Hacer una Carta de Presentación Laboral Efectiva: La Primera Impresión es la que Cuenta

En un mercado laboral competitivo, la primera impresión, en efecto, es la que cuenta. Para conseguir una entrevista tienes que destacar, y una carta de presentación bien ejecutada es esencial para asegurarte de no caer en el primer obstáculo.

Hay algunos libros que ofrecen reglas esenciales y estrategias eficaces para garantizar que tu carta de presentación destaque entre la multitud. Analizan en profundidad los errores más comunes de las cartas de presentación para asegurarte de que no cometes los errores que cometerá la competencia, y abarca todas las situaciones, desde el correo electrónico y WhatsApp u otras redes sociales hasta las cartas especulativas, las cartas de desarrollo profesional y las cartas de respuesta a anuncios. Pero todo eso quizás es demasiada información, o muy específica. Aquí se quiere dar lo que algunos expertos consideran que son los consejos claves sobre cómo escribir una carta de presentación.

Pero antes quisiera reproducir (tras traducirlo) unas palabras de otro escritor de Substack que tienen un alto valor introductorio y personal:

"Una carta de presentación es el "hola" a los editores que acompaña a tu historia. Estoy seguro de que hubo una época de recortes de papel y chasquidos de sobres en la que eran importantes. Pero ahora, en estos tiempos futuros de entradas digitales y clicks, son el equivalente en el mundo de la redacción a escribir un cheque. Pero oye, yo no hago las reglas. Creo que nos estresamos tanto con las cartas de presentación porque, después de todo el trabajo que te ha costado redactarlas y presentarlas, meter la pata con la carta de presentación sería la peor forma de que te rechazaran. Y a veces, nos pensamos mucho las cartas de presentación por lo que yo llamo cosas humanas tontas. Básicamente, podemos vernos a nosotros mismos en los malos comportamientos que esperamos. Por ejemplo, muchas revistas literarias universitarias tienen lectores de dieciocho años o así. A los dieciocho, yo era un completo gilipollas. Si fuera lectora a los dieciocho años y viera una carta de presentación en la que alguien publicaba en Fancy Pants Quarterly con un máster de la Universidad de Oo-La-La, mi cerebro recién desarrollado pensaría: Oh, ¡necesito leer la historia de esta persona!"

Y continúa enseguida:

"Ahora, aquí estoy, con treinta y cinco años, redactando mi carta de presentación, y tengo que elegir entre agonizar sobre lo que digo por si el lector se parece en algo a quien yo era a los dieciocho o creer que todos los estudiantes universitarios que trabajan en una revista literaria son más maduros que yo a esa edad (algo totalmente posible). Además, creo que todas las personas tienen una sensación de confianza cuando ven a alguien con un distintivo de autoridad (haber publicado en algún lugar de primera categoría, en este caso), y los seres humanos tienden a tratar las conexiones personales de forma diferente a los desconocidos: la presentación de una conexión frente a la de un desconocido. Así que, cuando me preocupo por las cartas de presentación, nunca pienso: ¿Y si los editores y lectores de esta revista literaria son unos injustos de mierda? En lugar de eso, pienso: Oh Dios, espero que esta gente no se parezca en nada a mí. La cuestión con todo esto es que no hay nada que puedas hacer al respecto."

Estas muy interesantes palabras se encuentran en este muy recomendable artículo que también trata este tema, quizás con otro enfoque:

Vayamos ya al lío.

Cartas para Búsqueda de Empleo

Finalidad de una carta de presentación

La finalidad de la carta de presentación es desempeñar un papel clave para conseguir una entrevista. Mientras que el CV se centra en la historia laboral pasada, la carta de presentación se centra en el futuro. En este documento, destacas tus cualificaciones, demuestras tus habilidades de comunicación escrita y, en última instancia, solicitas una entrevista. Tu tarea general es informar a tu posible Empleador de los detalles adicionales que puedes aportar al puesto deseado.

