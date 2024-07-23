Marginación y Experiencia del Desempleo

Nota: Este artículo, y otros en la presente revista de las carreras profesionales, se ocupa de la marginación en el mercado laboral, con información sobre el desempleo y de iniciativas políticas destinadas a reducir los riesgos de marginación. La marginación en el mercado laboral se centra en los procesos que llevan a las personas a encontrar dificultades para acceder o reincorporarse al empleo.

Desde finales de los años 70, el desempleo se ha convertido en una característica permanente de la sociedad de muchos países. Este fenómeno contribuyó directamente al desarrollo de encuestas sociológicas destinadas a comprender a los desempleados: trayectorias biográficas, condiciones de vida, actividades cotidianas, adaptaciones a la falta de empleo, reconversiones identitarias, relaciones con las instituciones encargadas del desempleo, etc.

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La acumulación de estas encuestas permitió describir las consecuencias del desempleo para las personas afectadas y definir los términos de esta nueva cuestión social. Su comparación puso entonces de manifiesto los cambios permanentes en los límites del desempleo: no se reduce a un equilibrio entre puestos de trabajo vacantes y mano de obra disponible, sino que aparece como una convención social, una forma de agrupar determinados fenómenos. La tarea normativa de definir a la población desempleada se ha convertido así en una cuestión sociológica central.

Un concepto vago y problemático

La medición del número de desempleados se basa en tres criterios: la falta de empleo, la disponibilidad o capacidad para trabajar y la búsqueda de empleo o voluntad de trabajar. Diseñados para trazar una línea precisa entre los desempleados y los no desempleados, estos criterios son intrínsecamente relativos. Como resultado, los contornos del empleo son cada vez más ambiguos, a medida que aumenta el trabajo a tiempo parcial forzoso, proliferan los contratos de empleo subvencionados con fondos públicos, se desarrollan las asignaciones a corto plazo y se diversifican las formas atípicas de empleo. Es más, la disponibilidad sólo puede evaluarse rigurosamente si al desempleado se le ofrece un puesto de trabajo.

Por último, la búsqueda de empleo es, por definición, problemática: la intensidad del compromiso con esta actividad puede variar mucho, los pasos dados pueden ser muy heterogéneos, el deseo de encontrar un empleo es difícil de evaluar y la naturaleza real de esta actividad no es fácilmente mensurable.

El desempleo es, por tanto, un concepto vago, incluso en su sentido estadístico, lo que explica en gran medida las estimaciones divergentes sobre el número de desempleados. Como resultado, y los estadísticos están ahora de acuerdo en ello, no existe una medida exacta del desempleo, sino una multiplicidad de formas de definirlo convencionalmente. Al margen del desempleo se encuentran las personas que no cumplen todas las condiciones para ser oficialmente desempleadas. Se les considera desempleados desanimados cuando se han desanimado por los repetidos fracasos en su búsqueda de trabajo, trabajadores no declarados cuando están preocupados por estrategias de supervivencia, beneficiarios de prestaciones sociales cuando dependen de la asistencia social, aprendices no disponibles cuando participan en planes de políticas públicas de empleo, trabajadores pobres cuando no pueden vivir decentemente a pesar de tener trabajos esporádicos, personas cercanas a la discapacidad cuando sufren problemas de salud recurrentes, etc. De este modo, forman un halo en torno al desempleo que, en las últimas décadas, no ha dejado de ampliarse y enriquecerse con nuevas situaciones.

Impacto Social del Desempleo

Véase este artículo:

Una construcción histórica e institucional

Si hoy se cuestiona la pertinencia del concepto de desempleo es porque no designa una realidad objetiva de contornos indiscutibles. El desempleo es el resultado de una construcción social e histórica, de modo que determinadas situaciones se consideran desempleo y otras no, se contabilizan como tal y otras no.



A finales del siglo XIX, el verbo francés “chômer” (estar en paro) tenía un significado muy amplio, ya que un día libre era un día sin trabajo ni sueldo, cualquiera que fuera la causa (recesión económica, huelga, enfermedad, día festivo, etc.). La aparición del paro, en el sentido moderno, es el resultado de la codificación del contrato de trabajo y de la especialización de las políticas sociales.

