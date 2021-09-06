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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Formación Ciudadana: Hechos Clave

Este artículo es una profundización de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Nuevas geografías de la ciudadanía

En las dos últimas décadas, las geógrafas sociales feministas y críticas han prestado cada vez más atención a los procesos de formación de la ciudadanía, procesos que se desarrollan en los espacios privados y públicos de la vida, y a través de escalas personales, locales, regionales, transnacionales y globales. Al prestar atención a los complejos procesos de diferenciación, han contribuido a mantener las cuestiones de inclusión y exclusión, empoderamiento y marginación en la vanguardia de los análisis geográficos de la ciudadanía. Además, al demostrar lo desigual que es el acceso a la ciudadanía y a los derechos humanos desde el punto de vista social y espacial, nos han desafiado a imaginar un futuro en el que todos nuestros derechos sean importantes y se hagan realidad en la práctica. ¿Cuáles son algunos de los retos que quedan por delante para hacer avanzar los relatos geográficos sociales feministas y críticos sobre la formación de la ciudadanía en la sociedad y el espacio? Uno de ellos es ampliar la gama de procesos de diferenciación considerados en nuestras explicaciones de las fuerzas que dan forma a las relaciones y prácticas de la ciudadanía en el lugar. Los procesos de discapacidad, por ejemplo, desempeñan un papel fundamental a la hora de desvincular a las personas con deficiencias mentales y físicas de los derechos de ciudadanía en la práctica y, sin embargo, las formas de ciudadanía discapacitante han recibido muy poca atención en la literatura geográfica.Entre las Líneas En un momento de guerra dirigida por EE.UU. en Oriente Medio y de elaboración de perfiles raciales, vigilancia y detención de presuntos terroristas en EE.UU. y en países aliados como Canadá y Gran Bretaña, también es necesario comprender mejor hasta qué punto se extienden los derechos humanos básicos a grupos como los detenidos. Como sugiere el trabajo de Nagel y Staeheli sobre las formas de reivindicar la ciudadanía de los árabes-americanos en Estados Unidos, también es necesario comprender mejor cómo los grupos de ciudadanos especialmente marginados luchan por hacer valer la legitimidad de sus reivindicaciones de ciudadanía. También existe una necesidad apremiante de considerar los tipos de prácticas de ciudadanía que pueden promover un mundo más justo, sostenible y menos imperialista y militarista.Entre las Líneas En cuanto a esto último, Mohanty desafía a las feministas, en particular, a que se enfrenten a la forma en que nuestra enseñanza y nuestra erudición pueden ser cómplices del proyecto transnacional estadounidense de construcción del imperio imperialista y militarista. Argumenta: Si la figura racializada, de género y heterosexual del ciudadano patriota, el inmigrante arriesgado, el enemigo externo sexualizado y desmasculinizado y el potencial terrorista doméstico son todas narrativas y prácticas estatales movilizadas al servicio del imperio, una pregunta apropiada es si y cómo la academia y las disciplinas académicas... están involucradas en la impugnación o el apoyo de estas prácticas. Nos pide, en definitiva, que evaluemos críticamente los proyectos de formación de ciudadanía en los que estamos comprometidos y que desarrollemos prácticas radicales de resistencia que desafíen las relaciones y prácticas opresivas del imperio. Los geógrafos han hecho mucho para transformar nuestra comprensión de los procesos a través de los cuales las relaciones, los derechos y las prácticas de la ciudadanía se desarrollan y se disputan en la sociedad y el espacio. ¿Conseguiremos también plasmar ese conocimiento en prácticas radicales capaces de forjar un mundo menos dividido, más inclusivo y justo? Esa es probablemente "la" pregunta más importante a la que nos enfrentamos todos en el siglo XXI. Datos verificados por: Brown Asunto: liderazgo. Asunto: gestion-de-personas.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Formación Ciudadana en Derecho Electoral

Asunto: derecho-electoral.