A menudo se espera que compares, sopeses o evalúes la información con otras fuentes y con tus propios conocimientos.
Pensamiento Crítico en el Estudio
En el contexto de las habilidades de estudio, la capacidad de pensar críticamente (“Critical Thinking”) es una habilidad vital. A menudo se espera que compares, sopeses o evalúes la información con otras fuentes y con tus propios conocimientos.
Esto puede ser un reto, pero marcará la diferencia en tus resultados.
Aquí se examinará lo siguiente a continuación:
Habilidades de pensamiento crítico y analítico
Habilidades para resolver problemas
Habilidades de pensamiento creativo
1. Habilidades de pensamiento crítico y analítico
El uso del pensamiento crítico y analítico puede parecer desalentador al principio, pero si sigues una serie de pasos claramente definidos, podrás empezar a utilizar estas habilidades antes de lo que imaginas.
Aquí se examinará lo siguiente:
¿Qué es el pensamiento crítico y analítico?
Identificar la línea principal de razonamiento en lo que lees o escribes.
Evaluar críticamente la línea de r…