El empleo asalariado redujo la tradicional inestabilidad laboral de los trabajadores flotantes, que alternaban días trabajados y días libres a un ritmo imprevisible. También ha cambiado el significado de la falta de trabajo. Inicialmente desencadenado por un incumplimiento del contrato de trabajo, ahora se convierte en una expulsión definitiva de la empresa, arrojando al trabajador a una situación sin precedentes. Los periodos sin trabajo se hicieron más pronunciados y la distinción entre trabajo (remunerado) y desempleo se endureció. Al mismo tiempo, las políticas sociales estabilizan las distinciones entre desempleados y empobrecidos: a los indigentes incapaces de trabajar y a los inestables voluntariamente responsables de su situación se añade una nueva categoría, la de los pobres de ocasión, víctimas de una ruptura en una trayectoria profesional anteriormente continua. Desde principios del siglo XX, estos últimos debían ser objeto de formas específicas de asistencia (fondos de ayuda y medidas para colocarles en nuevos empleos), lo que les constituía en desempleados involuntarios y meritorios.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si crees que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, dilo. Te estaré, personalmente, agradecido. Si crees que merecemos que compartas este artículo, nos haces un gran favor; puedes hacerlo aquí:

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La codificación del desempleo se reforzó después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de instituciones especializadas – el Régimen Único de Indemnización en 1958, la Agencia Nacional de Empleo en 1967 – seguida de la introducción de numerosas medidas de política pública de lucha contra el desempleo (formación, contratos de trabajo especiales, actividades sociales subvencionadas, etc.). De este modo, el desempleo fue reconocido oficialmente como una condición especial que requiere un apoyo público (ingresos de sustitución, ayuda a la vuelta al trabajo) a cambio de los esfuerzos individuales para encontrar un empleo.

Esta institucionalización consolidó el estatus jurídico de los solicitantes de empleo (en virtud del Código Laboral), definiendo el desempleo como una situación temporal y transitoria. Pero este compromiso comenzó a desmoronarse con la aparición y el establecimiento a largo plazo del desempleo masivo (la tasa de desempleo medida por la encuesta anual de empleo superó el 10% a partir de mediados de los años ochenta).

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Un estatus ambiguo y frágil

En una sociedad en la que el empleo remunerado es la norma, cualquier forma de desempleo conlleva una reducción de los ingresos. Es cierto que el reconocimiento de un estatus específico se apoya en los sistemas de prestaciones. Pero las prestaciones distribuidas son inferiores a los salarios de referencia, limitadas en el tiempo, a veces decrecientes y condicionadas a la duración de las cotizaciones, de modo que nunca protegen contra una caída significativa del nivel de vida. La pérdida de ingresos es una característica destacada del desempleo, tanto más cuanto que las prestaciones se han deteriorado a medida que aumentaba el número de parados. Desde mediados de los años 80, la proporción de desempleados que perciben una indemnización del sistema de seguro de desempleo nunca ha superado el 53 100% y ha rondado casi siempre el 45%. 100. La introducción del “revenu minimum d'insertion” (RMI), que se convirtió en el “revenu de solidarité active” (RSA) en 2008, es una prueba más de las lagunas en la cobertura de las prestaciones para los desempleados.

Esta fragilidad es aún más evidente si tenemos en cuenta una característica sorprendente y fundamental del desempleo: la incertidumbre sobre el futuro. El desempleo se considera una situación temporal que no debe prolongarse. En este sentido, estar desempleado es ipso facto estar volcado hacia la salida y estar llamado a abandonar esta situación. Quedarse en paro significa querer escapar del desempleo y tener que escapar de él. Inventarse un futuro, proyectarse en otra situación y conseguir un empleo son recursos individuales para escapar de la ansiedad y la angustia que amenazan al desempleado. Pero también son normas sociales que imponen un programa de acción: el de buscar un empleo. En especial, puede ser de interés consultar lo siguiente:

Así pues, se asigna un estatus ambiguo a los desempleados, porque se les ve a la vez como víctimas a las que hay que ayudar y rescatar y como culpables a los que hay que controlar y castigar. Su lugar oscila entre dos figuras que operan en la conciencia colectiva: la del buen parado que trabaja duro para salir adelante, que muestra su sufrimiento mientras intenta superarlo, que se gana así el derecho a la estima, que es merecedor; la del falso parado, que se resiste a aceptar ciertos trabajos, que vive de las transferencias sociales, que atrae así el desprecio y la sospecha, que es culpable. La persistencia histórica de esta tensión demuestra que el desempleo no es un estatus social del mismo modo que el empleo o la inactividad: es profundamente ambiguo y conflictivo. Por eso es tan importante comprender lo que significa para los propios desempleados.

Desempleo Estructural

Véase el artículo:

Una experiencia negativa y fragmentada

Desde los años 30, el desempleo se ha analizado como una crisis de estatus y de identidad, que genera vergüenza y culpabilidad, conduce al retraimiento, a la desconexión de los ritmos colectivos, desestabiliza los roles familiares, compromete las relaciones con los demás y alimenta el sentimiento de estar fuera. Por lo general, se trata de un calvario negativo que priva a las personas de su valor, su dignidad y su lugar. Es un calvario que tiende a funcionar tanto más como un círculo vicioso al ser interiorizado por los propios desempleados. Este proceso de inferioridad social se ve exacerbado por los repetidos fracasos en la búsqueda de empleo, acentuado por la duración del paro y reforzado por la acumulación de dificultades para salir del desempleo.

Sin embargo, las encuestas exhaustivas muestran invariablemente una diversidad de formas de experimentar el desempleo y una variedad de interpretaciones de esta condición. Mientras que algunos desempleados interiorizan su condición y se sienten aplastados por un destino que les lleva al abandono, otros la reinterpretan activamente y consiguen darle sentido. Hay muchas interpretaciones posibles de esta experiencia. Se sitúan entre dos formas polares de resistencia: una se basa en un compromiso activo con la búsqueda de empleo y todo tipo de actividades destinadas a aumentar las posibilidades de obtener un trabajo; la otra se alimenta de la inversión en ocupaciones alternativas, fuentes de placer y autorrealización y signos de distanciamiento de la búsqueda de empleo. Estas diferentes reacciones dependen de los recursos financieros, culturales, relacionales, sociales y simbólicos de que dispone el desempleado, en cantidades variables según su trayectoria anterior, su experiencia profesional y su nivel de formación.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Pero la experiencia del desempleo también está marcada por los encuentros con los demás, en particular con los profesionales del empleo (reclutadores, especialistas en orientación, formadores, asesores de inserción). El objetivo de estos encuentros es diagnosticar las dificultades y los puntos fuertes individuales, estimar las posibilidades de conseguir un empleo y, si es necesario, proponer respuestas adecuadas e individualizadas. Sin embargo, cuanto más alejado se considere que está el desempleado del empleo, más lejos estará del acceso al empleo ordinario. En este sentido, es sobre todo para los desempleados juzgados como los menos empleables para los que estas entrevistas en los mostradores institucionales configuran el significado del desempleo, ya que entonces se evocan perspectivas alternativas al acceso al empleo.

Incluso si el empleo sigue siendo un horizonte legítimo y un resultado valorado, se discuten y anticipan ajustes, a falta de algo mejor, ante todo para escapar del vacío del desempleo e inventar un futuro a pesar de todo: repliegue en la esfera doméstica, anticipación de la jubilación, inversión en actividades profesionales, reivindicación de problemas de salud, participación en programas públicos de formación, etcétera. Como resultado, los desempleados que se enfrentan con mayor dureza a la incertidumbre sobre el futuro se alejan progresivamente de la figura central del parado que se implica intensamente en la búsqueda de empleo y anticipa su éxito. El significado subjetivo del término desempleado puede perder entonces su relevancia, y algunas personas se definen a sí mismas como “más o menos”, “no del todo”, “no exactamente”, “no realmente”, “un poco”, “no completamente”, “en cierto sentido”… desempleadas.

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Las investigaciones sociológicas exploran las consecuencias de lo que ahora se acepta de forma general: el desempleo es una construcción social, resultado de la codificación de determinadas situaciones heterogéneas en un estatus, e implica el reconocimiento social de una legitimidad para ocupar un puesto de trabajo. Vuelven a plantear cuestiones que parecían resueltas: ¿qué significa estar desempleado, cómo definimos a los desempleados, cuáles son los límites de la categoría? Demuestran que, menos que nunca, el desempleo no tiene la estabilidad y la claridad de los conceptos analíticos, los agregados estadísticos o el estatus jurídico: es una convención social. Y considerarlo como tal es analizar los procesos de codificación y categorización que trazan, y desplazan, las líneas de demarcación entre los que se consideran, o se consideran, desempleados y aquellos a los que se niega la etiqueta, o que la rechazan.

Pues el fenómeno más llamativo de la época contemporánea es la tensión entre la permanencia de la categoría de desempleo y la aparición de categorías periféricas que se multiplican (no empleo, pobreza asistida, inactividad forzosa, discapacidad, subempleo, etc.) y se renuevan constantemente.

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