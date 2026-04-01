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Por: Katie Jagielnicka, Científica social y escritora que aboga por una humanidad mejor. Londres/Toscana.

Casi un tercio de los hombres de la Generación Z —nacidos entre 1997 y 2012— creen que la esposa debe obedecer a su marido, según una encuesta realizada por Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres del King’s College de Londres, publicada con motivo del Día Internacional de la Mujer (DIM) de este año.

En la muestra total, que incluyó a más de 23.000 personas en 29 países, la situación fue menos extrema: aproximadamente uno de cada cinco encuestados coincidió con esta afirmación. En Estados Unidos, la proporción se situó ligeramente por encima de la media mundial, en el 23%, mientras que en Australia y el Reino Unido descendió al 18% y al 13%, respectivamente. En algunos lugares, como Indonesia, Malasia e India, más de la mitad de la población encuestada compartía esta creencia.

Fuente: Encuesta del DIM 2026 de Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres del King’s College de Londres.

Pero lo más preocupante es que los hombres de la Generación Z parecen aferrarse con más fuerza a los roles de género «tradicionales» que cualquier generación anterior. Un tercio, por ejemplo, también cree que el marido debería tener la última palabra en las decisiones importantes, en comparación con solo el 17 % de los hombres de la generación del baby boom (nacidos entre 1946 y 1964). Y casi una cuarta parte piensa que las mujeres no deberían parecer demasiado independientes o autosuficientes, el doble que entre los hombres de esa generación anterior.

Esto resulta bastante paradójico. Por un lado, porque a menudo se asume que los jóvenes son más propensos, no menos, a rechazar las expectativas sociales rígidas, incluidas las relacionadas con el género. Pero también porque los jóvenes de hoy en día tampoco encajan en el molde tradicional de la masculinidad.

De hecho, es difícil imaginar que la mayoría de ellos lo hagan alguna vez.

Incluso durante los periodos que solemos imaginar como el apogeo de los roles de género tradicionales, la autoridad masculina en el hogar —y la supuesta obediencia de las mujeres— nunca fueron del todo automáticas. El privilegio y el poder del hombre en el hogar dependían en gran medida de su capacidad para proveer.

Como escribe el historiador John Tosh en “El lugar del hombre: Masculinidad y el hogar de la clase media en la Inglaterra victoriana”:

Esta [capacidad de proveer] era lo que justificaba que el marido exigiera deferencia y obediencia a su esposa e hijos. No proveer era considerado poco viril y socavaba su autoridad. Por lo tanto, que una esposa le hiciera esta acusación a su marido era atacarlo en su punto más vulnerable, a veces incitándolo a la violencia.

El término “proveedor” no se popularizó realmente hasta principios del período victoriano, es decir, la primera mitad del siglo XIX. Para entonces, la producción doméstica (la elaboración de bienes en el hogar) se estaba quedando obsoleta, y el trabajo se refería cada vez más al trabajo realizado fuera del hogar, generalmente a cambio de un salario. Y entre algunos grupos socioeconómicos, eran principalmente los hombres quienes se ganaban el sustento, mientras que el trabajo doméstico de las mujeres quedaba prácticamente invisible.

La clave, sin embargo, reside en la palabra «algunos». Para la clase alta victoriana, ganarse el sustento rara vez era una necesidad, aunque sus vidas seguían estructuradas según el género: los hombres administraban propiedades, finanzas, cargos públicos, etc., mientras que las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y sociales. Entre las clases trabajadoras, en cambio —la mayoría entonces, entre el 75 % y el 85 %— el trabajo remunerado y el sustento familiar no eran dominio exclusivo de los hombres. El análisis de los datos censales del siglo XIX de Inglaterra y Gales realizado por los investigadores Amanda Wilkinson y Edward Higgs muestra que muchas mujeres casadas también trabajaban. La premio Nobel Claudia Goldin también descubrió un patrón similar en su investigación sobre la fuerza laboral estadounidense.

Incluso durante la supuesta época dorada de mediados del siglo XX, una época fuertemente influenciada por revistas y anuncios que promovían la imagen idealizada de amas de casa siempre alegres, no todas las mujeres se quedaban en casa, especialmente las que no eran blancas, y no todos los hombres eran el único sostén económico. De hecho, en Estados Unidos, en 1950, las mujeres casadas, entre la fuerza laboral, superaban en número a las solteras: 8,6 millones frente a 5,6 millones.

El modelo del proveedor familiar no era ni universal ni tradicional. Pero se arraigó en nuestro imaginario cultural. Y aunque también surgió otra versión de masculinidad marcial en el siglo XIX —tras las crecientes ambiciones imperialistas del Imperio Británico en la década de 1880— definida por la dureza, la agresividad y la obediencia a los hombres de mayor rango, la masculinidad tradicional llegó a equipararse principalmente con la autoridad obtenida a través del dinero y el estatus.

Por supuesto, la capacidad de un hombre para desempeñar este rol dependía de varias condiciones además de la clase social, sobre todo más adelante: la exclusión o el desaliento de las mujeres para cursar estudios superiores y acceder a muchas carreras profesionales, lo que limitaba su acceso a trabajos bien remunerados, sí, pero también a un empleo estable y a que un solo ingreso fuera suficiente para mantener a una familia.

¿Qué sucede entonces cuando pocas, o ninguna, de estas condiciones se cumplen, pero algunos siguen aferrándose a estas viejas normas?

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La encuesta del Día Internacional de la Mujer también muestra que la brecha de creencias entre hombres y mujeres de la Generación Z tiende a ser mayor que en generaciones anteriores, especialmente en lo que respecta a los roles de género y la igualdad.

Más de la mitad (54%) de las mujeres de la Generación Z se identifican como feministas y coinciden en que las cosas funcionarían mejor si las mujeres ocuparan más puestos de liderazgo. Ambas cifras son superiores a las de cualquier grupo de edad anterior y mucho mayores, evidentemente, que las de los hombres de la Generación Z. La gran mayoría también rechaza la idea de que la esposa deba obedecer a su marido, o que el matrimonio se resienta si el hombre se queda en casa para criar a los hijos mientras su pareja trabaja.

Pero quizás la diferencia más sorprendente se observa en las actitudes hacia el atractivo del éxito profesional de las mujeres (véase el gráfico inferior derecho). Si bien las mujeres de la Generación Z son ligeramente menos propensas que las mujeres millennials a afirmar que las mujeres exitosas resultan atractivas para los hombres, los hombres de la Generación Z constituyen el grupo demográfico más propenso —en todas las edades y géneros— a afirmarlo.

Fuente: Encuesta del Día Internacional de la Mujer 2026 de Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres del King’s College de Londres.

Si intentáramos construir la pareja ideal basándonos en lo que algunos hombres de la Generación Z dicen desear, probablemente obtendríamos un híbrido peculiar: una mujer ambiciosa y exitosa profesionalmente, que disfruta de las libertades conquistadas por los movimientos feministas en la vida pública y que percibe un buen sueldo, pero que aún está dispuesta a apegarse a las antiguas normas de género en el hogar.

Dados los estudios recientes que señalan una creciente brecha ideológica, religiosa y política entre hombres y mujeres jóvenes, simplemente no hay muchas mujeres que encajen en esa descripción, y ciertamente no las suficientes para satisfacer la demanda. Después de todo, esa brecha se observa incluso entre jóvenes que comparten las mismas ideas políticas. Una encuesta reciente de NBC News Decision Desk, por ejemplo, reveló que los hombres de la Generación Z de derecha consideran el matrimonio y la paternidad como los mayores logros de la vida, mientras que sus pares femeninas tienden a valorar más… la independencia y la espiritualidad.

Algunos jóvenes quizás quieran disfrazarse de victorianos adinerados o personajes de anuncios de los años 50, pero no encuentran fácilmente mujeres dispuestas a seguirles el juego ni pueden estar a la altura de esos roles, y parecen ser conscientes de ello. El antiguo pacto de género tradicional se ha derrumbado, tanto social como económicamente.

Las generaciones más jóvenes, en particular, se enfrentan a una cruda realidad económica. El desempleo juvenil suele ser el doble que el del resto de la población, por lo que muchos tienen dificultades para encontrar un trabajo estable a largo plazo. Mientras tanto, los salarios se han estancado y el precio de la vivienda se ha disparado, lo que hace que comprar una casa sea mucho más difícil ahora que para las generaciones anteriores. En la mayoría de los hogares, un solo ingreso ya no basta para cubrir ni siquiera los gastos básicos.

Sostengo que es precisamente esta combinación de precariedad económica y ansiedad por el estatus, derivada de no cumplir con las expectativas masculinas, la que alimenta la brecha de género política e ideológica entre los jóvenes. La «manosfera» en línea, junto con los populistas de derecha, explota este sentimiento prometiendo un regreso a los supuestos «buenos viejos tiempos» de hombres que proveen el sustento y mujeres que se dedican al hogar. Para muchos jóvenes, esto representa una solución aparentemente sencilla, aunque en última instancia ilusoria, a sus problemas.

En el escenario más extremo, esto implicaría expulsar masivamente a las mujeres del mercado laboral. A corto plazo, una menor oferta de mano de obra podría, en efecto, impulsar los salarios en algunos sectores. Pero con el tiempo, la eliminación de millones de trabajadores reduciría la demanda de los consumidores, la producción económica y la economía en general, lo que ilustra lo que los economistas denominan la falacia de la «masa de trabajo», la creencia errónea de que solo hay una cantidad limitada de trabajo disponible. Lo más probable es que excluir a las mujeres del mercado laboral reduzca los salarios y los ingresos familiares, y que, además, concentre aún más poder y riqueza en quienes ya están en la cima.

Así que sí, lograríamos retroceder en el tiempo. Pero no precisamente a tiempos mejores.

No creo que sea una exageración decir que la mayoría de los jóvenes —tanto de la Generación Z como de los Millennials— sienten que les han quitado el suelo bajo los pies, y por mucho que intenten encontrar estabilidad o certeza en esta realidad, acaban fracasando, a menudo estrepitosamente. Y cuando el mundo fuera de tu burbuja parece estar fuera de control, puede resultar tentador intentar controlar lo que sucede dentro de ella.

Aunque el modelo del proveedor, que era la base de la masculinidad tradicional, ya no es viable económica ni socialmente para la mayoría de los hombres, especialmente para los jóvenes, aún pueden buscar otras maneras de afirmar su autoridad. La fantasía de una esposa “tradicional” obediente en casa y una mujer moderna en el mundo laboral es uno de esos atajos. En este arreglo, los hombres jóvenes pueden obtener la sensación de dominio simbólico y validación que antes se asociaba principalmente con ser el proveedor, sin serlo realmente.

En la práctica, sin embargo, son las mujeres quienes más contribuyen al sustento familiar, ya que aportan tanto con el trabajo remunerado como con el trabajo doméstico, de cuidados y emocional no remunerado, que mantiene todo en funcionamiento.

Pero quedarse estancado en el pasado o atrapado en estas fantasías acabará perjudicando nuestro futuro. Los jóvenes no encontrarán control o seguridad aferrándose a sistemas sociales y económicos que siempre se han basado en la explotación y la subordinación de una vasta clase baja de mujeres —y hombres—. O bien, dirigiendo la ira hacia las mujeres y su independencia, tan duramente conquistada.

El camino a seguir no reside en juegos de poder simbólicos, fantasías de vida tradicional ni en un retroceso en la seguridad económica e independencia de las mujeres. El camino a seguir reside en reescribir los viejos guiones sobre género y relaciones, pero también sobre el trabajo.

Los hombres no deberían tener que ser el sostén de la familia. La mayoría de los hombres nunca lo fueron realmente —y ciertamente no si se considera la historia de la humanidad en su conjunto, no solo los últimos siglos— y probablemente nunca lo serán. Pero las mujeres tampoco deberían tener que serlo. Si se tomaran en serio iniciativas como la renta básica universal y se eliminara la presión de trabajar para sobrevivir, las relaciones podrían liberarse del estrés financiero y de las viejas jerarquías que aún las atormentan. Y podrían transformarse por completo. En algo mucho mejor. Hay muchas cosas que podríamos controlar si nos lo propusiéramos colectivamente en lugar de enfrentarnos entre nosotros.

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La buena noticia es que la última encuesta del Día Internacional de la Mujer muestra que, en muchos países, los defensores acérrimos de los roles de género tradicionales son minoría, aunque esta minoría sea mayor de lo que podríamos esperar, y probablemente un poco mayor que hace algunos años.

Desafortunadamente, el progreso suele ser irregular. Damos un paso adelante, luego dos o más pasos atrás. Y luego volvemos a empezar una y otra vez. Aun así, los jóvenes y todos los demás harían bien en mantener la vista puesta en el futuro, no en el pasado, y seguir avanzando.

Hay una razón por la que las mujeres no se desmayan por la IA como los hombres. O mejor dicho, muchísimas razones.

La brecha de género en el uso de la IA ha acaparado titulares últimamente.

Resulta que las mujeres son más propensas que los hombres a evitar las diversas herramientas de IA que proliferan (o contaminan) nuestro mundo.

Según un metaanálisis de 18 estudios realizado por la Harvard Business School, las mujeres tienen un 22 % menos de probabilidades de usar sitios web y aplicaciones de IA generativa que los hombres, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Y este patrón se mantiene en todos los países, sectores, ocupaciones y herramientas. Entre 2022 y 2024, las mujeres representaron aproximadamente el 42 % de los usuarios globales de los sitios web ChatGPT y Perplexity, y solo el 31 % de los de Anthropic. En los teléfonos inteligentes, la brecha se amplía aún más: solo el 27 % de las descargas de la aplicación ChatGPT provienen de mujeres.

La explicación más común es que las mujeres comprenden menos esta nueva tecnología, principalmente porque trabajan en puestos con menor exposición a ella. Después de todo, las mujeres siguen siendo minoría en las carreras y titulaciones STEM, incluyendo los puestos específicos de IA. Lo mismo ocurre en el liderazgo de la IA: las mujeres ocupan menos del 14 % de los puestos ejecutivos de alto nivel en el sector. Pero el estudio de Harvard también reveló que la brecha en el uso persiste incluso cuando se les brindan oportunidades explícitas para aprender y utilizar herramientas de IA.

Las causas profundas de esta brecha no se reducen a que las mujeres tengan menos interés en la tecnología o carezcan de exposición o formación.

Pero tampoco deberían ser difíciles de identificar.

Para mí, y supongo que para muchas otras mujeres, la primera vez que oí hablar de IA (más allá de la ciencia ficción) fue a través de noticias sobre imágenes y vídeos generados por IA, no consensuales y sexualmente explícitos, conocidos como «deepfakes». Esto fue alrededor de 2018 o 2019, cuando ya llevaban circulando uno o dos años.

Y, para sorpresa de ninguna mujer con un mínimo de conocimiento del mundo en que vivimos, estos deepfakes de IA se dirigían mayoritariamente a mujeres y niñas.

A finales de 2020, circulaban en línea más de 85.000 vídeos deepfake, el 95% de ellos de naturaleza sexual y el 90% protagonizados por mujeres. A finales de 2022, existían miles de herramientas de creación de deepfake de fácil acceso, descargadas por millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, incluso algunas plataformas de redes sociales, como el Twitter zombi de Elon Musk, también conocido como X (antes de forma masiva; ahora para los que pagan), pueden utilizarse para producir imágenes íntimas no consensuales de celebridades e influencers femeninas. Ver: Las Redes Sociales: Panorama General, Compromiso, FOMO y Valor Real.

Políticas, legisladoras, periodistas y otras mujeres en el ojo público también son víctimas habituales. Como ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente una de cada seis congresistas ya había sido víctima a fines del año pasado.

Pero no se trata solo de figuras públicas. Diversas herramientas de IA también se utilizan como armas contra mujeres y niñas comunes. Algunas están diseñadas explícitamente para «desnudar» a las mujeres, como anuncian descaradamente sus creadores. Otros sistemas se utilizan para identificar contenido vulnerable o «controvertido» en las publicaciones de mujeres en redes sociales —como hablar sobre acoso sexual o denunciar la misoginia— y luego automatizar campañas de acoso.

Y por si las prácticas misóginas de la industria de la IA no fueran suficientes, también existe el problema del sesgo de género inherente, debido a los conjuntos de datos sesgados, sin filtrar y a menudo poco éticos con los que se entrenan estos modelos.

