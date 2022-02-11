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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Formación de Redes: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Formación de redes en economía

En inglés: Network Formation in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Formación de redes en economía.

Introducción a: Formación de redes en este contexto

Se ofrece una breve introducción y una visión general de los modelos de formación de redes, centrándose en dos tipos de modelos. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El primero considera que las redes surgen de forma estocástica y utiliza la teoría de los grafos aleatorios, mientras que el segundo considera que los vínculos de una red son relaciones sociales o económicas elegidas por las partes implicadas y utiliza el razonamiento de la teoría de juegos. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Formación de redes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas.