A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Multitareas en el Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Multitareas en el Aprendizaje utilizando Ordenadores Portátiles: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Los ordenadores portátiles son comunes en las aulas de la universidad. A la luz de la teoría de la psicología cognitiva sobre los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con la multitarea, examinamos los efectos del uso de los portátiles en el aula en el aprendizaje de los estudiantes en un aula simulada.Entre las Líneas En una investigación ampliamente difundida sobre los participantes que hacían multitareas en un portátil durante una conferencia, se evidenció que obtuvieron una puntuación más baja en un test en comparación con los que no hacían multitareas, y los participantes que estaban en la visión directa de un compañero que hacía multitareas obtuvieron una puntuación más baja en un test en comparación con los que no las hacían. Los resultados demuestran que la multitarea en una computadora portátil plantea una distracción importante tanto para los usuarios como para los compañeros de estudios y puede ser perjudicial para la comprensión del contenido de la conferencia. La computadora personal es una fuente de distracción en el aula y se ha convertido en algo común en los campus universitarios.

Los datos de las encuestas estiman que el 99% de los estudiantes de primer año que ingresan a la universidad poseen una computadora portátil (Universidad de Virginia, 2009) y alrededor del 65% de los estudiantes llevan su computadora portátil a clase (Fried, 2008). La investigación sobre el uso de las computadoras portátiles en la educación aborda tanto los pros como los contras del uso de esta tecnología en el aula. Por un lado, se ha demostrado que las computadoras portátiles ayudan al aprendizaje mediante enfoques activos de enseñanza (Finn e Inman, 2004) y la promoción del éxito académico (Lindorth y Bergquist, 2010; Weaver y Nilson, 2005). Cuando se utilizan con fines académicos, como tomar notas y utilizar programas informáticos (Driver, 2002), acceder a recursos suplementarios y actividades basadas en la web (Debevec, Shih y Kashyap, 2006) y ver diapositivas de PowerPoint (McVay, Snyder y Graetz, 2005), el uso de computadoras portátiles en la clase puede aumentar la satisfacción, la motivación y el compromiso de los estudiantes.

Por otra parte, los estudios sugieren que los estudiantes que usan computadoras portátiles en clase informan de una baja satisfacción con su educación, son más propensos a realizar varias tareas en clase y se distraen más. Los autoinformes de los estudiantes y las observaciones de las clases sugieren que las computadoras portátiles se están utilizando para fines no académicos, como la mensajería instantánea y los juegos, para revisar el correo electrónico y ver películas (Finn e Inman, 2004) y para navegar por Internet (Bugeja, 2007). El acceso a los entretenimientos en línea hace cada vez más difícil que los instructores sean "más interesantes que YouTube" (Associated Press, 2010, pág. 10), especialmente si los estudiantes no están intrínsecamente motivados por los materiales del tema.

Además, el tiempo dedicado a la multitarea con estas actividades es significativo; los datos de un estudio estiman que los estudiantes hacen multitareas durante aproximadamente el 42% del tiempo de clase. Es importante señalar que las distracciones de la multitarea en clase se correlacionan con los descensos en el aprendizaje. Los estudiantes que realizan tareas múltiples en las computadoras portátiles durante el tiempo de clase tienen una comprensión deficiente del material del curso y un rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) general más bajo en el curso

En un estudio de 2012, sus autores midieron los perjuicios de la multitarea basada en la tecnología en el entorno del aula. Este estudio es uno de los pocos en el campo que empleó un diseño experimental (gran parte de la literatura es de autoinforme). Se asignó a los estudiantes una condición de multitarea única (utilizando Facebook, MSN, correo electrónico o mensajes de texto por teléfono celular), un grupo de control (sólo con notas de papel y lápiz o solo con notas de procesamiento de textos), o una condición de uso libre de la tecnología (en la que los participantes podían elegir entre realizar o no multitareas en su computadora portátil tanto como desearan).Entre las Líneas En el curso de tres clases, la comprensión de los participantes del material se evaluó mediante pruebas.

En general, los participantes de control de papel y lápiz superaron a los participantes de multitarea en las evaluaciones de los concursos (en particular los usuarios de MSN y Facebook). Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, como admiten los autores, hubo limitaciones en la metodología de este estudio. Lo más destacable fue que el 43% de los participantes se autoinformaron de que no cumplían con las instrucciones asignadas en las tres conferencias. Por ejemplo, un participante asignado a la condición de multitarea en Facebook puede haber realizado multitareas en Facebook y en MSN (es decir, dos formas de multitarea cuando se les instruyó solo para usar una forma), o haber elegido no realizar ninguna multitarea en Facebook.

Por lo tanto, la manipulación experimental no tuvo éxito, lo que pone en duda la validez de los datos del cuestionario. Aunque los autores corrigieron esta limitación en los análisis post hoc, los resultados deben interpretarse con cautela ya que dependen del autoinforme y el tamaño de la muestra de cada grupo se redujo significativamente. Las conclusiones de Wood y otros son pertinentes pero restringidas en cuanto a las recomendaciones pedagógicas que pueden ofrecerse. Uno de los objetivos del presente estudio era reproducir los resultados de Wood y otros utilizando un diseño más controlado y medidas de fidelidad más estrictas. Interrumpir el propio aprendizaje es una elección individual; dañar el aprendizaje de otros estudiantes en la clase es una falta de respeto.

Las distracciones de la computadora portátil debidas al movimiento de las imágenes y a la iluminación de la pantalla de la computadora (Melerdiercks, 2005) y las actividades multitarea (Crook & Barrowcliff, 2001) pueden causar cambios involuntarios de atención entre los estudiantes que están cerca de los usuarios de computadoras portátiles.

Estos estudios sugieren que los estudiantes se sienten molestos y distraídos por el uso de computadoras portátiles. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, hasta donde sabemos, ningún estudio ha medido directamente los efectos de la distracción causada por los usuarios de computadoras portátiles en el aprendizaje de los compañeros que están a su alrededor.

Por lo tanto, un segundo objetivo del presente estudio fue examinar los efectos indirectos de la multitarea con computadoras portátiles en el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de que en la bibliografía se sugiere que la multitarea puede ser particularmente perjudicial para el aprendizaje de conocimientos complejos (por ejemplo, Foerde et al., 2006), nuestros resultados muestran que la multitarea perjudicó tanto el aprendizaje de hechos simples como el aprendizaje de aplicaciones complejas en el mismo grado.

Así, incluso el aprendizaje de un nuevo hecho (por ejemplo, "¿Qué tipo de nube se encuentra más alta en la atmósfera?") puede ser interrumpido por la auto-multitarea o por la distracción de los compañeros que están haciendo multitarea. De manera similar, la multitarea puede tener diferentes efectos generales dependiendo de la dificultad de las tareas que se están realizando. Algunos estudios sugieren que si una tarea primaria es más difícil o novedosa, requerirá intrínsecamente un mayor grado de recursos de atención para realizar la tarea a un nivel satisfactorio.

Por lo tanto, la tarea primaria solo puede realizarse bien si no hay otras tareas que deban completarse al mismo tiempo, o si alguna tarea secundaria es relativamente simple o automática (es decir, si la tarea secundaria no requiere muchos recursos de atención; Kahneman & Treisman, 1984). Este último caso fue el escenario de nuestro Experimento 1. Se pidió a los participantes que aprendieran algo novedoso en una tarea primaria (en la que se requerían muchos recursos atencionales), mientras que simultáneamente atendían una tarea secundaria simple (en la que se requerían todavía recursos atencionales, aunque no en la misma medida). Diseñamos el nivel de dificultad de las tareas primarias y secundarias para imitar lo que se ha informado como conductas típicas de la clase (es decir, estudiantes que cambian de un lado a otro entre asistir a una conferencia en la clase y revisar el correo electrónico, el Facebook y el IMing con amigos). Nuestros resultados sugieren que, aunque la tarea secundaria fue bastante descuidada para un estudiante universitario (es decir, la navegación casual por Internet), aún tuvo un impacto en el desempeño de la tarea primaria, como lo demuestran los bajos puntajes en los exámenes de las personas que realizan múltiples tareas.Entre las Líneas En futuros estudios se podría examinar más a fondo el impacto de la multitarea en el aula manipulando el nivel de dificultad de las tareas primarias y/o secundarias más allá de las manipulaciones del diseño actual.

Según las teorías de la doble tarea (por ejemplo, Pashler, 1994), cabría esperar que se produjeran mayores déficits en el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) del aprendizaje a medida que aumentara el nivel de dificultad de las tareas primarias o secundarias (por ejemplo, un estudiante que asiste a su clase de física, pero elige pasar la mayor parte del tiempo de clase estudiando para un examen de historia que tiene lugar durante el período siguiente). A la luz de las pruebas presentadas en este estudio, ¿qué podríamos recomendar a los educadores como medio de gestionar el uso de la computadora portátil en el aula? La prohibición de los ordenadores portátiles es extrema e injustificada. No se puede pasar por alto que las computadoras portátiles fomentan resultados de aprendizaje positivos cuando se utilizan de manera apropiada (por ejemplo, investigaciones basadas en la web, concursos de preguntas y respuestas, estudios de casos en línea e hilos de debate; por ejemplo, Finn e Inman, 2004). Cuando las computadoras portátiles se utilizan estrictamente para tomar notas, se ha demostrado que las notas mecanografiadas tienen influencias positivas similares en el aprendizaje en comparación con las notas escritas.

Los resultados confirman este hallazgo mediante una rudimentaria comparación entre los experimentos; es decir, no vimos diferencias notables entre los participantes en la condición de no multitarea del Experimento 1 (participantes que escribieron notas) y los participantes en la condición de no visión de la tecnología del Experimento 2 (participantes que escribieron notas) en cuanto a la calidad de las notas (M = 4.). 1 y M = 3,6, respectivamente), así como los resultados posteriores de la prueba de comprensión (M = 0,66 y M = 0,73, respectivamente, teniendo en cuenta que los no multitarea del Experimento 1 a veces estaban en vista de los multitarea, lo que podría explicar su puntuación cualitativamente más baja en la prueba de comprensión). Así pues, por diversas razones, los ordenadores portátiles deberían seguir siendo un instrumento de la clase moderna, tal vez con algunas limitaciones sensatas. Una sugerencia es que los profesores discutan las consecuencias del uso de la computadora portátil con sus estudiantes al comienzo del curso. Los maestros están en condiciones de informar a los alumnos sobre los resultados educativos negativos del uso indebido de la computadora portátil, así como de comparar y contrastar sus opiniones con las de sus alumnos.Entre las Líneas En este debate, la clase podría elaborar colectivamente algunas reglas de etiqueta tecnológica que se aplican en el aula a lo largo del semestre (por ejemplo, sentarse en la parte posterior del aula si se planea hacer varias tareas a la vez, para que al menos los demás estudiantes no se molesten).

De esta manera, se pone de relieve la cuestión de la tecnología y la distracción y los estudiantes pueden tomar decisiones informadas, en lugar de suponer que ellos (y sus compañeros) son inmunes a los déficits de la multitarea. Otra sugerencia es desalentar explícitamente el uso de computadoras portátiles en los cursos en que la tecnología no es necesaria para el aprendizaje. Se podría argumentar que los cursos en que la información se presenta generalmente en libros de texto y en diapositivas de conferencias no requieren una computadora portátil en la misma medida que los cursos en que el aprendizaje práctico es un componente integrado del curso, probablemente en forma de programas informáticos especializados.

Esta recomendación se hace con cautela, ya que algunos estudiantes podrían no beneficiarse de un curso sin computadoras portátiles. Por ejemplo, los estudiantes con discapacidades suelen recurrir a la tecnología informática para ayudar en el aprendizaje (Fichten et al., 2001).

Por lo tanto, tal vez se podría permitir el uso de computadoras portátiles en todos los cursos pero restringir el uso de Internet a los sitios web basados en los cursos únicamente (de ser posible). En última instancia, los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje; sin embargo, los instructores entusiastas pueden influir en la forma en que los estudiantes deciden dirigir su atención durante el tiempo de clase. Una tercera sugerencia es proporcionar a los educadores recursos que les ayuden a crear clases enriquecedoras, informativas e interactivas que puedan competir con el atractivo de los sitios web no relacionados con cursos, de modo que los estudiantes se vean disuadidos de hacer un mal uso de su computadora portátil en primer lugar. Esto podría incluir la incorporación de la computadora portátil en ejercicios de clase en tiempo real. Por ejemplo, los instructores podrían pedir a sus alumnos que busquen en Internet la información que falta en las clases, o que encuentren un vídeo interesante en línea para compartirlo con la clase.

Además, los instructores podrían utilizar un sitio web compartido en el que los estudiantes pudieran clasificar el nivel de dificultad de los conceptos de la conferencia, permitiendo así al instructor calibrar los niveles de comprensión de los estudiantes en la clase. El instructor podría entonces revisar estos conceptos y proporcionar retroalimentación a los estudiantes antes del final de la clase. De hecho, los instructores ingeniosos pueden dar forma a la forma en que los estudiantes deciden utilizar sus computadoras portátiles durante el tiempo de clase, de manera que el uso de las mismas sea constructivo. Para integrar eficazmente la tecnología en las aulas, debemos seguir examinando las consecuencias -tanto positivas como negativas- del uso de la tecnología en el aprendizaje. Mientras que la presente investigación examinó solo el aprendizaje fundamental de una clase (es decir, el aprendizaje inmediato), las investigaciones futuras podrían examinar los efectos de la multitarea en la retención a largo plazo, y podrían investigar las diferencias materiales de las asignaturas. Las teorías cognitivas de la atención dividida y el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de la doble tarea pueden ayudarnos a entender la naturaleza de cómo aprendemos y qué nos distrae. La investigación aplicada, que utiliza diseños experimentales aleatorios, nos permitirá examinar las formas en que las actividades en la tarea durante el aprendizaje pueden ser maximizadas y la distracción minimizada. Debemos preguntarnos: ¿Bajo qué condiciones los beneficios del uso del ordenador portátil superan a los perjuicios? En última instancia, los instructores comprometidos y los estudiantes dedicados tendrán que trabajar duro y mantenerse concentrados para mantener el aprendizaje en el aula a un nivel óptimo. Datos verificados por: LI

Véase También

Computadoras portátiles, Psicología Cognitiva, Método de Lectura, Experimentos Educativos, Simulación, Ambiente Simulado, Usos de la Computadora en la Educación, Estudiantes Universitarios, Control de Atención, Compromiso del Estudiante, Tiempo en la Tarea, Comportamiento del Estudiante, Pruebas, Ambiente del Aula, Relación con los Compañeros Psicología Cognitiva, Método de Lectura, Estudiantes Universitarios, Control de Atención, Compromiso del Estudiante, Tiempo en la Tarea, Comportamiento del Estudiante, Ambiente del Aula, Relación con los Compañeros