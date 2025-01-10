Necesitan los Escritores y los Artistas las Redes Sociales en 2025?

«Si te tomas en serio lo de influir en el mundo, apaga el smartphone, cierra las pestañas del navegador, arremángate y ponte a trabajar».

-Cal Newport

Hoy en día, los artistas y escritores son considerados, muchas veces, creadores de contenidos, pero no todos están de acuerdo en que deberían serlo. Para muchos, los escritores y artistas no deberían tener que apaciguar a un algoritmo para ser vistos. Otros no opinan igual. Y de eso hablaremos más abajo, donde se ofrecerá casos de escritores exitosos que no utilizan redes sociales, y el testimonio de una escritora-editora. Primero nos centraremos en si los artistas y escritores desean o necesitan ser “creadores”.

¿Podemos dejar de llamarnos "creadores"? ¿No es mejor la noción clásica de “autores"?

Desde principios de este siglo, la aparición y el aumento exponencial de las redes sociales y los medios digitales interactivos han ampliado nuestro…