Habilidades de Revisión y Examen
Con trabajo, buenas habilidades organizativas y mucha práctica, puedes mejorar tus posibilidades de obtener el resultado que deseas.
Habilidades de Revisión y Examen
Con el enfoque adecuado, los exámenes pueden proporcionar una oportunidad gratificante para demostrar nuestros conocimientos y habilidades de estudio. Puede requerir mucha preparación y compromiso asegurarse de que estás preparado el día del examen.
Con trabajo duro (o constante), buenas habilidades organizativas y mucha práctica, puedes mejorar tus posibilidades de obtener el resultado que deseas.
Aquí se examinará lo siguiente:
Técnicas de examen
Estrategias y consejos de revisión.
1. Técnicas de examen
Antes del examen
Céntrate en ser práctico.
Asegúrate de que sabes exactamente dónde se realizará cada examen. Visita la sala si es posible.
Planea salir mucho antes de la hora a la que se realiza el examen. Si algo te retrasa, los examinadores no lo tendrán en cuenta. Se espera que planifiques los retrasos en el transporte.
Comprueba que tienes bolígrafos, lápices y cualquier otro material permitido de repuesto.
Lleva agua para beber.
…