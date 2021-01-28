A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Plan de Desarrollo Profesional en una Empresa: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Plan y Apoyo al Desarrollo Profesional en una Empresa u Organización

El apoyo al desarrollo de la carrera en la organización es importante para estimular comportamientos proactivos en la carrera que contribuyan tanto al éxito y bienestar de la carrera del individuo como al rendimiento de la organización.

Las iniciativas de apoyo deben integrarse con las prácticas de recursos humanos relacionadas con la carrera en las organizaciones y ayudar a los empleados a obtener las meta-capacidades de carrera y los recursos que necesitan para gestionar con éxito sus carreras.

La teoría de la facilitación de metas propone que los individuos consideran que el entorno social (por ejemplo, las personas significativas, los puestos de trabajo, las organizaciones, la comunidad) es fundamental para el avance y el logro de las metas. La mentalidad positiva se desarrolla cuando los empleados sienten que los objetivos importantes y significativos avanzan en el entorno social. La facilitación de las metas personales a través del acceso a las iniciativas de apoyo al desarrollo de la carrera organizacional se asocia positivamente con los comportamientos proactivos, la satisfacción laboral, la satisfacción de la carrera y el bienestar.

Compartir Carreras

Las prácticas de apoyo al desarrollo profesional de la organización, como la evaluación y el asesoramiento individual, la formación, las oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, la tutoría y el entrenamiento, la rotación y el enriquecimiento del trabajo, las discusiones sobre la planificación de la carrera, la retroalimentación del rendimiento y la trayectoria profesional, proporcionan los recursos y las oportunidades para desarrollar las carreras de los empleados.

Retroalimentación

La retroalimentación del entorno social y las oportunidades de autorreflexión a través de las discusiones sobre la carrera se consideran elementos esenciales de apoyo al desarrollo de la carrera porque informan al individuo sobre la idoneidad de la meta, el progreso y las acciones a tomar para aumentar la probabilidad de alcanzar una meta. Las discrepancias negativas percibidas en el desempeño de la meta resultan en la angustia relacionada con la carrera (es decir, sentimientos de decepción e insatisfacción), que a su vez pueden conducir a un ajuste de la meta o un cambio de comportamiento a través de conductas proactivas.

Gracias por leer Carreras. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

Las discusiones y el asesoramiento sobre la importancia de los objetivos de la carrera (es decir, el compromiso con un rol ocupacional y los objetivos de la carrera y la resolución para lograrlos) facilitan el desarrollo de la confianza en la empleabilidad y las meta-capacidades de la carrera que contribuyen al éxito, el bienestar y la satisfacción de la carrera de los empleados. Las discusiones de orientación profesional sobre la autogestión de la carrera ayudan a fortalecer el vínculo positivo entre las metacapacidades de la carrera y el éxito subjetivo de la carrera. Los empleados que son estimulados a utilizar activamente las oportunidades para el desarrollo de la meta-capacidad de carrera (es decir, el capital de empleabilidad) dentro de la organización tienen más probabilidades de prosperar en el siempre cambiante entorno de trabajo moderno.

Nota: El libro "Las nuevas reglas del trabajo: El manual moderno para navegar por su empleo profesional y despertarse entusiasmado por el trabajo cada día", de Alexandra Cavoulacos y Kathryn Minshew, es una obra cumbre de desarrollo profesional, utilizable en un plan de formación sobre este tema en la empresa. Alexandra Cavoulacos y Kathryn Minshew, cofundadoras de la web "The Muse", ofrecen una guía definitiva sobre el siempre cambiante lugar de trabajo moderno. A través de consejos y ejercicios rápidos, las autoras muestran cómo puede comunicar su valor y destacar sobre los demás.

Las motivaciones, las decisiones y los comportamientos profesionales de las personas están determinados por la cultura profesional de la organización, que representa las creencias y las prácticas que prescriben lo que se valora para el éxito profesional en la organización. Las señales de la cultura profesional de la organización (es decir, la información sobre las recompensas intrínsecas, como la retroalimentación sobre el cumplimiento de las tareas desafiantes y la autoestima derivada del logro, y las recompensas extrínsecas, como el dinero, la paga, los ascensos, el estatus, el reconocimiento público y los premios) informan a los empleados de que ciertos tipos de comportamiento conducirán a la consecución de resultados profesionales específicos.

