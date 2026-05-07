¿Sigo siendo asesor? ¿O constructor? Estoy teniendo un momento existencial.

Mi trabajo ha cambiado para siempre de una forma que aún intento comprender. Hace seis meses, la codificación con enfoque en la inteligencia artificial alcanzó un nuevo nivel. Desde entonces, he utilizado la IA para aumentar mi impacto exponencialmente.

Diseñé páginas de destino de principio a fin para una importante marca de viajes, las cuales llegaron a producirse.

Automatizé la priorización de temas, las pruebas SEO y la elaboración de informes SEO para mis clientes con aplicaciones completas.

He creado una serie de aplicaciones útiles para mí, desde la automatización del SSI (Índice de Sitios SEO que se encuentra en los informes bimensuales de Growth Intelligence Briefs) hasta agentes de Openclaw que me ayudan con la investigación y los gráficos.

Por: Kevin Indig, que ha pasado 10 años como operador y líder en empresas de rápido crecimiento como Shopify, G2 y Atlassian. Desde mediados de 2022, ha sido asesor independiente de empresas emergentes de hipercrecimiento como Meta, Reddit, Ramp, Bounce, Snapchat, Dropbox, Toast y Nextdoor. Escribe Growth Memo, una newsletter para personas interesadas en la intersección entre marketing y estrategia empresarial.

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El trabajo que realicé mejoró, aunque también se volvió más difícil de definir. Pero cuando el costo de la construcción se desploma gracias a la IA, el criterio es lo único que no se ve afectado. Mientras tanto, la mayoría de los operadores siguen contratando, presupuestando y midiendo como si la ejecución fuera la limitación.

Una captura de pantalla del universo de palabras clave que creé para mis clientes. Un ejemplo de las diversas herramientas que desarrollé para optimizar mi trabajo.

No estoy solo: las empresas de IA están alcanzando los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales más rápido que nunca, en gran parte porque son nativas de la IA. Su filosofía de desarrollo de productos es fundamentalmente diferente. De hecho, Anthropic pasó de 9 a 30 mil millones de dólares en 6 meses y ahora vale casi lo mismo que Starbucks, Mastercard o McDonald’s.

Y tengo mi propia opinión sobre el ensayo de Matt Schumer titulado “Algo grande está sucediendo”, pero, con 80 millones de visitas, según se informa, claramente tocó una fibra sensible.

Las empresas de IA crecen más rápido que nunca (fuente: Bain ).

Así que quiero hacer una pausa en la publicación de investigaciones esta semana y analizar cómo la codificación con agentes (en español) cambia el software, la distribución y a las personas.

El efecto en el software

En 2024, hice una predicción audaz (en español): los agentes de IA alcanzarían los 100 millones de usuarios en 2025. Me equivoqué por aproximadamente un año. Los agentes no llegaron a los 100 millones de usuarios en 2025, pero sí entraron en producción en 2026, y las mejoras son cuantificables:

METR descubrió un ahorro de tiempo de 1,5 a 13 veces (!) cuando el personal técnico utilizó el código Claude.

Una reducción del 40% en los costes y del 60% en el tiempo gracias a la IA con capacidad de gestión de agentes no es irrealista.

Bain & Co estima un aumento de la productividad de entre el 30% y el 50% gracias a la implementación de agentes de IA y automatización.

Un estudio de METR muestra un ahorro de tiempo de entre ~1,5x y ~13x.

¿Qué ocurre con el software cuando personas sin formación en ingeniería pueden distribuir código?

Tras la caída del 24% del ETF de software de iShares (IGV) en el primer trimestre de 2026 (la mayor caída trimestral desde el cuarto trimestre de 2008), se percibía cierto pánico ante la posibilidad de que la IA hiciera obsoletas a las empresas de software. Pero el software es mucho más que código.

El software empresarial cuenta con sólidas medidas de protección contra la redundancia de la IA. Cualquiera que haya adquirido un CRM o migrado a otro proveedor sabe lo difícil que es esto y la complejidad que implica.

El software empresarial es más que código. Es código más integración, seguridad, disponibilidad, ventas y soporte... todo ello envuelto en ciclos de adquisición, revisión de TI y aprobación legal.

La IA puede abordar cualquiera de estos aspectos. Por ejemplo, un agente puede gestionar una integración, realizar una auditoría de seguridad o incluso programar una demostración. Pero ningún agente se presenta para ser demandado cuando un sistema crítico falla a las 3 de la mañana. La responsabilidad es el aspecto que no se puede separar. Las empresas no reemplazan esta infraestructura; desarrollan sus propios agentes y flujos de trabajo de IA sobre ella.

