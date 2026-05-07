Carreras

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Nuevas Ciencias
5d

Muy oportuno y al día.

La línea de "el producto es ahora el marketing" es memorable. Habrá modelos que detecten falsedad en copy o marketing pero su efectividad dependerá de que tan "frictionless" van a ser las acciones de los agentes en el futuro. Es decir, ¿nuestras IAs van a comprar por nosotros? O, como es el caso hasta ahora, si Mr. Beast dice que los Feastables son lo mejor del universo, ¿seguirán saliendo hordas de niños a comprarlos en persona?

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Roberto
1d

Hola, Salvador y Kevin, solo quería comentarte que este artículo tuyo ha sido seleccionado como una de las Grandes Historias en la edición de hoy del Diario de Substack en español: https://columnas.substack.com/p/que-hacer-si-no-escribes-sobre-escribir

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Por supuesto, sigue adelante.

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