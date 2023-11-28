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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Gestión de los Recursos de Información: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la gestión de los recursos de información. Puede interesar también lo siguiente:

Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Sociedad de la Información

Educación y Comunicación > Información y tratamiento de la información > Política de información Economía > Estructura económica > Economía > Economía del conocimiento Educación y Comunicación > Comunicación > Sistema de comunicación > Internet de las cosas

Concepto de Sociedad de la información

Véase también la definición de Sociedad de la información en el diccionario.

Gestión de los Recursos de Información en la Administración Pública

La Gestión de Recursos de Información (GRI), un componente fundamental de la administración pública, puede considerarse una filosofía de gestión que reconoce y exige la creación, designación, captura y gestión de los recursos de información como activos organizativos para permitir y facilitar el desarrollo de políticas y la toma de decisiones eficaces. Los cimientos de la GIR moderna se remontan muy atrás y pueden rastrearse lógicamente hasta el Colegio de Notarios, así como a la naciente burocracia de las ciudades y los señoríos italianos a mediados del siglo XIV, a la cancillería estatal que surgió en Inglaterra y Francia durante los siglos XV y XVI, y al nombramiento de una nueva raza de administradores de registros públicos y archiveros que se afianzó en Francia inmediatamente después de la revolución de 1789. A medida que la administración del Estado se hizo más compleja y sofisticada desde finales de la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna, también lo hizo la gestión de sus documentos y archivos. Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, apareció una codificación de las normas y procedimientos de la gestión de registros en una serie de manuales administrativos, que acabaron dando lugar al nacimiento de una nueva categoría de profesionales formada por burócratas encargados únicamente de la gestión de documentos y registros. Durante este periodo, los gobiernos de las democracias occidentales comenzaron a aumentar el número de ministerios y agencias, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. La creación de estos nuevos departamentos y la integración y el uso prolífico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el teléfono, la máquina de escribir y la duplicadora de plantillas a principios del siglo XX, aumentaron el volumen de información producida y almacenada por los gobiernos. Las democracias occidentales también reconocieron rápidamente que una gestión eficaz de sus documentos y registros era esencial para una administración pública eficaz. A principios de la década de 1970, la rápida producción de información y la introducción gradual de los ordenadores en las organizaciones dieron lugar a la noción de la era de la información, reconociendo que el procesamiento de la información se había convertido en una parte fundamental de muchos puestos de trabajo en las naciones industrializadas. La llegada de la era digital dio lugar posteriormente a serios estudios y debates sobre la evolución del concepto de información. Tal y como se codifica en los Estatutos Revisados de Quebec (R.S.Q.), capítulo C-1.1, es posible considerar que la información engloba lo que se comunica, es decir, que la información esté delimitada y estructurada y sea inteligible en forma de palabras, sonidos o imágenes, y la forma en que se comunica, es decir, que un documento consiste en una información transportada en un soporte. Estos contextos históricos en constante evolución han proporcionado la base para que diversas disciplinas contribuyan al desarrollo y la comprensión de la GIR. Por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, la GIR, o gestión de la información, se refiere a la planificación, organización, desarrollo y control de la información y los datos dentro de una organización, así como a las personas, el hardware, el software y los sistemas que la producen. Los científicos de la información han definido la gestión de la información como la aplicación de los principios de gestión a la adquisición, organización, control, difusión y uso de la información necesaria para el funcionamiento eficaz de las organizaciones de todo tipo. Para los especialistas en información, la gestión de la información se ocupa, por tanto, de cuestiones organizativas relacionadas con el valor, la calidad, la posesión, el uso y la seguridad de la información. Los especialistas en información también han definido la gestión de los recursos de información como un enfoque práctico de la gestión de la información, a la vez que hacen hincapié en su propia concepción filosófica de la información como un recurso valioso que debe gestionarse como otros recursos organizativos y contribuir directamente a la consecución de las metas y objetivos de la organización. La gestión de los recursos de información ofrece una visión común para gestionar todo el ciclo de vida de la información, desde su creación hasta su difusión, conservación o eliminación, con el fin de maximizar la utilidad global de la información y mejorar la prestación de servicios y la gestión de programas (Blass y Plocher, 1991). Además, los especialistas en el campo de la gestión del procesamiento de datos también han examinado el tema de la gestión de los recursos de información, tanto en lo que respecta a las preocupaciones que rodean a la gestión del proceso de garantía de calidad de los datos almacenados y procesados, como a la información generada a partir de los datos para tomar decisiones más informadas y eficaces. Esencialmente, la aparición de la gestión de los recursos de información refleja las consecuencias e influencias de la era digital y las transformaciones socioeconómicas relacionadas dentro de la administración pública. Al analizar las funciones y responsabilidades contemporáneas asociadas ahora a la gestión de los recursos de información en el contexto de la administración pública y el gobierno, queda claro que la creación, captura, gestión y conservación continuas de documentación auténtica y fiable se han convertido en componentes esenciales de la rendición de cuentas administrativa del siglo XXI que corresponden a una gobernanza transparente, una administración departamental eficaz, así como una prestación eficiente de programas y servicios a los ciudadanos a través de empresas de beneficio público. Hoy en día, la producción y conservación abiertas y accesibles de los documentos y registros del Estado y de su administración pública -en particular en lo que se refiere a la elaboración de políticas, la toma de decisiones y las relaciones interactivas entre los ciudadanos y la maquinaria del gobierno- son cada vez más importantes para la consecución y el mantenimiento de un consenso democrático regido por el Estado de derecho. Dos de los principios fundamentales que se aplican actualmente en el ámbito de la administración pública son: 1) que los recursos de información que se considere que tienen un valor a largo plazo como bienes públicos o cívicos se conservarán de forma permanente en un depósito de recursos de información como un archivo o una biblioteca; 2) que los recursos de información que no sigan teniendo una utilidad operativa o pública se eliminarán sistemáticamente de forma abierta y transparente. En la actualidad, la empresa aplica normas establecidas y reconocidas internacionalmente para facilitar la integración y aplicación de estos principios fundamentales en las actividades de la administración pública. De este modo, el concepto de gestión de los recursos de información se ha ido conformando a partir de la convergencia de la comprensión del término por parte de especialistas en distintos campos, la expansión de las actividades de la administración pública y la adopción y el estudio graduales de nuevas formas de tratamiento de la información. Un elemento central de la filosofía evolutiva de la gestión de los recursos de información es la noción de que los datos y la información deben tratarse por separado de la tecnología que los almacena y manipula. De hecho, el vínculo entre la gestión de los recursos de información y las empresas está transformando el discurso sobre la gestión de los recursos de información, ya que los profesionales de la administración pública piensan ahora en el concepto de desarrollo de los recursos de información, que puede considerarse como la creación y designación proactivas de recursos de información de valor perdurable para cumplir los objetivos departamentales y públicos contemporáneos (por ejemplo, la transparencia y la responsabilidad gubernamental), incluida la satisfacción de las necesidades a largo plazo y los requisitos de conservación de los recursos de información de valor público o cívico perdurable. Revisor de hechos: Leclerc

