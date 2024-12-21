Fui Escritora e Influencer. Sigo siendo Escritora

Por: Dia Lupo

He tenido que volver a entrar en Instagram. He estado fuera durante más de un mes, lo que es prácticamente un retiro en silencio para alguien como yo que, como puedes deducir por el título, ha pasado una parte considerable de su tiempo allí.

Tuve que volver a entrar en Instagram para rehacer mi vida. Y he tenido que escribir esto directamente en el CMS de Substack, en lugar de en mi habitual Google Doc, porque parece que el tiempo apremia y es mejor que hable antes de que soplen los vientos del discurso. Antes de que disparen a otro director general o estalle la hambruna o Melania se haga un BBL o lo que sea.

Eso es algo que aprendí de los influencers: actúa rápido, no sea que sigan adelante.

Todo empezó en 2014. Hacía tiempo que había salido de la universidad, seguía viviendo con mis padres en la zona rural de Pensilvania y trabajaba como auxiliar administrativo en el hospital local. La vida no estaba resultando como yo esper…