaciones históricas de la institución de la profesión identifican, a través del estudio histórico, un patrón de desarrollo que lleva a un grupo ocupacional al punto de ser considerado una profesión. A continuación, este patrón se utiliza normativamente para determinar si determinados grupos ocupacionales pueden considerarse profesiones y qué pautas de conducta de estos grupos se ajustan o no al patrón. Por supuesto, algunos estudios históricos de las profesiones no pretenden explicar la institución de la profesión, sino simplemente contar parte de su historia sin intentar extraer conclusiones normativas.

Las explicaciones históricas pueden depender, al menos inicialmente, de alguna explicación funcionalista de la profesión o de la selección de determinadas ocupaciones, en su forma contemporánea o no, como puntos finales o al menos marcadores del proceso de desarrollo estudiado. Pero una vez que se ha formulado una explicación del desarrollo, ésta puede ofrecerse para sustituir a las descripciones funcionalistas basándose en que éstas están excesivamente idealizadas y no describen adecuadamente la conducta actual o histórica de los grupos pertinentes. Por ejemplo, la profesión médica de mediados del siglo XX se ha descrito como el producto de un proceso de monopolización, o adquisición gradual del control por parte de un grupo exclusivo sobre un segmento de la actividad del mercado a lo largo de los años (Berlant).

En general, la institución de la profesión se ha descrito como un mecanismo especializado para mantener el poder económico y el estatus y dominio de clase. Algunos críticos de las profesiones formulan un relato funcionalista de la institución para sí mismos, o aceptan el de otra persona, y luego utilizan su contenido normativo para criticar las pautas actuales de conducta de individuos y organizaciones dentro de una profesión concreta o en las profesiones en general (Freidson). Otros críticos funcionalistas sostienen que los planteamientos funcionalistas actualmente aceptados están tan idealizados -es decir, prestan tan poca atención a la brecha entre lo que se describe como la función de la profesión y la conducta real de la profesión- que dejan sin cuestionar los daños reales o potenciales que las profesiones causan a la comunidad o, al menos, no instan a las profesiones con la suficiente firmeza a corregir sus deficiencias por el bien de la comunidad.

Por lo tanto, se propone una explicación alternativa de la función de las profesiones y los profesionales, y se identifican sus implicaciones para la conducta profesional. Los críticos democráticos radicales de la institución de la profesión creen que cualquier sociedad que acepte esta institución comete un profundo error. Es fundamental para la institución de la profesión que la posesión de conocimientos especializados sea una base de poder y que un elemento de ese poder sea la concesión de autonomía a quienes la poseen. Al institucionalizar de este modo profundas desigualdades de poder y autonomía, argumentan estos críticos, una sociedad hace casi imposible la consecución de una auténtica democracia.

Según el demócrata radical, los fallos de conducta señalados por los críticos funcionalistas y las pautas de desarrollo que conducen al monopolio y a otras formas de desigualdad económica y de clase que señalan los críticos históricos no son acontecimientos históricamente contingentes, sino los resultados inevitables de la constitución intrínsecamente antidemocrática de la institución de la profesión. Para estos pensadores, la solución, de la que depende el bienestar de la comunidad humana, es acabar con la institución de la profesión y con todas las demás instituciones basadas en premisas antidemocráticas. La explicación personalista de la profesión identifica el acto de compromiso personal del profesional individual al entrar en una profesión como la base de todo lo moralmente significativo sobre la institución de la profesión.

Al igual que hace siglos un voto solemne iniciaba la pertenencia de una persona a una profesión -un vestigio del cual permanece, por ejemplo, en la ceremonia en la que los nuevos médicos pronuncian el Juramento Hipocrático-, hoy en día el acto de compromiso personal de cada miembro de una profesión es lo que hace que la profesión siga existiendo y le da su carácter. El contenido de las normas de una profesión viene determinado por el contenido de estos actos personales de compromiso; y el profesional que no cumple con su conducta incumple, sobre todo, su propio compromiso de servir a los demás, en lugar de incumplir una norma creada y sostenida principalmente, según el relato que aquí se propone, por el esfuerzo mutuo de la profesión y la comunidad en general.

Cada uno de estos enfoques hace hincapié en una característica de la institución de la profesión que los análisis funcionalistas estándar pasan por alto o subestiman: las pautas de desarrollo mediante las cuales se forman las profesiones y los profesionales; la medida en que la conducta real de las profesiones y los profesionales no cumple las normas propuestas por los funcionalistas; el carácter no democrático de la pericia exclusiva; y la importancia del acto de compromiso por el que una persona se convierte en profesional. Un análisis funcionalista más complejo podría incorporar gran parte de lo que se destaca en estos otros enfoques, al igual que versiones más complejas de cada uno de ellos podrían incorporar énfasis y preocupaciones de los otros. En otras palabras, desde el punto de vista de la comprensión de las profesiones tal y como existen, cada uno de estos enfoques enseña algo importante y todos merecen un estudio detenido.

