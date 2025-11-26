La Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, ya no quiere trabajar como sus mayores. Esta pequeña revolución entre los empleados jóvenes está alimentando una gran cantidad de malentendidos y tensiones en las empresas: se dice que están «desvinculados», “desmotivados” y son demasiado «exigentes» en lo que respecta a las condiciones de trabajo y los salarios. Sin embargo, hay más. Y no sólo que la salud mental de los menores de 30 años se está deteriorando claramente. ¿Qué influencia tienen las redes sociales? ¿Podrían ser las nuevas aspiraciones profesionales el resultado de este desencanto? Hagamos balance.

Influencers, generación Z y trabajo

Cuando te pasas horas cada día viendo cómo los influencers se hacen ricos sin mucho esfuerzo, te olvidas de lo que hace falta para triunfar en este mundo.

Véase: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

Tras tener problemas en las selecciones para un empleo, Javier pensó que podría convertirse en un influencer. Empezó a leer «estrategias para encontrar tu nicho» y publicó vídeos, sobre todo divertidos, comentando carreras de drag queen. Estudió a los influencers de éxito, con la esperanza de discernir su salsa secreta. «He tenido momentos a lo largo de mi carrera en los que he pensado que si realmente fuera persistente y empezara a publicar, quizá podría ser yo».

«Que los influencers sean tan abiertos y honestos sobre ganar cuatro veces más que sus antiguos compañeros de nueve a cinco, y tener estilos de vida tan flexibles, ha abierto los ojos de mi generación sobre lo que es posible», dijo Javier, de 22 años. «Te hace sentir completamente desilusionado, y ha convertido a la Generación Z en nihilista respecto al trabajo».

Quizá ése podría ser yo. Hay miles -quizá millones- de miembros de la Generación Z que ven a los influencers en Instagram o TikTok y piensan: Tal vez ése podría ser yo. Los influencers más importantes ganan mucho dinero haciendo cosas que todos hacemos en nuestra vida diaria: reformar nuestros apartamentos, ir a una clase de gimnasia, reírnos de vídeos en línea, cenar con amigos, pasear por el parque. Desde la perspectiva del espectador, se les paga por existir. La única diferencia es que lo están documentando. Javier explica:

«Mucha gente joven como yo se siente frustrada al ver que los influencers hacen contenidos que ni siquiera son interesantes o divertidos y ganan más de seis cifras».

Y también:

«Que los influencers sean tan abiertos y honestos sobre ganar cuatro veces más que sus antiguos compañeros de nueve a cinco, y que tengan estilos de vida tan flexibles, ha abierto los ojos de mi generación sobre lo que es posible. Te hace sentir completamente desilusionado, y ha convertido a la Generación Z en nihilista respecto al trabajo».

Sin duda habrás leído las historias sobre cómo los jóvenes no consiguen trabajo. Las historias son ciertas.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, la tasa de desempleo de la Generación Z ronda el 11%, lo que supone más del doble de la tasa de desempleo nacional del 4,3%.

Algunos han culpado a la IA , argumentando que las empresas ya no tienen necesidad de los puestos de asistente jurídico, investigador y representante de atención al cliente que los jóvenes siempre han ocupado porque la IA hace el trabajo más rápido y mejor.

Mercado laboral congelado: Otros dicen que los jóvenes están entrando en el mercado laboral en un momento en el que el mercado laboral está básicamente congelado, y que ningún título universitario o habilidad especializada puede arreglarlo. En 2025, el desempleo es bajo en algunos países (como EEUU), pero los trabajadores no renuncian y las empresas no contratan. Para quienes buscan trabajo, un mercado laboral congelado sigue siendo preferible a uno en recesión. Pero la Gran Congelación no es un problema sólo para los desempleados actuales. Cambiar de un empleo a otro es la principal forma que tienen los trabajadores estadounidenses de aumentar sus ingresos, avanzar en sus carreras y encontrar trabajos que les hagan felices. Y de hecho, en los últimos años, el crecimiento salarial se ha ralentizado, la satisfacción laboral ha disminuido y la confianza de los trabajadores en encontrar un nuevo empleo ha caído en picado. Según una encuesta de Glassdoor, dos tercios de los trabajadores afirman sentirse «estancados» en sus puestos actuales. Este hecho, junto con una dinámica similar en el mercado de la vivienda-el porcentaje de personas que se mudan en un año determinado ha caído a su punto más bajo desde que se recopilaron datos por primera vez en la década de 1940- podría ayudar a explicar por qué tantas personas siguen tan descontentos con una economía que es fuerte en muchas otras dimensiones.

