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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Modelo Proactivo en el Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Gestión proactiva del aula

La expresión "gestión proactiva del aula" puede parecer, en un principio, una contradicción en los términos. Una concepción común de la gestión del aula es que es sinónimo de disciplina y control del comportamiento. El término se asocia con estrategias para controlar el comportamiento de los alumnos, responder a las interrupciones, reaccionar ante el mal comportamiento, imponer premios y castigos adecuados y, en general, mantener el ruido bajo control.Entre las Líneas En contraste con esta concepción, en este capítulo defendemos que el término gestión del aula se amplíe más allá del control del comportamiento de los alumnos para incluir las acciones que los profesores llevan a cabo para crear un entorno que apoye y facilite tanto el aprendizaje académico como el socio-emocional. Todo lo que hace el profesor tiene implicaciones en el aula, desde la creación del entorno, la decoración de la sala y la disposición de las sillas; hasta hablar con los niños y manejar sus respuestas; poner en marcha rutinas, y luego ejecutarlas, modificarlas y reinstaurarlas; desarrollar y comunicar las reglas para que sean comprendidas por los alumnos. La definición que proponemos es coherente con la idea de que la puesta en marcha de un aula de este tipo requiere previsión, planificación y consideración anticipada de los sistemas integrados que apoyarán el aprendizaje social, emocional y cognitivo de los alumnos.

Pormenores

Las aulas eficaces se desarrollan mediante una gestión proactiva del aula. A primera vista, las aulas que funcionan sin problemas y están centradas en lo académico pueden tener el aspecto de una gestión en ausencia o de ninguna gestión. Lo que parece ser un flujo perfecto de interacciones entre el profesor, los alumnos y el contenido es en realidad miles de pequeñas decisiones que dirigen los acontecimientos que se desarrollan y contribuyen a un clima general. Se orquestan cuidadosamente a un nivel complejo para que pueda producirse un aprendizaje significativo. La mayoría de las decisiones sobre el funcionamiento de un aula se toman implícita o explícitamente antes de que lleguen los alumnos. Es la naturaleza de estas decisiones la que da forma a la cultura del aula. Dado que las acciones de gestión comunican información sobre las normas, las expectativas, las rutinas, los conocimientos y la participación que se valoran en el aula, la primera tarea del profesor es determinar qué mensajes sobre el conocimiento y la participación necesitarán comprender los alumnos. Las concepciones del aprendizaje que enfatizan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, incluyendo cómo regular su propio comportamiento e interactuar socialmente con los demás, no encajan con las concepciones de la gestión como mero control del comportamiento, cumplimiento y obediencia.

Pormenores

Las aulas centradas en el aprendizaje son mucho más complejas que las aulas tradicionales en cuanto a los objetivos a largo y corto plazo que se promueven, la variedad y la flexibilidad de las actividades que se ofrecen y las oportunidades para que los alumnos y los profesores desempeñen múltiples funciones.

Características únicas de las aulas

A modo de analogía, las aulas comparten varias características con las reuniones formales. Por ejemplo, ambas son reuniones de personas con un líder y algún tipo de orden del día. Independientemente del tema de la reunión o del contenido de la clase, existen expectativas sobre el propósito, el contenido, el marco temporal, el liderazgo y quién puede participar y de qué manera. Es fácil identificar si estas reuniones están bien o mal dirigidas. Sin embargo, lo que puede no ser tan fácil de discernir es qué es lo que las hace así. Para considerar qué se entiende por aulas bien gestionadas, describiremos primero algunas de las características únicas de las aulas que las distinguen de las reuniones formales o informales y de otros tipos de encuentros humanos. Las aulas se diferencian de las reuniones en varios aspectos y varían en muchas dimensiones; sin embargo, hay características básicas identificables en todas estas variaciones.Entre las Líneas En general, las aulas suelen incluir

Un profesor que dirige la enseñanza de 20 a 40 alumnos de distinta procedencia;

Un periodo designado de tiempo de instrucción cada día de la semana;

Un espacio físico que incluye equipamiento, mobiliario y materiales en el que se coordinan todas las instrucciones e interacciones;

Entornos dinámicos en los que las acciones y los acontecimientos cambian rápidamente;

Un propósito designado (por ejemplo, área(s) de contenido específica(s) a cubrir); y

La responsabilidad de demostrar el aprendizaje de los alumnos.

Como sistemas dinámicos, las aulas se ajustan para reflejar el desarrollo de la comunidad de sus miembros.

Pormenores

Las aulas también se adaptan a las presiones y vulnerabilidades de un grupo de individuos que aprenden nueva información y habilidades. Como entidades con propósito, las aulas centran la instrucción en la información o las habilidades en áreas específicas.

Los distritos escolares y los organismos gubernamentales pueden legislar el contenido académico que debe cubrirse en las escuelas, pero las tareas específicas de las aulas ofrecen las oportunidades para que los estudiantes se comprometan con este contenido de manera que sea significativo y accesible. Como unidades responsables, las aulas conectan a los alumnos con los juicios, a los profesores con las evaluaciones. Aunque prefiramos minimizar esta rendición de cuentas, la inmensa mayoría de las aulas proporcionan declaraciones evaluativas sobre el rendimiento de un alumno al estudiante o a los padres. La mayoría de los distritos mantienen los registros de los alumnos a lo largo de los años de escolarización, y todas las escuelas públicas de Estados Unidos están sujetas a la legislación actual sobre la rendición de cuentas (es decir, la ley No Child Left Behind).

Gestión proactiva del aula

El histórico estudio de Kounin (1970) sobre la gestión de grupos llegó a la conclusión de que la forma en que los profesores prevenían la aparición de problemas diferenciaba a los gestores más y menos eficaces. El trabajo preparatorio que realiza un profesor aumenta la probabilidad de que los alumnos sepan qué esperar. Esta previsión se produce en tres áreas: las acciones proactivas que los profesores realizan antes de la llegada de los alumnos, las interacciones proactivas que los profesores planifican una vez que los alumnos llegan y las reacciones proactivas que los profesores preparan para cuando los alumnos se portan mal. Algunas observaciones adicionales: Todas estas acciones se integran en un sistema de gestión proactiva del aula para minimizar las interrupciones, las distracciones y las interferencias con el aprendizaje académico y socio-emocional de los alumnos.

Acciones antes de la llegada de los alumnos

Desgraciadamente, es raro el programa de formación de profesores que proporciona a los preprofesores tiempo de observación o de enseñanza de estudiantes al comienzo del año escolar. Esta falta de acceso puede comunicar que el trabajo de un profesor comienza cuando llegan los alumnos.Si, Pero: Pero antes de que los estudiantes entren por la puerta, hay una serie de acciones que un profesor realiza para preparar el espacio físico, social y de instrucción. Los profesores deben preguntarse: ¿Cuáles son los objetivos que quiero establecer para mí y para mis alumnos? Esta pregunta centra la atención en el reconocimiento explícito de la filosofía que impulsará el enfoque de la enseñanza de un profesor, enunciando los resultados deseados y enmarcando las decisiones subsiguientes que tomará.

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Los objetivos pueden incluir enseñar a leer a todos los alumnos de primer grado, centrar la atención de los estudiantes de química en la seguridad en el laboratorio de ciencias y modelar el comportamiento social que se desea de los alumnos de secundaria. Entonces, los profesores deben preguntarse: ¿Cómo construyo el espacio físico para apoyar estos objetivos? ¿Qué reglas enmarcarán las interacciones sociales? ¿Qué plan de estudios general guiará mis decisiones pedagógicas diarias?

Espacio físico

La planificación proactiva del espacio físico incluye tanto la disposición del mobiliario como el diseño de los accesos y caminos. La disposición de un aula proporciona pistas a los alumnos sobre los tipos de interacción que se esperan. Cuando las hileras de sillas están orientadas hacia un podio, los participantes esperan que una persona sea la que más hable; mientras que las sillas colocadas en círculo comunican que se espera que todos los participantes hablen. Una clase típica contiene un escritorio para el profesor, escritorios y sillas para los alumnos, algún tipo de equipo de presentación (por ejemplo, un retroproyector en un carro) y espacio de almacenamiento (por ejemplo, estanterías, armarios). Algunos de estos elementos serán móviles, mientras que otros no. A la hora de decidir la disposición de los muebles móviles, una consideración importante es determinar qué tipos de instrucción se impartirán. Si se trata de un aula más tradicional en la que el profesor impartirá clases a todo el grupo, puede disponer los muebles en filas frente a una pizarra de borrado en seco o una pantalla de presentación. Si el profesor prevé impartir clases a pequeños grupos de alumnos, puede colocar conjuntos de pupitres juntos. Con cada posibilidad de disposición, el profesor tiene que considerar dónde se presentará la instrucción, cómo vigilar a cada estudiante y cómo le parecerá a cada uno la disposición seleccionada. Si la presentación va a ser desde un solo lugar, el profesor puede situarse en ese lugar y comprobar si puede ver a los alumnos sentados en todas las sillas. Si la presentación es en varios lugares, el profesor debe observar si todos los estudiantes pueden ser vistos desde cada lugar, así como la transición entre ellos. Para imaginar la perspectiva de los alumnos, el profesor puede sentarse en cada una de las sillas. Desde el punto de vista de los alumnos, el profesor y cualquier material de presentación deben ser fácilmente visibles. En las aulas centradas en el aprendizaje, los profesores no determinan la disposición física principalmente para proporcionar un espacio individual asignado personalmente. Más bien, el entorno espacial está diseñado para facilitar la colaboración. Algunos profesores de las aulas centradas en el aprendizaje planifican de antemano la disposición de sus aulas; otros establecen la disposición de las mismas tras negociar con sus alumnos. Lambert (1995) llegó a la conclusión de que la flexibilidad de los asientos -en contraposición a una disposición fija de los mismos- es un prerrequisito necesario para un aula interactiva. Algunos investigadores, desde fines de los años 70, han constatado que los alumnos enumeran sistemáticamente como preocupaciones el espacio personal adecuado y el disponer de lugares privados. El énfasis en la colaboración en las aulas centradas en el aprendizaje no debe malinterpretarse como que los alumnos nunca trabajan solos. No todos los alumnos aprenden de la misma manera.

Pormenores

Las aulas que fomentan un entorno social también pueden atender a los alumnos como individuos. Los profesores pueden planificar para que los alumnos tengan más opciones sobre cuándo y dónde pueden necesitar espacio personal. Los profesores también necesitan flexibilidad para hablar con grupos o en privado con estudiantes individuales. La disposición de las aulas para apoyar el plan de estudios suele variar según el grado, y tiende a ser más formalizada a medida que aumenta el grado.

Por lo tanto, los profesores de los niveles superiores que están estableciendo entornos centrados en el aprendizaje pueden ser especialmente conscientes del cambio de las normas imperantes cuando organizan los asientos para apoyar una mayor interacción cara a cara. Si la disposición de las aulas cambia, hay que socializar a los alumnos para que trabajen en estas configuraciones diferentes. Tan importante como la disposición del mobiliario es el diseño del espacio vacío. Los pasillos entre los muebles son las vías que utilizan los alumnos para moverse por el aula. La colocación de estos pasillos puede anticipar las necesidades de los alumnos de entrar y salir de sus sillas para acceder a los materiales del aula, para trabajar en pequeños grupos y para entrar y salir del aula (por ejemplo, al final de la clase, en un simulacro de incendio). Una cuidadosa previsión de los pasillos ayuda a evitar atascos en zonas clave del aula como la puerta, la papelera, el sacapuntas, las estanterías o los armarios de materiales. Preparar un lugar para los objetos personales de los alumnos evita que se acumule el desorden en los pasillos y mantiene a los alumnos seguros. Los pasillos son también el camino del profesor a través del aula. Los pasillos deben permitir al profesor interactuar con cada uno de los alumnos y recuperar el material didáctico necesario. Además, el diseño del espacio físico del aula favorece o limita las interferencias en la atención de los alumnos. Las ventanas, las puertas, las mascotas de la clase, los baños, las papeleras y los sacapuntas son ejemplos de distracciones potenciales para los alumnos sentados cerca. Cuando los estudiantes pasan por los pasillos o se congregan en una zona, sus compañeros pueden encontrar el alboroto demasiado atractivo para ignorarlo. La organización eficaz de las aulas reduce las distracciones, fomentando que los alumnos se centren en la enseñanza.

Espacio social

El espacio social de un aula comprende los intercambios entre el profesor y los alumnos y entre éstos. Antes de la llegada de los alumnos, el profesor puede planificar la estructura básica de este espacio teniendo en cuenta las normas que deben establecerse y las expectativas que deben respaldarse. Las normas son las formas familiares de interactuar en un entorno concreto que se desarrollan a lo largo de las interacciones. Por ejemplo, la norma para viajar en un ascensor es que el pasajero entre, seleccione un botón de planta, se sitúe frente a la puerta, deje espacio para que sus compañeros entren o salgan según sea necesario y salga cuando llegue a la planta seleccionada. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Las expectativas son los comportamientos deseados en una situación determinada. Los pasajeros del ascensor tienen la expectativa de que se permita a los pasajeros que salen salir antes de que entren los pasajeros que se embarcan. Cuando un profesor planifica de forma proactiva las normas y expectativas que quiere establecer en el aula, tiene en cuenta los tipos de interacciones que espera que tengan los alumnos y la forma en que se comportarán. Por ejemplo, el profesor puede establecer el objetivo de que los alumnos escuchen durante la instrucción para maximizar el tiempo de instrucción disponible.Entre las Líneas En este caso, el profesor puede querer establecer una norma para que los alumnos presten toda su atención cuando él o ella empiece a hablar al comienzo de la clase, preparándose ellos mismos y su espacio para la instrucción cuando entren. Para establecer esta norma, el profesor puede escribir una regla que diga: "Estate en tu asiento y preparado para la clase cuando suene el timbre". El profesor también tendrá que diseñar los procedimientos asociados para entrar en el aula en silencio, colocar los deberes terminados en la papelera designada, estar sentado, colocar los textos y cuadernos en los pupitres y comenzar la tarea expuesta antes de que suene el timbre. Los profesores de las aulas centradas en el aprendizaje deben proporcionar a los alumnos los siguientes conocimientos:

Cómo y cuándo pasar de un grupo a otro.

Cuáles son los niveles de ruido y de voz adecuados para las interacciones en grupo.

Cómo, cuándo y de quién obtener ayuda con el contenido académico

Cómo, cuándo y de quién obtener ayuda con los contenidos procedimentales

Cómo, cuándo y dónde obtener los materiales necesarios Los profesores suelen tener un conjunto manejable de normas generales (por ejemplo, de cinco a ocho), o expectativas escritas, expuestas en el aula. Una multitud de procedimientos, o patrones para completar las tareas del aula, están diseñados para apoyar estas reglas escritas. La planificación previa de las reglas y los procedimientos puede ayudar a establecer normas de grupo que apoyen, en lugar de inhibir, el aprendizaje de los alumnos.

Espacio de enseñanza

El espacio de instrucción de un aula consiste en todos los objetivos de aprendizaje de los alumnos asociados a la clase y puede estar guiado por mandatos distritales, estatales o federales, así como por el libro de texto.

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Los objetivos de aprendizaje deben contener tanto las ideas profundas de una asignatura (por ejemplo, la historia encierra el sesgo de quienes la registraron) como las destrezas y habilidades necesarias para alcanzar estas ideas profundas (por ejemplo, localizar un documento primario, identificar su(s) autor(es), considerarlo dentro de su contexto histórico y determinar su posible sesgo). Antes de que los alumnos lleguen al aula, el profesor puede organizar el espacio de enseñanza planificando el plan de estudios general. Para un profesor principiante, esto puede consistir simplemente en familiarizarse con el texto o textos asignados para la clase o con los estándares de la asignatura, por ejemplo, los Estándares Nacionales de Ciencias (National Research Council [NRC], 1996). El sistema de gestión del aula de un profesor comunica las creencias del profesor sobre el contenido y el proceso de aprendizaje. Algunas observaciones adicionales: También circunscribe los tipos de instrucción que tendrán lugar en un aula concreta. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los arreglos del aula, las reglas y las rutinas que apuntan al profesor crean un ambiente de aprendizaje diferente al de uno en el que estos elementos apuntan a los estudiantes o hacen que los estudiantes se dirijan los unos a los otros. El contenido se abordará y comprenderá de forma diferente en cada uno de estos entornos. Además, el trabajo académico intelectualmente exigente y las actividades en las que los alumnos crean productos o se enfrentan a problemas novedosos requieren decisiones de gestión complejas. Las acciones que un profesor lleva a cabo antes de la llegada de los alumnos preparan el espacio físico, social y de instrucción para garantizar que se establezcan los objetivos adecuados y que se puedan alcanzar. Ignorar la preparación antes de la llegada de los alumnos invita a una complejidad innecesaria en la enseñanza. La falta de acción hace que el proceso de enseñanza se parezca a la construcción de un avión mientras se pilota en el aire, volando literalmente por el asiento de los pantalones. Los profesores eficaces practican una gestión proactiva del aula antes de la llegada de los alumnos. Además, los profesores también deben planificar las interacciones una vez que llegan los estudiantes.

Interacciones una vez que llegan los alumnos

Una vez que los alumnos llegan al aula, la planificación previa del profesor se fusiona con un conocimiento en desarrollo de los alumnos individuales y de la clase en su conjunto. Las primeras semanas de interacción son fundamentales para establecer las normas y expectativas del año. El período de inicio ofrece oportunidades especiales para establecer un tono positivo para el éxito.Entre las Líneas En una serie de estudios, los investigadores documentaron la importancia del primer día de clase para establecer estas expectativas. De hecho, los profesores que dedican tiempo al principio del año a enseñar unidades con menores exigencias de contenido y mayor énfasis en los procedimientos tienen más probabilidades de tener aulas que funcionen eficazmente y que realmente faciliten el aprendizaje de los alumnos a largo plazo (Emmer et al., 1980). (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los alumnos de las aulas de primaria y secundaria que reciben información y señales explícitas al principio del curso escolar se socializan y se adaptan más rápidamente.

Interacciones relacionales

La confianza es un componente clave de una clase eficaz. Sin embargo, este entendimiento implícito entre los alumnos y el profesor no puede exigirse ni surge automáticamente como factor de compartir el aula. Los profesores establecen la confianza siendo fiables y creando un entorno fiable.