Las herramientas de IA utilizadas en la selección de personal, por ejemplo, tienden a recomendar a hombres sobre mujeres, especialmente para puestos mejor remunerados, incluso cuando las cualificaciones son idénticas:

¿Quién recibe la llamada de vuelta? IA generativa y sesgo de género: La inteligencia artificial generativa (IA), en particular los modelos de lenguaje a gran escala (MLE), se está implementando rápidamente en el reclutamiento y la preselección de candidatos. Analizamos varios MLE de código abierto de tamaño mediano para detectar sesgos de género utilizando un conjunto de datos de 332.044 ofertas de empleo reales en línea. Para cada oferta, solicitamos al modelo que recomiende si un candidato masculino o femenino con igual cualificación debería recibir una llamada para la entrevista. Descubrimos que la mayoría de los modelos tienden a favorecer a los hombres, especialmente para puestos mejor remunerados. Al relacionar las descripciones de puestos con el Sistema de Clasificación Ocupacional Estándar (SOC), encontramos tasas de llamadas de vuelta más bajas para las mujeres en ocupaciones dominadas por hombres y tasas más altas en ocupaciones asociadas a mujeres, lo que indica segregación ocupacional. Un análisis exhaustivo de las características lingüísticas en los anuncios de empleo revela una fuerte alineación de las recomendaciones del modelo con los estereotipos de género tradicionales. Para examinar el papel de la identidad del reclutador, dirigimos el comportamiento del modelo incorporando rasgos de personalidad del modelo de los Cinco Grandes y simulando las perspectivas de figuras históricas. Observamos que las personas con perfiles menos agradables reducen los estereotipos, lo que concuerda con un sesgo de amabilidad en los programas de maestría en derecho. Nuestros hallazgos resaltan cómo la contratación basada en IA puede perpetuar sesgos en el mercado laboral y tener implicaciones para la equidad y la diversidad dentro de las empresas. -Sugat y Rochana Chaturvedi

Mientras tanto, se ha descubierto que los chatbots de IA como ChatGPT aconsejan a las mujeres que soliciten salarios significativamente más bajos que los hombres con los mismos currículos.

En los sectores de la salud y la asistencia pública, los sistemas de IA tienden a minimizar las necesidades de las mujeres y tienen más probabilidades de pasar por alto enfermedades en mujeres que en hombres. Incluso en el ámbito de la justicia penal, herramientas como el sistema estadounidense COMPAS han mostrado sesgo contra las mujeres, sobreestimando su riesgo de reincidencia. El sesgo racial también se infiltra con frecuencia en muchas de ellas.

… muchas veces tendemos a centrarnos en el síntoma (el sesgo) en vez de en la causa (los patrones subyacentes que dan lugar a ese sesgo). Es cierto que existen muchos casos donde el sesgo de género es evidente, pero antes de llegar a la conclusión de que el sesgo proviene de la variable género, hay que considerar la posibilidad de que también pueda tratarse de una correlación espuria. Porque las soluciones son diferentes. Como ejemplo se me ocurre el caso de los algoritmos de selección de CV en los que se siguen existiendo sesgos hacia mujeres incluso en selecciones ciegas. ¿Cómo es posible que la IA discrimine a una mujer por el hecho de serlo si no sabe que lo es? Puede haber varias explicaciones, pero una que es bastante plausible es el uso del lenguaje y la forma de presentar sus logros. Si nos centrásemos solo en el síntoma (ser mujer) podríamos llegar a la conclusión de que el problema se soluciona con selecciones ciegas o sobreponderando la variable mujer o alguna otra solución similar. Pero si ese sesgo tiene su origen en factores que simplemente suelen darse mas frecuentemente en mujeres pero que no son causales, paradójicamente estaríamos contribuyendo a perpetuar ese sesgo sin ser conscientes. - Blanca

Las herramientas de IA generativa disponibles públicamente —¡sorpresa!— no son mejores. Al pedirles que representen a una secretaria o una enfermera, suelen generar mujeres, pero al pedirles que representen a un gerente, un médico o un profesor, suelen generar hombres. Además, las mujeres suelen ser representadas como mucho más jóvenes que los hombres en todas las profesiones y roles sociales. En algunos casos, el resultado de la IA ni siquiera refleja con precisión las desigualdades del mundo real, sino que las amplifica. Ver también: ¿Por qué la desigualdad en el trabajo no es tan arbitraria?

Todo esto, a su vez, puede reforzar los patrones discriminatorios ya presentes en nuestra sociedad, lo que conduce a una mayor desigualdad, no a una menor.

Como afirma Laura Bates, escritora y fundadora del Everyday Sexism Project:

Esto está afectando a las mujeres y otros grupos marginados de maneras muy reales, desde la aprobación de un préstamo bancario hasta la posibilidad de ser consideradas para un trabajo o incluso recibir el diagnóstico correcto para un problema de salud grave. Y a menos que exijamos rendición de cuentas ahora, existe el riesgo de que la IA nos haga retroceder, ya que la desigualdad actual quedará plasmada en los cimientos del mundo futuro.

A las empresas tecnológicas les encanta prometer un mundo nuevo y brillante en el que la IA mejora prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, pero las mujeres se ven obligadas a ver las grietas que atraviesan esa fantasía tecno-optimista. Y no solemos ignorarlas una vez que lo hacemos.

Ver: Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría.

A menudo se tacha a las mujeres de “excesivamente cautelosas”, sobre todo en los negocios o las inversiones. Pero, además de que las investigaciones demuestran sistemáticamente que las mujeres superan a los hombres en las inversiones —lo que significa que, hagamos lo que hagamos, o dejemos de hacer, no es necesariamente “demasiado” cauteloso, sino justo lo necesario—, también se demuestra que las mujeres no son necesariamente más reacias al riesgo. Lo cierto es que tienden a tomar decisiones de forma diferente.

En las inversiones, por ejemplo, las mujeres tienen una visión más a largo plazo, son menos impulsivas y se centran más en el crecimiento constante. También es más probable que alineen sus decisiones con sus valores, priorizando la sostenibilidad y el bien común. Y esto se observa también en otros ámbitos, como el laboral y el político.

En lo que respecta a la IA, el enfoque de las mujeres no parece ser diferente. Las mujeres manifiestan actitudes más negativas hacia la IA que los hombres, principalmente porque anticipan que sus perjuicios podrían eclipsar los beneficios. Las preocupaciones sobre transparencia, seguridad, privacidad de datos, equidad, inclusión, sostenibilidad y bienestar colectivo pesan más en las mujeres, incluidas aquellas que trabajan en el sector tecnológico. No es de extrañar que fueran dos mujeres negras, Joy Buolamwini y Timnit Gebru, quienes alertaron por primera vez sobre el sesgo racial y de género en el software de análisis facial con IA.

Entre los adolescentes, esta brecha también existe. En una encuesta reciente, el 71 % de las chicas adolescentes expresó su preocupación por que la IA reforzara el sesgo de género, y el 70 % relacionó los algoritmos de recomendación de IA con problemas de salud mental. La mayoría de los chicos, en cambio, creía que la IA ayudaría a crear más empleos y estaba mucho menos preocupada por su impacto social. Sus intereses también divergían: las chicas se sentían atraídas por la ética y las políticas; los chicos, por el desarrollo de la IA y la robótica.

Aun así, sabemos que las inquietudes de las mujeres sobre la IA están bien fundadas (como debería quedar tristemente claro en la primera parte de esta sección). E incluso cuando las mujeres usan la IA, pueden terminar pagando un precio más alto por ello que los hombres.

Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Hong Kong y la Universidad de Pekín pidió a más de 1.000 ingenieros de software de una empresa tecnológica global que evaluaran el mismo fragmento de código Python y calificaran tanto su calidad como la competencia del autor. Las únicas variables fueron el supuesto género del autor (masculino o femenino) y si utilizaba asistencia de IA. Como era de esperar, los ingenieros que utilizaban IA fueron considerados menos competentes en general. Pero esta penalización en la competencia afectó el doble a las mujeres: las ingenieras sufrieron una caída del 13 % en la percepción de su competencia para un trabajo idéntico, en comparación con el 6 % de los ingenieros. Como comentaron los investigadores:

La asistencia de IA se presenta como una «prueba» de su supuesta incompetencia [de las mujeres] en lugar de una evidencia de su uso estratégico de la herramienta.

En un estudio posterior, descubrieron que las mujeres de la misma empresa son muy conscientes de esta penalización en la competencia con sesgo de género, lo que, a su vez, contribuye a su menor uso de la IA.

