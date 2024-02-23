Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Formación Profesional Reglada: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la formación profesional reglada. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Historia de la Formación Profesional Reglada en el Centro de Europa

La formación profesional consiste en adquirir los conocimientos, las competencias y el saber hacer necesarios para ejercer una profesión, y generalmente tiene lugar en una empresa para los aspectos prácticos y en una escuela profesional para los aspectos teóricos. En algunos países de Europa, a pesar de las reformas de los años 90, sigue estando claramente separada de la enseñanza general (bachillerato), que da acceso a los estudios universitarios (véase acerca de universidad más adelante). Cuestión Aparte: ▷ Bachillerato" box_color="#242256. El término "enseñanza secundaria superior" o bachillerato hace referencia a los diversos cursos de estudio que siguen a la escolarización obligatoria y que se imparten en centros escolares que conducen a un certificado de Matura, que da acceso a la universidad, o a otro tipo de diploma (enseñanza general, comercial, etc.). La duración del curso varía, en Suiza, de un cantón a otro: es largo si se empieza inmediatamente después de la escuela primaria, corto si antes hay que pasar dos o tres años, o incluso más, en un centro de enseñanza secundaria de nivel I; según las disposiciones vigentes en Suiza, el curso completo que conduce a la Matura debe abarcar un mínimo de doce años escolares. Los cantones son responsables de la enseñanza secundaria superior (enseñanza pública). Además de las escuelas estatales, presentes en todos los cantones, existe una amplia oferta de escuelas públicas. [/su_box] En sentido amplio, engloba toda la oferta de formación y perfeccionamiento, privada o pública, que sirve para aprender oficios remunerados. Independientemente de que adopte la forma de aprendizaje en la empresa o de escuelas que siguen a la enseñanza obligatoria (enseñanza pública, véase a continuación), abarca tanto las competencias prácticas transmitidas de generación en generación como los conocimientos y competencias organizados en un sistema, definido por las autoridades o contractualmente, y evaluados mediante exámenes. Cuestión Aparte: ▷ La educación pública" box_color="#242256. La enseñanza o educación pública se refiere tanto a las estructuras institucionales en las que puede tener lugar la educación escolar como a la transmisión organizada de conocimientos dentro de estas estructuras (profesores). A partir de la Edad Media, esta tarea recayó principalmente en la Iglesia, hasta que el Estado tomó el relevo en el siglo XIX con la introducción de la escolarización obligatoria. Hoy en día, la educación es una cuestión política clave. [/su_box] La universidad europea, surgida de la normalización y formalización de la enseñanza superior medieval, apareció en el siglo XII en Bolonia y París, cuando la relación profesor-alumno, su elemento central, quedó fijada en una institución vinculada a un lugar. El término universitas se refería al grupo de profesores más que a la gama de materias impartidas. Las universidades se desarrollaron primero en Francia, Italia y España, y no se extendieron por todo el Imperio hasta el siglo XIV, sobre todo en Praga, Viena, Colonia y Heidelberg.

Artesanía

La formación profesional no fue objeto de teoría hasta el siglo XVIII, pero su práctica es mucho más antigua. De hecho, la formación de los oficiales (artesanos) fue definida ya en el siglo XV por los gremios, con el acuerdo de las autoridades municipales. Cada rama tenía un documento que regulaba el aprendizaje (formación básica), el oficio de oficial y la maestría (formación continua). Este sistema, que al principio era común en las ciudades, se extendió al campo a finales del siglo XVI, bajo el control de los gremios urbanos o rurales. La desaparición de los gremios en el siglo XIX significó que el aprendizaje ya no se realizaba bajo la tutela de un maestro, sino de un organismo supervisor. De hecho, los artesanos estaban más interesados en protegerse de la competencia que en formar a la siguiente generación. Pero la llegada de los productos manufacturados y, sobre todo, la depresión económica posterior a 1873 les hizo darse cuenta de la necesidad vital de reformar la formación profesional. Mientras los artesanos se aferran al modelo de la formación práctica en el puesto de trabajo, la burguesía intelectual aboga por una formación teórica más completa. En este contexto, a partir de los años 1850 se organizan exposiciones para mostrar las proezas de los oficios. Inspirándose en ejemplos extranjeros, varias ciudades crearon museos de artes y oficios (el primero de ellos se inauguró en Lausana en 1862), para exponer piezas consideradas excepcionales, modelos y bocetos destinados a familiarizar a artesanos y aprendices con las innovaciones técnicas. Algunas observaciones adicionales: También organizaban cursos y subvencionaban viajes de formación de jóvenes artesanos a las Exposiciones Universales de Londres y París. Las instituciones benéficas desempeñaron un papel clave: ayudaron a fundar escuelas de artes y oficios (en Zúrich en 1780 y 1800, en Lausana en 1809, en San Gall en 1822; este tipo de escuelas ya existían en el siglo XVIII) y, a partir de 1850, apoyaron escuelas avanzadas para artesanos. En ellas se impartían clases nocturnas y dominicales de lectura, aritmética y correspondencia privada y comercial. Pero no fue hasta que la Unión Suiza de Artes y Oficios (USAM), fundada en 1879, prestó su apoyo y, sobre todo, hasta que la Confederación decidió en 1884 subvencionar las escuelas profesionales, que la llamada formación dual, es decir, en una empresa y en una escuela, se convirtió en la norma. Al igual que la escolarización obligatoria, las escuelas profesionales se vieron influidas por los exámenes educativos para reclutas (introducidos en 1875), que las animaron a incluir la educación general (lengua, educación cívica) en su plan de estudios. La Sociedad Grutli y los sindicatos exigen que se mantengan estas asignaturas.

