Por qué los empleados de Japón están pagando miles de yenes a las empresas para dejar su trabajo

Las agencias japonesas han visto dispararse la demanda desde que empezó a ofrecer servicios de dimisión por delegación hace dos años y medio. Presentan dimisiones en nombre de personas que, por cualquier motivo, no pueden hacerlo por sí mismas.

Por 22.000 yenes, una empresa japonesa hace una llamada a la empresa del cliente y le informa de que va a renunciar, a la vez que detalla otros detalles.

A veces, se trata simplemente de una reticencia natural, pero algunas, explican en varias de tales agencias, han sufrido acoso o incluso violencia por parte de sus empleadores. No saben qué hacer cuando acuden a sus servicios.

Existen aproximadamente 100 agencias que ofrecen servicios similares en Japón; una de ellas, Momury, con sede en Tokyo, ha recibido hasta ahora 350.000 consultas en línea y ha completado 20.000 dimisiones.

Los expertos han atribuido esta tendencia a un cambio generacional en las actitudes hacia el trabajo, acelerado por la alteración de los puestos de trabajo y los estilos de vida causada por la pandemia del Covid-19, cuando el trabajo desde casa llevó a muchas personas a reconsiderar su equilibrio entre trabajo y vida privada.

La respuesta a por qué los trabajadores acuden a estas empresas es bastante sencilla. A la gente de Japón le resulta difícil dejar el trabajo porque se enfrentan a una inmensa oposición y estrés al hacerlo. En los casos más extremos, los jefes gruñones rompen las cartas de dimisión y acosan a los empleados para obligarles a quedarse. «Los japoneses no están educados para debatir y expresar opiniones» dice un directivo.

La escasez crónica de mano de obra en Japón -un síntoma de la baja tasa de natalidad del país- también ha hecho que los empresarios estén más decididos a retener al personal, incluso si eso significa intimidarlo para que se quede. Algunos obligan a los trabajadores a buscar sus propios sustitutos antes de aceptar sus dimisiones, o rompen sus cartas de dimisión delante de ellos.

Tras ponerse en contacto con Momuri a través de una popular aplicación de mensajería, se pide a los clientes que rellenen un cuestionario, firmen un contrato y paguen una cuota: 22.000 yenes para los trabajadores a tiempo completo y 12.300 yenes para los trabajadores a tiempo parcial o temporales.

A continuación, uno de los 50 empleados de la agencia llama al empresario en nombre del cliente. El proceso, desde la consulta inicial hasta el despido, puede durar entre 20 y 30 minutos, dicen. Además, contratan abogados para gestionar los conflictos.

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El 60% de los usuarios de Momuri son veinteañeros, entre ellos muchos recién licenciados. Según el Ministerio de Trabajo, más del 30% de los recién licenciados dejan el trabajo en tres años, una cifra inimaginable durante el milagro económico japonés de posguerra.

Hay innumerables razones para querer dimitir: desde horas extraordinarias no pagadas, salarios bajos e incumplimientos contractuales del empresario hasta abusos verbales, violencia y acoso sexual.

Un abogado laboralista japonés señala: «En Japón, las empresas son tradicionalmente fuertes: lo que dice tu empleador se hace», afirma. «Y los japoneses suelen ser reacios a agitar el barco. Dimitir se ve como huir y eludir tus responsabilidades. Pero eso está cambiando».

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El aumento de la demanda de dimisiones por poder se ha atribuido a un desajuste entre los trabajadores de la Generación Z y las empresas cuya cultura corporativa está arraigada en la posguerra, cuando se esperaba que el empleo de por vida, los ascensos y los aumentos de sueldo se recompensaran con la lealtad absoluta del personal. Muchos jefes se toman la petición de dimisión como un insulto personal.

Aunque la clientela de estas agencias especializadas es predominantemente joven, también reciben peticiones de ayuda de trabajadores mayores. En un caso se presentó una vez 45 dimisiones en masa a la misma empresa.

Las reacciones de los empresarios varían. Un pequeño número muestra remordimiento e indirectamente pide disculpas al empleado, y la mayoría simplemente acepta la decisión y completa el papeleo necesario. Pero un pequeño número se enfada y amenaza con presentarse en nuestra oficina, afirman en el sector. Cuando se comportan así, pueden comprender lo horrible que debe de haber sido para el empleado.

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Las empresas de dimisiones por delegación afirman que las consultas se disparan tras los días festivos largos, los fines de semana e incluso después de un día lluvioso, momentos en los que la gente tiende a ser más reflexiva. Uno de cada seis trabajadores de Japón recurrió a agencias de dimisión para cambiar de trabajo en los 12 meses transcurridos hasta junio de 2024, según Mynavi, un proveedor de información laboral.

El grupo más numeroso, el 40,7% de los encuestados, dijo que buscó ayuda porque su empleador le había impedido o podía impedirle marcharse. Casi un tercio afirmó que su entorno laboral hacía imposible comunicar su intención de dimitir, mientras que casi el 25% dijo que temía que su empresa reaccionara mal.

En Japón, se espera que los empleados tengan dedicación por su empresa. Renunciar está fuera de lugar. Pero la gente de la nueva generación de jóvenes empleados es diferente. Son más calculadores a la hora de elegir sus vidas, y para muchos eso significa anteponer su felicidad personal a su trabajo.

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