Esto, una vez más, no resulta sorprendente. Desde hace mucho tiempo, a las mujeres se les exige un trato diferente en el trabajo y se las castiga con mayor severidad por fracasos o incompetencia (reales o imaginarias), especialmente en campos que siguen estando dominados por los hombres. Gracias a la habitual combinación de estereotipos y prejuicios de género que subyacen a todo esto, la doble moral en el uso de la IA resulta casi predecible: si una mujer usa IA, se supone que tiene dificultades. Pero si no la usa, también se la juzga.

Ya sea en los negocios, las inversiones, la IA o cualquier otro ámbito, las mujeres no son necesariamente reacias al riesgo, sino conscientes de lo que está en juego y, comprensiblemente, poco interesadas en apuestas donde saben que probablemente perderán mucho más que los hombres.

Las mujeres siempre han sido menos optimistas respecto a las nuevas tecnologías. Éramos más escépticas en los inicios de internet, más cautelosas con las compras online y más preocupadas por la privacidad digital. Hoy en día, seguimos viendo la tecnología moderna con menos optimismo que los hombres.

Quizás la razón por la que las mujeres solemos preocuparnos más y anticipar los daños es que somos más conscientes de que nuestra sociedad, y quienes la dirigen, no se molestan en pensar más allá del próximo informe trimestral, y mucho menos en considerar las perspectivas, necesidades e inquietudes de «solo» la mitad de la población mundial. El modus operandi patriarcal-capitalista consiste, al fin y al cabo, en lanzarse de cabeza y preocuparse después, o simplemente no preocuparse en absoluto. Las presiones del mercado y el afán de lucro se imponen repetidamente a la seguridad, la ética y la sostenibilidad, del mismo modo que las ambiciones de algunos hombres se imponen repetidamente al bienestar de las mujeres.

No sorprende que las mujeres no se apresuren a adoptar las herramientas de IA, diseñadas en gran medida sin ellas —aunque no existirían sin sus contribuciones a la informática— e incluso que se utilicen en su contra. Lo sorprendente es que no haya más personas que opinen igual.

Sin más que un conjunto fragmentado de regulaciones, el creciente consumo energético de la IA, su impacto ambiental y su influencia en nuestra capacidad de pensamiento crítico, creatividad, sociabilidad y realidad compartida nos afectarán a todos. De hecho, ya nos está afectando, en cierta medida.

Por lo tanto, deberíamos preocuparnos ahora, no después, en lugar de esperar que las mismas empresas que han robado sistemáticamente millones de obras con derechos de autor a autores, artistas, periodistas y otros creadores decidan algún día frenar y actuar con responsabilidad por voluntad propia. En algún momento, quizás antes de lo que pensamos, optar por no usar la IA podría ser imposible. ¿Y entonces qué? ¿Qué otras consecuencias podría tener una tecnología desarrollada sin control y con escaso respeto por el bienestar humano y planetario? ¿Qué nuevos horrores estamos dispuestos a afrontar por las malas?

La solución no reside en animar a las mujeres a que se involucren más (una vez más) y utilicen la IA en su vida diaria y laboral tanto como los hombres. La solución reside, creo, en que el resto del mundo tome en serio la cautela de las mujeres y las preocupaciones de otros grupos marginados.

Por supuesto, la escasa representación femenina en el desarrollo y el liderazgo de la IA también forma parte del problema. No se puede afirmar que se está creando una tecnología «revolucionaria» e «igualitaria» cuando quienes la diseñan y gestionan representan solo una pequeña fracción de ella. En cambio, se obtiene una tecnología destinada a reproducir las mismas desigualdades y jerarquías que originaron esta situación.

Ver: ¿Está reemplazando la IA los trabajos de atención al cliente?

Quizás en otro planeta, mucho más igualitario, una tecnología como la IA podría ser realmente el «gran igualador» que algunos imaginan. Quizás allí, podría conducir a mejores resultados para todos. Pero, lamentablemente, no vivimos allí; vivimos aquí.

Y cualquier tecnología que desarrollemos se integra automáticamente en la maquinaria social de este mundo y de esta realidad. Ambas evolucionan juntas y se retroalimentan, reflejando tanto lo bueno como lo malo.

El escepticismo de las mujeres hacia la IA, y nuestra reticencia a usarla, puede ser, en última instancia, simplemente escepticismo sobre el estado de todo lo demás que nos rodea.

Nota: Agradecemos a Katie Jagielnicka su colaboración al redactar este artículo.

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