Tiempos cambiantes, normas cambiantes, conceptos cambiantes

No sólo la conducta de los individuos y los grupos, medida por las normas profesionales, puede no estar a la altura de lo que debería ser. Las propias normas profesionales pueden quedarse cortas, sobre todo cuando cambian características importantes de una sociedad. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que el nivel general de educación en Estados Unidos bien podría haber justificado una deontología en la que la relación ideal entre paciente y profesional para médicos y dentistas se ajustaba al modelo gremial más que al modelo interactivo, mientras que este último se ha convertido en normativo para estas profesiones en los años transcurridos desde la década de 1970.

Las normas de una profesión y la propia institución de la profesión son construcciones humanas y, como todas las cosas hechas por el hombre, pueden no alcanzar los objetivos previstos, y los propios objetivos pueden cambiar con los tiempos. Cuando las normas y las instituciones ya no son capaces de realizar las tareas que una sociedad necesita que hagan, está justificado que la sociedad intente cambiarlas. Pero las estructuras sociales como las profesiones son intrínsecamente conservadoras, en el sentido literal de la palabra; existen para preservar un modo de actuar o de organizar la conducta que ha demostrado ser fructífero, y lo preservan formando en sus participantes hábitos sólidos de percibir, juzgar y actuar de manera que lo apoyen.

Así pues, cuando cambian los tiempos y las expectativas, o cambian los valores o las capacidades de las personas, o cambian las instituciones sociales circundantes, es importante reexaminar las normas e instituciones pertinentes para ver si siguen siendo apropiadas y cambiarlas si no lo son, aunque ello implique una transformación importante de las normas de una profesión concreta en muchas de las nueve categorías.

En opinión de los críticos, uno de los puntos débiles de los enfoques funcionalistas de la institución profesional es que parecen afirmar que lo que ocurre es lo que debería ocurrir. Sin embargo, al igual que los otros cuatro enfoques, el funcionalista no es más que una herramienta conceptual cuyo objetivo es ayudar a una sociedad a entender qué tiene cuando tiene una profesión concreta con un conjunto de normas determinado, de modo que la sociedad pueda juzgar si esa es la profesión que debería existir. De forma análoga, el nuevo profesional entra en una profesión cuyas normas ya existen.

Esto no significa que estas normas no puedan modificarse, sino que adquieren su contenido mediante un diálogo permanente entre la profesión y la comunidad en general, y cambian de contenido de la misma manera. Así pues, el nuevo profesional no puede crear el contenido de sus obligaciones profesionales de la nada. Sin embargo, incluso en el caso individual, las normas de la profesión no son las que determinan en última instancia lo que está bien y lo que está mal. Si estas normas entran en conflicto entre sí o con otras consideraciones morales importantes, o si presentan algún defecto grave, el profesional debe formar su propia conciencia para decidir cómo actuar.

Surgen situaciones en las que la desobediencia consciente de una norma profesional es lo que el juicio moral de una persona requiere cuando se consideran todas las cosas sobre una situación. ¿Con qué criterios debe juzgar una sociedad las normas de una profesión cuando se cuestiona su adecuación a las necesidades de la sociedad? ¿Con qué criterio debe juzgarse la propia institución profesional? ¿Con arreglo a qué criterio debe el profesional formar su propia conciencia cuando un conflicto o una duda grave sobre la adecuación de una norma profesional en un caso concreto sugiere que la desobediencia consciente puede ser el camino correcto? Seguramente no por las normas de la profesión, porque son precisamente éstas las que se cuestionan cuando surgen tales preguntas.

Es a los valores y normas más profundos de la conducta humana y de la vida social a los que los individuos deben recurrir en esos momentos, porque es en ellos en los que las normas de las profesiones basan su fuerza moral en primer lugar. Como ocurre con muchas otras instituciones humanas, si la institución de la profesión no existiera, habría que inventarla o algo parecido para que las personas pudieran convivir eficazmente. Porque nadie puede dominar todos los conocimientos y habilidades de los que depende la consecución de tantos valores importantes en la vida humana.

Pero, como otras instituciones humanas, la institución de la profesión en su conjunto, y cada profesión individual, y cada característica normativa de cada profesión, requiere un escrutinio ético regular para asegurarse de que sigue cumpliendo los fines para los que fue creada. Una de las principales funciones del campo de la bioética y sus profesionales es proporcionar a los miembros de las profesiones sanitarias y a la comunidad en general herramientas conceptuales eficaces que puedan emplear en este escrutinio.

Revisor de hechos: Jarvis,95

Recursos

Traducción de Deontología profesional

Inglés: Professional ethics Francés: Déontologie professionnelle Alemán: Berufsethos Italiano: Deontologia professionale Portugués: Deontologia profissional Polaco: Etyka zawodowa

Tesauro de Deontología profesional

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Véase También

Ética del periodismo Responsabilidades de profesionales Cuidados; Amor compasivo; Competencia; Confidencialidad; Conflicto de intereses; Lealtades divididas en salud mental; Profesionales discapacitados; Divulgación de información, cuestiones éticas de; Consentimiento informado; Medicina, profesión de; Relación profesional-paciente; Enfermería, profesión de; Equipos, atención sanitaria; Psiquiatría, abusos de; Ética sexual y normas profesionales.