Pensamiento Crítico

Pensamiento Crítico en el Estudio

En el contexto de las habilidades de estudio, la capacidad de pensar críticamente (“Critical Thinking”) es una habilidad vital. A menudo se espera que compares, sopeses o evalúes la información con otras fuentes y con tus propios conocimientos.

Esto puede ser un reto, pero marcará la diferencia en tus resultados.

Aquí se examinará lo siguiente a continuación:

Habilidades de pensamiento crítico y analítico

Habilidades para resolver problemas

Habilidades de pensamiento creativo

1. Habilidades de pensamiento crítico y analítico

El uso del pensamiento crítico y analítico puede parecer desalentador al principio, pero si sigues una serie de pasos claramente definidos, podrás empezar a utilizar estas habilidades antes de lo que imaginas.

Aquí se examinará lo siguiente: