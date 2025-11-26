Carreras

Ramon Rubio de Castro
Dec 9

Por salario no es sin duda. Creo que es motivación personal, diversión, el sueño de "ser conocido" y ser libre.

Janice Kelly
Dec 3

Hay tanto para comentar sobre este tema… pero voy a centrarme en algo muy concreto. En la primera parte del texto dice: “La Generación Z siempre ha tenido talento para manipular el sistema, ya sea vendiendo productos personalizados en Etsy o diciendo a todo el mundo de dónde es su ropa”.

Es cierto, pero también la gen Z, en general, ha sido tremendamente manipulada por el sistema, de lo contrario no desearían tener la ocupación de un influencer que solo puede enriquecerse al mostrar su vida (la parte comercializable) si no fuera por la cantidad descomunal de seguidores —de la gen Z en gran parte— que contribuyen a ese enriquecimiento.

Me impresiona lo comprometidos que están muchos seguidores a contribuir al bienestar de los influencers (o cualquier estrella) consumiendo los productos que recomiendan, o los que ya lanzaron con su propia marca, o a dejar una canción en bucle día y noche en streaming para ayudar a un/una cantante a alcanzar el número uno y ganar más y más millones, algo por lo que los seguidores nunca recibirán un centavo, vaya, ni siquiera un descuento en el boleto que sin falta comprarán para su concierto, al que asistirán aunque sea en otra ciudad, otro país, otro continente.

No es mi intención señalar culpables, solo una incongruencia que podría resolverse al conocer a fondo cómo funciona el sistema. En lugar de juzgarlos habría que ayudarles a comprender, desde la escuela, la familia y, por supuesto, a través de las redes sociales, de donde son nativos.

Respecto a la resistencia a los empleos no gratificantes de 9 a 5, no tengo objeción. Pero habría que tener un plan más estructurado para lograr algún cambio en cuanto a derechos laborales, como lo ha hecho cada generación, desde la jornada de ocho horas, hasta la reducción gradual de la brecha salarial de género. Solo que esas luchas suceden más bien en otros niveles donde no se aspira a volverse influencer, sino a tener una vida con la mínima dignidad.

1 respuesta de Salvador Lorca 📚
