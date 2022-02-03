Planificación del Desarrollo
En la Unión Soviética, en los años 20, se elaboraron por primera vez planes conscientes de desarrollo: Breve guía sobre la planificación del desarrollo en economía, y en las carreras profesionales.
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Planificación del Desarrollo: Hechos Clave
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.
Aunque no todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de planificación:
“¿Planificar el resto de mi vida? Imagínate… tuve problemas para completar la parte de la aplicación de la universidad donde te piden que escribas 1.500 palabras sin sentido sobre lo que vas a hacer durante los próximos 10 años.
Tanto en el negocio como en casa, nunca he dejado que la planificación se anteponga a la acción.
He descubierto que la vida funciona así: a diario se te presentan muchas oportunidades pequeñas y sorprendentes. A veces coges una que te lleva a la cima. Sin embargo, la mayoría, si es que tienen algún valor, sólo te llevarán un pequeño trecho. Para tener éxito, hay que encadenar muchos pequeños avances incrementales, en lugar de querer ganar el premio gordo de la lotería de golpe.”
-Michael Bloomberg
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