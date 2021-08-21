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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Política de Información: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Política de Información

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Política de Información

La política de información se ha convertido en una parte fundamental de nuestra era de la información; la mayoría de los departamentos gubernamentales, las instituciones y las empresas tienen políticas para la gestión diaria del correo electrónico, la recopilación de conocimientos y el almacenamiento de información y cuestiones de privacidad. Los gobiernos laboristas británicos de 1997 a 2010 mostraron un interés muy activo en la política de información. A lo largo de su mandato, las políticas de información, tanto las propuestas como las realizadas, se centraron en los registros centrales de información sobre los ciudadanos, o en el llamado Gobierno de Transformación, incluyendo una base de datos de pacientes del Servicio Nacional de Salud, ContactPoint, que pretendía registrar los datos de todos los niños de Inglaterra, y tarjetas de identificación biométricas y pasaportes. El nuevo Gobierno de coalición conservador-liberal de David Cameron prometió un enfoque menos burocrático, devolviendo el poder "al pueblo" en lugar de ampliar el del Estado, y pronto había suprimido las propuestas de tarjetas de identidad biométricas. Si este compromiso se hubiera llevado realmente a la práctica por los diferentes gobiernos conservadores en el Reino Unido, y en otros países, puede que estemos a punto de asistir a un retorno a una ideología más antigua, del siglo XIX, de control descentralizado de la información. La terminología de la política de la información es relativamente reciente, pero las ideas sobre la gestión, el control y el tratamiento del conocimiento humano tienen precedentes más antiguos (véase, por ejemplo, su origen en el siglo XIX). Las políticas de información modernas están tan a menudo vinculadas a la tecnología de la información que ambas ideas parecen casi sinónimas.

Más Información

Las ideas sobre el ordenador, Internet o los recursos digitales parecen influir más en las decisiones políticas que las preocupaciones sociales sobre el acceso, la privacidad o la preservación.Entre las Líneas En el siglo XIX, la imprenta, el ferrocarril y el telégrafo influyeron en la forma de entender y utilizar la información en la sociedad, pero no fueron los principales motores. Desde entonces, es habitual divorciar la tecnología de la sociedad, cuando en realidad algunas de las aportaciones más dinámicas a las políticas de información proceden de impulsores culturales: cuestiones de privacidad personal en línea, nuevas formas de redes sociales, libre difusión de material en Internet, registros centrales de números de teléfono móvil con fines de marketing.Entre las Líneas En el mundo contemporáneo, los impulsores tecnológicos y las directrices políticas impuestas centralmente pueden pasar por alto las necesidades reales de quienes viven en la llamada sociedad de la información. A finales del siglo XX, cuando entramos en la moderna era de la información, estas políticas se han puesto más de moda que en la práctica. Como han sugerido historiadores como Richard Titmuss, en la época de la posguerra el Estado de Bienestar nacional creado por el Gobierno laborista de Attlee parecía existir más en beneficio de los profesionales que lo gestionaban que de los beneficiarios individuales de la asistencia social. Los planes más recientes de los nuevos gobiernos laboristas de crear un sistema nacional de tarjetas de identidad fueron impulsados, al menos al principio, por el argumento de que protegerían contra los ataques terroristas de ciudadanos no británicos. El plan fue uno de los primeros en ser desechado por la nueva coalición conservadora-liberal como un ejemplo de retórica burocrática más que de política informativa significativa. Mientras tanto, los escándalos por la pérdida de grandes bases de datos de información personal a nivel nacional son cada vez más frecuentes en los últimos años.Entre las Líneas En noviembre de 2007, la Agencia Tributaria perdió los datos personales de 25 millones de personas que recibían prestaciones por hijos, y la Agencia de Normas de Conducción admitió sólo un mes después que había puesto en peligro los datos personales de 3 millones de conductores en prácticas. Estos sucesos han demostrado que la política de información debe aplicarse a nivel local para que tenga alguna utilidad o significado real. Los debates en curso sobre la propiedad de la intimidad personal de los usuarios en sitios web de redes sociales como Facebook tienen una fuerte resonancia: ¿La política sobre la propiedad de la información personal debe residir de forma centralizada en la empresa o localmente en el individuo? En abril de 2009, Facebook ofreció a sus usuarios la posibilidad de votar sobre la gobernanza de su información, en una medida que algunos calificaron como un cambio hacia la participación democrática y otros como una mera maniobra publicitaria.Entre las Líneas En cualquier caso, el debate demostró las crecientes tensiones entre la política de información decidida e impuesta desde el centro y la realidad local y social de la aplicación de esa política. La Fundación para la Investigación de la Política de la Información, el principal grupo de reflexión sobre cuestiones de política de la información en Gran Bretaña, ha defendido que estas políticas deberían aplicarse a un nivel más descentralizado, y que "la forma correcta de diseñar estos sistemas es localizar los datos, en una escuela, en la consulta del médico de cabecera".

Por lo tanto, los responsables políticos contemporáneos harían bien en considerar el modelo victoriano, que sugiere que es posible que una política de información moderna sea más descentralizada, local y fluida. El contexto histórico ha cambiado, por supuesto, la sociedad y el gobierno tienen mayores responsabilidades y funciones en el siglo XXI que en el XIX, pero esto no significa que no haya lecciones que aprender. Las políticas no deben centrarse en vagas declaraciones globales o en tecnologías cambiantes, sino que deben responder a los factores sociales y culturales locales. Datos verificados por: Brian Asunto: censura. Asunto: politicas-publicas. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Política de Información

Véase la definición de Política de información en el diccionario.

Características de Política de información

Asunto: educacion-y-comunicacion. Asunto: ciencia.

Recursos

Traducción de Política de información

Inglés: Information policy Francés: Politique de l'information Alemán: Informationspolitik Italiano: Politica dell'informazione Portugués: Política de informação Polaco: Polityka informacyjna

Tesauro de Política de información

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Véase También

Ley de intercambio y protección de la ciberinformación Ciberespacio Orden Ejecutiva 12333 Ley de Vigilancia de la Inteligencia Exterior Informática social Ley contra la piratería en línea