Pero aquí está la cuestión: los Gen Zers no quieren trabajos de nivel básico. Tampoco quieren puestos de mandos intermedios, y casi el 70% de mi generación los descarta por considerarlos «muy estresantes y poco gratificantes».

Sabemos lo que piensas de nosotros, los Zoomers: Tenemos un problema de actitud. Pero las conversaciones que mantuve con compañeros de la Generación Z para este artículo sugieren que no se trata tanto de un «problema de actitud» como de una ilusión inducida por Instagram.

Alejandra, una Zoomer con la que hablé, se pasó dos años después de graduarse solicitando 200 puestos de trabajo en el campo que había elegido -comunicaciones- sin suerte. No tener un trabajo a tiempo completo durante todo ese tiempo fue económicamente estresante, dijo, pero no quería «aguantarse y conseguir un aburrido trabajo corporativo». En otras palabras, Alejandra prefería no trabajar a ser infeliz en su trabajo.

Sí, boomers y Gen Xers: Puedo sentir cómo ponéis los ojos en blanco ahora mismo. Sabemos lo que pensáis de nosotros, los Zoomers: Tenemos un problema de actitud. Pero las conversaciones que mantuve con compañeros de la Generación Z para este artículo sugieren que no se trata tanto de un «problema de actitud» como de un delirio inducido por Instagram.

Verás, cuando pasas horas cada día viendo a alguien al otro lado de tu pantalla ganar dinero aparentemente bailando por la vida sin mucho esfuerzo, empiezas a perder el sentido de lo que se necesita para tener éxito en este mundo. Si mi generación tiende a pensar que los llamados «trabajos de verdad» están por debajo de nosotros, no es porque seamos vagos o ególatras. (Bueno, vale, puede que algunos lo seamos.) Es porque «la cima» no parece tan fuera de nuestro alcance. Ver a gente ganarse la vida con tanta facilidad está rompiendo la percepción de mi generación sobre qué tipo de trabajo -y de vida- es alcanzable, normal y deseable.

Sophie Cohen, de 27 años, es una de las personas que ha convertido el influencer en una carrera rentable. Empezó a publicar sus atuendos en Instagram cuando estaba en el instituto, antes de que las influencers existieran. Tras graduarse en la universidad y mudarse a Nueva York, Cohen trabajaba como compradora en Bloomingdale’s cuando empezó a sentirse dividida entre su trabajo de nueve a cinco y su presencia en las redes sociales. Dijo en una entrevista. “

“Mis colegas de Bloomingdale’s llevaban allí 25 años. Es toda su carrera. Empezaba a pensar: ‘No sé si ésa soy yo. No me veo reflejada en esta gente. Ya no sé si éste es mi sueño o mi objetivo’. “

Cohen empezó a conseguir «acuerdos de marca» (en los que las empresas pagan a alguien por publicar una foto o un vídeo con su producto) y decidió tomarse más en serio lo de ser influencer. Cogió sus ahorros y los invirtió en su nueva actividad.

Una vez que Cohen ganó suficiente tracción, se dedicó a ser influencer a tiempo completo, pagando el alquiler con el dinero que había ahorrado de sus primeros acuerdos con marcas. Señala:

“No fue hasta finales de año cuando miré todas mis finanzas y pensé: ‘Guau. Esto es una carrera de verdad’. Gano más de lo que ganaba en un buen trabajo corporativo”. Ahora, Cohen dice que gana miles de dólares por publicar contenido promocionando marcas, ya sea Nordstrom, Aperol o Crocs. «A veces puede ser una hora de mi tiempo por entre 5.000 y 10.000 dólares. Eso es un mes de alquiler. Eso son unas vacaciones”.

Cohen dijo que ahora vive la vida de sus sueños. “Me gano muy bien la vida. Es un estilo de vida de ensueño. Trabajo plenamente para mí misma”. Antes le daba vergüenza admitir que su trabajo era la «creación de contenidos», pero ya no:

“Se ha convertido en una carrera con muchas aspiraciones, porque tiene todo el glamour, como los eventos y las cosas gratis. Pero creo que el mayor lujo es no tener que trabajar de nueve a cinco. Y creo que, en los tiempos que corren, para muchos jóvenes eso es lo que quieren hacer”.

Los influencers ganan dinero de dos formas. En primer lugar, las empresas les pagan por promocionar productos o marcas. Y en segundo lugar, a medida que los influencers acumulan seguidores -y empiezan a atraer publicidad- se les paga un porcentaje de los ingresos publicitarios.

¿No es de extrañar que tantos miembros de la Generación Z quieran ser influencers?

Incluso los jóvenes con carreras tradicionales a menudo aspiran a ser influencers, grabando vídeos de sí mismos en el trabajo con leyendas como: «Ella aún no lo sabe, pero en unos 10 minutos recibirá un correo electrónico pidiéndole que haga algo que literalmente tiene que hacer, y eso le arruinará el día». Estos vídeos pueden acumular miles de visitas.

La Generación Z siempre ha tenido talento para manipular el sistema, ya sea vendiendo productos personalizados en Etsy o diciendo a todo el mundo de dónde es su ropa. De hecho, según Deloitte, aproximadamente cuatro de cada diez millennials y miembros de la Generación Z tienen «negocios paralelos». Hubo un tiempo en que una cantante como Addison Rae habría construido su carrera cantando en antros por unos céntimos. En lugar de eso, dice que su éxito como estrella del pop es el resultado directo de tratar sus publicaciones en TikTok como un trabajo.

La Generación Z tampoco está interesada en ascender por la escalera corporativa, porque un alto cargo en una gran empresa no proporciona satisfacción ni orgullo. Ir a Pilates a mediodía sí. La vida aspiracional con la que soñamos está a un post viral de distancia, lo que hace que los trabajos tradicionales parezcan una tontería. En otras palabras: Se trata de hacer la menor cantidad de trabajo por la mayor cantidad de dinero.

«Observar a los influencers ha cambiado mi percepción de lo que es un buen trabajo», dice Carina, de 23 años.

Y cuando nos pasamos el día recorriendo nuestras cuentas en las redes sociales, encontramos modelos a seguir -si ese es el término correcto- como Alma (nombre ficticio), de 31 años, que trabajaba como profesora de educación especial antes de dejarlo para hacer lo que la hace feliz: reformar su casa. Así es. Se está haciendo rica reformando su casa.

“Me lo pasé muy bien los primeros años que estuve dando clases. Pero me agoté”, dijo. No fue hasta que se desató la pandemia y los alumnos dejaron de acudir a clase cuando Alma decidió dedicar algo más de tiempo a su cuenta en las redes sociales.

“No ganaba dinero. Y eso me dio tiempo para dedicarme de lleno a mis proyectos de apartamento y crear contenido en torno a ellos.”

Dos años después, Alma ganaba suficiente dinero como influencer de Instagram para dejar su trabajo de profesora. Su primera campaña remunerada fue con las almohadas Tempur-Pedic, que le pagaron 200 dólares por publicar una foto con el producto. Ahora gana «bastante más» de lo que ganaba como profesora, y más que su amiga, que trabaja como ginecóloga-obstetra. «Ella está todos los días en el hospital atendiendo partos, y yo estoy aquí renovando mi casa».