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Las interacciones relacionales dentro del aula fomentan la fiabilidad cuando el profesor pone en práctica las normas y expectativas previstas para el espacio social de la clase. Estas normas y expectativas suelen estar definidas en las reglas y procedimientos de la clase. Un profesor que abre el curso escolar instruyendo sobre las normas y procedimientos de la clase aumenta el porcentaje de alumnos que tienen acceso a la instrucción académica y se comprometen con ella a lo largo del año (Emmer et al., 1980). Esta instrucción incluye la publicación de las reglas, la discusión de cómo se ven estas reglas en acción (que puede incluir el juego de roles de los estudiantes), y la identificación de las consecuencias de romper las reglas (véase la sección Reacciones una vez que se produce el mal comportamiento más adelante). Además, esta instrucción comprende los procedimientos del aula. La enseñanza de estos procedimientos incluye la explicación de la conducta deseada y su justificación, la demostración de la conducta, la ayuda a los alumnos para que practiquen la conducta, la aportación de consecuencias positivas3 a los alumnos por cumplir la expectativa, y la aportación de comentarios instructivos cuando los alumnos no cumplen la expectativa en su totalidad. Por ejemplo, los procedimientos de debate en una clase de educación cívica incluyen los límites de tiempo de 5 minutos para explicar un argumento, 3 minutos para rebatirlo y 2 minutos para refutarlo. El profesor de educación cívica identifica estos límites, muestra el temporizador que señala el final del turno de un alumno y luego ayuda a la clase a practicar el uso de los límites designados. Cuando los alumnos completan sus argumentos dentro del tiempo asignado, el profesor les felicita. Si los alumnos no terminan antes de la señal, el profesor interrumpe su turno y les recuerda el procedimiento. La práctica continúa hasta que el procedimiento se haya habituado.Entre las Líneas En ocasiones puede ser necesario un recordatorio de mantenimiento del procedimiento. En las aulas centradas en el aprendizaje, los profesores establecen normas de participación mediante la creación de actividades que permiten a los alumnos practicar la participación en el debate y el reconocimiento de los comportamientos de los alumnos, tanto en público como en privado, que apoyan la norma. Hacer público lo que significa una tarea exitosa -definida no por el mero hecho de completarla, sino por haber obtenido información de otros y haber contribuido al conocimiento colectivo de los demás- ayuda a los estudiantes a entender cómo la participación en el aula se manifiesta en el trabajo académico. La participación en una clase centrada en el aprendizaje también se define de otras maneras. Normas como que los alumnos se llamen unos a otros y contribuyan a la discusión sin la dirección del profesor, y que los alumnos miren a la persona que está hablando y no al profesor, pueden formar parte de las normas compartidas de participación en el aula. Los papeles de los alumnos y de los profesores están menos definidos. Por ejemplo, los alumnos pueden asumir la responsabilidad de enseñarse unos a otros e incluso de instruir al profesor durante los debates en clase. Al igual que en la clase descrita por Randolph y Evertson (1995), las funciones y tareas del profesor se delegan a veces en los alumnos, las funciones de los alumnos son asumidas por el profesor, y ambos comparten la negociación del significado. Así pues, los profesores no son los únicos que establecen y apoyan las normas del aula; los alumnos también desempeñan un papel fundamental. Por ejemplo, los alumnos comunican las normas de participación cuando un nuevo alumno llega para unirse a un equipo de investigación ya formado.Entre las Líneas En lugar de esperar a que el profesor les dé instrucciones, los estudiantes del grupo se dirigen inmediatamente al recién llegado y le describen su posible nuevo papel. Contrasta esta experiencia con la entrada de un estudiante durante una lección más dirigida por el profesor, en la que el estudiante podría haberse unido sentándose en silencio, escuchando al profesor y trabajando de forma independiente hasta que el profesor tuviera tiempo de explicar los procedimientos del aula. Uno de los medios que tienen los profesores para observar que los alumnos siguen las normas y los procedimientos designados es la supervisión. La supervisión consiste en moverse por el aula, con los ojos o la persona del profesor, para supervisar el comportamiento académico y social de los alumnos. Al supervisar la clase, el profesor busca pruebas de compromiso y puede recompensarlas si apoyan un comportamiento continuado en la tarea. El profesor también busca la falta de compromiso y reorienta al alumno hacia el comportamiento deseado (véase la sección Reacciones una vez que se produce el mal comportamiento más adelante). Cuando un profesor se desplaza por el aula para supervisar, es más fácil aplicar consecuencias positivas a las acciones individuales de un alumno y responder a actos individuales de mal comportamiento. La supervisión también proporciona al profesor información sobre el rendimiento académico del alumno.

Interacciones pedagógicas

Una vez que los alumnos llegan al aula, el profesor pone en práctica planes de enseñanza diarios que conducen a los alumnos hacia los objetivos establecidos. Estos planes diarios están secuenciados para conectar el aprendizaje previo de los alumnos con el contenido actual. Cada paso de la instrucción se basa en los pasos anteriores. Por ejemplo, un profesor de español hace que los alumnos practiquen primero la repetición de las frases básicas de conversación para "Hola. Me llamo______" y "Encantado de conocerte". A continuación, el profesor pide a los alumnos que digan las frases en contexto presentándose a sus compañeros. Varias lecciones más tarde, los alumnos pueden utilizar las frases para presentar un breve juego de rol en el que conocen a su futuro compañero de habitación en la universidad por primera vez. A medida que el profesor establece relaciones con los alumnos, va conociendo mejor las necesidades de aprendizaje y los intereses de cada uno de ellos. Esta información ayuda al profesor a planificar lecciones más eficaces. Por ejemplo, cuando un profesor de matemáticas de secundaria se entera de que un alumno con dificultades es aficionado al béisbol, puede planificar una lección sobre promedios para trabajar con estadísticas reales de béisbol. Proporcionar al estudiante esta conexión personal con la lección puede mantener el interés del estudiante el tiempo suficiente para aprender el contenido de las matemáticas. A lo largo de la instrucción, los profesores utilizan una gestión proactiva del aula para que las interacciones se desarrollen sin problemas. Los profesores pueden evaluar si los estudiantes están siguiendo el flujo de la instrucción comprobando la comprensión de los estudiantes. Esta comprobación puede realizarse mediante preguntas y respuestas verbales durante la instrucción, el trabajo en el asiento, los resúmenes escritos, los deberes, los laboratorios, las pruebas, los exámenes u otras formas de evaluación. Al comprobar que los alumnos comprenden el contenido presentado, el profesor puede complementar la instrucción según sea necesario para evitar la posible frustración y el consiguiente mal comportamiento. Los profesores también pueden ayudar a los alumnos a entender su propio proceso de aprendizaje proporcionándoles información sobre la instrucción. Por ejemplo, si los deberes demuestran un mal entendimiento de la concordancia sujeto-verbo, un comentario escrito para ver al profesor para una minilección puede proporcionar una retroalimentación oportuna e informativa. Los profesores proporcionan orientación adicional para alcanzar los objetivos de la enseñanza cuando modelan el comportamiento académico que buscan. Proporcionar muestras de trabajo, demostrar ejercicios de laboratorio y exponer ejemplos de la clase a medida que se generan son formas en que los profesores pueden modelar sus expectativas. Además, los profesores guían a los estudiantes para que integren múltiples objetivos de instrucción cuando gestionan proactivamente las transiciones dentro de sus aulas. Estas transiciones se producen entre las actividades de una lección, de una lección a otra y de una clase a otra. Al principio de una lección, el profesor ayuda a los alumnos a entrar en ella repasando la(s) lección(es) anterior(es), indicando por dónde va a ir la lección actual y designando los materiales que necesitan los alumnos. Entre los segmentos de una lección, el profesor identifica lo que se ha tratado, demuestra cómo se aplica a la siguiente actividad y da instrucciones a los alumnos para que se preparen ellos mismos o sus materiales para la actividad. Al final de una lección, el profesor repasa con la clase lo que se ha tratado, cómo se conecta con los objetivos educativos más amplios establecidos para esa clase, y prepara a los estudiantes para la instrucción futura. La gestión proactiva del aula incluye la previsión de las numerosas y variadas interacciones que tienen lugar una vez que los alumnos llegan al aula. La previsión de un profesor sobre las relaciones con una clase de alumnos y la instrucción de los mismos contribuye a garantizar un entorno de aprendizaje seguro y fluido. No anticiparse a estas interacciones fomenta la confusión de los alumnos, de forma similar a la que experimentarían los pasajeros de un avión si los aeropuertos no ofrecieran señales de dirección, las aerolíneas no utilizaran puertas u horarios, y los billetes no se correspondieran con un vuelo específico. Sin embargo, incluso cuando los aeropuertos, las compañías aéreas y los billetes están coordinados para emparejar a cada pasajero con el manifiesto adecuado en el avión correcto en la puerta de embarque especificada y a la hora correcta, sigue habiendo personas que pierden el avión. Otros pasajeros presentan dificultades una vez que el avión está en el aire o incluso después de que el avión haya aterrizado. Del mismo modo, las acciones e interacciones cuidadosamente planificadas de un profesor no evitarán todos los posibles fallos en un aula.

Por lo tanto, la gestión proactiva del aula incluye la anticipación de las reacciones adecuadas al mal comportamiento de los alumnos.

Reacciones una vez que se produce el mal comportamiento

A pesar de los mejores planes, el mal comportamiento de los alumnos ocurrirá. Las reacciones a este mal comportamiento requieren una planificación cuidadosa para garantizar que las respuestas del profesor sean productivas.

Anticipar las respuestas al mal comportamiento de los alumnos

Las intervenciones que preparan los profesores les permiten adecuar la importancia de una consecuencia a la gravedad de la infracción. Por ejemplo, un profesor querría una consecuencia para los alumnos que se olvidan de escribir su nombre en un trabajo de física, pero una respuesta totalmente diferente para los alumnos que faltan al respeto de forma flagrante a un profesor sustituto.

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Las intervenciones también pueden tener en cuenta la intención de los alumnos. Por ejemplo, la consecuencia por chocar con un compañero en el recreo varía de la administrada por empujar intencionadamente al compañero. Hay dos categorías principales de consecuencias, las correctivas y las negativas, que están directamente relacionadas con las intervenciones. Las consecuencias correctivas implican volver a enseñar un comportamiento deseado. Si, por ejemplo, el procedimiento para formar una fila en un aula de cuarto curso es que los alumnos se pongan de pie, empujen sus sillas y formen una fila única y silenciosa en la puerta, pero la clase es ruidosa y desordenada a la hora de seguir este procedimiento, una consecuencia correctiva es que el profesor haga que los alumnos vuelvan a sus asientos, repasen el procedimiento y lo vuelvan a intentar. Las consecuencias negativas implican la aplicación de una respuesta no deseada para contrarrestar el mal comportamiento de un alumno. Si un alumno hace un mal uso del ordenador visitando páginas web inapropiadas, una consecuencia negativa es que el alumno pierda el privilegio de utilizar el ordenador sin supervisión directa. En las aulas en las que las normas de comportamiento son negociadas y sancionadas tanto por el profesor como por los alumnos, éstos desempeñan un papel en el cumplimiento de las normas sociales y en la gestión de los conflictos. Algunos conflictos pueden surgir como resultado natural de la creación de un entorno que fomenta el intercambio de ideas y son una parte normal de la vida en el aula (Putnam y Burke, 1992). Por ejemplo, un debate en el aula sobre un tema controvertido fomentará de forma natural fuertes diferencias de opinión entre los alumnos. Otros conflictos pueden producirse cuando los alumnos tienen problemas para aprender a regular su comportamiento y a trabajar responsablemente con sus compañeros. Según Dewey (1938), en una comunidad de colaboración, el control forma parte de la responsabilidad compartida. Enseñar a los alumnos a resolver conflictos es una forma de compartir el control. La responsabilidad de gestionar los conflictos recae en todos los miembros de la comunidad del aula. Los profesores no pueden dar por sentado que los alumnos ya saben cómo resolver los problemas o cómo ayudar a sus compañeros.

Por lo tanto, una de las tareas del profesor es crear oportunidades para que los alumnos aprendan a gestionar los conflictos cuando se produzcan. Una discusión en clase sobre los problemas, como jugar durante el tiempo de centro o no respetar los turnos, es una oportunidad para que los alumnos ideen estrategias de clase para abordar el problema. Los compañeros suelen tener un poderoso efecto sobre el comportamiento de los demás. La gestión de los conflictos también tiene implicaciones para el profesor que decide utilizar la influencia personal de forma discreta como técnica sancionadora en lugar de los "desistimientos" públicos. Confiando en la relación personal para influir en el comportamiento, algunos profesores mantienen en privado las conversaciones necesarias con los alumnos. Los ejemplos anteriores ilustran tres estrategias que los profesores pueden preparar en las aulas centradas en el aprendizaje para manejar los conflictos:

enseñar a los alumnos a participar en el manejo del conflicto,

dirigir las discusiones entre los alumnos para resolver el conflicto, y

mantener conversaciones privadas con alumnos individuales.

