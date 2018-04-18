A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Plan de Carrera Profesional: Hechos Clave

Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Plan de Carrera Profesional

Actualmente, vivimos en una época en la que el desarrollo profesional se basa en el "hágalo usted mismo". Desde hace años, las empresas ofrecen cada vez menos formación formal. Un motivo puede deberse a que los empleados cambian de trabajo tan frecuentemente (la media de permanencia en el trabajo actual es de aproximadamente cuatro años) que las empresas no ven el sentido de invertir en personas que seguramente se irán. Esta realidad supone un gran contraste en comparación con la inversión que los altos dirigentes solían hacer en sus empleados. Durante mis 11 años en PepsiCo, principalmente en la década de 1990, el "desarrollo personal" era una de las principales iniciativas de la empresa. Lamentablemente, hoy en día las organizaciones están dejando que sus empleados tengan faltas de habilidades y puntos flacos que pueden descarrilar sus carreras y arruinar la efectividad organizativa.

Además, los jefes tampoco están ayudando. Como están demasiado centrados en sí mismos, la mayoría de gerentes no tiene tiempo ni energía para fijarse en nadie más. De hecho, la asesoría Korn / Ferry analizó la autoevalación que hacían los jefes en base a 67 cualidades de liderazgo (véase también carisma) y "desarrollar a otros" era la último en la lista. Lo ideal sería que las empresas se esforzaran más en promover el desarrollo profesional: potenciar un feedback más inmediato, establecer criterios claros de rendimiento, ofrecer feedback de desarrollo con claridad y tacto y proporcionar recursos e incentivos para que los jefes conviertan el desarrollo de los empleados en una prioridad.

Sin embargo, la realidad es que la mayor carga recae sobre los propios empleados. Los trabajadores a todos los niveles deben aprender a identificar sus debilidades, descubrir sus puntos flacos y fortalecer sus habilidades. Estas son seis cosas que puede hacer usted para tomar el control de su desarrollo profesional. Entienda en qué le están evaluando. ¿Cómo es el éxito en su puesto? Cuáles son sus objetivos profesionales y parámetros de éxito? Es mejor identificarlos con su jefe, pero si esto no ocurre, escriba lo que entiende que son sus objetivos e indicadores de rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) claves. Llévelos a su jefe para ponerse de acuerdo y entable un diálogo permanente para asegurarse de que se mantienes en el buen camino. Resuelva sus propios puntos flacos. Los que tienen mayor rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) siempre están aprendiendo y ajustando y piden feedback habitualmente a sus jefes, compañeros y subordinados. Si su jefe no le da feedback de manera proactiva, empiece usted mismo la conversación.

Tras una presentación o una reunión importante, mencione algo que piense que ha ido bien y después pida consejo sobre otra cosa que podría mejorar. Es más fácil hacerlo por etapas: la mayoría de las personas solamente pueden absorber un área de mejora cada vez. Escuche y de las gracias a su jefe por el feedback. Codifique su aprendizaje. Puede capturar feedback y aprendizaje llevando un diario. Enumere las competencias que necesite desarrollar en su puesto y evalúese (ya sea por usted mismo o con la ayuda de un asesor de confianza) en cada una de ellas. Por ejemplo, si se dedica al marketing de una marca, quizás se puntúe con un "sobresaliente" en desarrollo de publicidad, un "notable" en análisis de precios y un "bien" en marketing comercial. Céntrese en los "bien" para cerrar las brechas de las habilidades (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Buscar feedback de alguien que previamente ocupó su puesto puede acelerar su aprendizaje. Incremente su visibilidad con los "bien". No es posible siempre que los altos dirigentes se fijen en nosotros por nuestro trabajo directo, así que puede probar a ofrecerse voluntario para iniciativas como trabajo benéfico, eventos de la empresa o reclutar en las universidades. Esta es una manera fácil, pero a menudo ignorada, de codearse con directivos que le verán en acción y podrían fijarse en sus contribuciones. Conviértase en un experto en un área de creciente importancia para su empresa. Su empresa puede estar lidiando con una disrupción por la llegada de una nueva tecnología como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o los sistemas informáticos en la nube. Conviértase en la persona experta de su departamento en un tema emergente. Lleve a cabo estudios y revisiones literarias, acuda a conferencias o escriba sobre el tema. Desarrollar conocimientos en un área emergente de creciente importancia puede dar lugar a promociones y oportunidades laborales. Busca buen asesoramiento y orientación.

La perspectiva de un superior es inestimable, pero asaltar a alguien con y preguntarle si puede ser su mentor seguramente le asustará. Algunas observaciones adicionales: Trate de quedar con él de manera informal: en la cafetería de la empresa, en el picnic del trabajo o una excursión de golf. Conozca la biografía de la persona y esté preparado para hacer algunas preguntas sobre su área de especialización.

