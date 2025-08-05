La Felicidad Organizacional en un Mundo Empresarial cada vez más Competitivo y en Constante Evolución

La felicidad como estrategia de gestión en las organizaciones, con efectos positivos (mayor productividad, menor rotación y mejor clima organizacional)

El panorama empresarial contemporáneo se encuentra inmerso en un contexto caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad: esta realidad exige a las organizaciones flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia. Entre los principales retos, el estrés en el lugar de trabajo se perfila como un factor predominante del absentismo y la desmotivación.

Según Deloitte, el 95 % de los responsables de RR. HH. identifican el estrés como el principal problema de salud mental en sus organizaciones. En entornos con altos niveles de estrés, los gastos en asistencia sanitaria son casi un 50 % superiores a los de otras organizaciones. En Europa, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que la pérdida de productividad, incluido el absentismo por enfermedad, asciende a 136 000 millones de euros. El estrés es responsable de entre el 60 % y el 80 % de los accidentes laborales y se estima que más del 80 % de las visitas al médico se deben a él.

A pesar de los intentos de abordar este problema mediante programas de bienestar, según informa McKinsey, los niveles globales de salud y bienestar siguen siendo bajos, a pesar de que el 90 % de las organizaciones los ofrecen. Esto pone de manifiesto la ineficacia de las soluciones puntuales y la necesidad de revisar el modelo de gestión.

Generaciones emergentes y nuevas expectativas

El mercado laboral está cada vez más influenciado por las nuevas generaciones, como los millennials y la generación Z, que aportan valores y expectativas diferentes. Para el 83 % de los millennials, el equilibrio entre la vida laboral y la personal es esencial para el bienestar y la satisfacción en el trabajo. Alrededor del 70 % de los millennials y el 76 % de la Generación Z cree que la empresa debe tener un impacto positivo en la sociedad y que su misión debe reflejar sus valores. Sin embargo, en Italia, solo el 45 % de los encuestados tiene una comprensión clara del propósito de su empresa, lo que pone de manifiesto una discrepancia significativa con respecto a otros países.

Organización positiva: una respuesta prometedora

Para hacer frente a estos retos, las organizaciones deben adoptar un nuevo enfoque del liderazgo, capaz de responder a las necesidades de las nuevas generaciones y de adaptarse al cambio constante de la sociedad. Un modelo cultural prometedor es el de Org+. Estas organizaciones adoptan los principios de la ciencia de la felicidad, integrando aportaciones de campos como la psicología positiva, la neurociencia, la biología y la economía.

La amplia bibliografía disponible documenta las notables mejoras obtenidas por estas organizaciones en diversos sectores: desde un aumento de la productividad de hasta un 31 %, pasando por un incremento de la retención de empleados de hasta un 44 % (Gallup), hasta una reducción del absentismo por enfermedad de hasta un 66 % (Forbes). Pero para implementar con éxito este modelo cultural, es esencial tener un propósito común fuerte, un liderazgo eficaz y coherencia en todas las dimensiones de la organización: propósito, cultura, comportamientos, procesos, procedimientos, entornos y rutinas.

Liderazgo positivo y felicidad como competencia

Un amplio estudio realizado por Anna Nyberg, del Instituto Karolinska de Estocolmo, con más de 3.000 trabajadores, ha demostrado una fuerte relación entre los tipos de liderazgo y las enfermedades cardíacas en los empleados. Los líderes que crean entornos de trabajo estresantes pueden ser peligrosos para la salud de sus empleados. Por lo tanto, es necesario orientarse hacia un liderazgo positivo, entendiendo que la felicidad no es solo una emoción, sino también una competencia.

La investigación de la psicóloga estadounidense Sonja Lyubomirsky ha demostrado que la felicidad depende en un 50 % de los genes, en un 10 % de las circunstancias de la vida y en el 40 % restante de los comportamientos conscientes. Muchos creen que el éxito conduce a la felicidad, pero las investigaciones demuestran lo contrario: es la felicidad la que conduce al éxito. Cuando el cerebro se encuentra en un estado positivo, la productividad aumenta un 31 % gracias a la dopamina, que no solo nos hace más felices, sino que también potencia la capacidad de aprendizaje.

Factores de éxito: optimismo, conexión social y gestión del estrés

Las investigaciones también han demostrado que las habilidades técnicas y el coeficiente intelectual solo predicen el 25 % del éxito laboral. El 75 % restante viene determinado por tres factores principales:

Optimismo: la convicción de que tus acciones tienen sentido, incluso ante los retos.

Conexión social: la profundidad y amplitud de tus relaciones interpersonales.

Percepción del estrés: la forma en que gestionas y percibes el estrés.

Hacia un cambio real

Es fundamental comprender en profundidad el funcionamiento humano para adaptar los comportamientos y construir procesos coherentes con el modelo organizativo deseado, maximizando así su eficacia. Una encuesta de Gallup reveló que, a pesar de beneficios como el trabajo flexible o a distancia, los empleados prefieren la positividad en el lugar de trabajo a las recompensas materiales. Esto pone de relieve la importancia de contar con herramientas coherentes con el contexto.

El objetivo es desarrollar procesos y productos basados en el cerebro, ya que la ciencia, cuando se sitúa en el centro de las estrategias empresariales, no solo aumenta su eficacia, sino que también genera un cambio real y un impacto significativo y duradero.

En la base de Org+ hay un nuevo modelo de pensamiento que desafía los supuestos convencionales y refleja los descubrimientos científicos sobre el funcionamiento humano y las relaciones interpersonales. Este enfoque permite crear entornos positivos, convirtiéndolos en la norma y no en la excepción, y facilitando la construcción de modelos organizativos más eficaces e innovadores.

Las organizaciones son sistemas vivos, redes relacionales, conjuntos de individuos interconectados y flujos de energías emocionales, lejos de ser meras máquinas. En el World Happiness Report, algunos países europeos y de América Latina siguen perdiendo posiciones. Este dato subraya la urgencia de un cambio significativo en nuestras organizaciones.

