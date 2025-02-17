Mapa de Competencias del Director de Producto + Evaluación de Habilidades

Por: Paweł Huryn

En el boletín de hoy:

Habilidades de gestión de productos Habilidades de gestión de productos requeridas por función Evaluación de habilidades de gestión de productos Mapa de competencias de gestor de productos.

¡Vamos a ello!

1. Habilidades de gestión de productos

He dividido la gestión de productos en ocho categorías:

A continuación, profundizaré en lo que necesitas saber y compartiré los recursos recomendados.

1.1 Negocio y estrategia

Las habilidades clave de gestión de productos: