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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Formación del Profesorado: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Formación del profesorado

Educación y Comunicación > Enseñanza > Enseñanza profesional Educación y Comunicación > Organización de la enseñanza > Vida escolar > Medio escolar > Personal docente

Formación del Profesorado: Clasificación

Formación de profesores de preescolar

La formación de profesores de preescolar es el estudio de las teorías, los métodos y la práctica de la enseñanza de niños de entre 3 y 7 años aproximadamente dentro de entornos escolares formales de nivel preescolar. Se clasifican aquí los programas con los siguientes contenidos principales, entre otros:

Enseñanza preescolar

Formación de profesores de preescolar

Formación de profesores de niveles básicos

La formación de profesores de niveles básicos es el estudio de las teorías, los métodos y la práctica para dar a los niños de entre 5 y 15 años de edad, normalmente, una sólida educación básica en lectura, escritura y matemáticas, junto con una comprensión elemental de otras materias como historia, geografía, ciencias sociales, etc. La especialización en materias debería ser menos destacada que en el campo sobre formación de profesores con especialización en materias. En este campo se incluye el estudio de la enseñanza de niños con necesidades especiales, así como el estudio de la enseñanza de la lectura y la escritura básicas a los adultos y la enseñanza a los inmigrantes de los conceptos básicos en su lengua materna. Se clasifican aquí los programas con los siguientes contenidos principales:

Formación de profesores de clase

Formación de profesores de lengua materna

Enseñanza primaria

Formación de profesores para niños con necesidades especiales.

El estudio de la enseñanza de la lectura y la escritura básicas para adultos se incluye en este campo.

Formación para profesores con especialización en una materia

La formación para profesores con especialización en una materia es el estudio de las teorías, los métodos y la práctica de la enseñanza de una materia especial, sobre todo en los niveles secundario o superior. Los programas incluidos en este campo suelen incluir el estudio también de la asignatura o asignaturas que se van a impartir. Se clasifican aquí los programas con los siguientes contenidos principales:

Enseñanza secundaria

Formación del profesorado - asignaturas teóricas, por ejemplo, inglés, matemáticas, historia.

Los programas de formación del profesorado con una asignatura profesional y otra teórica se incluyen en este campo. Los programas de enseñanza de materias profesionales, prácticas y artísticas se excluyen de este campo y se incluyen en el campo sobre la formación de profesores de materias profesionales. En algunos casos puede ser difícil diferenciar entre el campo 145 y 146, pero hay que señalar que es la materia para la que se forma al profesor la que decide el campo, no el tipo de escuela (todas las materias de los programas de formación profesional no son materias profesionales). Formación de profesores de formación profesional Formación de profesores de formación profesional La formación para profesores de materias profesionales es el estudio de las teorías, los métodos y la práctica de la enseñanza y la formación profesional/práctica. Se incluye la formación para profesores de música, arte y otros profesores de materias estéticas, así como la formación para profesores de formación física. Se clasifican aquí los programas con los siguientes contenidos principales, entre otros:

Formación de profesores - artes y oficios

Formación de profesores - materias comerciales

Formación del profesorado - música

Formación del profesorado - enfermería

Formación del profesorado - formación física

Formación de profesores de materias técnicas

Formación de profesores de autoescuela

Formación de instructores en empresas

Formación de instructores.

La formación de instructores de conducción se incluye en este campo. La formación de formadores para el trabajo se incluye en este campo. La formación de formadores deportivos se excluye de este campo y se incluye en el campo sobre deportes. Los programas de formación de profesores con una asignatura profesional y otra teórica se excluyen de este campo y se incluyen en el campo sobre la formación de profesores con especialización en una asignatura. Datos verificados por: PD A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Formación del profesorado

Véase la definición de Formación del profesorado en el diccionario.

Características de Formación del profesorado

Asunto: educacion-y-comunicacion.

Recursos

Traducción de Formación del profesorado

Inglés: Teacher training Francés: Formation des enseignants Alemán: Lehrerbildung Italiano: Formazione degli insegnanti Portugués: Formação de professores Polaco: Kształcenie nauczycieli

Tesauro de Formación del profesorado

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Véase También