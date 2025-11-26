Nota: El “trabajo fantasma” tiene lugar cuando las empresas publican ofertas de empleo -en ocasiones, para mostrar un crecimiento que no tienen- que no piensan ocupar con contrataciones reales.

Los modelos de IA aprenden del contenido existente en Internet. ¿Y adivina qué hay en Internet? Terribles consejos de búsqueda de empleo de personas que nunca han contratado a nadie. Orientadores profesionales que nunca han ocupado un puesto ejecutivo. «Gurús» de LinkedIn que nunca han utilizado LinkedIn Recruiter. Redactores de currículum que no entienden cómo funcionan los algoritmos de búsqueda. Esto se convierte en los datos de entrenamiento. Luego la IA los escupe como «consejos de expertos». ¿El resultado? Estás recibiendo orientación profesional de personas que fundamentalmente no entienden cómo funciona realmente la contratación de ejecutivos. —Marco de Comunicación McKinsey para Entrevistas con Ejecutivos

La tasa de desempleo ronda, en EEUU, su mínimo en 50 años, lo que históricamente es muy bueno para quienes buscan trabajo. ¿Cómo, sin embargo, es tan difícil encontrar empleo, incluso para personas muy cualificadas?

La respuesta es que en el mercado laboral están ocurriendo dos cosas aparentemente incompatibles al mismo tiempo. A pesar de que la tasa de desempleo se ha mantenido en torno al 4 % durante más de tres años (en EEUU), el ritmo de contratación se ha ralentizado hasta niveles que no se veían desde poco después de la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo era casi el doble.

El porcentaje de trabajadores que abandonan voluntariamente su empleo para buscar otro, una señal del poder y la confianza de los trabajadores, ha caído un tercio desde su máximo en 2021 y 2022 hasta casi su nivel más bajo en una década. El mercado laboral parece estar estancado: los empleados se quedan donde están y los empleadores no buscan nuevos trabajadores. Y esta dinámica parece afectar sobre todo a las profesiones de cuello blanco. Quizás esto ha ocurrido en el pasado, pero no a esta escala.

Las víctimas más evidentes de un mercado laboral congelado son los frustrados buscadores de empleo. Pero las consecuencias indirectas de este fenómeno podrían ser aún más graves.

«Siento como si estuviera gritando en el vacío cada vez que relleno una solicitud de empleo», declaró un recién graduado en la prensa.

Bajo las cifras positivas del empleo se esconde una dinámica preocupante que amenaza no solo las perspectivas laborales de los jóvenes graduados universitarios, sino también la salud a largo plazo de la propia economía estadounidense.

El periodo comprendido entre la primavera de 2021 y principios de 2023, en el que los empleados cambiaban de trabajo como nunca antes, fue una época estupenda para los trabajadores estadounidenses. (¿Recuerdan todas esas historias sobre la Gran Renuncia?) También fue una época estresante para los empresarios. Las empresas tenían dificultades para cubrir los puestos vacantes y, cuando finalmente lo conseguían, sus empleados recién formados podían dimitir en cuestión de semanas.

Es difícil exagerar el impacto que este período tuvo en la psique de las empresas estadounidenses. Nadie quería volver a pasar por algo así. Marcados por el caos de la Gran Renuncia, muchos empleadores se mostraron mucho menos dispuestos a despedir a sus trabajadores actuales. En algunas ocasiones, también evitan contratar a otros nuevos; en otras, hacen entrevistas y entrevistas, engordando sus bases de datos, pero sin contrataciones reales. Como una forma defensiva, quizás. Y no es el único problema, como se puede apreciar en el artículo La Muerte del Trabajo Corporativo: Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.

A pesar de que aún estaban conmocionados por el pasado reciente, los empleadores también se mostraban cada vez más cautelosos sobre el futuro económico de Estados Unidos. En marzo de 2022, la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés para frenar la inflación, y el mundo empresarial adoptó el consenso casi unánime de que la recesión estaba a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, muchas empresas decidieron suspender sus planes de abrir nuevas sedes, construir nuevas fábricas o lanzar nuevos productos, lo que se traducía en una menor necesidad de contratar nuevos empleados.

Una vez que quedó claro que se había evitado la recesión, surgió una nueva fuente de incertidumbre: la política. Conscientes de que el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 podría dar lugar a dos entornos políticos radicalmente diferentes, muchas empresas decidieron mantener en suspenso sus planes de contratación hasta después de noviembre. «Sobrevivir hasta 2025» se convirtió en el lema no oficial de las empresas de todo el país.

