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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Importancia de la Información Financiera: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

La Importancia de la Información Financiera (y no Financiera)

La información es clave para la toma de decisiones (adecuadas) y la gestión exitosa de las empresas. Hay que tener en cuenta que esto es cierto para la información financiera pero también, cada vez más, para la información no financiera. Un propietario de una pequeña empresa, que gestiona sus propias finanzas, necesita información. Un banquero, que presta a un artesano, a un profesional, a un comerciante o a una pequeña industria, necesita información. Un capitalista de riesgo, invirtiendo en una empresa nueva, requiere información. Un ciudadano, poniendo dinero en el desarrollo local a través de una plataforma de crowdfunding, requiere información. No hay comercio ni vida social sin la información y la confianza adecuadas, y la información y la confianza son también la savia de nuestras sofisticadas y cambiantes economías. No hay negocio sostenible ni inversión a largo plazo sin información financiera -y cada vez más no financiera-. Por tanto, la información empresarial es esencial para el desarrollo de nuestras economías y, en particular, para lo que constituye la mayor parte de las empresas europeas: las pequeñas y medianas empresas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la información corporativa es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. La información financiera es, ante todo, una herramienta de gestión fundamental. De hecho, la falta de información financiera de buena calidad está detrás de muchos fracasos empresariales. Por lo tanto, aunque la reducción de los requisitos de información pueda parecer inicialmente una buena idea para reducir la burocracia, puede resultar fatal a largo plazo. La calidad de la regulación importa mucho más que la cantidad, pero diseñar una mejor regulación es mucho más difícil y tiene menos valor comunicativo que limitarse a pulsar el botón de borrar. Además, la transparencia es esencial para las partes interesadas externas que, por diversas razones, quieren entender cómo se gestiona una empresa, qué impactos tiene y cómo funciona. Esta información es especialmente importante cuando se considera la posibilidad de proporcionar financiación a una empresa, pero también cuando se firma un contrato de trabajo o un acuerdo con un proveedor. Aunque los debates de hoy sobre la presentación de informes de las empresas se centran principalmente en las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa, me gustaría destacar que la presentación de informes sigue siendo relevante para todas las pequeñas y medianas empresas, incluidas las locales más pequeñas. La presentación de informes no debe considerarse simplemente como un ejercicio de cumplimiento formal desvinculado de las necesidades de estas pequeñas y medianas empresas. Son las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de sus diversas partes interesadas (incluidos los responsables políticos) y el valor de la información para la toma de decisiones lo que debe impulsar la presentación de informes proporcionados. Por ejemplo, la información no financiera se utiliza cada vez más, incluso cuando no la exige la normativa vigente. La presentación de informes basada en el cumplimiento de requisitos puramente administrativos desconectados de la evolución de las necesidades del mercado, recopilados de forma redundante a través de medios anticuados y sin más razón que los hábitos, está condenada a perder su relevancia y corre el riesgo de convertirse en una mera carga administrativa que aporte poco valor, si es que lo tiene, a la empresa y a la sociedad. Es importante garantizar que los informes sean pertinentes y comparables, evitando al mismo tiempo una sobrecarga de información y mitigando los costes (administrativos y de otro tipo). Es un equilibrio difícil de alcanzar y por ello los usuarios y las partes interesadas deben impulsar este debate. Para contribuir a estos objetivos, Accountancy Europe elaboró en noviembre de 2016 un documento Disclose what truly matters-Model disclosures under the non-financial and diversity information directive. Nuestra intención era proporcionar ideas y ejemplos de buenas prácticas a las empresas que tendrán que cumplir por primera vez con la Directiva de la Unión Europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre la diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos. En consonancia con nuestra creencia de que las políticas públicas y la regulación deben ser pragmáticas y estar arraigadas en las realidades del mercado, en lugar de redactar largas explicaciones, elaboramos un breve informe de gestión "simulado" de una empresa ficticia del sector alimentario para reflejar cómo funcionarían en la práctica los requisitos de la Directiva. La Directiva 2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera y sobre la diversidad es la iniciativa legislativa más importante para promover la presentación de informes coherentes sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en toda Europa. La Comisión Europea estimó que la Directiva afectaría directamente a unas 6.000 de las mayores entidades de interés público (EIP) de toda Europa. Sin embargo, como los Estados miembros tienen flexibilidad para reducir los criterios de umbral, el número final de PIE afectadas podría ser considerablemente mayor. De estas empresas, muchas ya habrán seguido el camino de la divulgación de información ASG, ya sea en respuesta a los requisitos nacionales o de forma voluntaria - "voluntariamente" incluye la respuesta a la presión del mercado, ya sea resultado de las demandas de las partes interesadas o de la presión de la competencia. Sin embargo, habrá muchas otras empresas que tengan poca o ninguna experiencia previa en este campo de la presentación de informes y pueden preguntarse cómo podrán cumplir los requisitos que entraron en vigor el 1 de enero de 2017. Esto demuestra que la presentación de informes debe evolucionar para responder a las necesidades de los mercados y que dicha evolución sólo puede producirse si hay espacio para la experimentación y la flexibilidad. Revisor de hechos: Megan