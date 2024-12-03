Los que me conocen saben que siempre estoy en la búsqueda de buenos artículos sobre marketing y contenido digital, incluyendo las plataformas de newsletters, como Substack.

Este ensayo me ha parecido muy relevante e informativo sobre el presente y futuro de Substack. También muy motivador para los que empiezan, y por eso he pedido a Casandra poder compartirlo entre los hispano-hablantes.

💡 Por qué 2025 debería ser el año en que inicies un Substack

Por: Casandra Campbell

La oportunidad 💰

El mejor momento para poner en marcha Substack es ahora mismo.

Substack se lanzó en 2017 y, como la mayoría de las startups, tuvo un comienzo lento. Por suerte para Substack, se produjo la COVID-19. El interés de las búsquedas en Substack (un buen indicador de la notoriedad de la marca) empezó a despegar en abril de 2020, al inicio de la pandemia. Por suerte para todos nosotros, ha seguido una trayectoria fuerte desde entonces.

Fuente: Google Trends

Muchas empresas que aprovecharon la COVID-19 para acelerar su crecimiento no pueden decir lo mismo. Zoom y Clubhouse, por ejemplo. Ambas se beneficiaron enormemente de la transición a que la gente pasara más tiempo en casa con sus dispositivos, pero ambas también han visto cómo el interés por sus productos disminuía enormemente desde sus picos pandémicos.

Fuente: Google Trends

Fuente: Google Trends

Por supuesto, el fuerte crecimiento del interés por las búsquedas de Substack no basta por sí solo para que sea una oportunidad interesante. Esa trayectoria ascendente es importante para el crecimiento futuro, pero también necesitamos saber que los lectores utilizan realmente Substack y que los escritores obtienen ingresos.

Resulta que tanto las suscripciones mensuales activas como el número de escritores que ganan dinero con Substack han crecido significativamente desde 2020 y parecen seguir una trayectoria de crecimiento continuo.

Fuente: Campaña Wefunder de Substack

Fuente: Substack Campaña Wefunder

Según Substack, más de 17.000 escritores ganan ahora dinero con las suscripciones a Substack, y los 10 principales editores ganan colectivamente más de 25 millones de dólares al año con 4 millones de suscripciones de pago.

Puedes ver cómo se desglosa esto con mi análisis de las publicaciones que más ganan.

🔎 ¿Qué publicaciones de Substack ganan más dinero (y a qué se deben sus ingresos)?

Substack es oficialmente la corriente dominante, y los editores de la plataforma están preparados para beneficiarse significativamente de su continuo crecimiento por una razón clave: los efectos de red.

¿Qué son los efectos de red ?

Los efectos de red describen el fenómeno por el que el valor de una empresa aumenta a medida que más personas utilizan sus productos o servicios. Estos efectos son magníficos para las empresas porque el crecimiento se hace cada vez más eficiente con el tiempo.

He aquí un ejemplo de efectos de red en acción.

Cada persona que utiliza Dropbox comparte una carpeta con una media de otras cinco personas. De media, dos de esas cinco personas nunca han utilizado Dropbox antes. Por tanto, cada nuevo cliente que empieza a utilizar Dropbox vale por tres nuevos clientes: el primero más los dos más que recomiendan. Cuantos más clientes adquiera Dropbox, más clientes conseguirá.

Efectos de red hipotéticos de Dropbox en acción.

Con el tiempo, las empresas alcanzan un punto de saturación en el que los efectos de red se estabilizan, pero son increíblemente buenos para el crecimiento hasta ese momento.

Fuente: GraphPad

Efectos de red y mercados (como Substack)

Dropbox es un negocio unilateral: los clientes compran espacio de almacenamiento a Dropbox. Sin embargo, las empresas de dos caras, conocidas como mercados, también pueden beneficiarse de los efectos de red. En un mercado, los usuarios pueden ser compradores o proveedores. Por ejemplo, Etsy tiene usuarios que venden productos y usuarios que compran productos. Ambos tipos de usuarios son necesarios para que el negocio funcione.

En los mercados, los efectos de red pueden beneficiar a la empresa (por ejemplo, Etsy) y a los usuarios del lado de la oferta. Substack es un ejemplo de ello. Cuantos más suscriptores adquiera Substack, mejor para Substack y sus editores.

