A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Logros de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Logros en Bilingüismo

Alcanzar una medida de éxito; el nivel o grado de competencia que alcanza un estudiante de idiomas. Por ejemplo, gran parte de la bibliografía sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras se centra en la medida en que un estudiante adulto puede dominar una nueva lengua. El logro final es, por tanto, el grado de competencia que un estudiante de LS alcanza finalmente (a largo plazo). Este dominio, por supuesto, puede ser mínimo y sólo a nivel de principiante, o puede ser bastante extenso y similar al de un nativo (aproximadamente lo mismo que un hablante nativo).

Algunas observaciones adicionales: Todas las analogías con los términos "pleno", "completo" y otros similares parecen romperse, sobre todo porque no hay nada con lo que se pueda comparar el logro de una segunda lengua que no sea el dominio completo de una lengua que suele acompañar al ANL en circunstancias normales, es decir, con una exposición continua a una lengua y sus hablantes. Hay circunstancias inusuales en las que la adquisición de una lengua mayoritaria o culturalmente dominante como el inglés se interrumpe o se detiene, por ejemplo, cuando los niños regresan a su patria ancestral y dejan de estar expuestos al inglés y a sus hablantes nativos. Véase logro, edad, edad de llegada, fosilización. Datos verificados por: Cox Asunto: bilinguismo. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Resultados de Aprendizaje / Logros de Aprendizaje

Significado de Resultados de Aprendizaje / Logros de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Conjunto de conocimientos, destrezas y/o competencias que una persona ha obtenido y/o es capaz de demostrar al término de un determinado proceso de aprendizaje formal, no formal o informal.

Expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas y competencias.

Nota en relación a resultados de aprendizaje / logros de aprendizaje: Fuente del concepto anterior: Cedefop, 2008; European Parliament and Council of the European Union, 2008.

El aprendizaje de la lengua inglesa en América

Nota: puede interesar la información relativa a la Lengua Inglesa en general y la información relativa al Origen de la Lengua Inglesa. En otra parte de esta plataforma digital hemos revisado temas relacionados con la identificación y ubicación de los estudiantes de inglés (ELL), los tipos de programas de instrucción disponibles para ellos, los factores que afectan el éxito académico de los estudiantes ELL, las estrategias de instrucción efectivas y la evaluación de sus resultados de aprendizaje. El panorama sugiere que influencias multifacéticas en diferentes niveles, incluyendo el nivel individual, social, programático, pedagógico y político, interactúan para afectar el éxito académico de los estudiantes ELL.

Para asegurar el éxito de los estudiantes ELL en las escuelas de Estados Unidos, los profesores deben tratar las primeras lenguas y culturas de los estudiantes ELL como recursos en lugar de barreras a superar en el aprendizaje de los estudiantes ELL. Algunas observaciones adicionales: También deben recopilar información sobre los estudiantes de diversas fuentes para estar mejor informados sobre el dominio del idioma de los estudiantes, las características de los alumnos y los factores que pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. Esta información ayudará a los profesores a planificar mejor sus lecciones para ser culturalmente receptivos en su instrucción.

Para ayudar a los estudiantes de inglés en América a mejorar sus habilidades en inglés, también deben utilizar una variedad de estrategias y enfoques de instrucción para adaptarse a las diferentes necesidades y antecedentes de los estudiantes.

También deben utilizar medidas de evaluación formales e informales en el aula para evaluar los resultados de los alumnos. A nivel de programa, los administradores y los responsables de la política deben hacer esfuerzos concertados para desarrollar programas y servicios eficaces que redunden en beneficio de los estudiantes de inglés.

Datos verificados por: Thompson Asunto: aprendizaje. Asunto: lenguaje. Tema: estudios-sobre-educacion. Tema: educación.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Bilingüismo, Objetivos,

Bibliografía