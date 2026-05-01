Normalmente escribo sobre estrategia y comportamiento de búsqueda, no sobre el mercado laboral. Pero el mercado laboral de SEO es el indicador más claro que he visto sobre cómo las empresas valoran realmente las habilidades en IA, así que seguí los datos fuera del mapa habitual.

946 ofertas de empleo en SEO demuestran que las empresas están dispuestas a pagar un salario superior por profesionales con habilidades en IA. Sin embargo, esta señal está oculta en las descripciones, y el aumento salarial solo se manifiesta realmente en puestos de nivel medio y superior.

Los puestos de SEO que mencionan la IA en el título pagan una media de 113.625 dólares, frente a los 89.438 dólares de los que no la mencionan. Esta diferencia del 27% es una realidad en el mercado actual; no se trata de una proyección.

En este memorándum, abordo lo siguiente:

¿Dónde se refleja realmente la prima salarial del 25-27% por IA en las publicaciones de SEO?

Por qué filtrar los trabajos por título deja fuera 4 de cada 5 puestos que pagan más.

Cómo posicionar tu currículum (o la descripción de tu puesto si eres responsable de contratación) para que las oportunidades adecuadas lleguen a ti.

No te pierdas esto… porque cada semana que envías un currículum sin evidencia de IA en el tercio superior, estás compitiendo con un mercado obsoleto que ya no existe. El Evaluador de Currículums SEO con IA (de Kevin) te guía para solucionarlo.

Por: Kevin Indig, que ha pasado 10 años como operador y líder en empresas de rápido crecimiento como Shopify, G2 y Atlassian. Desde mediados de 2022, ha sido asesor independiente de empresas emergentes de hipercrecimiento como Meta, Reddit, Ramp, Bounce, Snapchat, Dropbox, Toast y Nextdoor. Escribe Growth Memo, una newsletter para personas interesadas en la intersección entre marketing y estrategia empresarial.

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Acerca de estos datos:

En este análisis se incluyeron 946 puestos de trabajo de SEO a tiempo completo de SalaryGuide.com, publicados entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y se eliminaron los duplicados por empresa + puesto de trabajo.

Salarios promedio del 41,8% de los puestos que divulgaron información sobre la remuneración.

“Mención de IA” significa que el título o la descripción contienen “IA”, “LLM”, “AEO”, “GEO”, “Optimización del motor de respuestas” u “Optimización generativa del motor”.

Las empresas pagan un 27% más de salario por habilidades en IA.

La IA en el título del puesto conlleva una mayor prima salarial, pero la descripción tiene un alcance mucho mayor. Solo 146 puestos incluyen la IA en el título, mientras que 563 la incluyen en la descripción. La descripción abarca cuatro veces más puestos y aún así ofrece un aumento salarial medio del 25 % con respecto a las descripciones sin IA (100.000 $ frente a 80.000 $).

Las diferencias salariales son de 24.187 dólares para el puesto de titular y de 20.000 dólares para el de descripción. Si se consideran las negociaciones salariales a lo largo de una carrera profesional, ninguna de las dos es insignificante.

El requisito de IA está oculto en la descripción del puesto.

Solo el 15,5 % de las publicaciones SEO incluyen IA en el título. El 59,5 % la requieren en la descripción. Los empleadores están incorporando la IA en el puesto sin mencionarla explícitamente en el titular.

En los niveles superiores, el patrón se vuelve casi universal:

El 78,3% de las descripciones de directores/ejecutivos mencionan la IA.

El 67,4% de las descripciones de gerentes sí lo hacen.

Incluso en puestos de nivel medio, 1 de cada 2 ofertas de empleo lo incluye. ¿Cuál es el problema? Filtrar las búsquedas de empleo por IA en el título deja fuera el 80 % de los puestos que requieren IA. El requisito se encuentra en el cuerpo del texto, no en el titular.

La prima salarial por habilidad en IA aumenta con la antigüedad.

En los puestos de nivel inicial, las habilidades en IA que se mencionan en la descripción conllevan una ligera penalización (-2,3%). Los empleadores no pagan más a los recién graduados por tener conocimientos de IA.

La señal cambia de dirección en el nivel medio (+14,3%), y luego se intensifica bruscamente en la capa de gestión.

Un director con experiencia en IA en su currículum gana, en promedio, 35.250 dólares más que uno sin ella. Los puestos de mayor responsabilidad pueden generar mayores ingresos, pero esta diferencia se debe a la capacidad de discernimiento en IA (en lugar de a las habilidades técnicas). El precio de mercado se ajusta en consecuencia. Los candidatos con poca experiencia pueden necesitar incluir IA en su currículum para conseguir una entrevista, pero las mejores remuneraciones por habilidades en IA se dan en los niveles intermedios y superiores.

Si eres gerente o director, la herramienta de evaluación de currículums con IA y SEO (incluida más abajo) te permite adaptar tu experiencia laboral actual a los verbos y el alcance que utilizan los responsables de contratación de ese nivel. Actualiza a la versión premium para acceder .

Se asumen habilidades de IA con más de 9 años de experiencia.

Los requisitos de experiencia reflejan la misma tendencia, aunque con una pendiente más pronunciada: para puestos junior de 0 a 1 año de experiencia, el 40,9 % menciona la IA en la descripción. Para puestos que requieren más de 9 años de experiencia, esa cifra asciende al 92 %.

Con más de 9 años de experiencia, la IA no figura como un factor diferenciador. En cambio, está integrada en la definición del puesto.

El 8% de las ofertas de empleo para puestos de alta dirección que no lo mencionan son casos atípicos.

El mercado ha decidido, pero los títulos no se han puesto al día.

Aunque la prima salarial se reduzca más adelante, valorar tus habilidades en función de las señales que se indican en la descripción del puesto sigue siendo la decisión correcta hoy en día.

1/ Si eres candidato a un puesto de trabajo: revisa las descripciones, no los títulos. El filtro de títulos no detecta el 80 % de los puestos que requieren IA y el 25-27 % adicional que conllevan. Incluye la evidencia de IA en el tercio superior de tu currículum, o no se tendrá en cuenta para las ofertas mejor pagadas.

2/ Si eres responsable de contratación: Tus escalas salariales ya tienen dos niveles, lo hayas formalizado o no. Los puestos que requieren IA pagan más en el nivel medio, y la mayoría de tus ofertas no lo indican claramente. Cierra esa brecha ahora.

3/ A mitad de carrera y en adelante: Aquí es donde la prima realmente se acumula. Si llevas más de 4 años en el sector y la IA no aparece en el primer tercio de tu currículum, te estás comparando con un mercado obsoleto.

Cita de Josh Peacock, fundador de Search for Hire :

Tras haber participado en cientos de llamadas de prospección con empresas que contratan especialistas en SEO y haber creado cientos de equipos de búsqueda en Search for Hire, la tendencia es innegable: el talento en SEO se valora ahora en función de dos factores: conocimientos fundamentales y capacidad de IA. Los candidatos mejor pagados no son los que saben usar ChatGPT, sino los que saben crear sistemas escalables con él. Pero la IA sin un juicio preciso puede llevarte muy lejos en la dirección equivocada, y rápido. Los verdaderos talentos combinan esa capacidad de creación con una profunda habilidad técnica, pensamiento estratégico y la capacidad de interactuar directamente con el cliente. Esa combinación es casi inexistente y, cuando existe, no permanece mucho tiempo en el mercado.

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Marcos: cómo abordar las decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, por ejemplo, cómo evaluar el verdadero potencial comercial del SEO para diferentes tipos de empresas.

Modelos mentales: patrones y principios que Kevin ha reconocido en diferentes empresas y situaciones.

Herramientas de decisión: enfoques para tomar mejores decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, como la asignación de recursos, el tiempo o la evaluación de riesgos.

Datos: estadísticas, estudios de casos y números que explican y grafican las tendencias que los responsables de la toma de decisiones necesitan conocer.

Escenarios reales: escenarios anónimos del trabajo del asesor de Kevin para destacar el proceso de pensamiento estratégico y los marcos en acción.

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