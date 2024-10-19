Carreras

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Salvador Lorca 📚
Oct 20, 2024

En Japón, las empresas se están aprovechando de la indecisión de los empleados a renunciar y están ayudando a la gente a dejar sus lugares de trabajo insatisfactorios.

Una empresa llamada Exit se dedica a ayudar a la gente a renunciar a su trabajo e incluso ofrece la mitad de descuento a los clientes que vuelven. La empresa, creada en 2017, supervisa las dimisiones de unas 10.000 personas al año. Por 20.000 yenes (aproximadamente 11.600 rupias), la empresa hace una llamada a la empresa del cliente y le informa de que va a dimitir, a la vez que le explica otros detalles. También les informan de cuándo será su último día en la oficina y recaban otra información sobre cómo devolver la tecnología o los uniformes proporcionados por la empresa, entre otras cosas.

Desde el lanzamiento de Exit, han surgido servicios similares en todo el país. Su competidor Albatross llama a los lugares de trabajo de los clientes y declara que van a renunciar y especifica detalles, como el último día. Otra empresa llamada Momuri -que se traduce como «ya no puedo hacer esto»- también está ganando popularidad en Japón.

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Salvador Lorca 📚
Oct 20, 2024

En Japón, las empresas son tradicionalmente fuertes . En ellas, dimitir se ve como eludir tus responsabilidades. Pero eso está cambiando, con una nueva generación de jóvenes ... que pagan miles de yenes para que una agencia les haga el trabajo de despedirlos...

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Por supuesto, sigue adelante.

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