Si la cosa va bien, le dirá: "Dime si puedo ayudarte con algo". Pasada una semana, puede invitarle a "continuar la conversación" tomando un café. Con el tiempo, podría desarrollarse de manera natural una relación de mentor-aprendiz. Lleva tiempo desarrollar competencias funcionales sólidas.Entre las Líneas En la mayoría de los puestos, ya sea en ventas, marketing, logística de cadena de producción o finanzas corporativas, ser competente a menudo consiste en tener sólidos conocimientos en profundidad de cuatro o cinco áreas clave del puesto y un buen conocimiento práctico de otras cuatro o cinco. Sin la voluntad de llevar a cabo tareas múltiples o incluso movimientos laterales estratégicos, una serie de habilidades completas no será suficiente. Hace falta paciencia. En un momento de mi carrera, yo seguía de gerente en PepsiCo mientras que un buen amigo mío pasó a ser vicepresidente cambiándose de empresa.

Sin embargo, al ir solidificando mis habilidades, entendí cómo encajaban las piezas de la empresa y mi progresión profesional se aceleró. Sus habilidades son su capital profesional, así que tómase su tiempo para desarrollar sus habilidades funcionales. Saltar de un trabajo a otro demasiado rápido (por ejemplo, cambios cada 18 meses o dos años) no permitirá que desarrolle la pericia funcional que necesita para avanzar en su carrera. Con tiempo y práctica y tomando la iniciativa, tiene muchas más posibilidades de prosperar en este mundo de "hágalo usted mismo". Fuente: HBR

Linklaters: opción de carrera de "horas de trabajo confiables" para asociados

Linklaters está pilotando, desde abril 2017, un nuevo modelo de carrera para los asociados, permitiéndoles trabajar menos horas para un salario proporcionalmente reducido. Véase también la entrada sobre planificación (véase más en esta plataforma general) profesional de recursos humanos. Linklaters lo describe como "un nuevo modelo de tiempo de trabajo y de carrera... que garantiza una perspectiva a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) con horas de trabajo confiables y regulares. Con esta carrera alternativa, Linklaters ofrece a sus empleados la oportunidad de trabajar en los mejores mandatos en un entorno internacional y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades personales." El modelo YourLink está abierto a nuevos entrantes y abogados con experiencia, y es posible cambiar a la trayectoria de carrera 'clásica '. Linklaters ha dirigido grupos de enfoque y llevado a cabo encuestas anónimas con sus abogados para desarrollar el programa. Hablando con el abogado, el jefe de la empresa de RRHH en Alemania, Thomas Schmidt, dijo que es todavía demasiado pronto para decir lo que la toma será. "Es justo decir que ha habido mucho interés, pero cuando se implementa algo que rompe con los patrones de trabajo tradicionales de la industria siempre habrá PRECAUCIÓN", dijo. "puede tomar tiempo antes de que la gente vea modelos de conducta que demuestran que funciona, así que aunque no creo que haya gente que irrumpirá inmediatamente en mi oficina para cambiar su trayectoria profesional estoy seguro de que se pondrá al día". Schmidt dice que con el tiempo, la empresa prevé que 10 a 20 por ciento de los abogados de las oficinas alemanas podrían trabajar en este modelo. Los graduados recientes que eligen YourLink recibirán €80.000 en su primer año del trabajo, en vez de los €120.000 ofrecidos en el "clásico" trayectoria de la carrera.

Esto es seguido por un aumento gradual del salario de acuerdo con su desempeño y antigüedad, aunque la progresión salarial en el modelo de YourLink no será tan pronunciada como en la carrera "clásica". "La cifra es significativamente menor que para aquellos en el camino clásico, porque queríamos reconocer la disponibilidad adicional y la responsabilidad que los abogados en la pista clásica tienen que mostrar", dijo Schmidt. "por otra parte, queremos que el salario para competir con las posiciones en la casa de las grandes empresas como Deutsche Bank, Siemens o Lufthansa que podrían ofrecer patrones de trabajo similares." Schmidt dijo que uno de los incentivos para juzgar el esquema en las oficinas alemanas de la firma era el grupo más pequeño del talento graduado en ese país, con los alquileres potenciales atraídos lejos a las posiciones gubernamentales o a los papeles en negocio por la perspectiva de un mejor equilibrio del trabajar-vida. "Lo hemos discutido con global HR, y hay interés en otras partes de la red, ya sea que opten por usar exactamente el mismo modelo, no sé", agregó. "estamos haciendo muchas cosas en torno a la flexibilidad, como la inversión en tecnología para permitir el trabajo a distancia, por lo que puede haber una variedad de modelos." Un portavoz de Linklaters en Londres dijo: "estamos tratando el modelo alemán de 40 horas de la semana como un piloto para entender cómo funciona y cómo podría ser adoptado en otros mercados. Asunto: mercados. Es un ejemplo de cómo estamos tratando de innovar con diferentes tipos de trabajo flexible para asegurar que atraigamos y retengamos el mejor talento ". Una de las preocupaciones que se planteó cuando Linklaters estaba debatiendo YourLink era que crearía un sistema de dos niveles entre los asociados. "esa es una preocupación que tomamos en serio", dijo Schmidt. "estamos claros de que harán el mismo trabajo de alta calidad con colegas de los mismos equipos, tienen las mismas oportunidades de formación y las mismas oportunidades de carrera-aunque podrían progresar un poco más lento, ya que les llevará más tiempo para lograr la cantidad relevante de experiencia ". "Para nosotros, la gente que está trabajando en un trato se ha vuelto más diversa de todos modos", continuó. "Estamos trabajando con los administradores de asignación de recursos, paralegales, proveedores de terceros, por lo que ya estamos personal de la oferta tan eficientemente como sea posible. La asignación de personas con diferentes patrones de trabajo significa que habrá más diversidad, pero en términos de las normas que tendrán que cumplir, no habrá compromiso. "

Reconocimiento de los Logros Profesionales

la idea de abandonar el proceso de evaluación tradicional -y todo lo que siguió a partir de ella- parecía una blasfemia.Si, Pero: Pero ahora, según algunas estimaciones, más de un tercio de las empresas de Estados Unidos están haciendo justamente eso. Desde Silicon Valley hasta Nueva York, y en oficinas en todo el mundo, las empresas están reemplazando las revisiones anuales por controles informales frecuentes entre gerentes y empleados. Como era de esperar, las compañías de tecnología como Adobe, Juniper Systems, Dell, Microsoft e IBM han liderado el camino.

Sin embargo, se han unido a una serie de empresas de servicios profesionales (Deloitte, Accenture, PwC), usuarios pioneros en otras industrias (Gap, Lear, OppenheimerFunds) e incluso General Electric (GE), el ejemplo a seguir para las evaluaciones tradicionales. Sin lugar a dudas, el replanteamiento de la gestión del rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) está en la parte superior de las agendas de muchos equipos ejecutivos, pero ¿qué impulsó el cambio en esta dirección? Muchos factores.Entre las Líneas En un artículo reciente para People + Strategy, un gerente de Deloitte se refirió al proceso de revisión como "una inversión de 1,8 millones de horas en toda la empresa que ya no se ajustaba a nuestras necesidades comerciales". Un periodista de Negocios del Washington Post lo llamó un "rito de kabuki corporativo" que restringe la creatividad, genera montañas de papeleo y no sirve para nada. Otros han descrito las revisiones anuales como una práctica del siglo pasado y la culpan de la falta de colaboración e innovación.

Los empleadores finalmente están reconociendo que tanto los supervisores como los subordinados desprecian el proceso de evaluación, un eterno problema que parece ser más urgente ahora que el mercado laboral está mejorando y que las preocupaciones sobre la retención han regresado. No obstante, la mayor limitación de las revisiones anuales –y, según hemos observado, la razón principal por la que cada vez más empresas las están descartando– es la siguiente: con su fuerte énfasis en recompensas y castigos financieros y su estructura de fin de año, responsabilizan a la gente por el comportamiento pasado a expensas de mejorar el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) actual y el talento de preparación para el futuro, aspectos fundamentales para la supervivencia a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de las organizaciones.

Pormenores

Por el contrario, las conversaciones regulares sobre el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) y el desarrollo cambian el enfoque para desarrollar la fuerza de trabajo que su organización necesita para ser competitiva tanto en el presente como en los próximos años. El investigador comercial Josh Bersin estima que alrededor del 70% de las compañías multinacionales se están moviendo hacia este modelo, incluso si todavía no han llegado. La tensión entre el enfoque tradicional y el más reciente proviene de una antigua disputa sobre la gestión de personas: ¿"obtiene lo que busca" cuando contrata a sus empleados? ¿Debería centrarse principalmente en motivar con dinero a los empleados más fuertes y deshacerse de los débiles? ¿O los empleados son maleables? ¿Se puede cambiar la forma en que trabajan a través de la capacitación y la gestión eficaz y las recompensas intrínsecas, como el crecimiento personal y la sensación de progreso en el trabajo?

Con las evaluaciones tradicionales, el péndulo se había inclinado demasiado hacia la anterior, una visión del desempeño como una transacción, que se volvió difícil de soportar en una era de baja inflación y pequeños presupuestos de pago por mérito.

Aquellos que todavía mantienen esa opinión están en contra del reciente énfasis en la mejora y el crecimiento por encima de la responsabilidad.

Pero es poco probable que la nueva perspectiva sea solo un arrebato porque, como veremos, está siendo impulsada por las necesidades comerciales, no impuesta por RR. HH. Primero, sin embargo, consideremos cómo llegamos a este punto y cómo las empresas están manejando nuevos enfoques. Cómo llegamos hasta aquí El contexto histórico y económico ha desempeñado un papel importante en la evolución de la gestión del desempeño durante décadas. Cuando el capital humano era abundante, la atención se centraba en qué personas dejar ir, cuáles conservar y a quiénes recompensar y, para esos fines, las evaluaciones tradicionales (con su énfasis en la responsabilidad individual) funcionaban bastante bien.