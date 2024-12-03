Carreras

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Salvador Lorca 📚
Dec 3, 2024

El fuerte crecimiento del interés por Substack no basta por sí solo para que sea una oportunidad interesante. Esa trayectoria ascendente es importante para el crecimiento futuro, pero también necesitamos saber si los lectores utilizan realmente Substack y si los escritores obtienen ingresos.

Resulta que tanto las suscripciones mensuales activas como el número de escritores que ganan dinero con Substack han crecido significativamente desde 2020 y parece que seguirán haciéndolo.

Para ello resulta clave los beneficios del efecto de red, que se explican con ejemplos en este artículo.

Según Substack, más de 17 000 escritores ganan ahora dinero con las suscripciones a Substack, y los 10 principales editores ganan colectivamente más de 25 millones de dólares al año con 4 millones de suscripciones de pago.

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David
Dec 9, 2024

Como se dice en el artículo, existe una gran oportunidad para que los nuevos editores aprovechen esta red en crecimiento a medida que hacen crecer sus propias audiencias. A medida que crezcan las nuevas publicaciones, podrán aprovechar cada vez más la red.

Pero esto, a primera vista, parece muy beneficioso para las personas que ya tienen audiencia. Y entonces me pregunto: ¿Qué puede hacer la gente para construir audiencias en Substack (además de «esperar» el efecto red)?

Lo pregunto porque creo que ésta es una de las cosas que a menudo se omiten en las recomendaciones sobre marketing, promoción, crecimiento, etc. (que suelen decir «encuentra y genera valor para tu audiencia», como Google repite siempre también.

Definitivamente no creo que nadie deba limitarse a esperar efectos de red. Se trata más bien de un amplificador por encima de cualquier crecimiento que un autor cree para su publicación.

Por ejemplo, algunos han estado aprovechando su red en LinkedIn, Bluesky y Twitter para impulsar la creación de audiencia, pero ven que otros encuentran su artículo a través de la plataforma Substack, de alguna manera.

Los fundamentos de la creación de audiencia y la generación de tráfico que se explican aquí siguen siendo válidos, que conste. En última instancia, tenemos que averiguar dónde pasan el tiempo las personas a las que queremos llegar, y luego situarnos allí. Esto puede significar promocionar tus artículos en las redes sociales, pero también de otras formas, como en los grupos de Facebook o en los hilos de Reddit en los que pueda estar tu audiencia deseada. Puede significar optimizar tus artículos para palabras clave específicas que tu público deseado pueda estar buscando. Puede significar escribir artículos como invitado en otros boletines o blogs que puedan leer. Y así sucesivamente.

Pero creo que lo que no se reconoce lo suficiente es que, el 99% de las veces, la creación de una audiencia empieza muy despacio. Se necesita mucho tiempo para que todos tus efectos se acumulen y el crecimiento finalmente se acelere. Entonces será mejor que siga apareciendo con constancia, y que recuerde que el crecimiento real es simplemente lento.

La principal ventaja, creo, de Substack es que un boletín alojado fuera de esta plataforma tiene que depender totalmente de sí mismo para crecer. Nosotros, aquí en Substack, podríamos recibir un empujoncito extra junto con nuestros esfuerzos.

Siempre es tranquilizador leer que no existen trucos ni atajos específicos, y que aún persiste un cierto nivel de suerte, a pesar de que probablemente todos los vendedores del planeta quieran hacernos creer lo contrario.

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Por supuesto, sigue adelante.

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