Formatear una carta de presentación

¿Debes formatear la carta de presentación en el estilo de bloque personalizado o en el estilo de bloque estándar? La primera diferencia entre estos dos estilos es cómo presentan la dirección del remitente. La carta personalizada de bloque modificado simplemente tiene las dos líneas de dirección del remitente en la parte superior, pero tabuladas de modo que sus bordes izquierdos se alineen a lo largo del centro vertical de la página. En la parte inferior, el borde izquierdo del bloque de firma también está alineado con el centro vertical de la página.

El formato de bloque modificado es aceptable si se te pide que envíes tu carta de presentación como un archivo independiente en los envíos electrónicos. Sin embargo, sería aún mejor si crearas una carta en bloque con un membrete formal similar al que utilizan las empresas -salvo que tu nombre es el de la empresa- en el encabezamiento y lo utilizaras de forma coherente en toda tu carta de presentación y CV.

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Si has incluido un membrete personalizado en la cabecera de tu CV y puedes añadir tu carta de presentación al archivo de tu CV convirtiéndola en la primera página, el membrete aparecerá automáticamente en la parte superior. En este caso, no es necesario incluir tu dirección debajo del membrete. A partir de ahí, simplemente sigue el formato de una carta en bloque. Limítate a una página para no poner a prueba la paciencia del atareado lector, a menos que sepas con seguridad que querrán más detalles en una segunda página.

Cómo hacer que tu carta de presentación destaque

Sigue estos pasos para redactar una carta de presentación ganadora:

Enumera tus datos de contacto: Incluye tu nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico e información de contacto online, como LinkedIn.

Fecha y dirección del Empleador potencial: Incluye siempre la fecha actual. La información de contacto del Empleador potencial debe estar completa, incluyendo el nombre completo y la dirección postal.

Se requiere un saludo: Un saludo correcto muestra respeto.

Preséntate: Tu primer párrafo debe ser tu presentación a la empresa. Llama la atención de la empresa indicando el puesto que solicitas, la fuente del anuncio y tu firme deseo de ocupar el puesto.

En un nuevo párrafo, describe tu experiencia: En este párrafo, da al Empleador potencial una idea de tus habilidades, conocimientos y capacidades. Destaca tus aptitudes únicas: esto te diferenciará de los demás candidatos.

Termina con fuerza en el último párrafo: En este párrafo, agradece al Empleador potencial que haya revisado tu carta de presentación. Indica que te gustaría seguir hablando de tus habilidades en una entrevista e incluye tu información de contacto.

Tu firma es importante: Termina la carta con un "Atentamente" y tu firma.

Tu última tarea es revisar la ortografía y la gramática de la carta.

Lo más importante: Escribe una carta de presentación como parte de tu enfoque específico para presentarte a concursos de trabajo que realmente quieras ganar; utilízala para identificar el puesto por su nombre, presentar tu currículum, explicar cómo aplicarás tus capacidades en el puesto en cuestión y solicitar una entrevista.

También es buena idea imprimir una copia y volver a leerla. Comprobar que no haya imprecisiones, párrafos desequilibrados o problemas de formato es crucial para una carta de presentación eficaz.

Consejos sobre Cómo Escribir una Carta de Presentación Laboral

Esta es una lista de consejos, no exhaustiva, pero bastante completa, y con descripciones, para afrontar una de las partes más difíciles del proceso de búsqueda de empleo

A nadie le gusta buscar trabajo. Consultar anuncios en Internet, mejorar el CV, prepararse para entrevistas agotadoras... nada de esto es divertido. Para muchos, la parte más difícil del proceso es escribir una carta de presentación eficaz. Hay tantos consejos contradictorios por ahí que es difícil saber por dónde empezar. La pregunta es: ¿realmente necesitas una carta de presentación, sobre todo si quieres presentar tu candidatura a través de un sistema online?

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La respuesta es casi siempre sí. Claro que en algunos casos, al presentar la solicitud por Internet, no puedes incluirla, pero siempre que puedas, envíala. Es la mejor oportunidad para llamar la atención del director de RRHH o del responsable de contratación y una oportunidad importante para destacar sobre los demás. En un mercado laboral difícil, destacar es crucial.

Mira el siguiente vídeo, en el que se dan consejos sobre cómo redactar un currículum sobresaliente (en inglés, pero se puede traducir automáticamente al español):

Sin embargo, como sabe cualquiera que haya escrito alguna vez una carta de presentación, no es fácil hacerlo bien.

Consejos

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán:

Investiga primero

Antes de empezar a escribir, infórmate sobre la empresa y el puesto concreto que deseas. Por supuesto, tienes que leer detenidamente la descripción del puesto, pero consulta también el sitio web de la empresa, los comentarios en Twitter de los directivos y los perfiles de los empleados en LinkedIn. Esta investigación te ayudará a personalizar tu carta de presentación, para evitar enviar una genérica. También te ayudará a decidir el tono adecuado. Piensa en la cultura de la organización a la que te presentas. Si se trata de una agencia creativa, como una empresa de diseño, podrías arriesgarte más, mientras que si es una organización más conservadora, como un banco, deberías contenerte.

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Si es posible, ponte en contacto con el director de contratación o con alguien que conozcas en la empresa antes de escribir tu carta de presentación. Puedes enviar un correo electrónico o un mensaje en LinkedIn haciendo una pregunta de trabajo inteligente. Así puedes empezar la carta haciendo referencia a la interacción. Podrías decir: "Gracias por la útil conversación de la semana pasada" o "Hace poco hablé con X y con Y en vuestra empresa". Por supuesto, no siempre es posible ponerse en contacto con alguien, o puede que no recibas respuesta. No importa. Vale la pena intentarlo.

Transmite entusiasmo

Cuando no te contratan, no suele ser por falta de aptitudes. Es porque la gente no se creyó tu historia, el hecho de que querías el trabajo o que sabías dónde te metías. Los jefes de contratación elegirán al candidato que les haya hecho creer que es el trabajo de sus sueños. Así que deja muy claro por qué quieres ese mismo puesto. El entusiasmo transmite personalidad. Sugiere escribir algo como 'Me encantaría trabajar para su empresa. ¿A quién no? Sois líderes del sector y establecéis unos estándares que los demás sólo pueden seguir'. No te molestes en presentar tu candidatura si no te entusiasma algún aspecto de la empresa o del puesto.

Vigila tu tono

Al mismo tiempo, no te pases con los halagos y no digas nada que no sientas. La autenticidad es crucial. Aunque lleves meses sin trabajo y aceptarías cualquier oferta, evita parecer desesperado. No quieres que tu tono comprometa el mensaje, así que sé profesional y maduro.

Una buena regla general es ponerte en el lugar del director de recursos humanos y pensar en "el tipo de lenguaje que utilizaría el director de recursos humanos con un cliente de la empresa". Por supuesto, puede ser difícil discernir tu tono por escrito, así que puede que necesites pedirle a alguien que revise un borrador (que, de todas formas, siempre es una buena idea; véase más abajo). Es mejor eliminar todo lo que suene a desesperación.

Sé breve

Gran parte de los consejos encontrados instan a no pasarse de una página. Pero es mejor ser aún más breve. La mayoría de las cartas de presentación son demasiado largas. Debe ser lo bastante corta como para que alguien pueda leerla de un vistazo. Tienes que abarcar muchos temas, pero debes hacerlo de forma sucinta. En este caso, puede ser útil pedir a un amigo, antiguo colega o mentor que revise la carta. Pídeles que la lean y que te indiquen los puntos que puedes recortar.

Céntrate en el futuro

Mientras que el CV debe ser una mirada al pasado y a dónde has estado, la carta de presentación debe centrarse en el futuro y en lo que quieres hacer. Puede ser útil pensar en ella como el puente entre el pasado y el futuro, explicando lo que esperas hacer a continuación y por qué.

Deja un comentario

Debido a la pandemia, en algunos países, como un legado de ella, hay menos expectativas de que solicites un trabajo que ya has hecho antes. Hay millones de personas que están cambiando de profesión -voluntaria o involuntariamente- y necesitan dar un giro y replantearse cómo se relacionan sus habilidades con un papel o sector diferente. Puedes utilizar tu carta de presentación para explicar el cambio que quieres hacer, quizá de hostelería a marketing, por ejemplo. Piensa en ello como una oportunidad para vender tus habilidades transferibles.