El software de autoservicio es un mundo aparte. Cualquiera puede crear un sencillo gestor de tareas en formato Kanban. Personalmente, prefiero pagar unos pocos dólares al mes y ahorrarme la molestia de corregir errores, pero es posible y rápido. Los productos de autoservicio necesitan expandirse a un mercado de mayor calidad. Esta estrategia se observa en la incursión de Notion, Figma y Canva en el sector empresarial.

En este cambio, destacan dos arquetipos:

Proveedores de datos Sistema de registros

1/ Los proveedores de datos aportan valor al generar información a la que el mercado no podría acceder de otro modo. Estas empresas pierden influencia gracias a sus interfaces de usuario, pero la ganan gracias a sus datos. Por ejemplo, supongamos que un proveedor de datos ofrece clasificaciones de aplicaciones en tiendas. La interfaz de usuario de esa empresa se está volviendo cada vez más compleja a medida que más personas pueden programar sus propios paneles de control. Sin embargo, sus datos se vuelven mucho más interesantes. Los factores clave para el éxito de las API/MCP en este ámbito son la integridad, la unicidad, la estabilidad y el coste de los datos. Lo lógico es migrar a una experiencia sin interfaz gráfica para los primeros usuarios y mantener la interfaz de usuario para los usuarios más antiguos.

2/ Los sistemas de registro (SOR) son el lugar canónico donde reside la información propia de una empresa. Salesforce, Workday o Coupa son un quebradero de cabeza para muchos, pero son empresas multimillonarias porque son extremadamente difíciles de reemplazar. Su ventaja competitiva reside en la compleja red de permisos, registros de auditoría, integraciones, cumplimiento normativo y décadas de convenciones de flujo de trabajo construidas en torno a esos datos. Un agente puede generar un CRM en una tarde; reemplazar Salesforce en una empresa Fortune 500 es un proyecto de gestión del cambio que dura varios años. Estas empresas ya han comenzado y seguirán utilizando la IA para ofrecer mejores experiencias de usuario. Sin embargo, sus puntos débiles son la profundidad de las integraciones, el cumplimiento normativo y la auditoría, el coste de la migración y la calidad de sus agentes. Los ganadores en el ámbito de los SOR son aquellos cuyos agentes hacen que el sistema de registro existente sea más útil, no los que intentan reemplazarlo.

El efecto sobre la distribución

La distribución es más importante que el producto, o al menos eso dice el dicho, pero lograrlo en 2026 es difícil. Las plataformas (como las redes sociales) se están cerrando (al reducir los clics de salida y mantener a los usuarios dentro), y están eliminando oportunidades para convertir o establecer relaciones directas con los visitantes fuera de la plataforma.

Las funciones de Resumen con IA y Modo IA de Google hacen que más del 50 % de los clics sean redundantes y mantienen a los usuarios en la plataforma de … Google.

Los chatbots de IA envían una pequeña fracción del tráfico.

Las redes sociales están saturadas, el boca a boca es incontrolable y la publicidad de pago resulta cada vez más cara.

De The Brand Tax:

El coste por visita aumentó un 9,4% solo en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 30% en 3 años. Las tasas de conversión disminuyeron un 5,1%.

¿Cómo se consigue distribución en este mundo donde la IA es primordial ? Dos palancas se combinan:

Velocidad Producto

1/ La velocidad implica ejecutar con mayor rapidez (y eficacia) que la competencia. Cuando todos los canales de distribución decaen y no surgen alternativas, la única forma de crecer es aprovecharlos mejor. Juega mejor que la competencia. La rapidez en los envíos se convierte en un requisito indispensable, y las ideas combinadas con la capacidad de procesamiento se convierten en los factores diferenciadores.

PwC descubrió que la IA acelera la producción de contenido entre 3 y 10 veces. En otras palabras, necesitamos automatizar más. Pero no a costa de la confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde la partida.

2/ El producto es ahora el marketing , con dos efectos distintos:

La IA detecta la falsedad del marketing. Los agentes pueden leer las listas de ingredientes, analizar las reseñas y comparar las especificaciones. La afirmación «Somos el mejor X del mundo» no resiste la prueba de un agente que realmente verifica. Pero los productos de calidad se eligen de forma consistente.

Los productos gratuitos son la nueva estrategia clave para captar clientes. Las herramientas independientes que resuelven un problema real son más fáciles de crear que nunca y generan mejores resultados que la publicidad. Ramp Sheets dirige a los usuarios hacia el producto principal de Ramp sin necesidad de presupuesto de marketing.

