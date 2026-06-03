Carreras

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Martina López
Jun 3

Hay un comentario sobre este post muy bueno de Ignacio Sainz de Medrano: El País se hace eco (...) de este ensayo aparecido en Substack. Su autora se pasó un año tocándose las narices en una oficina. Con mucho arte, eso sí.

Recuerdo las caras, pero ya no los nombres, de muchos compañeros con los que compartí mis años en la sede de una gran corporación multinacional y que no tenían un trabajo real. No eran unos caraduras. Podía verse la infelicidad en sus caras, agazapada tras las sonrisas forzadas y las (innumerables) conversaciones banales en la máquina de café. Invadían los despachos, te detenían en el pasillo.

Recuerdo también los momentos en los que, yo también, tenía la sensación de que mi trabajo no aportaba ningún valor añadido. Viajando sin descanso por Europa, manejando complejas hojas de cálculo, participando en reuniones eternas, intentando convencer a la alta dirección, tan lejana de la realidad, de cosas evidentes. Realizando, como todo el mundo, presentaciones en powerpoint de las que no quiero acordarme. Llegando a la oficina una hora antes, saliendo una hora después del tiempo de trabajo establecido. Siendo parte de un engranaje o, más bien, de una obra de teatro cuya representación era posible gracias a los márgenes estructurales de la empresa. Éramos una pequeña capa de coste fijo perfectamente soportable y perfectamente inútil.

Leo con alegría que una escritora española, Beatriz Serrano, ha dibujado ya ese mundo corporativo en El descontento. No sé si seré capaz de leerlo, creo que me produciría mucho dolor.

Hoy, dedicado al cuidado de personas, con responsabilidad sobre cosas ciertas y tangibles, poco valorado y completamente desconocido para esa aberración que se llama Linkedin, pero infinitamente más feliz, me sigo sorprendiendo de que aquel mundo del revés siga existiendo.

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2 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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LAR
Jun 3

Sé esto y lo aplico en mi trabajo de mierda desde hace más de una década, con mucho éxito personal y alegría. Logré aprender cosas nuevas, impulsar proyectos personales, disfrutar tiempo de ocio e incluso darle lugar a mi creatividad; todo ello sentado en mi escritorio frente a una pantalla en la que se suponía que cumplía tareas corporativas. Las cumplía, claro, pero en solo dos o tres horas de mi jornada diaria de ocho horas. Con la pandemia de COVID llegó el deseado home office que por suerte continua en mi vida laboral al día de hoy. No hay nada como la libertad paradisíaca y el placer de dedicar mi tiempo en casa a mi familia y a mis cosas, haciendo solo lo indispensable de mis tareas laborales. Los días que voy a la oficina de forma presencial juego mi papel de buen trabajador, cumplo eficientemente con mis responsabilidades y hago de cuenta que todo me importa mucho. El balance es positivo para todos, en especial para mí que ahora siento mi vida más equilibrada y mi sueldo más acorde a las horas de vida que me consume.

Saludos!

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4 respuestas de Salvador Lorca 📚 y otros
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Por supuesto, sigue adelante.

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