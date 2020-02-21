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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Historia del Aprendizaje en el Puesto de Trabajo: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Historia del Aprendizaje en el Puesto de Trabajo en Estados Unidos

El aprendizaje, que en su día fue el principal medio por el que los artesanos aprendían sus oficios, desempeña hoy un papel relativamente pequeño en la vida estadounidense. La esencia de esta institución siempre ha implicado un intercambio de mano de obra por formación, pero el aprendizaje no ha sido ni mucho menos constante a lo largo del tiempo, ya que su supervivencia en Estados Unidos ha requerido una adaptación casi continua a los nuevos retos. Varios retos distintos definen los periodos de mayores cambios en el aprendizaje. El período colonial requirió la adaptación de las prácticas del Viejo Mundo a los contextos del Nuevo Mundo.Entre las Líneas En la era de la nueva república, el aprendizaje se vio desafiado por el choque entre la autoridad tradicional y la lógica de los mercados y contratos en expansión. Después de la Guerra Civil, la principal preocupación fue encontrar un contrato de formación que pudiera resolver las crecientes tensiones entre el trabajo organizado y el capital. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Por último, en la era moderna que siguió a la Primera Guerra Mundial, los efectos de la industrialización en cuanto a la cualificación constituyeron un reto para el aprendizaje contra el que fracasó en gran medida. El aprendizaje perdió terreno a medida que se buscaba cada vez más la escolarización como vehículo de movilidad social ascendente que compensara los efectos niveladores de la industrialización. Tras repasar estos episodios, este ensayo concluye especulando sobre si nos encontramos ahora en una nueva era de desafíos que reconfigurarán el aprendizaje. El aprendizaje llegó a suelo americano a través de Inglaterra, donde fue el primer paso en el camino hacia la independencia económica.Entre las Líneas En Inglaterra, los maestros artesanos contrataban a los aprendices a cambio de formación y servicio. Una vez completado su período de aprendizaje, los antiguos aprendices viajaban de un empleador a otro ganando un salario como oficiales. Cuando, o si, acumulaban suficiente capital, los oficiales se establecían como maestros independientes y se convertían en miembros de sus gremios artesanales. Estas instituciones estaban facultadas para conceder y retirar derechos y privilegios a sus miembros y, por tanto, para regular la competencia entre ellos. Una de las principales preocupaciones de los gremios era impedir la entrada irrestricta en el comercio, por lo que el aprendizaje se convirtió en objeto de una gran regulación. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, Epstein (1998) sostiene que el monopolio o la actividad de búsqueda de rentas (la producción deliberada de escasez) era sólo incidental al interés principal de los gremios de suministrar trabajadores cualificados.Entre las Líneas En la medida en que los gremios regularon con éxito el aprendizaje en Gran Bretaña, ese modelo se reprodujo con menos facilidad en las Américas, cuyos colonos llegaron a explotar la abundancia de recursos naturales bajo proscripciones mercantilistas que prohibían la mayoría de las formas de fabricación. El resultado fue una sociedad agraria prácticamente desprovista de grandes ciudades y gremios.Entre las Líneas En ausencia de estas entidades, la regulación del aprendizaje dependía de acciones gubernamentales que parecen haberse acentuado hacia mediados del siglo XVIII. La aprobación del Estatuto de los Artificantes de 1563 en Gran Bretaña supuso una regulación gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) también en el Viejo Continente. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, como muestra Davies (1956), el aprendizaje inglés era diferente en el sentido de que los gremios artesanales y las tradiciones que los acompañaban eran más importantes.

El periodo colonial

Durante el periodo colonial, Estados Unidos era una sociedad predominantemente agraria.Entre las Líneas En 1790 ninguna ciudad tenía más de 50.000 habitantes.Entre las Líneas En 1740, la mayor ciudad colonial, Filadelfia, contaba con 13.000 habitantes. Aun así, las colonias no podían funcionar con éxito sin algunos artesanos especializados en campos como la carpintería, la cordonería (fabricación de zapatos) y la tonelería (fabricación de barriles). Ni la formación de los esclavos ni la inmigración de trabajadores europeos cualificados fueron suficientes para evitar que las colonias con poca mano de obra desarrollaran sus propios sistemas de aprendizaje. No se desarrolló un sistema uniforme de aprendizaje porque los municipios, e incluso los estados, carecían de autoridad para hacer cumplir sus normas fuera de sus propias jurisdicciones o para devolver a los fugitivos lejanos a sus amos.Entre las Líneas En consecuencia, el aprendizaje siguió siendo una institución local. Los registros del periodo colonial son escasos, pero tanto Filadelfia como Boston han conservado pruebas importantes.Entre las Líneas En Filadelfia, Quimby (1963) rastreó el aprendizaje oficial al menos hasta 1716.Entre las Líneas En 1745, la ciudad había registrado 149 contratos de aprendizaje en 33 oficios. El número de aprendices creció más rápidamente que la población y, al cabo de otros 25 años, había alcanzado los 537. Los datos de la Filadelfia Colonial de Quimby indican que el aprendizaje solía consignar a los varones, de 14 a 17 años, a servir a sus amos hasta que cumplían los 21 años. Las niñas también eran aprendices, pero las mujeres representaban menos de una quinta parte de los contratos registrados, la mayoría de las cuales eran aprendices de ama de casa. Una variante importante del contrato estándar era la vinculación de los huérfanos de la parroquia. Estos indigentes solían ser contratados en oficios menos remunerados, normalmente en la agricultura. Otra variante era el codiciado aprendizaje de comerciantes, abogados y otras profesiones.Entre las Líneas En estos casos, los padres solían pagar de antemano a los maestros para que acogieran a sus hijos. El rasgo distintivo del aprendizaje era el contrato de aprendizaje, que establecía las condiciones del acuerdo. Este contrato se diferenciaba en dos aspectos principales de los contratos de aprendizaje que vinculaban a los inmigrantes.Entre las Líneas En primer lugar, el contrato de aprendizaje afectaba a los jóvenes y, como tal, requería la firma de sus padres o tutores.Entre las Líneas En segundo lugar, la servidumbre, que según Galenson (1981) era una adaptación del contrato de aprendizaje, sustituía el transporte atlántico por la instrucción comercial a cambio del trabajo del siervo. Ambas formas de trabajo implicaban cierto grado de reciprocidad o acuerdo voluntario.Entre las Líneas En el aprendizaje, sin embargo, los padres legales o naturales transferían la autoridad legal sobre su hijo a otro, el maestro del aprendiz, durante una parte sustancial de su juventud. A cambio de los derechos sobre el trabajo de su hijo, los padres también quedaban liberados de la responsabilidad directa de la crianza y la formación profesional del niño. De este modo, el consentimiento del niño podía tener menos importancia que el de los padres. Los contratos de arrendamiento solían exigir a los aprendices que cumplieran su contrato con fidelidad y obediencia. Los contratos de arrendamiento solían incluir cláusulas que prohibían comportamientos específicos, como jugar a los dados o fornicar. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los amos solían comprometerse a criar, alimentar, alojar, educar y entrenar a los aprendices y a proporcionarles una "cuota de libertad" consistente en ropa, herramientas o dinero una vez que cumplieran los términos de sus contratos. Los padres o tutores eran cofirmantes de los acuerdos. Aunque la práctica en las colonias americanas está incompletamente documentada, sabemos que en Canadá los padres eran responsables económicamente ante los maestros de aprendices cuando sus hijos se escapaban. Para hacer cumplir sus contratos, las partes del acuerdo podían recurrir a los magistrados locales. Los problemas surgían por muchas razones, pero la larga duración del contrato implicaba inevitablemente contingencias imprevistas que daban lugar a insatisfacciones con los acuerdos. A diferencia de otros simples intercambios de bienes, las complicaciones de la crianza de los hijos convertían inevitablemente el aprendizaje en un asunto complicado.

Los primeros años de la República

William Rorabaugh (1986) sostiene que la época revolucionaria aumentó las complicaciones inherentes al aprendizaje. La retórica de la independencia no podía contenerse en el ámbito político formal que implicaba las relaciones entre naciones, sino que implicaba los ámbitos interpersonales en los que la independencia para gobernarse a uno mismo desafiaba las tradiciones de deferencia basadas en el estatus social. La libertad se equipara cada vez más con las relaciones contractuales y el consentimiento. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el intercambio basado en el contrato socavaba la autoridad de los amos. Y así fue con los sirvientes y aprendices que, empoderados por la ideología republicana, comenzaron a desafiar a sus amos concibiéndose a sí mismos, no como niños voluntariosos, sino como ciudadanos libres e independientes de la Revolución. La lógica revolucionaria del contrato carcomió los bordes de la relación de aprendizaje a largo plazo y tales contratos se volvieron sustancialmente menos comunes en la primera mitad del siglo XIX. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Gillian Hamilton (2000) ha analizado si el declive del aprendizaje se debió a los problemas para hacer cumplir los contratos a largo plazo, o si fue el resultado de un cambio de los empleadores hacia la contratación de trabajadores no cualificados para el trabajo en las fábricas. Aunque ninguna de las dos teorías explica por sí sola la disminución de los contratos de aprendizaje, ambas demuestran cómo las nuevas relaciones contractuales socavaron la tradición al ofrecer nuevas opciones. Durante este periodo, la autora descubre que los maestros empezaron a pagar a sus aprendices, que con el tiempo esos pagos aumentaron más con la experiencia y que los contratos de aprendizaje se acortaron, todo lo cual sugiere que los empleadores diseñaron conscientemente los contratos para reducir la rotación que se producía cuando los aprendices se marchaban a situaciones preferibles. El hecho de que los empleadores prefirieran cada vez más liberarse de las obligaciones a largo plazo que debían a sus aprendices sugiere que estas responsabilidades in loco parentis imponían cargas tanto a los maestros como a los aprendices. El pago de los salarios en dinero reflejaba, en parte, los costes asociados a sus autoridades parentales que ahora podían, más fácilmente, evitarse en las zonas urbanas trasladando las responsabilidades de nuevo a los jóvenes y a sus padres. Las pruebas de Hamilton proceden de Montreal, donde los indentures se registraban de forma centralizada. Aunque las experiencias canadienses difieren en varios aspectos identificables de las de Estados Unidos, las tendencias más amplias que describe son coherentes con las observadas en Estados Unidos.Entre las Líneas En el condado de Frederick, Maryland, por ejemplo, Rorabaugh (1986) descubre que el porcentaje de varones blancos vinculados formalmente como aprendices descendió de casi el 20% de los chicos de 15 a 20 años a menos del 1% entre 1800 y 1860. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el descenso en EE.UU. es más difícil de calibrar porque los acuerdos informales de aprendizaje que no se registraron oficialmente parecen haber aumentado.Entre las Líneas En aspectos clave, las cuestiones relativas a la autoridad del maestro siguieron siendo una complicación no resuelta que impedía un sistema de aprendizaje uniforme y fomentaba los acuerdos informales de aprendizaje en el período posterior a la abolición de la esclavitud.

El período posterior a la guerra

Aunque la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos en 1865 puso fin formalmente a la servidumbre involuntaria, la línea divisoria entre los contratos involuntarios y voluntarios siguió siendo problemática, especialmente en lo que respecta al aprendizaje. Aunque los tribunales explicaron que los contratos de trabajo ejecutados bajo pena de prisión generalmente creaban una servidumbre involuntaria, los empleadores exploraron términos contractuales que les daban una autoridad inusual sobre sus aprendices.Entre las Líneas En ocasiones, los estados elaboraron leyes para proteger a los menores prescribiendo las condiciones de los contratos de aprendizaje legalmente exigibles. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, al hacerlo, se limitaba necesariamente la libertad de contrato: haciendo difícil, si no imposible, modificar los términos de un acuerdo de aprendizaje para adaptarlo a cualquier situación particular. Tanto la edad del aprendiz como la duración del contrato de aprendizaje hacían que el acuerdo fuera vulnerable a los abusos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, resultó muy difícil para los legisladores especificar las circunstancias precisas que justificaban los contratos de aprendizaje estatutarios sin hacerlos poco atractivos.Entre las Líneas En buena medida, esto se debió a que los representantes del trabajo y del capital rara vez se ponían de acuerdo cuando se trataba de políticas públicas relativas al empleo cualificado. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, la necesidad de alguna política aumentó, especialmente tras la escasez de mano de obra creada por la Guerra Civil. Empresas, sindicatos y gobiernos buscaron soluciones a la escasez de mano de obra cualificada provocada por la Guerra Civil.Entre las Líneas En Boston y Chicago, por ejemplo, se contrató a mujeres para realizar trabajos de tipografía especializados que antes estaban restringidos a los hombres. La legislatura de Connecticut autorizó a una nueva empresa a reclutar y contratar trabajadores cualificados del extranjero. Otros estados redactaron nuevas leyes de aprendizaje o experimentaron con nuevas formas de formar a los trabajadores. El éxito del sindicalismo artesanal era en sí mismo un indicio de la escasez de organizaciones capaces de aplicar normas de cualificación. Prácticamente cualquier nueva acción desafiaba la autoridad del trabajo o del capital, llevando a uno u otro a impugnarlas. Jacoby (1996) sostiene que la nueva estrategia más importante consistió en la introducción de cursos cortos de escuela de oficios destinados a sustituir el aprendizaje. La escolarización alimentó la esperanza de los empresarios de poder eludir la influencia del trabajo organizado en la determinación de la oferta de mano de obra cualificada. Independientemente de la expansión de la escolarización, las cuestiones relativas a los derechos de los contratos de aprendizaje ganaron en importancia. Empresas como Baldwin Locomotive, de Filadelfia, retenían los salarios hasta la finalización del contrato para mantener a sus aprendices. Cuanto más unidos estaban los jóvenes aprendices a sus empleadores, menos viable era la demanda de los trabajadores organizados de consultar o controlar unilateralmente la expansión o contracción de la formación. Los contratos unilaterales de aprendizaje a largo plazo también proporcionaban a los empresarios otras ventajas. Una vez que se ha firmado el contrato, los competidores y los sindicatos pueden ser demandados legalmente por "incitar" a sus trabajadores a romper sus contratos. Aunque los empleadores rara vez se demandaban entre sí por incitar a sus aprendices, sus asociaciones, como la Asociación de Fabricantes de Metal de Filadelfia, impedían que los aprendices dejaran a un maestro por otro exigiendo el consentimiento y la recomendación de los empleadores miembros (Howell, 2000). De este modo, las asociaciones de empleadores podían poner en una lista negra a los partidarios del sindicato y obligar a los aprendices a romper las huelgas. Estas acciones de los empresarios no se produjeron en el vacío. Muchos empresarios reprochaban a los trabajadores que les ataran las manos a la hora de responder a las crecientes demandas de mano de obra. Los sindicatos perdieron apoyo entre la clase trabajadora cuando restringieron el número de aprendices que un empresario podía contratar. Tales restricciones implicaban a menudo preferencias étnicas, raciales y de género que excluían a las minorías de los oficios bien remunerados. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el control de los trabajadores organizados fue menos eficaz de lo que hubiera deseado: no pudo impedir que las empresas no sindicadas contrataran aprendices ni fue capaz de frenar el flujo de artesanos a medio formar procedentes de las pequeñas ciudades donde las normas de aprendizaje eran débiles. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, mediante multas, boicots y paros, los sindicatos intimidaron a los trabajadores y a las empresas que no respetaron sus normas. Estas acciones no lograron ganarse el cariño de los trabajadores menos cualificados, que a menudo consideraban a los sindicalistas cualificados como una aristocracia conservadora sólo un poco menos onerosa, si es que lo era, que las grandes empresas. Esta debilidad en el apoyo de los trabajadores los hizo vulnerables a la Escuela de Comercio de Nueva York del coronel Richard T. Auchmuty. La escuela de Auchmuty, iniciada en 1881, se convirtió en la principal institución que desafiaba el control de los trabajadores sobre su propia oferta. La escuela se diseñó y se comercializó como una alternativa al aprendizaje y Auchmuty fomentó su uso como arma en "la batalla por los chicos" librada por los fontaneros de Nueva York en 1886-87. Esos años marcan el punto de partida de una serie de escaramuzas entre el capital y el trabajo organizados en las que el impulso iba y venía. Esas batallas animaron a los funcionarios públicos y a los educadores a involucrarse.Entre las Líneas En los casos en que el sector público se interesó más por la formación, la escolarización complementó con más frecuencia la formación de aprendiz en el puesto de trabajo, en lugar de sustituirla. La participación pública también contribuyó a formalizar la estructura del aprendizaje de un oficio de una manera que las leyes de aprendizaje no habían logrado.

La era moderna

En 1917, con el beneficio de las colaboraciones anteriores en las que participaba el sector público, una coalición de trabajadores, empresas y servicios sociales consiguió la aprobación de la Ley Smith-Hughes para proporcionar ayuda federal a la formación profesional. A pesar de este amplio apoyo, no está claro que la ley se hubiera aprobado de no ser por la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente prioridad de aumentar la oferta de mano de obra cualificada. Antes de esta ley, la demanda de mano de obra cualificada había sido parcialmente silenciada por las nuevas tecnologías de producción en masa y la gestión científica, que reducían la dependencia de la industria de los trabajadores artesanos. La guerra cambió la ecuación. La guerra no sólo impulsó a la administración de Wilson a formar a más trabajadores, sino que también aumentó la visibilidad de los trabajadores organizados en industrias, como la de la construcción naval, en las que anteriormente se habían quedado fuera. Bajo el mandato de Smith-Hughes, ciudades tan distantes como Seattle y Nueva York invitaron a los sindicatos a unirse a las asociaciones de formación formal.Entre las Líneas En los años veinte, varios sistemas escolares ofrecieron clases de extensión para aprendices en las que se exigía un empleo previo, limitando así el apoyo público al aprendizaje a los trabajadores que ya estaban sindicados. Estos acuerdos facilitaron el control de los trabajadores organizados sobre la entrada en el oficio. Esto fue más cierto en los oficios de la construcción, donde los sindicatos se mantuvieron bien organizados durante los años veinte. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, en los años veinte, el sector fabril, en rápida expansión, redujo más la influencia de los sindicatos. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las empresas más grandes, como la General Electric Company, hacía tiempo que habían establecido sus propios planes de aprendizaje no sindicalizados, normalmente informales. Las grandes empresas capaces de ofrecer una importante seguridad en el empleo, como las que pertenecían a la National Association for Corporation Schools, solían operar en un entorno libre de sindicatos, lo que les permitía establecer acuerdos de formación que fueran flexibles y respondieran a sus necesidades. La depresión de principios de los años treinta detuvo casi toda la formación.

