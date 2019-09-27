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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Organización de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Organización de Aprendizaje

Significado de Organización de Aprendizaje en relación a la política educativa y formativa europea: Organización que promueve el aprendizaje y ofrece a los individuos la posibilidad de aprender y desarrollarse en un contexto laboral, ya sea en provecho propio o en el de otras personas o de la organización en su conjunto, y que además valora y reconoce dichos esfuerzos. Nota en relación a organización de aprendizaje: Fuente del concepto anterior: Cedefop, 2004.

Organización de Aprendizaje y la ética Empresarial

Una breve explicación sobre organización de aprendizaje, en este contexto, puede ser la siguiente: Una organización de aprendizaje es una empresa experta en generar, adquirir y compartir el conocimiento acerca de su contexto relevante, su cultura organizativa y las expectativas de sus partícipes y en usar ese conocimiento de modo que sus propietarios, gerentes, empleados y agentes pueden vivir las vidas que ellos verdaderamente quieren vivir.

Introducción a Organizaciónes educativas

En Estados Unidos, la ley federal de impuestos define el término educativo como algo que abarca mucho más que la educación formal. Inherente al concepto de educación está el principio de que una organización no es educativa por naturaleza cuando propaga celosamente ideas o doctrinas particulares sin presentarlas de manera razonablemente objetiva o equilibrada.

Más Información

Las instituciones educativas pueden clasificarse como instituciones u otras organizaciones dedicadas a alguna forma de actividad educativa. Las primeras consisten en escuelas, colegios, universidades, museos, bibliotecas y similares. Uno de los aspectos más problemáticos de la ley de las organizaciones exentas de impuestos es la diferenciación entre las funciones exentas y las comerciales.Entre las Líneas En la opinión anterior, el IRS también adoptó la posición de que la provisión de asistencia especializada para el cuidado de niños a los empleadores en el lugar de la organización no es una actividad exenta de impuestos debido al beneficio sustancial que se les brinda a los empleadores en relación con el funcionamiento de sus programas de asistencia para el cuidado de dependientes calificados. Véase más información en esta plataforma digital sobre: Impuestos federales; Servicio de impuestos internos; Organización sin fines de lucro; Exención de impuestos.

Este aspecto en las organizaciones sin ánimo de lucro en el mundo

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También