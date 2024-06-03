Carreras

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Salvador Lorca 📚
Jun 8, 2024

Algunas cosas que resaltaría:

Sé breve

Gran parte de los consejos encontrados instan a no pasarse de una página. Pero es mejor ser aún más breve. La mayoría de las cartas de presentación son demasiado largas. Debe ser lo bastante corta como para que alguien pueda leerla de un vistazo. Tienes que abarcar muchos temas, pero debes hacerlo de forma sucinta. En este caso, puede ser útil pedir a un amigo, antiguo colega o mentor que revise la carta. Pídeles que la lean y que te indiquen los puntos que puedes recortar.

Céntrate en el futuro

Mientras que el CV debe ser una mirada al pasado y a dónde has estado, la carta de presentación debe centrarse en el futuro y en lo que quieres hacer. Puede ser útil pensar en ella como el puente entre el pasado y el futuro, explicando lo que esperas hacer a continuación y por qué.

Debido a la pandemia, en algunos países, como un legado de ella, hay menos expectativas de que solicites un trabajo que ya has hecho antes. Hay millones de personas que están cambiando de profesión -voluntaria o involuntariamente- y necesitan dar un giro y replantearse cómo se relacionan sus habilidades con un papel o sector diferente. Puedes utilizar tu carta de presentación para explicar el cambio que quieres hacer, quizá de hostelería a marketing, por ejemplo. Piensa en ello como una oportunidad para vender tus habilidades transferibles.

Haz una declaración contundente

La gente suele escribir en la carta 'Solicito el puesto X que vi en el lugar Y'. Es un desperdicio de palabras. En lugar de eso, empieza con una frase inicial contundente. Empieza con el remate: por qué te interesa este trabajo y qué aportas. Por ejemplo, podrías escribir: "Soy un profesional de la recaudación de fondos para el medio ambiente con más de 9 años de experiencia, que busca una oportunidad para aplicar sus habilidades de nuevas formas, y me encantaría aportar mi experiencia y entusiasmo a tu creciente equipo de desarrollo". En este punto puedes incluir una o dos frases sobre tu formación y experiencia relevante, pero no repitas tu CV.

Lo más probable es que el director de contratación o el seleccionador esté leyendo una pila de estos currículos, así que tienes que captar su atención. Pero no intentes ser gracioso. El humor a menudo puede parecer plano o autorreferencial. Evita también los tópicos. Di algo directo y dinámico, como: 'Permíteme llamar tu atención sobre dos razones por las que yo sería una gran incorporación a tu equipo'". Si tienes una conexión personal con la empresa o con alguien que trabaja en ella, menciónalo en la primera o las dos primeras frases. Y dirige siempre tu carta a alguien directamente. Con las redes sociales, a menudo puedes encontrar el nombre de un responsable de contratación.

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David
Jun 10, 2024

Algunas de estas cosas eran predecibles, pero por ejemplo las siguientes no:

Pide opiniones

Es buena idea compartir la carta de presentación con unas cuantas personas. En lugar de enviarla y preguntar "¿Qué te parece?", sé específico sobre el tipo de feedback que quieres. En concreto, pide dos cosas. En primer lugar, pregunta a tu amigo si está claro cuál es tu punto principal. ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿Puede resumirla? En segundo lugar, pregúntale qué es lo que falla en la carta. Otros pueden estar más atentos a un tono de desesperación, de sobreventa o, por el contrario, de exceso de modestia y subestimación, y pueden ser más capaces de señalar dónde está equivocado el tono.

Cuando no es posible enviar una carta de presentación

Muchas empresas utilizan sistemas de solicitud en línea que no requieren que envíes una carta de presentación. Puede que encuentres la forma de incluirla en el mismo documento que tu CV, pero esto no es ninguna garantía, sobre todo porque algunos sistemas sólo permiten introducir datos en determinadas casillas.

Pide opiniones

Es buena idea compartir la carta de presentación con unas cuantas personas. En lugar de enviarla y preguntar "¿Qué te parece?", sé específico sobre el tipo de feedback que quieres. En concreto, pide dos cosas. En primer lugar, pregunta a tu amigo si está claro cuál es tu punto principal. ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿Puede resumirla? En segundo lugar, pregúntale qué es lo que falla en la carta. Otros pueden estar más atentos a un tono de desesperación, de sobreventa o, por el contrario, de exceso de modestia y subestimación, y pueden ser más capaces de señalar dónde está equivocado el tono.

Cuando no es posible enviar una carta de presentación

Muchas empresas utilizan sistemas de solicitud en línea que no requieren que envíes una carta de presentación. Puede que encuentres la forma de incluirla en el mismo documento que tu CV, pero esto no es ninguna garantía, sobre todo porque algunos sistemas sólo permiten introducir datos en determinadas casillas.

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