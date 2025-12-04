Fuente: Yorokobu

Necesitamos a los jóvenes para construir y sostener la economía del futuro. La base misma de nuestra sociedad se ve amenazada cuando los jóvenes tienen dificultades para encontrar su lugar debido a los cambios en la naturaleza del trabajo y en las condiciones sociales.

Los jóvenes son los líderes de hoy y ya contribuyen a la vida económica.

Necesitamos sus habilidades para construir y sostener la economía del mañana, cuidar a nuestros mayores y dar forma a nuestra sociedad. Los cimientos mismos de esta sociedad se ven amenazados cuando los jóvenes tienen dificultades para encontrar su lugar en el mercado laboral debido a los cambios en la naturaleza del trabajo y las condiciones sociales.

Véase: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

Si los jóvenes, incluso de los países más ricos, tienen dificultades para encontrar empleos seguros y a tiempo completo, ¿de dónde sacarán el dinero para pagar una vivienda, formar una familia y criar a sus hijos? ¿Quién financiará la atención sanitaria necesaria para satisfacer las necesidades de nuestra población envejecida?

A primera vista, el problema parece inexistente en algunos países si se tiene en cuenta la participación en el mercado laboral de los jóvenes de Japón, EEUU, Canadá, Países Bajos, etc. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los jóvenes de esos países tienen más posibilidades de encontrar empleo que sus homólogos de la misma edad. Al mismo tiempo, el mundo laboral se está reinventando a una velocidad vertiginosa. Las nuevas tecnologías, los cambios demográficos y la globalización están transformando nuestra forma de trabajar y lo que se exigirá a vuestros trabajadores jóvenes en el futuro.

Un nuevo mundo laboral

En su conjunto, los jóvenes de todo el mundo tienen más estudios que nunca y el número de empleos altamente especializados ha crecido a un ritmo más rápido que el de los empleos que requieren niveles más bajos de estudios y competencias.

Compartir Carreras

Las nuevas tecnologías, los cambios demográficos y la globalización están transformando nuestra forma de trabajar. El mercado laboral está a punto de experimentar cambios importantes, como la automatización de tareas basadas en el conocimiento, la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los macrodatos, la computación en la nube, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los avances en el almacenamiento y la producción de energía, etc). Estas tecnologías seguirán transformando la vida de los jóvenes. Su capacidad para prepararse y adaptarse a los cambios influirá en su grado de participación en el mercado laboral.

En buena parte de nuestro planeta, el paso del sector manufacturero a una economía basada en los servicios y el conocimiento significa que se valora más las competencias generales y transferibles, como la resolución de problemas, la comunicación, las habilidades interpersonales y el pensamiento crítico. Las instituciones educativas están tratando de adaptarse a los rápidos cambios, pero los estudiantes, con sus títulos en mano, siguen sintiéndose desorientados ante el mercado laboral.

Los jóvenes que se gradúan hoy en día y comienzan a trabajar, a buscar una vivienda y a formar una familia se ven abrumados por los ingresos estancados, los precios elevados (y no sólo de la vivienda), los horarios sobrecargados y las deudas crecientes. También en los llamados “países ricos”.

Son más propensos que sus predecesores a ocupar puestos de trabajo temporales o precarios, lo que se traduce en un retraso en su capacidad para participar plenamente en la sociedad y, por lo tanto, corren el riesgo de ganar y ahorrar menos dinero a lo largo de su vida. Por ejemplo, en Canadá, a pesar del aumento del nivel de escolaridad, el salario medio real en 2014 era inferior al de principios de la década de 1980, tanto para los hombres como para las mujeres de entre 17 y 24 años.

Algunos jóvenes tienen más dificultades que otros en el mercado laboral

Debido a su edad, los jóvenes no tienen suficiente experiencia en el ámbito laboral para facilitar la transición al mercado de trabajo. También son más vulnerables a las perturbaciones económicas: a menudo se les aplica el principio de «ÚLTIMO EN SER CONTRATADO, PRIMERO EN SER DESPEDIDO».

Por supuesto, los jóvenes se enfrentan a dificultades que son comunes a todos, pero algunos deben superar obstáculos adicionales, lo que los hace más vulnerables. En algunos países desarrollados, los jóvenes que han completado estudios postsecundarios tienen la tasa de empleo más alta, mientras que los que no han completado la secundaria tienen una tasa mucho más baja. Incluso con un título de secundaria o postsecundaria, los jóvenes inmigrantes recientes y los jóvenes con discapacidad tienen más dificultades para encontrar trabajo. Algunos jóvenes que no trabajan, no estudian ni siguen ninguna formación (muy frecuentes en el sur de Europa y el norte de África, por ejemplo) corren el riesgo de sufrir exclusión social.

Una multitud de programas, prácticas e intervenciones en el Norte global

Se han puesto en marcha numerosos programas y mecanismos de apoyo en muchos países del llamado “Norte global”. Sin embargo, la demanda no siempre coincide con la oferta. Encontrar los recursos adecuados en el sistema puede requerir mucho tiempo y conocimientos.

Los procesos de ayuda al empleo requieren la colaboración de los gobiernos, los empleadores, los sindicatos, las instituciones de enseñanza o formación y las organizaciones comunitarias. La coordinación entre estas entidades, incluso en los países más adelantados, es deficiente, y algunos programas se solapan y presentan lagunas.

Poco a poco los políticos son conscientes de la importancia de los programas específicos destinados a apoyar, orientar y acompañar a las nuevas generaciones. Estas iniciativas pueden ser llevadas a cabo por empleadores o socios del sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro y centros educativos. Estos programas existen en numerosos países. Algunas iniciativas facilitan el emparejamiento entre los solicitantes de empleo y los empleadores a través de plataformas digitales, mientras que otros modelos consideran al empleador como un cliente, promueven el aprendizaje y la tutoría entre pares o se dirigen a los jóvenes vulnerables y los forman a través de proyectos holísticos que abarcan todas las esferas de la vida. También hay programas que promueven el acercamiento cultural con los jóvenes más desfavorecidos en el lugar de trabajo y la sociedad, ofreciendo espacios inclusivos o ayudando a los jóvenes que contemplan una carrera en el ámbito empresarial.

Conclusión

«Flexibilidad» y «fluidez» son dos palabras muy utilizadas por las organizaciones y las políticas de apoyo y colaboración con los jóvenes. Para ayudar a nuestros jóvenes a hacerse un hueco en el mercado laboral, debemos enseñarles a afianzarse en él y a adaptar sus competencias generales y especializadas a diversas circunstancias a lo largo de su vida. El sistema de apoyo también debe ser lo suficientemente ágil y flexible como para llegar a los jóvenes, independientemente de dónde se encuentren.

Es posible que algunas de las futuras oportunidades de empleo aún no existan. Quizás se encuentren en el sector de los recursos naturales o en la economía digital, o bien sean creadas por jóvenes emprendedores. Cambiar de trabajo por elección o por necesidad se está convirtiendo en la nueva norma.

Los jóvenes quieren trabajar. Desean ser independientes y contribuir a la sociedad. Quizás nos corresponde a nosotros, cuando tenemos una posición en un gobierno, en las instituciones educativas, en los sindicatos y también como empleadores, allanarles el camino.

Hasta aquí mi reflexión. Y el siguiente nominado es Eduardo Martos Gómez.

Post #1 - Mario Acevedo (Club Formidable)

La IA nos está volviendo más eficientes, sí — pero también más cómodos. El futuro premiará a los que sigan haciéndose preguntas. Su artículo aquí.

Post #2 - Viki Morandeira (Hablemos de Pareja)

Preparar a nuestros hijos no para competir a toda costa, sino para vivir en coherencia consigo mismos. Su artículo aquí.

Post #3 - Gabriel Martínez (Caleidoscopio)

No compitas por ser la mejor máquina. Hazlo por ser el mejor humano. Su artículo aquí.

Post #4 - Wellman Project (Juanfran) El reto silencioso que nadie quiere mirar de frente. Su artículo aquí.

Post #5 - CS Bermejo (Vivir del Cuento) Vete a tomar por IA. Su artículo aquí.

Post #6 - Celia (Conciencia Laboral) Hiperconectividad en el trabajo. Su artículo aquí.

Post #7 - Sixto Arias (50 y tantos) La Generación Iphone. Su artículo aquí.

Post #8 - Salvador Lorca 📚 (Carreras) Navegando el Laberinto: Los Jóvenes ante un Nuevo Mundo Laboral: Las dificultades actuales en el mercado laboral de los jóvenes del “Norte Global” (el que estás leyendo)

