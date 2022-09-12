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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Fiabilidad de la Información Jurídica Online: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. Hay miles de sitios web de derecho. Algunas proporcionan información jurídica fiable. Otras no. Algunas de las noticias jurídicas son actuales. Otras no lo son. Elegir en qué sitios web confiar es un paso importante para obtener información jurídica fiable. Sobre el concepto de fiabilidad, puede verse en el diccionario Jurídico y Social, donde se hace mención de la condición de fiable y del significado alternativo de la fiabilidad como probabilidad de buen funcionamiento de una cosa.

Cuestiones sobre la Fiabilidad de la Información Jurídica en Internet (Online)

¿Dónde puedo encontrar información jurídica fiable en Internet?

Se trata de investigar qué sitio web de derecho es un buen lugar para empezar a buscar información jurídica fiable. Por regla general, los sitios web de derecho patrocinados por los organismos de las administraciones públicas son buenas fuentes de información. Puede acceder a todos los sitios web federales de Estados Unidos visitando www.usa.gov. Las grandes organizaciones profesionales y las facultades de derecho más conocidas también pueden ser buenas fuentes de información jurídica. Un sitio web de la Biblioteca Nacional de un país, o los Institutos Nacionales de algunos países cuentan con información fiable para el consumidor sobre numerosos temas relacionados. Utilice algún tutorial en línea, por ejemplo, para aprender a evaluar la información jurídica en línea.

Preguntas que debe hacerse antes de confiar en un sitio web

Cuando busque en Internet, es probable que encuentre sitios web de muchas agencias y organizaciones jurídicas que no son muy conocidas. Respondiendo a las siguientes preguntas, debería ser capaz de encontrar más información sobre estos sitios web. Muchos de estos detalles pueden encontrarse en la sección "Acerca de nosotros" del sitio web. 1. ¿Quién patrocina/aloja el sitio web? ¿Es fácil encontrar esa información? La creación y actualización de las páginas web cuesta dinero. 2. ¿Está clara la fuente de financiación (patrocinador)? Saber quién financia el sitio web puede darle una idea de la misión u objetivo del mismo. A veces, la dirección del sitio web (llamada URL) es útil. Por ejemplo: .gov identifica a una agencia gubernamental de EE.UU. .edu identifica a una institución educativa, como una escuela, colegio o universidad .org suele identificar a organizaciones sin ánimo de lucro (como grupos profesionales; sociedades científicas, jurídicas o de investigación; grupos de defensa) .com identifica a sitios web comerciales (como empresas, compañías farmacéuticas y, a veces, hospitales) 2B. ¿Quién escribió la información? ¿Quién la revisó? Los autores y colaboradores suelen estar identificados, aunque no siempre. Si el autor aparece en la lista, pregúntese: ¿es esta persona un experto en la materia? ¿Trabaja esta persona para una organización y, si es así, cuáles son los objetivos de la misma? La conexión de un colaborador con el sitio web, y cualquier interés financiero que tenga en la información del sitio web, debe ser clara. ¿La información jurídica está escrita o revisada por un profesional del derecho? Los sitios web fiables le dirán de dónde procede su información jurídica y cómo y cuándo fue revisada. Los sitios web fiables tendrán información de contacto que podrá utilizar para ponerse en contacto con el patrocinador o los autores del sitio. Una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y/o una dirección postal pueden figurar en la parte inferior de cada página o en una página separada de "Acerca de nosotros" o "Contacto". Tenga cuidado con los testimonios. Las historias personales pueden ser útiles y reconfortantes, pero no todo el mundo experimenta los problemas legales de la misma manera. Además, hay una gran diferencia entre un sitio web, un blog o una página de medios sociales desarrollada por una sola persona interesada en un tema y un sitio web desarrollado con sólidas pruebas científicas (es decir, información recopilada a partir de una investigación). Ninguna información debe sustituir a la visita de un abogado u otro profesional del derecho que pueda asesorarle en función de su situación específica. 3. ¿Cuándo se escribió la información? Busque sitios web que se mantengan actualizados con su información jurídica. No querrá tomar decisiones sobre su cuidado basándose en información desactualizada. A menudo, la parte inferior de la página tendrá una fecha. Las páginas de un mismo sitio pueden actualizarse en diferentes momentos; algunas pueden actualizarse con más frecuencia que otras. La información más antigua no es inútil, pero lo mejor es utilizar la información más actualizada y basada en la evidencia. 4. ¿Cuál es el objetivo del sitio? ¿Por qué se creó el sitio? Conozca el motivo o el objetivo del sitio web para poder juzgar mejor su contenido. ¿El propósito del sitio es informar o explicar? ¿O trata de vender un producto? Elija información basada en pruebas científicas y no en la opinión de una persona. 5. ¿Está protegida su privacidad? ¿Incluye el sitio web una política de privacidad clara? Lea la política de privacidad del sitio web. Suele estar al final de la página o en una página aparte titulada "Política de privacidad" o "Nuestras políticas". Si un sitio web dice que utiliza "cookies", es posible que su información no sea privada. Aunque las cookies pueden mejorar su experiencia en la web, también pueden comprometer su privacidad en línea, por lo que es importante leer cómo el sitio web utilizará su información. Puede optar por desactivar el uso de cookies a través de la configuración de su navegador de Internet. 6. ¿Cómo puedo proteger mi información legal? Si se le pide que comparta información personal, asegúrese de averiguar cómo se utilizará la información. Los sitios web seguros que recopilan información personal de forma responsable tienen una "s" después de "http" en el inicio de su dirección web (https://) y a menudo requieren que usted cree un nombre de usuario y una contraseña. TENGA CUIDADO al compartir su número de la Seguridad Social. Averigüe por qué se necesita su número, cómo se utilizará y qué ocurrirá si no comparte esta información. Introduzca su número de la Seguridad Social sólo en sitios web seguros. Puede considerar la posibilidad de llamar a la oficina de su abogado o a la compañía de seguros para dar esta información por teléfono, en lugar de darla en línea. Estas precauciones pueden ayudar a proteger mejor su información: Utilice el sentido común cuando navegue por Internet. No abra enlaces inesperados. Pase el ratón por encima de un enlace para confirmar que al hacer clic en él le llevará a un sitio web de confianza. Utilice una contraseña sólida. Incluya una variación de números, letras y símbolos. Cámbiela con frecuencia. Utilice la autenticación de dos factores siempre que pueda. Esto requiere el uso de dos tipos diferentes de información personal para iniciar sesión en sus dispositivos móviles o cuentas. No introduzca información sensible a través de una Wi-Fi pública que no sea segura. Esto incluye el Wi-Fi que no está protegido por contraseña. Tenga cuidado con la información que comparte a través de las redes sociales. Esto puede incluir direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Aprenda cómo puede mantener su información privada. 7. ¿Ofrece el sitio web soluciones rápidas y sencillas a sus problemas legales? ¿Se prometen curas milagrosas? Tenga cuidado con los sitios web o las empresas que afirman que un solo remedio curará un montón de enfermedades diferentes. Cuestione los escritos dramáticos o las curas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Asegúrese de que puede encontrar otros sitios web con la misma información. Incluso si el sitio web tiene un enlace con una fuente de confianza, no significa que el sitio tenga el respaldo o el apoyo de la otra organización.

Aplicaciones de derecho

Las aplicaciones de derecho móvil ("apps") son aplicaciones que puede poner en su teléfono inteligente. Las apps de derecho pueden ayudarle a hacer un seguimiento de sus hábitos alimenticios, su actividad física, los resultados de sus pruebas u otra información. Pero, cualquiera puede desarrollar una app de derecho -por cualquier motivo- y las apps pueden incluir información inexacta o engañosa. Asegúrese de saber quién ha creado cualquier aplicación que utilice. Cuando descargue una aplicación, ésta puede pedirle su ubicación, su correo electrónico u otra información. Considere lo que la aplicación le está pidiendo: asegúrese de que las preguntas son relevantes para la aplicación y de que se siente cómodo compartiendo esta información. Recuerde que hay una diferencia entre compartir su información personal a través del portal jurídico en línea de su abogado y publicarla en medios sociales o sitios jurídicos de terceros.

Medios sociales e información jurídica

Los sitios de medios sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, son comunidades en línea donde la gente se conecta con amigos, familiares y extraños. A veces, puede encontrar información sobre derecho o noticias de derecho en los medios sociales. Parte de esta información puede ser cierta, y otra puede no serlo. Reconozca que el hecho de que una publicación provenga de un amigo o colega no significa necesariamente que sea verdadera o científicamente exacta. Compruebe la fuente de la información y asegúrese de que el autor es creíble. Los sitios web de comprobación de hechos también pueden ayudarle a averiguar si una historia es fiable.

Una lista de comprobación rápida

Puede utilizar la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que la información jurídica que lee en Internet es fiable. Es posible que quiera tener esta lista de comprobación junto a su ordenador. ¿Es el patrocinador/propietario del sitio web una agencia federal, una facultad de derecho o una gran organización profesional o sin ánimo de lucro, o está relacionado con alguna de ellas? Si no está patrocinado por una agencia federal, una facultad de derecho o una gran organización profesional o sin ánimo de lucro, ¿el sitio web está escrito por un profesional del derecho o hace referencia a una de estas fuentes fiables para su información jurídica? ¿Por qué se creó el sitio web? ¿Está clara la misión o el objetivo del patrocinador del sitio web? ¿Puede ver quién trabaja para la agencia u organización y quién es el autor de la información? ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto con el patrocinador del sitio web? ¿Cuándo se escribió la información o se actualizó la página web por última vez? ¿Está protegida su privacidad? ¿Ofrece la página web soluciones increíbles a su(s) problema(s) legal(es)? ¿Se prometen curas rápidas y milagrosas?

Confíe en sí mismo y hable con su abogado

Utilice el sentido común y el buen juicio cuando busque información jurídica en Internet. Hay páginas web sobre casi todos los temas jurídicos, y muchas no tienen normas que supervisen la calidad de la información proporcionada. Utilice la información que encuentre en Internet como una herramienta para estar más informado. No cuente con una sola página web y compruebe sus fuentes. Hable de lo que encuentre con su abogado antes de hacer cualquier cambio en su atención jurídica. Autor: ST y Mix Tema: derecho. Asunto: gestion. Asunto: internet. Asunto: investigacion-juridica.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También