Esto funciona de dos maneras:

Las publicaciones de Substack pueden promocionarse en la plataforma a través de varias funciones. Cuantos más usuarios haya en la plataforma, más gente podrá estar expuesta a tu Publicación. Después de que alguien compre su primera suscripción de pago a una publicación de Substack, le resultará mucho más fácil adquirir suscripciones de pago adicionales. Una vez que su tarjeta de crédito está en el sistema, la compra de suscripciones adicionales se convierte en un pago con un solo clic. Esto significa que a medida que crece la plataforma Substack, crece también el número de suscriptores fácilmente convertibles para tu publicación.

Así, te expones a una población cada vez mayor de usuarios de Substack, y esa población tiene menos fricciones para suscribirse que otras poblaciones que llegan a Substack por primera vez.

Pero no te fíes sólo de mi palabra.

En una entrada del blog de junio de 2022, Substack explicó que ahora genera 1 de cada 3 nuevas suscripciones para Publicaciones en la plataforma a través de funciones como recomendaciones, tablas de clasificación e incrustaciones de Publicaciones.

Lenny Rachitsky, autor de la principal publicación empresarial de Substack, Lenny's Letter, confirmó esta afirmación y otras más cuando tuiteó (en junio de 2022) que el 70% de sus nuevos suscriptores proceden de Substack.

Sin duda, las publicaciones más grandes se benefician desproporcionadamente de estos efectos de red. Al igual que Dropbox, cuantos más suscriptores tienen, más suscriptores consiguen. Tienen más suscriptores que recomiendan su publicación, y la plataforma Substack tiene más motivos para promocionar sus publicaciones a nuevos lectores porque ya son tan populares.

Así, mientras que la media puede ser del 30%, las mejores publicaciones, como Lenny's Newsletter, pueden obtener más del 70% de los nuevos suscriptores por efectos de red, y al contrario, los editores más pequeños pueden obtener sólo el 10% al principio.

Pero existe una gran oportunidad para que los nuevos editores aprovechen esta red creciente a medida que hacen crecer sus propias audiencias. A medida que crezcan las nuevas publicaciones, podrán aprovechar cada vez más la red.

Ten en cuenta que esto es un resumen muy breve de los efectos de red. Explicaré los efectos de red y cómo puedes aprovecharlos más en tu negocio en un próximo artículo, así que asegúrate de suscribirte si no quieres perdértelo.

Iniciar una publicación online no es para todo el mundo. Hablemos de quién se beneficiaría más de esta oportunidad de negocio.

¿Para quién es buena esta oportunidad? 🎯

Hay muchas formas de ganarse la vida, y trataré muchas de ellas en los próximos meses. En concreto, iniciar una publicación de Substack va a ser una buena opción para las siguientes personas:

Alguien a quien le guste escribir

Si te gusta escribir o crear contenidos, un negocio de publicaciones como Substack es una gran elección. Utilizando la plataforma Substack, puedes monetizar fácilmente tus escritos -o incluso un podcast- mediante suscripciones de pago.

Alguien que no sabe de tecnología

Si siempre has querido crear un blog, pero la idea de crear un sitio web te aterroriza, Substack es una gran opción. Te facilitan enormemente la creación de un sitio de aspecto profesional para alojar tus contenidos, y las funciones clave, como los pagos, ya están integradas.

Alguien con una sólida reputación en su sector

Crear audiencia lleva tiempo. Si ya tienes una sólida reputación en tu sector como experto o conocedor de una perspectiva única, probablemente ya dispongas de una red que puedes aprovechar para empezar a construir tu audiencia.

Alguien con conocimientos especializados o una perspectiva única

Aunque no seas muy conocido en tu sector, si tienes conocimientos especializados o una perspectiva única a la que la mayoría de la gente no tiene acceso, es posible que puedas crear una audiencia más rápidamente debido al valor diferenciado que puedes aportar.

Alguien que no tiene mucho capital inicial

Si no tienes mucho capital inicial, un boletín de noticias es una gran opción para iniciar un negocio. El recurso más importante será el tiempo que dediques a crear contenidos. Con una plataforma como Substack, realmente no necesitas invertir en diseño y desarrollo web o en configurar un software de automatización del correo electrónico. Registrarse y empezar a publicar en Substack es totalmente gratuito. Una vez que empieces a obtener ingresos, Substack se llevará una parte del 10%.

Alguien que quiere empezar algo por su cuenta

No todo el mundo quiere dejar su trabajo para montar un negocio. Afortunadamente, no tienes por qué hacerlo. Un boletín de Substack es una gran opción si quieres empezar a crear una nueva fuente de ingresos al margen de tu trabajo o compromisos actuales. Puedes escalar tu calendario de publicación para adaptarlo a tu vida e incluso utilizar un boletín para ayudar a construir tu marca personal sin dejar tu trabajo.

Alguien que no quiere contratar empleados

Si no quieres preocuparte de contratar, gestionar y pagar a empleados, una publicación Substack es una gran opción. En la mayoría de los casos, puedes crearla y gestionarla de forma independiente, contratando a contratistas ocasionales cuando necesites ayuda.



💰 6 Publicaciones Substack que alguien debería empezar

PD. Si estás listo para empezar un Substack, ¡tengo seis ideas respaldadas por la investigación listas para empezar!

Cómo monetizar una publicación Substack

Hay más formas de monetizar una publicación de Substack de las que podrías pensar. Considerar un conjunto más amplio de opciones de monetización podría ayudar a más gente a entender cómo puede encajar una publicación en su cartera de proyectos.

Cuotas de suscripción

La primera y más obvia es cobrar una cuota de suscripción. Substack es realmente bueno en esto, y si estás optando por iniciar una publicación en Substack, su función de suscripción de pago es probablemente la razón.

(Hablando de suscripciones de pago, Casandra está ofreciendo un precio de lanzamiento para los primeros suscriptores (5 $/mes) en inglés).

Anuncios o contenido patrocinado

Las Publicaciones de Substack se pueden monetizar con anuncios y otros contenidos patrocinados, como cualquier boletín. Aunque no conozco una forma fácil de conectar una publicación Substack a una red publicitaria, los anuncios nativos en los que la promoción se integra de forma natural en el contenido siguen siendo fáciles de hacer.

En un artículo reciente sobre ByteByteGo, este anuncio es un gran ejemplo de cómo pueden incorporarse orgánicamente al contenido sin plataformas publicitarias. Dado que el artículo trata sobre llaves de paso, incluir un anuncio de un producto de llaves de paso será relevante. No es necesaria ninguna segmentación adicional de la audiencia.

Fuente: ByteByteGo

Si quieres monetizar con la inserción de anuncios, necesitarás una forma de informar a los anunciantes potenciales. Aquí tienes un gran ejemplo de página de patrocinio en “How they Grow” (Cómo crecen). Explica sucintamente quién es el público, cómo es el patrocinio, cuánto cuesta y cómo reservar.

Enlaces de afiliados

Los enlaces de afiliados son otra forma estupenda de monetizar el contenido. Si tu Substack va a hacer referencia a productos, puedes inscribirte en los programas de afiliación de esos productos y obtener una comisión por las ventas que tu publicación derive.

Por ejemplo, esta guía de regalos incluye enlaces de afiliación de Amazon para productos que el autor recomienda. Si los lectores compran esos productos -o cualquier otro- después de seguir el enlace de afiliado, el autor recibirá una comisión por la venta. Cabe destacar que este post no está detrás de un muro de pago, por lo que pueden utilizarlo para monetizar a los suscriptores gratuitos.

Fuente: BASIC

Generación de clientes potenciales

Por último, si vendes tus propios productos, puedes utilizar tu publicación de Substack como embudo para tu libro, paquete de consultoría, curso o cualquier otro producto o servicio para el que quieras generar clientes potenciales.

Un gran ejemplo de esto es JP Castlin, autor de mi Substack favorito sobre estrategia, que utiliza su publicación para promocionar sus servicios de conferenciante.

Fuente: Strategy in Praxis

Sobre Casandra Campbell

Ha pasado los últimos 14 años haciendo crecer empresas de distintos modelos de negocio, tamaños e industrias. Desde crear sus propios sitios web de afiliación y poner en marcha una empresa cervecera, pasando por asesorar a startups, organizaciones gubernamentales, marcas de venta directa al consumidor y empresas de servicios, hasta ayudar a Shopify a convertirse en la empresa SaaS de más rápido crecimiento... de la historia.

Su newsletter, Really Good Business Ideas, existe para facilitar la puesta en marcha y el crecimiento de un negocio rentable. Sus ideas están respaldadas por la investigación y el análisis.

Estamos muy agradecidos a Casandra Campbell por su permiso para traducir su popular artículo, cuyo original es:

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