El abanico de intervenciones que prepara un profesor incluye respuestas suaves como acercarse al alumno, establecer contacto visual o lanzar una mirada cómplice, utilizar una consecuencia correctiva o incluso ignorar el comportamiento si se autocorrige. Estas respuestas leves se aplican a situaciones como establecer contacto visual con dos alumnos que susurran durante un tiempo de lectura silenciosa, hacer un gesto para que se siente un alumno que se levanta para ir a la papelera durante un examen, pedir a un alumno que vuelva a medir la masa de un artículo después de poner a cero la balanza o ignorar a un alumno que accidentalmente tira un libro del escritorio de un compañero y lo vuelve a recoger. Las respuestas leves son apropiadas sólo para comportamientos menores o faltas accidentales. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los alumnos interpretan la aplicación de una consecuencia más grave por una falta menor como un ataque. Esta percepción de confrontación puede hacer que el alumno se ponga a la defensiva o contraataque. Por ejemplo, enviar a un alumno a una suspensión en la escuela por no tener una página de título en su informe del libro (en lugar de pedir al alumno que proporcione uno o marcar el número designado de puntos) podría conducir a un arrebato verbal o a la negativa del alumno a completar otras tareas asignadas. Si se produce en público, otros alumnos pueden percibir una ruptura de la confianza y unirse a la resistencia. La investigación sobre las perspectivas de los alumnos sobre la gestión del aula indica que los alumnos sugieren que los tipos de estrategias empleadas deben ser justos y razonables. Los estudiantes consideran que las reprimendas públicas, las sanciones duras y las sanciones grupales negativas por mal comportamiento individual son medios inaceptables para manejar los conflictos y otros problemas disciplinarios. Las intervenciones moderadas pueden implicar el uso de una consecuencia correctiva más implicada, la confiscación de un elemento de distracción, la reubicación del alumno dentro del aula o la eliminación de un privilegio del alumno. Cuando una intervención inicial leve no consigue detener el mal comportamiento, o si el mal comportamiento de un alumno perturba sus propias oportunidades de aprendizaje o las de sus compañeros, es necesaria una intervención moderada.Entre las Líneas En el ejemplo anterior, si los alumnos siguen susurrando durante el tiempo de lectura silenciosa a pesar de conectar con el profesor visualmente, el siguiente paso podría ser indicarles en voz baja que se alejen unos de otros.Entre las Líneas En otro ejemplo, si el reproductor multimedia portátil de un alumno distrae de las oportunidades de aprendizaje, el profesor puede indicarle que deje el reproductor en la mesa del profesor y lo recoja después de la clase. Las intervenciones graves suelen implicar la expulsión del alumno de la clase. Estas y otras cuestiones se tratan con más detalle en el capítulo 15.

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Las intervenciones graves requieren que el profesor documente un incidente significativo o un patrón de mal comportamiento repetido. El alumno infractor también puede tener que completar una descripción o reflexionar por escrito sobre la mala acción como parte de esta documentación. La aplicación de consecuencias graves también suele implicar a la administración escolar. Un ejemplo de infracción grave es descubrir a un alumno de secundaria pintarrajeando la propiedad escolar con un bote de pintura en spray. La intervención seria seguiría las estipulaciones de la escuela, el distrito y la ley, pero podría incluir un tiempo determinado de suspensión en la escuela y ayuda para limpiar los daños. La documentación podría incluir un informe policial del vandalismo, fotografías de las pintadas y una declaración escrita del alumno reconociendo su fechoría. Utilizar una respuesta más suave para una infracción grave hace que el profesor parezca tímido e ineficaz. Los compañeros pueden interpretarlo como una invitación a sobrepasar los límites.

