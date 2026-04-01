Carreras

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Martina López
5d

Todos debemos ser más serios respecto a la IA: A finales de 2020, circulaban en línea más de 85 000 vídeos deepfake; el 95 % de ellos eran de naturaleza sexual y el 90 % mostraban a mujeres. A finales de 2022, existían miles de herramientas de creación de deepfakes de fácil acceso, descargadas por millones de personas en todo el mundo.

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Martina López
4d

Hay 2 párrafos que en especial me han llamado la atención también: El modus operandi patriarcal-capitalista consiste, al fin y al cabo, en lanzarse de cabeza y preocuparse después, o simplemente no preocuparse en absoluto. Las presiones del mercado y las ganancias se imponen repetidamente a la seguridad, la ética y la sostenibilidad, del mismo modo que las ambiciones de algunos hombres se imponen repetidamente al bienestar de las mujeres.

Y este otro: Quizás la razón por la que las mujeres suelen preocuparse más y anticipar los daños es que somos más conscientes de que nuestra sociedad, y quienes la dirigen, no se molestan en pensar más allá del próximo informe trimestral, y mucho menos en considerar las perspectivas, necesidades e inquietudes de «solo» la mitad de la población mundial.

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Por supuesto, sigue adelante.

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