Photo by Sigmund on Unsplash

Introducción a los Módulos

El aprendizaje aquí está organizado en una estructura modular. Cada módulo se compone de actividades atractivas, ejercicios, vídeos, guías y artículos, proporcionando una enseñanza dinámica que satisfará las diversas necesidades de aprendizaje del alumnado.

Este producto flexible, que ofrece orientación sobre numerosas habilidades básicas, puede integrarse en cursos, incorporarse a talleres o sesiones de habilidades y/o utilizarse para el autoaprendizaje.

Para ofrecer la máxima flexibilidad, brindamos la oportunidad de adaptar tu suscripción a esta plataforma a tus necesidades de tus alumnos, ofreciendo los módulos para obtener un recurso integral de habilidades, o la opción de elegir módulos específicos si deseas un apoyo más específico.

Obtén más información sobre los módulos a continuación:

Módulos de Habilidades de Estudio

Los módulos se han diseñado específicamente para desarrollar y perfeccionar las habilidades de estudio que los…