Habilidades Esenciales para el Estudio
Esto puede significar aprender a trabajar de forma más independiente, reflexionar sobre tu progreso o motivarte para alcanzar tu potencial.
Módulos
Véase los siguientes módulos:
Estrategias de aprendizaje
Eficacia personal y estudio independiente
Estrategias de lectura e investigación
Habilidades y técnicas
Estrategias de estudio para estudiantes adultos