Señales

Los empleados recopilan información sobre el yo (por ejemplo, valores, motivación) y el entorno (es decir, la cultura de la carrera y el entorno social) en los procesos de desarrollo de la carrera con el fin de coconstruir una congruencia significativa entre persona y entorno. Las organizaciones deben esforzarse por identificar las señales que compiten entre sí y trabajar para alinear las señales de la cultura profesional con la misión y los valores de la organización. Que no siempre tiene que ser dinero:

“Quizá la mejor prueba de que el premio es la misión es que, durante mi etapa en Cursor este otoño, no escuché ni una sola conversación entre empleados sobre hacerse ricos. En Stripe y Figma (y en la mayoría de startups), este era uno de los temas favoritos en la mesa del almuerzo entre los primeros cientos de empleados. Pero en Cursor, a medida que la valoración sube y sube, no he oído ni una palabra sobre las segundas residencias que se van a comprar, los tataranietos a los que pagarán la universidad o el año sabático que se pegarán viajando por el mundo. Si alguien tiene el símbolo del dólar en los ojos, no lo comenta mucho. Y creo que es porque la mayoría, si pudieran jubilarse mañana, se dedicarían exactamente a lo que están haciendo ahora en Cursor.” —Brie Wolfson, que trabajó un tiempo en Cursor

Compartir Carreras

Utilizar, por ejemplo, las nuevas herramientas de comunicación de los medios de comunicación para proporcionar señales claras y coherentes de una cultura de carrera que esté alineada con las prioridades de la organización es una estrategia útil. Los empleados deben participar en todas las partes de la organización para identificar los pasos de acción para los cambios deseados en la cultura de carrera y las prácticas relacionadas con la cultura. La participación de los empleados en las prácticas de apoyo organizativo facilita las percepciones de congruencia persona-entorno y puede aliviar las experiencias de angustia profesional. Las percepciones de mal ajuste (es decir, la falta de congruencia entre los valores y necesidades personales y los de la cultura de carrera organizacional) pueden dar lugar a intenciones de rotación y bajo compromiso organizacional debido a experiencias de angustia de carrera.

Individualización

El imperativo de que los empleados asuman la agencia personal en la gestión de sus carreras requiere que las organizaciones adopten la individualización de la planificación de la carrera, el coaching y las oportunidades de desarrollo.

Deja un comentario

Las evaluaciones de las necesidades de desarrollo de toda la vida, las políticas y los programas de trabajo y vida, y los comportamientos de apoyo a la familia de los supervisores son esenciales para facilitar la proactividad de los empleados en su gestión de la vida laboral. El apoyo del supervisor y el apoyo social fomentan la confianza y la proactividad en la autogestión de la carrera.

El éxito profesional tiene múltiples significados para los individuos. El establecimiento de condiciones de empleo más flexibles y la oferta de opciones en las condiciones de trabajo (por ejemplo, el tiempo flexible y la licencia de carrera), las oportunidades de desarrollo de la carrera (por ejemplo, la rotación del trabajo, la elaboración y el enriquecimiento del trabajo, y las asignaciones de estiramiento relacionadas con el proyecto), y las trayectorias profesionales pueden atraer mejor a los empleados con diferentes significados de éxito profesional. A pesar de la complejidad inherente a las trayectorias profesionales modernas (es decir, períodos de estabilidad profesional, transiciones, subempleo y períodos de desempleo), el apoyo social de la organización y las condiciones de empleo flexibles contribuyen al bienestar de la carrera del empleado.

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Por otro lado, el trabajo repetitivo, las altas demandas psicológicas, la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la baja autonomía (control del trabajo) y el apoyo social pueden contribuir a la angustia de la carrera y a la reducción del bienestar .Entre las Líneas En la práctica, los profesionales de la carrera pueden ayudar a los empleados a desarrollar la conciencia del significado del éxito de la carrera para ellos y cómo evoluciona con el tiempo o las etapas de la vida profesional. Se puede guiar a los individuos para que desarrollen una cartera de significados del éxito profesional y de las barreras o condiciones percibidas de la carrera que son relevantes para el contexto social y cómo se alinean con sus valores personales de la carrera, intereses y necesidades de gestión de la vida laboral.

Secuencia evolutiva de experiencias laborales a lo largo del tiempo

Las carreras profesionales actuales se consideran depósitos de conocimientos y capacidades adquiridos a través de una secuencia evolutiva de experiencias laborales a lo largo del tiempo. Las meta-capacidades profesionales adquiridas a través de las experiencias laborales son un valioso capital de empleabilidad para la organización. Las organizaciones que invierten en el desarrollo de las carreras de los empleados se benefician de individuos que aportan información, conocimientos, capacidades y redes de relaciones a su trabajo que, en última instancia, contribuyen a la capacidad de la organización para mantener el rendimiento en mercados empresariales inciertos y altamente competitivos (se puede analizar algunas de estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Obtén más de Salvador Lorca en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

Facilitar la capacidad de los empleados para utilizar y compartir su capital (meta-capacidades profesionales) a través de iniciativas de apoyo al desarrollo profesional contribuye a la satisfacción profesional y laboral a corto y largo plazo, y afecta positivamente a la contratación y la retención. Los empleados satisfechos tienen actitudes positivas hacia sus empleadores si se cumplen sus expectativas profesionales. Adoptan comportamientos proactivos para rendir mejor en el trabajo y contribuir a los resultados positivos de la organización.

Crees que este enfoque es el correcto?

Y después:

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Véase También

desarrollo de la carrera profesional, angustia de la carrera, metacapacidades de la carrera, capital de empleabilidad, comportamiento proactivo de la carrera, motivación intrínseca autónoma, apoyo al desarrollo de la carrera en la organización