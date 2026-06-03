Por: Leyla Kazim, autora de los libros de la serie Pathways y antigua presentadora de la BBC.

Trabajar duro te mantiene pobre en todo lo que realmente importa.

Pasas la mayor parte del día encorvado en un escritorio, enviando correos electrónicos y teniendo reuniones sobre reuniones. Nada de eso tiene que ver con algo que te importe.

Las actividades que son significativas para ti —aquellas que te brindan alegría, como crear y fabricar, pasar tiempo con tus seres queridos— quedan relegadas a un segundo plano en tu vida.

Lo cual corresponde aproximadamente al período comprendido entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche de un día laborable, más las escasas sobras de un fin de semana de 48 horas, una vez que hayas hecho las tareas domésticas, llamado a la familia, atendido las necesidades de quienes dependen de ti y dormido.

En una oficina, el tiempo se distorsiona, en ambas direcciones.

Los días llenos de pequeñas tareas —saltando de una a otra— terminan antes de que hayas logrado nada. Los estados de concentración plena y el trabajo profundo son cosas que no has experimentado en años.

O bien, los minutos se convierten en horas y te preguntas cómo es posible que solo sean las tres y media cuando llevas sentado en esa silla lo que parece una eternidad. Y aún tienes que tener en cuenta el trayecto de vuelta a casa.

No hay un solo día de la semana que no esté precedido o seguido por un día de vuelta en la oficina.

Justo cuando sientes que tu mente, cuerpo y espíritu están volviendo a ti, alrededor del domingo por la tarde, te das cuenta de que todo vuelve a empezar mañana por la mañana.

Y apenas has tenido tiempo de poner la lavadora.

Conocía esta vida íntimamente.

Durante casi una década, fui una empleada de una empresa londinense con un flamante BMW en la entrada de casa, pasando los días soleados en casa, mirando fijamente la pantalla de un ordenador rodeado de diversas versiones de plástico.

Desarrollé la persistente sospecha de que mi papel era irrelevante e inútil, así que decidí llevar a cabo un experimento: resolví dejar de trabajar.

Media hora antes de mis reuniones individuales semanales, dedicaba 15 minutos a redactar una página, enviar un par de correos electrónicos y presentar mis novedades con un tono convincente.

‘Estoy haciendo grandes progresos... las partes interesadas están de acuerdo...’

Mi jefe asentía con la cabeza.

¡Todo eso suena genial! Continúa.

¿En qué invertí mi tiempo? Planificando meticulosamente diez meses de viaje en una hoja de cálculo.

No trabajé durante un año entero. El experimento terminó no porque alguien descubriera mi inactividad, sino porque finalmente me fui.

Mi teoría se había demostrado: mi trabajo era una farsa. Lo que significaba que gran parte de mi vida también lo era.

Pero no fue un año totalmente perdido, porque el experimento me enseñó una valiosa lección sobre la naturaleza del trabajo moderno:

El trabajo moderno es un juego, una representación teatral. Una vez que comprendes la regla fundamental —que el esfuerzo percibido importa más que el resultado real— todo cambia.

¿Y por qué querrías jugar a ese juego en primer lugar?

Porque ganar significa dedicar más tiempo a las cosas que realmente te hacen sentir vivo.

A continuación se detallan los 6 pasos para triunfar en el Juego del Trabajo Moderno .

Pero antes de empezar, permíteme aclarar algo: El propósito de este artículo no es hacerte sentir mal por tener un trabajo de mierda, si es ahí donde te encuentras. Ese no es mi objetivo.

Mi objetivo es ayudarte a:

date cuenta de tu situación verlo como una oportunidad sin explotar.

Tal vez has estado intentando diligentemente llenar tu tiempo en el escritorio con más tareas porque te pagan por ello, por lo que sientes que deberías estar haciendo más.

Lo que quiero decir es: hay que replantear toda la situación.

No intentes buscar más cosas que hacer. No intentes que tus tareas actuales ocupen toda la semana. Ve en la dirección opuesta.

Haz solo lo necesario. Hazlo bien, hazlo rápido y dedica el resto del tiempo a tus propios asuntos.

Este es el primer paso en la ingeniería del cambio: comienza con tu mentalidad y tu perspectiva de la situación.

Considéralo una oportunidad, no algo que debas ignorar o fingir que no es tu realidad.

Sobre este tema, te podría interesar también: La Muerte del Trabajo Corporativo. Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.

1. Admite que tu trabajo es una mierda

El primer paso para influir en cualquier situación y lograr un resultado más positivo es, en primer lugar, tomar conciencia de la situación.

El difunto antropólogo David Graeber acuñó el término “trabajo de mierda” en su ensayo de 2013, que se hizo viral con más de un millón de visitas.

Definición de Graeber de un trabajo de mierda: «…un trabajo tan completamente inútil, innecesario o pernicioso que ni siquiera el empleado puede justificar su existencia, aunque se vea obligado a fingir lo contrario.»

No se trata de enfermeras, maestros ni recolectores de basura que realicen trabajos esenciales.

Son consultores de recursos humanos, abogados corporativos, administradores, coordinadores de marketing; puestos que, si se eliminaran mañana, no supondrían ninguna diferencia perceptible en el mundo.

Creo que algunas personas tienen la sensación, en el fondo, de que su trabajo encaja con esta descripción, pero no quieren admitirlo.

Totalmente comprensible. Porque cuando lo haces, surgen todo tipo de preguntas existenciales, como: ¿qué he estado haciendo realmente durante los últimos 20 años de mi vida?

Pero eso no significa que se pueda evitar el tema.

La alternativa es seguir fingiendo desde la ignorancia. En cambio, lo que debes hacer es seguir fingiendo, pero desde el conocimiento. Ahora la situación se ha inclinado a tu favor.

Si te preocupa ser el único que piensa así sobre su trabajo, definitivamente no lo eres. Una encuesta de YouGov reveló que el 37% de los trabajadores británicos creía que sus trabajos no contribuían de manera significativa al mundo. Graeber estimó que entre el 20% y el 50% de todos los empleos son “trabajos de mierda”.

Haz la prueba: si tu trabajo desapareciera mañana, ¿alguien se daría cuenta o le importaría?

Si no es así, reconócelo. Asúmelo.

No hay nada de qué avergonzarse, y todo se vuelve más fácil después de la incomodidad inicial.

2. Entender las reglas del juego

Una vez que hayas aceptado que tu trabajo no tiene propósito, comprende que este conocimiento significa que ahora has entrado en el juego .

Lo cual es bueno, porque en los juegos hay ganadores y perdedores.

Y los juegos también tienen reglas. Si conoces las reglas, tienes muchas más probabilidades de ganar.

En este caso, ganar significa dedicar menos de tu valioso y limitado tiempo en este glorioso planeta a tareas inútiles y más tiempo a cosas que te aporten alegría, te ayuden a crecer o beneficien a tu comunidad.

La regla principal del juego es la siguiente: Dedica el menor tiempo posible a cumplir con lo que te has comprometido a entregar, sin dejar de hacerlo con un nivel de competencia adecuado. Hazlo aumentando tu eficiencia. Completa todas tus tareas qu están en tu contrato al comienzo de la semana, cuando estés más descansado; hazlas de forma rápida y eficiente. Luego, sin sentirte culpable, dedica el resto del tiempo a tus propias cosas.

Tu desempeño percibido se mantiene alto porque has cumplido con lo que se te pidió. Pero no te excedas. No tiene sentido ni recompensa dar más de ti mismo de lo que se solicita.

Haz lo que se te pida, hazlo bien y deja que tus superiores crean que te llevó todo el tiempo asignado, aunque solo te haya llevado 1/20 parte del mismo.

Pensemos en un sistema paralelo: el sistema educativo.

Muchos estudiantes aprenden más a aprobar exámenes que a comprender el contenido real del curso. Recuerdo haber memorizado una fórmula de física en la universidad de la que no entendía absolutamente nada, simplemente porque sabía que aparecería en el examen.

Aprobé.

El juego premia a los buenos jugadores, no a los que se esfuerzan.

Las enfermeras y los maestros trabajan muchísimo y no reciben el reconocimiento que merecen. Sin embargo, los oficinistas, que entienden el rendimiento percibido pero en realidad producen resultados menos significativos, reciben salarios más altos.

3. Ofrecer un buen desempeño

¿Qué implica “actuar”? Es hacer teatro. Representas el papel de alguien que cree que su trabajo es importante y que piensa que el de los demás también lo es.

Tu objetivo es sencillo: lograr que tu jefe sienta que ni siquiera tiene que pensar en ti porque simplemente te dedicas a hacer tu trabajo. Quieres facilitarle la vida al máximo.

Esto es clave.

Si creen que estás trabajando en el proyecto que ellos piensan que estás trabajando, y lo demuestras con pruebas de haber cumplido con los objetivos, lo más probable es que se sientan aliviados de poder dejarte seguir adelante con tu trabajo.

Averigua qué necesitan ver para relajarse. ¿Unos apuntes bien preparados? ¿Una presentación de PowerPoint de 6 páginas sobre una conferencia a la que asististe? Sea lo que sea que les haga pensar: “¡Genial, John Smith está trabajando muy bien por su cuenta, no tengo que supervisarlo!”, ofréceles eso.

Quieres que informen a su propio jefe de que estás cumpliendo con todos tus objetivos sin que ellos tengan que preocuparse.

La confianza es clave. Parecer ocupado es el lenguaje universal en las oficinas; aprovéchalo.

Una hoja de cálculo es una excelente artimaña: planifiqué diez meses de viaje en una hoja de cálculo gigantesca y todos pensaron que era por trabajo. Deja constancia por escrito: envía algunos correos electrónicos durante la semana para demostrar que te has puesto en contacto con la gente.

Mientras parezcas ocupado y le facilites la vida a tu jefe, vas por buen camino.

4. Holgazanería táctica (recupera el resto de su tiempo)

Ahora que has completado tus tareas de manera eficiente y tu jefe piensa que estás trabajando con diligencia, ¿qué haces realmente con todo ese tiempo recuperado?

Como ser humano vivo, es tu deber aprovechar bien este tiempo.

Y con eso me refiero a que lo gastes en cosas que te den alegría, que te ayuden a sentirte realizado, que te hagan sentir que realmente has hecho algo significativo con tus 7 u 8 horas.

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Tal vez hayas ayudado a alguien más, hayas crecido personalmente, hayas aprendido una nueva habilidad o hayas investigado sobre algo que te importa.

Tengo un amigo con un trabajo remoto de mierda que entrena fútbol americano durante su horario laboral porque le apasiona. Un empleado de un quiosco del aeropuerto que conocí estaba aprendiendo un nuevo idioma en su computadora entre los pocos clientes que atendía. Yo tenía mi gigantesca hoja de cálculo de viajes.

Si trabajas en una oficina rodeado de otras personas, tus actividades deben realizarse frente a un ordenador. Si trabajas a distancia, tienes más libertad: puedes realizar proyectos físicos, desarrollar habilidades, lo que quieras.

Aprovecha este tiempo para planificar tu salida, si es que deseas hacerlo. Investiga cómo emprender un negocio o buscar un trabajo diferente. Dedícate a proyectos creativos: lee, escribe, aprende.

Hay quienes no sabrían qué hacer mañana si tuvieran el día libre. Esta falta de sentido es la mayor epidemia mundial de la que nadie habla; tema para otro ensayo.

Pero es precisamente por eso que necesitas recuperar este tiempo: para descubrir finalmente qué es lo que te apasiona.

5. Sigue el ejemplo de la naturaleza del camino de menor resistencia

Creo firmemente que la vida no debería ser tan difícil. Cuando lo es, suele ser porque nos resistimos al curso natural de las cosas en lugar de soltarlas y alinearnos con lo que realmente tiene que suceder.

La naturaleza nunca desperdicia energía. Hace exactamente lo que se necesita, nada más.

El agua siempre encuentra el camino más fácil de regreso al mar; no se fuerza a sí misma a remontar la pendiente. Si un fuego se acerca tanto a un eucalipto como a un alcornoque, el eucalipto se incendiará porque es el camino de menor resistencia. La naturaleza no desperdicia energía intentando que el alcornoque arda.

Piensa en tu jardín. Puedes invertir una enorme cantidad de energía cuidando plantas que requieren muchos cuidados y atención constante, o puedes dar la bienvenida a las malas hierbas, plantas que florecen sin ninguna intervención. Muchas son comestibles, medicinales y hermosas. Además, son muy eficaces.

Lo que debes recordar es que eres parte de la Naturaleza. Quizás aún no conozcas tu propósito en la vida, pero una cosa es segura: no es asistir a reuniones, pagar deudas y luego morir.

No malgastes energía en un trabajo que se resista a tu alma.

