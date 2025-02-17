🛩Mapa de Competencias del Director de Producto + Evaluación de Habilidades
+ Habilidades de gestión de productos requeridas por función, y más. Por Paweł Huryn.
Por: Paweł Huryn
En el boletín de hoy:
Habilidades de gestión de productos
Habilidades de gestión de productos requeridas por función
Evaluación de habilidades de gestión de productos
Mapa de competencias de gestor de productos.
¡Vamos a ello!
1. Habilidades de gestión de productos
He dividido la gestión de productos en ocho categorías:
A continuación, profundizaré en lo que necesitas saber y compartiré los recursos recomendados.
1.1 Negocio y estrategia
Las habilidades clave de gestión de productos: