Por: Esteban Rivera y Julia Torres

El aumento de la desigualdad de ingresos se debe en parte a que el azar cobra mayor importancia a la hora de elegir ganadores y perdedores.

Algunos estudios, hace años, se referían al “efecto rebaño”, donde una canción o un libro se vuelve popular de forma aleatoria, porque la gente tiende a escuchar en masa lo que ya han escuchado otras personas. Así, puede haber dos canciones con el mismo mérito, pero una es un éxito rotundo solo porque, por razones aleatorias, sus primeros seguidores tenían mejores redes sociales. (Alguno podría decir lo mismo en la viralidad de algunas Notas o posts de Substack).

Además, existe evidencia experimental en otros estudios académicos. En uno de ellos, los investigadores enviaron solicitudes de empleo a dos empleadores diferentes. Los currículos eran idénticos, salvo que en uno de ellos el solicitante afirmaba haber estado desempleado durante varios años, mientras que en el otro afirmaba tener un trabajo actual.

En general, los solicitantes “desempleados” recibieron aproximadamente la mitad de las llamadas que los solicitantes con empleo. Presumiblemente, los empleadores creían que quienes estaban desempleados tenían menos probabilidades de ser candidatos adecuados que quienes no lo estaban. La implicación es preocupante: alguien que termina desempleado por mala suerte y, por alguna razón idiosincrásica, no encuentra trabajo rápidamente, ve cómo sus posibilidades de reincorporarse disminuyen hasta convertirse en desempleados de larga duración.

En realidad, los resultados de este tipo de investigación abre una nueva y preocupante dimensión sobre la desigualdad. A diferencia de las deficiencias en las habilidades, es difícil decirles a los perdedores de la sociedad que deberían volver a estudiar para tener más suerte.

Sin duda, el éxito profesional tiene una gran influencia en la suerte. Tiene que haberla: ya existe suerte en el hockey, el golf y el ajedrez, y la vida real es infinitamente más aleatoria y compleja.

Para empezar, está el momento y el lugar de nacimiento, el tipo de escuelas a las que asististe, los libros que leíste, la influencia que tuviste de tus amigos y padres, lo buenos que fueron tus profesores en diversas materias, los comentarios casuales de desconocidos sobre qué carreras podrían ser lucrativas, y mucho más.

Un profesor de ciencias de la comunicación empieza la primera clase con esta afirmación: “Para ser periodista, es mejor nacer millonario”. Y las razones que da son todas muy razonables.

Incluso en el sentido más concreto, hay muchísimos pequeños detalles aleatorios que pueden marcar una gran diferencia. La empresa a la que eliges unirte para tu primer trabajo, lo que tu primer gerente piensa de ti, cómo tus jefes evalúan tu rendimiento en medio del ruido de los logros del equipo, si tus compañeros te reconocen o te culpan a tus espaldas... y probablemente puedas pensar en cientos más.

Básicamente, el lugar en el que terminas en tu vida, en tu carrera o en cualquier otro sentido, es abrumadoramente el resultado de muchos eventos aleatorios . Si tuviéramos que vivir nuestras vidas de nuevo, desde cualquier punto dado, probablemente tendríamos trabajos diferentes, haríamos otra labor, tendríamos otra pareja, quizás viviríamos en otra ciudad, tendríamos otros ingresos.

En ese sentido, puede resultar un poco desconcertante que los autores eligieran estos dos ejemplos específicos como evidencia de cómo influye la suerte. Parecen bastante menores, ¿verdad? Es decir, los solicitantes desempleados recibieron la mitad de llamadas que los empleados... eso parece un freno bastante pequeño para su carrera, a diferencia de, por ejemplo, si a su primer gerente no le caían bien y los dejaba en un puesto sin futuro y nunca los ascendía, entre cientos de otros posibles eventos.

En cuanto al argumento del “rebaño”, ¿no sería cierto que ahora hay MENOS suerte en el rebaño, con internet? Hace muchos años, en el mundo pre-internet, solo conocías las canciones que escuchabas en la radio y la TV. Ahora puedes encontrar lo que quieras en YouTube, a la carta. Hay más oportunidades para encontrar un nicho. ¿No es eso una creencia popular? ¿No es de eso de lo que trata “La Larga Cola”? Que, hoy en día, existen muchos mercados diferentes que antes no existían.

En términos de “rebaño”, quizás la suerte es un factor MUCHO MENOS importante que antes. Además: si bien la suerte es una parte fundamental del éxito de cualquier individuo, no parece que sea un factor importante en la distribución general.

En el béisbol o el fútbol, la suerte representa, ¿qué?, ¿alrededor del 30% de la variación en el porcentaje de victorias y derrotas del equipo?

Ahora bien, supongamos que ampliamos las ligas mayores para incluir 30 equipos de ligas menores. Ahora bien, la suerte es un factor mucho menor, ¿no? Los equipos “de las primeras ligas” casi siempre vencen a los equipos menores, así que parece más una cuestión de talento. La suerte sigue siendo importante dentro de tu grupo, pero, en general, quizás represente menos de un 10 por ciento.

Algo similar ocurre con las carreras profesionales. Dos contadores, Alma y Carlos, se gradúan de la misma universidad con el mismo talento. Alma consigue un trabajo donde la cultura encaja con sus talentos, mientras que Carlos no. Por ese simple hecho fortuito, Alma acaba siendo directora financiera ganando 200.000 dólares al año, y Carlos en un puesto de gerente medio, ganando 75.000 dólares.

Sí, Alma gana más que Carlos gracias a un golpe de suerte. Pero la diferencia se encuentra en la distribución de ingresos de los contables/contadores, de la misma manera que la suerte en los deportes competitivos se concentra en los equipos de una sola categoría de talento/profesionalidad.

La suerte importa más, obviamente, cuando las diferencias de talento son pequeñas. Dentro del subgrupo de contables/contadores, la suerte va a ser muy importante. Dentro del subgrupo de jardineros, la suerte va a ser muy importante. Pero dentro del grupo combinado de contadores y jardineros, la suerte no es tan importante. No habrá muchos jardineros, con un talento promedio, que tengan suerte y ganen más que un contador típico (sin tener en cuenta a la IA).

Probablemente puedas comprobarlo tú mismo con un poco de introspección. Podemos ver las carreras de las personas y su vida radicalmente diferentes en función de algunos eventos y decisiones clave. Pero... hasta cierto punto. Incluso con muchísima suerte, dudamos que alguno de nosotros fuéramos un director ejecutivo carismático y célebre de una gran empresa. Eso requiere habilidades y rasgos de personalidad que simplemente no tenemos.

Hay mucha suerte en los resultados profesionales, pero eso no significa que veamos a muchas Luana Lopes Lara por el salario mínimo. Al menos, no por el tipo de suerte del que hablan los estudios.

Luana Lopes Lara (de 29 años, antigua bailarina, co-fundadora de la plataforma de predicciones Kalshi, destacada como multimillonaria hecha a sí misma)

Pero, fundamentalmente nos preguntamos sobre la premisa del argumento: que la prevalencia de la suerte provoca el aumento de la desigualdad. Nos preguntamos si es al revés.

Un “sistema que recompensa la capacidad” es un objetivo importante y deseable. Un trabajo, un ascenso, un salario u otra recompensa debería otorgarse a quien mejor hace el trabajo, no a quien tiene el currículum perfecto, el color de piel adecuado o el ADN adecuado.

Ni, por extensión, a quien tuvo la mejor suerte.

Pero, ¿por qué se deduce que un sistema que recompensa la capacidad también debe ser más equitativo? Puede ser que esa es una conclusión errónea. Es comprensible... vemos que algunas personas son recompensadas por tener suerte, y pensamos: bueno, si esas personas no se hicieran tan ricas, ¡todos seríamos más iguales! Pero puede ser que eso es al revés, al menos en el contexto de la contratación laboral. Cuanto más importa el mérito, mayores son las diferencias salariales. Porque un empleador solo te pagará el valor esperado de tu producción.

Y no es el único problema, como se puede apreciar en el artículo La Muerte del Trabajo Corporativo: Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.

Usemos una analogía deportiva simplificada.

Un equipo intenta fichar jugadores que cuestan $1.000 en promedio... pero algunos valen más, quizás mucho más, y otros menos. Supongamos que no tienes ojeadores. Por lo tanto, no tienes idea del talento relativo de los jugadores (asume, además, que ni los otros equipos ni los propios jugadores lo saben).

Eso significa que tienes que contratar al azar. ¿Cuánto vas a pagar? Obviamente, 1.000 dólares por jugador. Tienes una igualdad de ingresos total entre tus jugadores, aunque los del equipo llegaron ahí por pura suerte.

Más tarde, contratas a algunos ojeadores mediocres. Puedes distinguir a los mejores jugadores de los peores, hasta cierto punto, basándote en si parecen jugadores de fútbol. Así que contratas a algunos por 1.300 dólares y a otros por 700 dólares. Menos igualdad.

Finalmente, contratas a algunos expertos en métricas y a algunos ojeadores expertos, y ahora puedes estimar el valor de cada jugador con una precisión de 100 dólares. Contratas a la superestrella por 4.000 dólares y a un mediocre encargado de la limpieza por 50 dólares. Aún menos igualdad.

¿No describe mejor esa forma de ver la vida real? No puedes ser un empleado bien pagado a menos que puedas demostrarle a un empleador que lo vales. Cuanto más basado en el mérito sea el sistema, más posibilidades tendrás de obtener el máximo valor por lo que vales.

Si no te gusta la analogía... prueba esto. Hay cien Toyota Corolla Hybrid nuevos en el concesionario, y todos cuestan lo mismo. Pero, ahora, supongamos que tienes más información sobre su mérito; de alguna manera, es posible predecir la fiabilidad. Ese Toyota Corolla Hybrid negro funcionará sin problemas durante 20 años. Pero ese amarillo... la transmisión se va a reventar a los 188.000 kilómetros.

Ahora bien, el 1% de los Toyota Corolla Hybrid mejores se venderá por mucho más que el 1% peores, ¿verdad?

En general: cuanto más se busca el mérito, más diferencias se encuentran. Cuantas más diferencias se encuentran, más amplia es la distribución de la suma de esas diferencias. Por lo tanto, cuanto más se contrata por mérito, mayor es la distribución salarial.

¿Es eso un problema? Para nosotros no. Estamos totalmente a favor de la contratación por méritos... y no creemos que la desigualdad de ingresos sea necesariamente algo malo. Así que, en ete contexto, no hay una disyuntiva seria. Pero, si te gustan tanto el mérito como la igualdad, creo que debes elegir cuál es el mal menor en este contexto.

Como sociedad, creemos que hemos llegado a un consenso sobre el equilibrio... porque hay muchísimas maneras tácitas en las que ignoramos deliberadamente los méritos. Por ejemplo, pagamos a nuestros profesores por antigüedad y experiencia, en lugar de en la calidad de su enseñanza como profesores (y de lo que aprenden los alumnos, al menos en la Universidad). Intentamos evitar situaciones en las que los empleados con más antigüedad sean degradados o se les reduzca el salario, incluso cuando su rendimiento disminuye (también influye aquí la regulación del trabajo asalariado). Desaconsejamos las comparaciones sobre qué empleados son mejores trabajadores que sus compañeros en el mismo puesto.

De palabra, creemos que deberíamos ser pagados y recompensados ​​por mérito, pero en realidad no lo creemos tanto como decimos. Afirmamos que no puede haber nepotismo porque entonces seríamos injustos con los candidatos con más talento, pero luego creemos que PODEMOS favorecer a los profesores mayores y peores, sin ser injustos con los profesores más jóvenes con más mérito.

Como muchas otras cosas en nuestra sociedad, partimos del resultado que queremos y trabajamos a la inversa para racionalizarlo. Odiamos el nepotismo y odiamos despedir a profesores mediocres. El mérito es solo una consideración incidental.

¿Por qué las empresas están contratando pero nadie está encontrando empleo?

En ese artículo, se sostuvo que, durante la mayor parte del año 2024, la tasa de contratación general se acercó más a la registrada en el punto más bajo de la Gran Recesión que a la del pico de la Gran Renuncia. Sin embargo, debido a que la economía se mantuvo fuerte y los consumidores siguieron gastando dinero, los despidos se mantuvieron cerca de niveles históricos, también, lo que explica por qué la tasa de desempleo apenas se movió. Pero los datos que van llegando en 2026 sobre el efecto de la IA en los empleos (por ejemplo, en la City de Londres) son muy poco optimistas. Ver también: “Cómo la IA casi me Engaña para Cometer un Error que Acabaría con mi Carrera”.

Entre las profesiones más afectadas se encuentran los empleos de cuello blanco, que históricamente han estado aislados de las recesiones. El sector de los «servicios profesionales y empresariales», que incluye a arquitectos, contables, abogados y consultores, entre otras profesiones, ha perdido puestos de trabajo en los últimos dos años, algo que no ocurría desde la recesión de 2008, 2009 y 2020. Ver también Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría. Los datos de enero de 2026 son peores.

Los sectores tecnológico y financiero están siendo afectados. El auge de la inteligencia artificial generativa podría ser una de las razones por las que la ralentización de la contratación ha sido aún peor en estos campos, y los datos disponibles empiezan a señalar un camino inequívoco hacia un mayor desempleo.

Esto es una señal de alerta. Los datos históricos muestran que cuando las personas dudan en mudarse o cambiar de trabajo, la productividad cae, la innovación disminuye, el nivel de vida se estanca, la desigualdad aumenta y la movilidad social se desploma. Preocupa una economía estancada, en la que todo el mundo es cauteloso y conservador: Esto tiene todo tipo de efectos negativos a largo plazo. Ya lo estamos viendo.

