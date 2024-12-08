Carreras

Carreras

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Óscar Martín
Óscar Martín
Dec 10, 2024

En las notas habla en voz alta el autor, en las publicaciones lo hace su corazón.

Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Dec 8, 2024

Escribir y publicar, durante años, artículos cada semana, o cada dos semanas, requiere una resistencia inmensa. Tienes que AMARLO. Los que se sientan neutrales al respecto no pasarán del segundo año, sostienen algunos. Los creadores/influenciadores destacados de varias plataformas probablemente conseguirán que otra persona escriba para ellos.

A muchos les interesa ver hacia dónde se dirige el estilo de escritura en Substack (y como se diferencia de Bluesky, Medium o Linkedin). Otros están encantados de que haya un lugar al que acudir en Internet que no implique TikTok o los reels de Instagram.

Responder
Compartir
2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura