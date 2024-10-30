"Por fin he encontrado el Código Trampa para Monetizar Audiencias (Pequeñas)"
Matt Giaro: "Puedes ganar 5.000 $ al mes con 3.000 suscriptores de correo electrónico"
“Por fin he encontrado el código trampa para monetizar audiencias (pequeñas)”
Por: Matt Giaro
Durante años, tuve poco público. Y me volvía loco.
Veía a gente con seguidores masivos que ganaban seis cifras mientras yo me quedaba al margen con mis pocos cientos (quizá un par de miles) de suscriptores.
Me parecía que estaba trabajando el doble por una fracción de los resultados.
¿Y lo peor? Su contenido ni siquiera era tan bueno como el mío.
Hoy sigo teniendo una audiencia pequeña. Pero la diferencia es que he descifrado el código para monetizarla.
Perseguir seguidores es una pérdida de tiempo
Las redes sociales son un concurso de instrumentos para caballeros.
Mires donde mires, ves a gente presumiendo de lo grande que es la suya. Me refiero a las audiencias, obviamente.
Te han lavado el cerebro con la narrativa de «cuanto más grande, mejor».
Sobre el papel tiene sentido. Más gente debería significar más dinero, ¿no?
Tal vez hayas pasado horas intentando escribir un post en las redes sociales que se convierta en viral. Tal vez gastaste algo de dinero en anuncios para conseguir que más ojos vieran tu contenido.
Pero el juego está amañado.
Tengo un vídeo en YouTube que tiene más de 100.000 visitas. A la gente le encanta. Más de 2,2k me gusta. ¡WOOHOO!
¿Pero sabes una cosa? Ese vídeo no me trajo ni un solo cliente. Ni un céntimo.
Otros artículos que escribí tuvieron menos de 1.000 visitas y me trajeron suscriptores de correo electrónico y clientes.
Las métricas de vanidad son una mierda.
Deja de vomitar valor
Crear contenido es como vomitar.
Todo el mundo grita «¡añade valoreeee!».
Así que mueves tu línea de gratuidad. Regalas más cosas gratis que tus competidores.
Crees que si regalaras lo suficiente, la gente se sentiría obligada a comprar. Da gratis todo el conocimiento que te ha costado ganar. Y reza para que te paguen a cambio.
Publica:
Publica consejos diarios
Crea más imanes de clientes potenciales
Responde a todo el mundo por correo electrónico y DM
Es una carrera de ratas. Y francamente, es agotadora y da la sensación de que estás escupiendo sobre tus conocimientos.
Estás aquí por el apalancamiento. No para correr en una rueda de hámster.
Haciendo esto, lo único que consigues es que más gente consuma sin llegar a convertir. Han llegado a esperar cosas gratis. Ahora, cuando por fin ofreces un producto de pago, no les interesa. Peor aún, te sueltan un par de chorradas.
Les has entrenado para que vean tu contenido como algo que siempre es gratis.
No lo hagas.
Te han lavado el cerebro
No es culpa tuya.
Los influencers te lavan el cerebro para que creas que necesitas
Bajar tus precios
Ofrecer más contenido de valor gratuito
Crear contenido para inflar tu número de seguidores
Estoy aquí para decirte que todo esto no es cierto:
No necesitas una audiencia masiva.
No necesitas competir en precios.
No necesitas darlo todo gratis.
No juegues en el mismo campo que los influencers. Necesitas algo totalmente diferente.
Encuentra a los incondicionales
Yo estaba exactamente donde tú estás.
Trabajando duro. Agotado. Convencida de que mi pequeña audiencia no era suficiente para ganar dinero de verdad.
Lo intenté todo: precios bajos, anuncios, crear más contenido, pero nada funcionó. Me estaba machacando por unos céntimos.
Entonces me di cuenta de que no necesitaba más clientes. Lo único que necesitaba era vender más productos a los incondicionales de mi audiencia.
Me centré en lanzar más ofertas con la gente que ya me conocía y, de repente, no necesité perseguir a nuevos compradores.
Las mismas personas seguían volviendo y gastando más.
Este enfoque supera a todos los demás por dos sencillas razones.
En primer lugar, crea lealtad a largo plazo. En lugar de luchar por conseguir nuevos clientes todo el tiempo, construyes una base de personas que vuelven. Te centras en la profundidad de tu relación y en la profundidad de tus conocimientos.
Ambos salen ganando.
Vender a clientes existentes es 10 veces más fácil que intentar encontrar nuevos clientes.
Ya te han comprado. Ya te conocen y confían en ti. Ya te conocen.
En segundo lugar, es sostenible. No te quemas, no tienes que perseguir tendencias todo el tiempo. No tienes que competir en extravagancia ni en contenidos de bajo nivel. En lugar de eso, tienes la libertad de compartir ideas con personas que creen en lo que haces y respetan tu experiencia.
3 $ por suscripción
Tengo una audiencia pequeña. 5.300 suscriptores de correo electrónico en el momento en que escribo esto.
Pero cada suscriptor de correo electrónico me hace ganar entre 3 y 4 dólares al mes.
La razón es sencilla: Siempre tengo algo que ofrecer. He creado un catálogo de productos.
Cuando alguien se une a mi lista, recibe un correo electrónico diario. Son cortos de leer. 3 minutos o menos. Ofrecen una perspectiva y se cierran con una propuesta.
Ahora, te preguntarás ¿cómo vas a poder hacer tú lo mismo?
No puedes. Al menos por ahora. La mejor forma de comerse un elefante es hacerlo poco a poco.
Cuando empecé, tenía cero productos en mi catálogo. Tenía cero suscriptores. Tienes que empezar por algún sitio.
Mantén las cosas sencillas.
Nota del traductor: Sobre el coste de oportunidad:
“El dinero es electricidad, no carbón.
Su poder está en el flujo. Si intentas acumularlo, se degrada. Tiene que mantenerse en movimiento. Este cambio de mentalidad te obliga a pasar de preguntarte ‘cómo consigo dinero’ a preguntarte ‘cómo me meto en medio de ese flujo de billones y billones de dólares que cambian de manos cada día.’
Esto hace que también sea mucho más fácil mover el dinero, ponerlo a trabajar. Empiezas a verte a ti mismo como un administrador efímero mientras el dinero pasa a través de ti.
Conozco a poca gente que se alegra de pagar a otros, pero este cambio ha transformado por completo la forma en que he estructurado mi negocio. Ahora quiero pagar a más personas para aumentar el flujo en lugar de acaparar la mayor cantidad posible para mí y ser el causante de frenar ese flujo.
Si el dinero es electricidad, el dinero es energía. Acumular grandes cantidades de dinero no te dará paz y relajación, del mismo modo que no te lo daría tener 100 barriles de gasolina en el sótano de tu casa. No acumules el dinero."
- Siddharth Sharma
Cómo empezar a construir (y monetizar) una pequeña audiencia
En primer lugar, empieza resolviendo un problema para un público concreto. No seas demasiado amplio o te perderás en el ruido. Sé agudo como un láser. Idealmente, sé tan agudo que no tengas competidores directos.
Por ejemplo, yo empecé resolviendo el problema de tomar notas de los creadores. Profundicé en ello. Mis principales «competidores» eran gurús de la productividad. Pero su enfoque no estaba adaptado a mi público.
Escribí un montón de artículos en Medium sobre ello. Despegaron. Añadí miles de nuevos suscriptores a mi lista y luego prevendí mi curso de toma de notas.
Quieres crear una lista de correo electrónico desde el primer día. Deja que la gente se suscriba a tu boletín para que puedas seguir generando confianza.
Una vez que empieces a conseguir cierta tracción con tu contenido, empieza por crear un primer producto.
Luego, cuando hayan comprado ese primer producto, sigue apareciendo. Profundiza. Crea más productos que resuelvan de forma natural más de sus problemas.
No tienes que tenerlo todo claro desde el principio. Aprenderás a medida que construyas.
El artículo original:
Matt escribe "Ideas To Income", que ofrece ideas gratis para "monetizar tu experiencia con contenidos online" (sin quemarte), y amablemente nos ha dado permiso para traducir y publicar este artículo.
