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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Mediador de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Mediador de Aprendizaje

Significado de Mediador de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea:

Toda persona que facilita la adquisición de conocimientos y competencias mediante la creación de un entorno de aprendizaje propicio, en particular aquellas personas que ejercen funciones relacionadas con la docencia, la formación, la supervisión o la orientación.

El mediador ayuda a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos y competencias al proporcionarles directrices concretas, así como comentarios y asesoramiento durante todo el proceso de aprendizaje.

Nota en relación a mediador de aprendizaje:

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2004.