«Es muy triste», añadió. “La enseñanza está tan mal pagada. Ni siquiera tenía seguro médico. Me esforzaba y trabajaba duro y me desplazaba por toda la ciudad para ganar 45.000 dólares, en un buen año, antes de impuestos. Es una locura”.

Mientras tanto, dijo Alma, “puedo estar con mis gatos todo el día, lo cual es un sueño, y puedo trabajar con mi novio. Prefiero hacer esto a tener que desplazarme en metro”.

Carina se llena de envidia cuando ve a influencers de éxito como Alma. Aunque está empleada, más o menos felizmente, en el campo de la sanidad, sigue anhelando el tipo de vida que ve en su pantalla.

«Observar a los influencers ha cambiado mi percepción de lo que es un buen trabajo», afirma. “Antes de que los influencers fueran monetizables, un buen trabajo significaba un trabajo de nueve a cinco en una buena empresa. Cualquier cosa que no fuera un trabajo de servicios era un buen trabajo. Y ahora creo que ser influencer está por encima de un trabajo corporativo porque el éxito financiero asociado es algo prácticamente imposible de conseguir en los primeros 10 o 20 años de una carrera tradicional.”

Al igual que Javier, Carina dijo: “Es desalentador y desmotivador ver a gente que gana 30 veces más que tú, haciendo cosas que realmente disfrutarías mucho más que en tu trabajo normal. Mientras tanto, mi vista está empeorando por mirar fijamente al ordenador, y mi culo se está poniendo plano por estar sentado en un escritorio, y me está saliendo acné porque estoy expuesto todo el día a la luz azul”.

Carina opina que la Generación Z tiene un problema de actitud ante el trabajo: “Nuestro problema de actitud tiene que ver con ver a toda la gente haciendo cosas normales y corrientes por Internet y ganando dinero con ello. Eso te desanima a trabajar duro. Y definitivamente te desincentiva a aceptar un trabajo corporativo cuando ves a alguien ganar más dinero compartiendo su rutina matutina que tú en un mes o incluso más en tu trabajo de nueve a cinco.”

También hay aspectos emocionales. Véase:

Pero todo eso es otra historia.

Paulina había dejado de intentar convertirse en una influencer del arte. Reconoció que, para ganar seguidores y vender su arte, había vendido su alma, fingiendo que se preocupaba por otros artistas en Instagram y haciendo «revelaciones emocionales» que instruían a sus seguidores a comprar más obras suyas. Al final se sintió tan asqueada que desactivó su cuenta de Instagram y, poco después, renunció a su ordenador y a su teléfono inteligente.

“Uno de mis mayores golpes de suerte es que no soy lo suficientemente buena para ser modelo de Instagram. Siempre he tenido que desarrollar una habilidad”, me dijo desde su teléfono.

La Generación Z, dijo, es peligrosamente ingenua sobre lo que realmente significa ganarse la vida con Internet:

«La gente acude a mí queriendo conocer los trucos para convertirse en influencer -sin tener en cuenta que he renegado por completo de esa línea de trabajo- porque quieren la salida fácil».

Pero Paulina dice que la idea de que vives tu vida, haces una foto y recibes una compensación simplemente no se cumple para la gran mayoría de las personas que esperan convertirse en influencers. Señala:

«Hace poco, una amiga me dijo que iba a empezar a vender su ropa interior por Internet en lugar de trabajar en una cafetería, porque es más fácil. Pero como alguien que ha intentado vender fotos mías en Internet, es mucho más trabajo. Y es mucho más degradante, y no te puedes imaginar la cantidad de horas que tienes que dedicarle a cambio de nada”.

Según ella, Internet ha conseguido engañar a la gente:

«Por cada influencer de Pilates que vive a tiempo completo de esos ingresos, hay miles de personas, si no millones, que lo han intentado y han fracasado».

A Paulina no le sorprende que la economía de los influencers haya calado tan hondo en la psique de la Generación Z.

“Los jóvenes pasan mucho tiempo en las redes sociales. Así que, por supuesto, van a ver eso como la forma de vivir. Ven el mundo como un lugar por el que te mueves y satisfaces tus necesidades, y luego vuelves a casa y te conectas de nuevo. La vida aspiracional con la que soñamos se siente a un post viral de distancia, haciendo que los trabajos tradicionales parezcan una tontería. En otras palabras: Se trata de hacer la menor cantidad de trabajo por la mayor cantidad de dinero.”

Continúa:

“Probablemente suene anticuado y conservador, pero creo que hay una razón por la que los parados se deprimen con mucha facilidad. Sienten que no contribuyen a sus vidas ni al mundo. No creo que ese sentimiento desaparezca cuando encuentras una forma de piratear el sistema para ganar suficiente dinero para sobrevivir. Se siente bien cuando descubres una forma de existir en el mundo que sabes que tiene sentido y que tiene impulso”.

Las ventas de arte de Paulina no se habían resentido desde que se había vuelto oscura; había ocurrido exactamente lo contrario:

«Ahora que estoy fuera de las redes sociales y que toda mi energía se dirige a mi trabajo y a mi vida, veo que tengo mucho más», dijo, «porque en lugar de hacer arte y luego pensar en cómo presentar ese arte, hago arte y luego hago más arte, y luego tengo tiempo para relajarme y tener tiempo para consumir arte e ir al cine y leer libros y salir con amigos, porque no existe esa enorme pérdida de tiempo que supone presentarme en Internet».

Malentendidos entre los jóvenes empleados y sus empleadores

Un estudio de Ipsos-CESI publicado en junio de 2024 por Les Échos reveló que 7 de cada 10 directivos franceses consideraban «difícil identificar las aspiraciones profesionales» de los jóvenes menores de 30 años. Además, uno de cada dos empleadores considera que los jóvenes empleados de la Generación Z son «menos fieles», «menos comprometidos» y «menos respetuosos» con la jerarquía que sus mayores.

Por el contrario, el 84 % de estos jóvenes empleados franceses afirman tener «ganas de trabajar», aprecian poder trabajar en empresas de tamaño humano y, en su gran mayoría, están dispuestos a asumir tareas o responsabilidades que no les corresponden. Sin embargo, el estudio demuestra que los jóvenes de entre 18 y 28 años ya no están dispuestos a sacrificar su equilibrio entre la vida privada y la profesional, y el 91 % considera que amar su trabajo es una «condición esencial» para su bienestar, incluso si eso significa reorientarse o dimitir para preservar su salud mental y física.

¿Está la Generación Z realmente dispuesta a todo para ser feliz en el trabajo?

Este nuevo fenómeno de carreras no lineales, de «desapego», se ha puesto de relieve de la misma manera en otro estudio público (Ifop) francés, publicado el 4 de marzo de 2025 (Encuesta sobre la salud mental en la empresa), en la que el 20 % de los menores de 35 años se declaran dispuestos a dimitir de su trabajo para preservar su salud mental, lo que supone una tasa dos veces superior a la de los mayores de 50 años. Según los resultados de otra encuesta francesa (llevada a cabo por Céreq), lo mismo ocurre con los cambios de orientación profesional. La generación Z ya no duda en abandonar una carrera por otra por gusto, sino también, en su gran mayoría, para dar sentido a su trabajo o incluso para mejorar sus condiciones laborales.

Recordemos que los empleados menores de 30 años de hoy son los estudiantes de ayer que se vieron especialmente afectados por la crisis del Covid. Siguen siendo un colectivo especialmente vulnerable en lo que respecta a la salud mental (incluso las grandes empresas de seguros médicos se hacen eco de ello, como Axa). Esta Generación Z, desencantada desde muy joven, más que «descomprometida», ¿no estaría simplemente inmersa en una búsqueda frenética de la felicidad?

Por si te lo perdiste

De lo último en la sección de empleo

De lo último en esta publicación