Agricultura

Ya en el siglo XVIII, los terratenientes burgueses empezaron a hablar de formación profesional en agricultura. Un proyecto que se planteó por primera vez en 1763 en el marco de un concurso organizado por la Sociedad Económica de Berna, un instituto de formación agrícola se creó como fundación privada en Hofwil en 1804. Su plan de estudios ya incluía las principales ramas de una escuela moderna de agronomía. Las escuelas cantonales de agricultura, fundadas en 1850, ofrecían cursos más orientados a la práctica, pero sólo tuvieron un éxito moderado. Del mismo modo, muy pocos hijos de agricultores seguían la formación teórica y científica que ofrecía el departamento de agronomía de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, fundada en 1871. Los pequeños y medianos agricultores desconfiaban de estas escuelas y preferían formar a sus hijos en la explotación familiar. Ya en 1870, los sindicatos cantonales de agricultores presentaron peticiones a las autoridades destacando la necesidad de cursos de formación o perfeccionamiento, pero no recibieron ninguna ayuda financiera. Sin embargo, la crisis agrícola que estalló en la década de 1870 hizo evidente la necesidad de formación profesional. La decisión federal de conceder subvenciones en 1884 aceleró la creación de escuelas agrícolas cantonales, que ofrecían cursos de invierno, información y asesoramiento. De este modo, la enseñanza teórica complementaba el trabajo práctico en la granja o en la escuela, de acuerdo con el principio de la formación dual.

Oficios en la industria y el comercio

Inicialmente común en los oficios inferiores, que no estaban organizados en gremios, la formación en el puesto de trabajo se generalizó entre los trabajadores a domicilio en los siglos XVII y XVIII. Incluso después de 1800, la industria textil, ya fuera a domicilio o en fábricas, continuó con esta práctica. La creciente competencia de las importaciones y el aumento de los requisitos de calidad pusieron de manifiesto la insuficiencia de la formación de los trabajadores. La ley de fábricas (1877), al introducir la responsabilidad civil de los empresarios en caso de accidente laboral, les incitó a reducir los riesgos mediante una mejor formación. La prohibición del trabajo infantil (para los menores de 14 años) introducida por la misma ley federal permitió a los jóvenes asistir a la escuela básica, seguida de una verdadera formación profesional. Al principio, la formación profesional en oficios industriales se dirigía principalmente a futuros directivos que asistían a escuelas industriales (Winterthur en 1862, San Gall en 1865, Zúrich en 1867) y technicums (escuelas técnicas superiores). Las escuelas especializadas, como la escuela de relojería en la Suiza francesa (Neuchâtel en 1871) y la escuela de bordado en la Suiza oriental (a partir de 1894), o los talleres internos de aprendizaje, formaban a trabajadores cualificados. En el sector comercial, era habitual que un padre confiara su hijo a una empresa amiga. Ya en 1860, las asociaciones locales de comerciantes empezaron a ofrecer cursos de perfeccionamiento para los empleados. La Sociedad Suiza de Empleados de Comercio, fundada en 1873, creó una densa red de escuelas que aplicaban el sistema dual (formación práctica en la oficina y teórica en la escuela). Posteriormente surgieron escuelas comerciales cantonales, municipales y privadas, especialmente tras la decisión del gobierno federal en 1891 de conceder subvenciones para la formación en profesiones comerciales. En 1904 se fundó la Academia Comercial de San Gall, precursora de la universidad actual.

Mujeres y formación profesional

Durante mucho tiempo, la formación profesional fue cosa de hombres. Aparte de oficios específicos como la obstetricia y la corte y confección, las mujeres trabajaban principalmente en el servicio doméstico y la hostelería, sectores en los que las mujeres seguían representando una gran proporción de la mano de obra (95% y 64% respectivamente en 1900). En 1868-1869, la Sociedad Suiza de Utilidad Pública (SSUP) abogó por la formación de las mujeres, pero sólo desde el punto de vista de la crianza de los hijos y la gestión del hogar, ignorando por completo el hecho de que el trabajo femenino se había convertido en una necesidad para la clase trabajadora, e incluso para las clases medias. Gracias al apoyo de asociaciones femeninas de beneficencia, a finales del siglo XIX surgió la formación profesional de las agricultoras. Los cursos de jardinería, cocina y economía doméstica de la década de 1870 fueron seguidos por la creación de escuelas de economía doméstica, en virtud de la ley federal de 1895 sobre economía doméstica y formación profesional para mujeres. La primera escuela subvencionada por el Estado, la Sursee Summer Household School (1907), ofrecía también cursos de contabilidad para enseñar a las agricultoras a gestionar sus negocios de forma racional. En el sector comercial, los cursos de formación continua organizados por empleados (masculinos) tenían como objetivo inicial descalificar la mano de obra femenina barata y eliminar su competencia (Bureau). Las mujeres seguían teniendo que esperar para acceder a los oficios cualificados. En la industria, encuentran empleos de poca categoría, mal pagados y dependientes de la formación en el puesto de trabajo. El sector artesanal no les ofrece ni trabajo ni formación profesional, para proteger los intereses masculinos.

Aspectos jurídicos

Originalmente, la educación pública era competencia exclusiva de los cantones. En Suiza, sin embargo, la formación profesional tiene una relación especialmente estrecha con la economía, por lo que pasó a estar sujeta a la legislación federal para las profesiones lucrativas del sector privado (industria, artesanía, comercio, agricultura, servicio doméstico y profesiones artísticas ejercidas comercialmente). A partir de 1884, la Confederación subvenciona los esfuerzos de los cantones, municipios y terceros para impartir formación profesional en oficios artesanales, industriales, agrícolas y, a partir de 1895, comerciales, en un primer momento sobre la base de decisiones presupuestarias adoptadas en el marco de la política económica y, posteriormente, a partir de 1908, sobre la base de un artículo constitucional (revisado en 1947). La financiación corresponde principalmente a las empresas para el aprendizaje y la maestría, y a las asociaciones de empresarios y trabajadores para la formación continua. En 1994, las comunas, los cantones y la Confederación gastaron 1 500 millones de francos en escuelas de formación profesional (edificios, exámenes, cursos, formación del profesorado). Los servicios estatales son gratuitos para los aprendices, pero para la formación continua se exige una contribución económica a los participantes o a sus empleadores. El desarrollo de la ley siguió un modelo habitual en el Estado federal: la concesión de subvenciones dio lugar a la competencia legislativa. Sin embargo, la Ley Federal de Formación Profesional de 1930 retomó las líneas generales de las leyes cantonales (promulgadas en la Suiza francesa entre 1890 y 1903, y en el Tesino y la Suiza alemana entre 1901 y 1924, con la excepción de Soleura y los dos Appenzell): protección de los aprendices, mejora de la calidad de la formación práctica y teórica, disposiciones sobre orientación profesional, formación continua y financiación. Estipulaba un contrato de aprendizaje para las profesiones industriales, artesanales y comerciales y supeditaba la obtención de un diploma a la superación de exámenes de materias teóricas; fue revisado en 1978 y 2002 (entró en vigor en 2004). Hasta 1997, era administrada por la Oficina Federal de Formación Profesional y Tecnología (OFIAMT), cuyas competencias se ampliaron posteriormente a las profesiones agrícolas y forestales. La ley sobre la formación profesional agrícola data de 1931. Los cantones y los municipios siguen siendo los principales responsables de los centros de formación. Hasta 2003, las profesiones educativas, artísticas (bellas artes, teatro, música, danza) y sociales eran de su competencia. En las profesiones sanitarias, la formación es responsabilidad de la Cruz Roja Suiza, en nombre de los directores cantonales de salud pública. Escuelas específicas (primera etapa de aprendizaje) preparan a los estudiantes para empleos en el servicio postal, los Ferrocarriles Federales Suizos y las aduanas. La formación policial es responsabilidad de las policías cantonales y municipales. Con la revisión total de la Constitución (1999), la Confederación pasó a ser responsable de todas las profesiones (excepto la enseñanza universitaria). La nueva Ley de Formación Profesional de 2002 se aplica a las profesiones anteriormente reguladas a nivel cantonal (profesiones artísticas, sociales y sanitarias), incluidas las profesiones agrícolas para las que existe una ley especial. Según la nueva ley, la Confederación es responsable de la política y el desarrollo, los cantones de la aplicación y el seguimiento, y las organizaciones del mundo laboral (interlocutores sociales, asociaciones profesionales, otras organizaciones competentes y otros proveedores de EFP) del contenido de los cursos de formación.