Además, la transformación industrial previa desplazó el poder dentro del trabajo organizado de los sindicatos artesanales de la Federación Americana del Trabajo al Congreso de Organizaciónes Industriales. Con este cambio, los trabajadores pusieron cada vez más énfasis en la igualdad salarial al reducir las diferencias de cualificación y, por consiguiente, restaron importancia a las cuestiones de formación. Aun así, a finales de la década de 1930 se volvió a percibir una escasez de trabajadores cualificados que condujo a un plan nacional de aprendizaje.Entre las Líneas En virtud de la Ley Fitzgerald (1937), las normas de aprendizaje se formalizaron en contratos que especificaban los tipos y la cantidad de formación que debía proporcionarse, así como las responsabilidades de los comités de aprendizaje conjuntos de trabajadores y empresarios. Las normas ayudaron a minimizar los incentivos para abusar de los aprendices con salarios bajos mediante una formación y una promoción inadecuadas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, el porcentaje de aprendices a nivel nacional seguía siendo muy pequeño y, en general, los jóvenes elegían cada vez más la educación formal en lugar del aprendizaje para abrirse camino. Aunque la Ley Fitzgerald sirvió para proteger los intereses inmediatos de los trabajadores, muy pocas empresas optaron por el aprendizaje formal cuando era posible establecer relaciones de formación menos estructuradas. Este sistema persistió durante el apogeo del trabajo organizado en los años cuarenta y cincuenta, pero comenzó a deshacerse a finales de los años sesenta y setenta, en particular cuando los grupos de derechos civiles atacaron la discriminación racial y de género utilizada con demasiada frecuencia para racionar las escasas oportunidades de aprendizaje. La discriminación era a veces pasiva, y se producía como resultado del trato preferente dispensado a los hijos y amigos de los trabajadores artesanos, mientras que en otros casos se trataba de políticas activas y deliberadas dirigidas a la exclusión (Hill, 1968). (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los acuerdos de acción afirmativa y las órdenes judiciales han obligado a los sindicatos y a las empresas a ofrecer más oportunidades de aprendizaje a las minorías. Junto con la disminución de la influencia de las organizaciones sindicales y de derechos civiles, las relaciones laborales parecen haber cambiado al comenzar el nuevo milenio. Están aumentando las formas de contratación laboral que proporcionan menos beneficios y seguridad. Los ingresos vuelven a estar más estratificados por los niveles de educación y cualificación, lo que los convierte en una cuestión mucho más importante. El trabajo de Gary Becker (1964) sobre la teoría del capital humano ha animado a empresarios y educadores a replantearse la economía de la formación y el aprendizaje. Conceptualizando la formación como una inversión, la teoría sugiere que los contratos de aprendizaje obligatorios a largo plazo permiten a los empresarios aumentar sus inversiones en las habilidades de sus trabajadores. Los contratos vinculantes se racionalizan como dispositivos eficaces para evitar que los jóvenes se fuguen con el capital que los empleadores han invertido en ellos. Armados con este entendimiento, los responsables políticos han permitido y fomentado cada vez más acuerdos que se parecen más a los aprendizajes de estilo antiguo dominados por los empleadores. Sólo el tiempo dirá si se trata del comienzo de una nueva era para el aprendizaje, o simplemente de un retorno a las batallas anteriores por los abusos del control unilateral del empleador. Datos verificados por: Conrad Asunto: historia-economica. Asunto: historia-empresarial.

Aprendizaje Basado en Internet en Sociología

Tema: home-sociologia. Internet Actividad educativa conectada a través de Internet. Revisor: Lawrence

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También