Tu alma sabe que este trabajo es inútil. Lo natural es hacer lo mínimo necesario para sobrevivir (cumplir con tus obligaciones) y dejar que el resto de tu energía fluya hacia donde realmente quiere ir, hacia aquello que te da vida.

Eso no es engañar al sistema. Eso es ser lo suficientemente inteligente como para comprender cómo funciona realmente el universo.

‘¿Pero no es esto engañoso?’

Puedo oír a algunos de vosotros objetar: ¿acaso no es engañoso permitir que tu empleador te pague por hacer cosas que no tienen nada que ver con su trabajo?

Esta es mi respuesta: si mañana fueras a tu jefe y le dijeras: “¡Hola Graham! He terminado todo lo que me has dado en una décima parte del tiempo, ¿tienes más trabajo para mí?”, lo estresarías.

La verdad es que, la mayoría de las veces, no tendrán nada más que ofrecerte. Quizás creas que diciendo eso estás ayudando, pero en realidad les estás complicando la vida.

Ahora están obligados a averiguar qué demonios pueden hacer contigo.

Si no pueden, en el peor de los casos los estarás obligando a reconocer que tu puesto no tiene sentido, algo que tú ya sabes, pero probablemente no quieran despedirte. Demasiados trámites administrativos.

Les has impuesto la difícil tarea de tener que justificar tu papel, a pesar de que acabas de demostrar que lo completaste en una fracción del tiempo.

Así que, si te importan los sentimientos y la vida de los demás, lo mejor para todos es que sigas con la farsa y mantengas el papel. No es engañoso que te paguen cuando no estás trabajando en sus asuntos.

En realidad, estás ayudando a que el sistema funcione. No es culpa tuya si eres eficiente. No es culpa tuya si el puesto no debería existir.

‘Pero estoy ahogado en trabajo’

Algunos (o muchos) de vosotros no estáis precisamente ociosos en vuestro trabajo de mierda; estáis haciendo el trabajo de tres personas porque los colegas ilustrados siguen renunciando, no son reemplazados y estáis absorbiendo sus tareas.

Estás trabajando por las noches y los fines de semana y pasando menos tiempo con tu familia, simplemente para cumplir con las exigencias de todas esas tonterías adicionales.

Este es un problema diferente: mucho trabajo improductivo (reuniones sobre reuniones, apagar incendios, enviar correos electrónicos), pero nada de verdadera sustancia o significado.

Parece mucho trabajo, pero en realidad no estás logrando nada.

Si este es tu caso, los principios de eficiencia siguen aplicándose en la medida de lo posible.

Pero, sinceramente, esta podría ser la señal de que es hora de largarse de aquí. Un trabajo de mierda con la posibilidad de holgazanear es una cosa. ¿Un trabajo de mierda que te roba la vida y la salud? Eso es insostenible.

Este ensayo va dirigido a quienes tienen horas libres en un escritorio, no a quienes se sienten abrumados. Si te sientes abrumado, esa es otra historia. Debes centrarte en una estrategia de salida.

Reflexiones finales

La clave para sobrevivir a un trabajo insatisfactorio (aparte de dejarlo) no es trabajar más, sino comprender que el trabajo moderno es solo un juego.

Una vez que conoces la regla fundamental —que el rendimiento percibido se valora más que el esfuerzo real— todo cambia.

Puedes recuperar horas de tu semana. No renunciando ni dejándolo todo atrás, sino trabajando de forma eficiente para dedicar la mayor parte de tu tiempo laboral a cosas que te aporten alegría y te ayuden a alcanzar la vida que realmente deseas.

No trabajé durante un año, y nadie se dio cuenta.

Eso me enseñó las reglas. Ahora trabajo hasta altas horas de la noche en proyectos que me importan porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Vivo momentos de concentración plena a diario. He construido una vida de la que no necesito escapar.

No estás siendo engañoso. Estás siendo inteligente. Estás siguiendo el principio de la naturaleza: no malgastes energía donde no importa.

Deja de matar el tiempo y empieza a jugar. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes.

¿Qué experiencia tienes con trabajos de mierda? ¿Has tenido alguno? ¿Has probado a holgazanear estratégicamente? Cuéntame.

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Nota: Agradecemos a Leyla su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés. Leyla escribe sobre cómo construir una vida de la que no necesites escapar, entre otras cosas.

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