Popularidad de la formación profesional

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, la artesanía y la industria estaban "sin formación", es decir, sin una cualificación reconocida. Después de 1950, aumentó el número de contratos de aprendizaje (promovidos entonces como la "escuela de la nación"): 81.675 en 1955, 131.879 en 1965, 145.804 en 1975, 187.136 en 1985, 147.046 en 1995 y 168.243 en 2000. La proporción de mujeres aumentó, incluso en profesiones tradicionalmente masculinas, del 25,2% en 1955 al 38,2% en 2000. Existen diferencias significativas entre las regiones lingüísticas: en 1993, el 67% de los habitantes de la Suiza germanófona había completado un aprendizaje, frente al 53% en el Tesino y la Suiza francófona. Si este tipo de formación está mejor implantado en la Suiza germanófona, es porque el sistema dual corresponde a la tradición de las regiones germanófonas; mientras que en los países latinos y anglosajones, la formación profesional suele tener lugar en escuelas especializadas gestionadas por el Estado, fuera del contexto económico. En los años 90, la recesión económica provocó una reducción del número de plazas y contratos de aprendizaje, lo que a su vez provocó un aumento del número de jóvenes que abandonan los estudios. Desde los años ochenta, la política de formación profesional se ha centrado en la formación continua en el marco tradicional del certificado de aptitud y el título de máster, y en las escuelas especializadas, a las que se dio mayor relevancia. La Ley Federal de Universidades de Ciencias Aplicadas de 1995 sentó las bases jurídicas de estas instituciones, las primeras de las cuales fueron reconocidas en 1998, y permitió la introducción del bachillerato profesional (1997). De este modo, los superdotados disponen de una alternativa a los estudios secundarios y universitarios, sobre todo a medida que aumenta la demanda de trabajadores altamente cualificados en los sectores de la producción y los servicios. El título oficial facilita además la movilidad profesional. Revisor de hechos: Helv

Noción de Formación Profesional Reglada

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de formación profesional reglada, la siguiente definición: Tipo de formación profesional que se imparte dentro del sistema educativo, por centros públicos o centros privados autorizados. Se organiza y dirige por las autoridades públicas responsables de la educación general, aunque en colaboración, en algunos de sus aspectos, con las instituciones gestoras de la política de empleo y las acciones de los agentes sociales. Combina la enseñanza de contenido profesional con la educación general básica y con prácticas de formación.

Los títulos de FP de grado medio o superior habilitan para la celebración de contratos en prácticas.

Noción de Formación Profesional Reglada en el Contexto del Mercado de Trabajo

En relación a las relaciones laborales españolas, formación profesional reglada ha sido definido [1] de la siguiente forma: Su objetivo es proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para el desarrollo de una actividad laboral propia de cada puesto de trabajo. Su finalidad es preparar a los alumnos para desarrollar una actividad laboral en el mercado de trabajo, proporcionándoles una formación polivalente, que les permita adaptarse con facilidad a las modificaciones laborales que se puedan producir.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre formación profesional reglada originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda Junta de Extremadura.

Véase También

Formación ocupacional

Educación, Estilos de vida, Tiempo escolar, Juventud, Profesiones, Oficios, Formación, Sistema empresarial, Política económica, Ámbitos políticos, Escuelas profesionales