A finales de 2024, el ritmo de nuevas contrataciones había caído hasta los niveles de principios de la década de 2010, cuando el desempleo superaba el 7 % en enero. Durante la mayor parte del año 2024, la tasa de contratación general se acercó más a la registrada en el punto más bajo de la Gran Recesión que a la del pico de la Gran Renuncia. Sin embargo, debido a que la economía se mantuvo fuerte y los consumidores siguieron gastando dinero, los despidos se mantuvieron cerca de niveles históricos, también, lo que explica por qué la tasa de desempleo apenas se movió.

Si miramos más allá de las cifras agregadas, el panorama de la contratación se vuelve aún más desconcertante. Más de la mitad del total de puestos de trabajo creados el año pasado procedían de solo dos sectores: la sanidad y la administración pública estatal y local, que experimentaron un auge debido a que el éxodo hacia los suburbios y el Sunbelt durante la pandemia generó demanda de profesores, bomberos, enfermeros y similares. Según un análisis de ZipRecruiter, la contratación en prácticamente todos los demás sectores, incluidos la construcción, el comercio minorista y el ocio y la hostelería, ha descendido significativamente en relación con los niveles previos a la pandemia.

Entre las profesiones más afectadas se encuentran los empleos de cuello blanco, que históricamente han estado aislados de las recesiones. El sector de los «servicios profesionales y empresariales», que incluye a arquitectos, contables, abogados y consultores, entre otras profesiones, ha perdido puestos de trabajo en los últimos dos años, algo que no ocurría desde la recesión de 2008, 2009 y 2020. Ver también Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría.

Los sectores tecnológico y financiero solo han obtenido resultados ligeramente mejores. (El auge de la inteligencia artificial generativa podría ser una de las razones por las que la ralentización de la contratación ha sido aún peor en estos campos, pero los datos disponibles hasta ahora son ambiguos).

Un mercado laboral con pocas oportunidades de contratación es especialmente duro para los jóvenes que se incorporan al mundo laboral o que intentan ascender en su carrera profesional, incluidos aquellos con un título universitario. Según un análisis reciente de ADP Research, la tasa de contratación de jóvenes titulados universitarios es la que más ha descendido de todos los niveles educativos en los últimos años. Desde 2022, este grupo ha experimentado una tasa de desempleo más alta que la población activa en general durante el primer periodo sostenido desde al menos 1990. Eso no cambia el hecho de que los titulados universitarios tienen perspectivas de empleo significativamente mejores y mayores ingresos a lo largo de su vida. Sin embargo, sí significa que los jóvenes titulados universitarios están pasando por muchas más dificultades de lo que sugieren los indicadores económicos generales.

Para quienes buscan empleo, un mercado laboral congelado sigue siendo preferible a uno en recesión. Pero esta situación no es un problema solo para los desempleados actuales, y la cuestión del trabajo de la Generación Z tiene sus propias características. Cambiar de un trabajo a otro es la principal forma en que los trabajadores de todo el mundo aumentan sus ingresos, avanzan en sus carreras y encuentran trabajos que los hacen felices. Y, de hecho, en los últimos años, el crecimiento de los salarios se ha ralentizado, la satisfacción laboral ha disminuido y la confianza de los trabajadores en encontrar un nuevo trabajo se ha desplomado. Según una encuesta reciente de Glassdoor, dos tercios de los trabajadores afirman sentirse «atrapados» en sus puestos actuales. Este hecho, junto con una dinámica similar en el mercado inmobiliario —el porcentaje de personas que se mudan en un año determinado ha caído a su nivel más bajo desde que se empezaron a recopilar datos en la década de 1940—, podría ayudar a explicar por qué tantos estadounidenses siguen tan descontentos con una economía, que es fuerte en muchos otros aspectos.

Esto es una señal de alerta. Los datos históricos muestran que cuando las personas dudan en mudarse o cambiar de trabajo, la productividad cae, la innovación disminuye, el nivel de vida se estanca, la desigualdad aumenta y la movilidad social se desploma. Preocupa una economía estancada, en la que todo el mundo es cauteloso y conservador: Esto tiene todo tipo de efectos negativos a largo plazo.

Según los economistas y los ejecutivos, el mercado laboral no se descongelará hasta que los empleadores se sientan lo suficientemente seguros del futuro como para empezar a contratar a un ritmo más normal. En septiembre de 2024, las empresas esperaban que ese momento llegara a principios de 2025, con la inflación controlada y las elecciones decididas. En cambio, las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump se caracterizaron por la amenaza inminente de aranceles y guerras comerciales, una inflación superior a la prevista, el aumento del rendimiento de los bonos y un caótico ataque a los programas federales. Las empresas estadounidenses están menos seguras que nunca sobre el futuro y la economía sigue paralizada.