Haz una declaración contundente

La gente suele escribir en la carta 'Solicito el puesto X que vi en el lugar Y'. Es un desperdicio de palabras. En lugar de eso, empieza con una frase inicial contundente. Empieza con el remate: por qué te interesa este trabajo y qué aportas. Por ejemplo, podrías escribir: "Soy un profesional de la recaudación de fondos para el medio ambiente con más de 9 años de experiencia, que busca una oportunidad para aplicar sus habilidades de nuevas formas, y me encantaría aportar mi experiencia y entusiasmo a tu creciente equipo de desarrollo". En este punto puedes incluir una o dos frases sobre tu formación y experiencia relevante, pero no repitas tu CV.

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Lo más probable es que el director de contratación o el seleccionador esté leyendo una pila de estos currículos, así que tienes que captar su atención. Pero no intentes ser gracioso. El humor a menudo puede parecer plano o autorreferencial. Evita también los tópicos. Di algo directo y dinámico, como: 'Permíteme llamar tu atención sobre dos razones por las que yo sería una gran incorporación a tu equipo'". Si tienes una conexión personal con la empresa o con alguien que trabaja en ella, menciónalo en la primera o las dos primeras frases. Y dirige siempre tu carta a alguien directamente. Con las redes sociales, a menudo puedes encontrar el nombre de un responsable de contratación.

Destaca tu valor personal

Los jefes de contratación buscan personas que puedan ayudarles a resolver problemas. Basándote en investigaciones previas, demuestra que sabes a qué se dedica la empresa y algunos de los retos a los que se enfrenta. No tienen por qué ser específicos, pero podrías mencionar cómo se ha visto afectado el sector por la pandemia. Por ejemplo, podrías escribir: "Muchas empresas del sector sanitario se enfrentan al reto de prestar una asistencia de alta calidad y, al mismo tiempo, proteger la salud y la seguridad de su personal". A continuación, habla de cómo tu experiencia te ha permitido satisfacer estas necesidades; quizás explica cómo has resuelto un problema similar en el pasado o comparte un resultado relevante. Debes aportar pruebas de lo que te distingue.

Hay dos aptitudes que son relevantes para casi cualquier trabajo: la adaptabilidad y la capacidad de aprender con rapidez. Si tienes ejemplos breves que demuestren estas habilidades, inclúyelos. Por ejemplo, si apoyaste a tu equipo en la transición al trabajo a distancia, describe cómo lo hiciste y qué habilidades utilizaste.

Pide opiniones

Es buena idea compartir la carta de presentación con unas cuantas personas. En lugar de enviarla y preguntar "¿Qué te parece?", sé específico sobre el tipo de feedback que quieres. En concreto, pide dos cosas. En primer lugar, pregunta a tu amigo si está claro cuál es tu punto principal. ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿Puede resumirla? En segundo lugar, pregúntale qué es lo que falla en la carta. Otros pueden estar más atentos a un tono de desesperación, de sobreventa o, por el contrario, de exceso de modestia y subestimación, y pueden ser más capaces de señalar dónde está equivocado el tono.

Cuando no es posible enviar una carta de presentación

Muchas empresas utilizan sistemas de solicitud en línea que no requieren que envíes una carta de presentación. Puede que encuentres la forma de incluirla en el mismo documento que tu CV, pero esto no es ninguna garantía, sobre todo porque algunos sistemas sólo permiten introducir datos en determinadas casillas.

En estos casos, utiliza el formato proporcionado para demostrar tu capacidad para el trabajo y tu entusiasmo por el puesto. Si es posible, intenta encontrar a alguien a quien puedas enviar un breve correo electrónico de seguimiento en el que destaques algunos de los puntos clave de tu solicitud.

Un vídeo interesante de consejos:

Principios a recordar

Hazlo:

Prepara una declaración inicial contundente que deje claro por qué quieres el trabajo y qué aportas.

Sé conciso: el director de recursos humanos debe poder leer tu carta de un solo vistazo.

Relata un logro que demuestre que eres capaz de superar los retos a los que se enfrenta el empleador.

No lo hagas

Intentar ser gracioso: con demasiada frecuencia pierdes el norte.

Enviar una carta de presentación genérica: adáptala al puesto específico.

Exagerar con halagos: sé profesional y maduro.

Qué opinas? Añadirías más consejos?