Reaccionar con coherencia

Con las intervenciones, el profesor demuestra su fiabilidad mediante la aplicación constante de las consecuencias.Entre las Líneas En una clase de inglés de un instituto, si un profesor descuenta las redacciones tardías cinco puntos al día, los alumnos llegan a aceptar esta penalización cuando se aplica de forma sistemática.Si, Pero: Pero estos mismos estudiantes se quejarán rápidamente, e incluso pueden sobrepasar los límites establecidos, si perciben que el profesor ofrece una extensión injusta sólo a algunos estudiantes. La coherencia muestra a los alumnos que la palabra del profesor es fiable y sin favoritismos. Un alumno que se comporta mal, o la confederación de alumnos que sobrepasan los límites, cumplen la función de comprobar los límites dentro del aula. Ponen a prueba la credibilidad de las expectativas declaradas, y como estas acciones son públicas, esto proporciona información a toda la clase. Cuantos más alumnos sobrepasen el límite, mayor será su necesidad de información y mayor el indicio de que no comprenden los límites reales. La coherencia valida lo que dice el profesor y apoya las conexiones que establece con los alumnos. Las incoherencias hacen que los alumnos se replanteen lo que se espera de ellos y comprueben si esta nueva interpretación es cierta. La imprevisibilidad sacude los cimientos de lo que los alumnos saben.Entre las Líneas En las aulas realmente caóticas este terremoto se repite, a veces de forma interactiva. La coherencia no es fácil. De hecho, puede ser agotadora. Sin embargo, los esfuerzos iniciales aseguran a los alumnos que lo que han llegado a creer es fiable y estas reacciones consistentes proporcionan estabilidad. Como resultado de sentirse protegidos, los alumnos incluso ofrecerán tolerancia al profesor en el que confían. Aunque la gran mayoría de las reacciones al mal comportamiento de los alumnos se enmarcarán en el debate anterior sobre las intervenciones y su aplicación coherente, queremos reconocer que el humor también puede desempeñar un papel. Para ser eficaz y mantener la confianza establecida en la clase, este humor debe ser amable en lugar de sarcástico e inclusivo en lugar de alienante. Por ejemplo, algunos alumnos de secundaria siguen sentados en una mesa al fondo de la clase después de que el profesor les explique que deben sentarse en sillas durante el recreo. El profesor aplica sistemáticamente la consecuencia de hacer que los alumnos infractores vuelvan a sus asientos asignados, limitando de hecho la libertad de los alumnos durante el recreo. Como alternativa, el profesor puede decir con humor a los alumnos que están sentados en la mesa: "En esa mesa pongo la comida que como para el almuerzo", para incitarles a sentarse en las sillas. La anticipación de las respuestas adecuadas al mal comportamiento de los alumnos es un componente importante de la gestión proactiva del aula. Los profesores que pueden preparar reacciones productivas y aplicarlas sistemáticamente hacen que las situaciones pasen de ser una probable interrupción a una posible instrucción. Por el contrario, el enfoque reactivo de un profesor ante el mal comportamiento de los alumnos podría ser similar al de los auxiliares de vuelo que ignoran las señales de advertencia (por ejemplo, el humo) o esperan a proporcionar los procedimientos de emergencia hasta que el piloto indique que hay problemas.Entre las Líneas En su lugar, los asistentes comienzan cada vuelo destacando las características de seguridad de la aeronave para garantizar que durante la dificultad el orden, en lugar del caos, y el procedimiento, en lugar del pánico, enmarquen las reacciones de los pasajeros. Al mismo tiempo, los auxiliares de vuelo identifican las consecuencias de los comportamientos prohibidos (por ejemplo, una multa federal por manipular un detector de humo) y las aplican sistemáticamente cuando es necesario. Cuando los profesores planifican sus reacciones ante el mal comportamiento de los alumnos y las aplican sistemáticamente, éstos saben qué esperar. La consiguiente sensación de seguridad de los alumnos ayuda a estructurar la clase para el éxito conjunto, incluso en caso de emergencia.

Cuestiones y debates sobre la gestión del aula

Ningún ámbito de investigación está libre de debate. Más bien, es la suave tensión del cuestionamiento continuo en un área de estudio lo que mantiene la investigación fresca, centrada y pertinente. Las cuestiones y los debates son un componente frecuente de la investigación sobre la gestión del aula. Como se menciona al principio del capítulo, un debate clave en este ámbito de investigación se centra en el propio vocabulario. A diferencia de lo que utilizamos en este capítulo, algunos consideran que la gestión del aula es distinta de la instrucción. Para algunos, el término gestión del aula es sinónimo de "disciplina", "castigo" o "control". Y mientras que algunos ven la disciplina como la aplicación de consecuencias negativas o un control estricto por parte del profesor, otros ven esta palabra como una indicación de la autodisciplina que tenemos como objetivo que los alumnos alcancen en última instancia. Sin una explicación o un ejemplo suficientes, la mención de cualquiera de estos términos puede provocar una respuesta imprevista al chocar la semántica del oyente. Una cuestión que ha dificultado el éxito de la investigación sobre la gestión del aula ha sido el enfoque de la investigación educativa en general sobre el alumno individual o la interacción única. Esta microperspectiva no tiene en cuenta el macrocontexto del aula en el que vive el individuo o se produce la única interacción. Aunque esta perspectiva de investigación es importante para ampliar nuestra comprensión de la enseñanza y el aprendizaje, su predominio ha sesgado la base de la investigación educativa de manera que a veces lleva a tomar decisiones fuera de contexto. Es necesario un cambio radical de actitudes y perspectivas en la comunidad de investigación educativa para seguir avanzando en el reconocimiento del valor que tiene la investigación sobre la gestión del aula en todos los entornos y situaciones. Un problema adicional en el pasado ha sido la ausencia de un compendio primario y exhaustivo para informar sobre la investigación en gestión del aula. Antes de 2006, las investigaciones publicadas sobre la gestión del aula estaban dispersas en revistas y textos profesionales. Esta ausencia de una fuente central permitió que se desarrollaran y ampliaran las lagunas en la investigación en áreas como la gestión del aula en entornos urbanos. La resolución de este problema comenzó con la publicación del Handbook of Classroom Management: Research, Practice, and Contemporary Issues (2006). Datos verificados por: James Asunto: aprendizaje. Asunto: alumnos.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También