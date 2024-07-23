Carreras

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Salvador Lorca 📚
Nov 20, 2024

Cientos de miles de jóvenes africanos sueñan con emigrar a Portugal (muchos de ellos de las antiguas colonias lusas), mientras más de la mitad de los universitarios portugueses quieren emigrar a otros países. De hecho, el 30% de los jóvenes ya lo ha hecho, el mayor índice europeo.

El mundo no tiene sentido…

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Salvador Lorca 📚
Jul 23, 2024

"Aquellos que no muestran actitudes positivas, independientemente de la realidad externa, son vistos como inadaptados y necesitados de ayuda. Sus actitudes necesitan corrección. Una vez que adoptamos una visión optimista de la realidad, sucederán cosas positivas. Esta creencia nos anima a huir de la realidad cuando ésta no nos provoca sentimientos positivos. Estos especialistas en "felicidad" han formulado algo que llaman la "Ley de la atracción". Sostiene que atraemos aquellas cosas de la vida, ya sea dinero, relaciones o empleo, en las que nos centramos. De repente, las esposas o hijos maltratados y abusados, los desempleados, los deprimidos y enfermos mentales, los analfabetos, los solitarios, los que lloran la pérdida de seres queridos, los aplastados por la pobreza, los enfermos terminales, los que luchan contra las adicciones, los que sufren traumas, los atrapados en trabajos serviles y mal pagados, los que tienen sus casas embargadas o se declaran en concursal porque no pueden pagar sus facturas médicas, son los culpables de su negatividad. La ideología justifica la crueldad del capitalismo sin trabas, trasladando la culpa de la élite del poder a quienes oprimen. Y muchos de nosotros hemos interiorizado este mensaje pernicioso, que en tiempos de dificultad conduce a la desesperación personal, la pasividad y la desilusión."

- Chris Hedges

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