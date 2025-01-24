Mejores Plataformas para Aumentar la Audiencia en 2025, para Creadores de Contenido
Hudson Rennie ha analizado todas las principales plataformas de redes sociales. Éstas son las mejores para los que tengan sus carreras en la economía del creador (o de la atención). (Parte 1)
Imagen creada por Hudson Rennie (usando canva.com)
Por: Hudson Rennie
Hoy en día, hay un sinfín de lugares donde hacer crecer una audiencia online.
Pero decidirse por una plataforma puede resultar abrumador. Por eso, he recopilado todas las principales plataformas de redes sociales, junto con:
Resultados de tráfico
Métricas de audiencia
Emparejamientos de redes sociales
Espero que, al final de este post, tengas todo lo que necesitas para empezar a hacer crecer tu audiencia en 2025.
Entremos en materia...