Recurso Comparativo de la Propiedad Intelectual

Base constitucional y estatutaria:

En marcas: Cláusula de comercio, Ley Lanham. (También existen marcas estatales).

En Derechos de Autor: Cláusula de PI, Ley de Derechos de Autor.

En Patentes: Cláusula de PI, Ley de Patentes.

Materia:

En Marca: Palabra, frase, símbolo, logotipo, diseño, etc. utilizado en el comercio para identificar la procedencia de bienes y servicios.

En Derechos de autor: Obras creativas - por ejemplo, libros, canciones, música, fotos, películas, programas informáticos.

En Patentes: Invenciones - procesos nuevos y útiles, máquinas, artículos manufacturados, composiciones de materia. No ideas abstractas o productos/leyes de la naturaleza.

Requisitos de elegibilidad:

En Marca: No genérica (o meramente descriptiva sin significado secundario), identifica la fuente del producto o servicio, utilizada en el comercio.

En Derechos de autor: Expresión original, fijada en forma material.

En Patente: Útil, novedosa y no obvia para una persona con conocimientos ordinarios en la materia (PHOSITA).

Derechos:

En Marca: Derecho básico de marca sólo frente a un bien o servicio concreto. Bass para la cerveza, no la propiedad de la palabra "Bass". Impedir que otros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión; en el caso de marcas famosas, impedir que otros "diluyan" la marca. También prohibiciones contra la publicidad falsa o engañosa.

En derechos de autor: Derechos exclusivos de copia, distribución, realización de "obras derivadas", ejecución pública y exhibición pública. Posiblemente un nuevo derecho para impedir la elusión de "vallas" digitales protegidas © obras.

En Patentes: Excluir a otros de fabricar, utilizar, vender o importar la invención.

Duración:

En Marca: Si se renueva y se utiliza continuamente en el comercio, puede ser perpetua.

En Derechos de autor: Vitalicio más 70 años; 95 años después de la publicación para obras corporativas.

En Patentes: 20 años para las patentes de utilidad.

Cómo se obtienen los derechos:

En Marcas: Proceso de registro de marcas de la USPTO para el estatus ®, aunque la Ley Lanham también proporciona derechos para marcas no registradas.

En Derechos de autor: Creación y fijación en un soporte tangible; no es necesario el registro para obtener derechos de autor (pero sí para demandar su cumplimiento).

En Patentes: Proceso de solicitud de patentes de la USPTO.

Ejemplos de limitaciones y excepciones:

En Marca: Genericidad, uso justo nominativo, uso paródico.

En Derechos de Autor: Distinción entre idea y hecho/expresión, escenas a faire, uso justo, primera venta.

En Patentes: El conocimiento abstracto en la solicitud de patente se divulga libremente. Los inventores posteriores pueden "construir sobre" la invención patentada y patentar el resultado sin permiso. Ambos inventores deben dar su consentimiento para comercializar la invención compuesta resultante.

Revisor de hechos: ST

Características de Sociedad de la información

Asunto: educacion-y-comunicacion. Tema: empresa-y-economia. Tema: gestion-publica.

Recursos

Traducción de Sociedad de la información

Inglés: Information society Francés: Société de l'information Alemán: Informationsgesellschaft Italiano: Società dell'informazione Portugués: Sociedade da informação Polaco: Społeczeństwo informacyjne

Tesauro de Sociedad de la información

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Véase También