Impacto Social del Desempleo

Se examina aquí el impacto social del desempleo de forma amplia, y especialmente centrada en la situación europea.

Desempleo en la Sociedad

El aumento del número de desempleados desde mediados de los años 70 no sólo refleja cambios cuantitativos. El alto desempleo es cada vez menos selectivo y las categorías sociales afectadas son más numerosas y variadas: ya no ignoramos el desempleo entre los ejecutivos o los jóvenes licenciados, aunque la masa de parados siga estando formada por antiguos obreros y trabajadores de cuello blanco poco cualificados. Los desempleados son ahora un grupo más heterogéneo.

Esto plantea la cuestión de si la percepción del desempleo y la condición de quienes lo experimentan no han adoptado nuevas formas. No existe ninguna gara…