Cuando el producto es el eje del marketing, el énfasis se centra en el crecimiento del producto: captación, fidelización y retención de clientes. Los productos de mayor crecimiento en la actualidad se basan en estrategias de crecimiento impulsadas por el producto. Por lo tanto, el marketing y el desarrollo de productos se fusionan.

El efecto en las personas

La capacidad de la IA avanza a pasos agigantados, pero la cognición humana… no. Hasta que alcancemos la IA general (quién sabe cuándo; espero que no sea pronto), la cognición humana es lo que limita la productividad de la IA. Solo podemos producir lo que podamos revisar.

Las herramientas de IA pueden procesar más información que nunca, mientras que nuestra capacidad de atención humana disminuye: las ventanas de contexto de la IA crecieron 3906 veces (!) en los últimos 10 años, pasando de 512 a 2 millones de tokens, mientras que la atención humana se ha reducido. Estamos externalizando el pensamiento más rápido de lo que aprendemos a verificarlo.

Dos curvas de costos compiten entre sí: el costo de automatización (decaimiento exponencial) frente al costo de verificación (con cuello de botella biológico). En «Algunos principios básicos de la economía de la IA», Catalini et al. argumentan que las tareas con un resultado verificable se automatizarán más rápidamente. El trabajo que requiere la revisión humana se acumula más lentamente, por lo que automatizaremos con mayor rapidez el trabajo que sea fácil de medir. Lo noto cada vez que tengo cuatro ventanas de terminal abiertas simultáneamente: la pérdida de concentración es tan alta como el rendimiento. A gran escala, lo que nos limita es nuestra capacidad de revisión y supervisión.

Cuando cualquiera puede construir cualquier cosa, nuestras limitaciones cambian: la habilidad y las herramientas importan menos. Pero el criterio, las ideas y el tiempo deciden si avanzamos en la dirección correcta o damos vueltas en círculos. Es muy fácil distraerse con la IA porque el costo de construcción es ahora muy bajo.

El criterio es lo que no se comprime. Puedo pedirle a Claude Cowork que revise el contrato, pero necesito saber qué omitió. Claude con gusto me redactará un plan para el cuarto trimestre, pero su efectividad dependerá de mi capacidad para identificar el mercado objetivo y las estrategias de mis competidores.

En los últimos seis meses, he implementado más sistemas automatizados y basados ​​en agentes que trabajo manual. Mis clientes ahora tienen acceso a un software exclusivo que no pueden encontrar en ningún otro lugar y que resuelve sus problemas específicos. Porque esto es lo que parece tiene más demanda.

Tres cosas se están reduciendo a cero: el costo de desarrollar software, el costo de producir contenido y el costo de implementar una herramienta. Pero otro costo se aleja cada vez más de cero: el costo de saber si algo de esto es correcto.

Ya no realizo el trabajo directamente en el sentido tradicional. Ahora me dedico a construir la herramienta que lo realiza y luego a verificarla. Lo que importa ahora es la parte que no puedo delegar en un agente: saber qué construir, qué descartar y qué se le escapó al agente. Y estoy aquí para descubrir qué significa todo esto, contigo.

Premium: Mis 4 reglas principales para la automatización con IA

En Shopify, desarrollamos el concepto inicial de un «universo de palabras clave» cuando estuve allí entre 2020 y 2022. Publiqué información al respecto por primera vez en febrero de 2024. En junio de 2025, volví a publicar la entrada con un artículo de Claude Artifact que te ayuda a crear tu propio universo de palabras clave (en español). En marzo de este año, desarrollé una aplicación web completa en Next.js para mi cliente. Probablemente podría cobrar una buena cuota de suscripción si la publicara.

Ese arco argumental del universo de las palabras clave influyó en mi forma de trabajar con los agentes hoy en día. Los mismos patrones rigen un sistema de pruebas SEO que construí para otro cliente: las cuatro reglas se aplican a ambos.

👀Por si te lo perdiste

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Qué obtienen los lectores de Growth Memo:

Marcos: cómo abordar las decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, por ejemplo, cómo evaluar el verdadero potencial comercial del SEO para diferentes tipos de empresas.

Modelos mentales: patrones y principios que Kevin ha reconocido en diferentes empresas y situaciones.

Herramientas de decisión: enfoques para tomar mejores decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, como la asignación de recursos, el tiempo o la evaluación de riesgos.

Datos: estadísticas, estudios de casos y números que explican y grafican las tendencias que los responsables de la toma de decisiones necesitan conocer.

Escenarios reales: escenarios anónimos del trabajo del asesor de Kevin para destacar el proceso de pensamiento estratégico y los marcos en acción.

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