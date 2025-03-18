Planificación de la Carrera
Hazte cargo de tu futuro. Empezar a pensar en tus objetivos y a planificar para alcanzarlos te beneficiará en tus estudios y en tu futura empleabilidad.
La planificación del desarrollo personal (PDP) consiste en hacer que tu tiempo y esfuerzo trabajen para ti.
1. Acerca del desarrollo personal: ¿Qué es PDP?
La planificación del desarrollo personal o PDP significa crear oportunidades para pensar, de manera estructurada, en preguntas como:
¿Qué es lo que realmente quiero lograr en la vida?
¿Qué tipo de persona quiero ser?
¿Tengo claros mis objetivos y ambiciones personales?
¿Estoy tomando las decisiones correctas para llegar a donde realmente quiero estar?
¿Estoy al mando de mi vida y mis estudios, o solo espero que todo salga bien de alguna manera?
Se ha reconocido que los estudiantes necesitan oportunidades estructuradas para pensar y planificar su futuro. El contenido exacto depende realmente de ti.
¿Qué son los archivos de progreso?
