Principales Ventajas de la Contabilidad de Recursos Humanos

Información para la planificación de la mano de obra

La Contabilidad de Recursos Humanos proporciona información útil sobre el coste y el valor de los recursos humanos. Muestra los puntos fuertes y débiles de los recursos humanos. Toda esta información ayuda a los directivos a planificar y tomar las decisiones correctas sobre los recursos humanos.

Por lo tanto, proporciona información útil para la planificación de los recursos humanos y la toma de decisiones.

La planificación de los recursos humanos no sólo prevé el tipo y el número de empleados necesarios, sino que también determina el plan de acción. Proporciona un margen para el avance y el desarrollo de los empleados mediante una formación y un desarrollo eficaces.

Información para la elaboración de políticas de personal

La HRA (o ARH; el sistema contable usado principalmente en el sur de Asia) proporciona información útil para la elaboración de políticas de personal adecuadas sobre la promoción, el entorno de trabajo favorable, la satisfacción laboral de los empleados, etc. Comprueba el plan corporativo de la organización.

El plan corporativo que tiene como objetivo la expansión, la diversificación, los cambios en el crecimiento tecnológico, etc., tiene que elaborarse con la disponibilidad de recursos humanos para tales colocaciones o puestos clave. Si no es probable que se disponga de dicha mano de obra, la contabilidad de RRHH sugiere la modificación de todo el plan corporativo.

Utilización de los recursos humanos

La Contabilidad de Recursos Humanos ayuda a la organización a hacer el mejor uso de los recursos humanos.

Colocaciones adecuadas

La ARH ayuda a la organización a colocar al hombre adecuado en el puesto adecuado en función de sus habilidades y capacidades. Compensa la incertidumbre y el cambio, ya que permite a la organización disponer de la persona adecuada para el puesto correcto en el momento y lugar adecuados. Su objetivo es que la implicación humana en la organización no se desperdicie y aporte un alto rendimiento a la misma.

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Ayuda a tomar medidas para mejorar la contribución de los empleados en forma de aumento de la productividad. Proporciona diferentes métodos de prueba que deben utilizarse, técnicas de entrevista que deben adoptarse en el proceso de selección basado en el nivel de habilidad, cualificación y experiencia de los futuros recursos humanos.

Aumenta la moral y la motivación

La HRA demuestra que la organización se preocupa por los empleados y su bienestar. Esto aumenta su moral y les motiva para trabajar duro y alcanzar los objetivos de la organización. Ayuda a los empleados a aspirar a la promoción y a obtener mejores beneficios. Puede prever el cambio de valor, aptitud y actitud de los recursos humanos y, en consecuencia, cambiar las técnicas de gestión interpersonal.

Atrae a los mejores recursos humanos

Sólo las organizaciones de renombre llevan a cabo la HRA.

Por lo tanto, las personas competentes y capaces quieren unirse a estas organizaciones, y atrae a los mejores empleados y directivos a la organización.

Diseño de programas de formación y desarrollo

La ERH ayuda a la organización a diseñar (realizar) un programa de formación y desarrollo adecuado para sus empleados y directivos.

Información valiosa para los inversores

La HRA proporciona información valiosa a los inversores actuales y futuros. Pueden utilizar esta información para seleccionar la mejor empresa para invertir su dinero.

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Principales Limitaciones

Son las siguientes:

La valoración de los activos humanos se basa en el supuesto de que los empleados van a permanecer en la organización durante un período determinado. Sin embargo, esta suposición es errónea porque la movilidad de los empleados es muy elevada.

La contabilidad de los recursos humanos puede conducir a la deshumanización de la organización. Si la valoración no se hace correctamente o los resultados de la valoración no se utilizan adecuadamente.

En el caso de la contabilidad financiera, existen ciertas normas contables específicas que toda organización debe seguir. Sin embargo, no existen normas para la HRA. Cada organización tiene sus propias normas al respecto. Por lo tanto, no hay normas uniformes para ello; como resultado, no se puede comparar la ARH de dos organizaciones.

No existen directrices específicas y claras sobre el "coste" y el "valor" de los recursos humanos de una organización. Los actuales sistemas de valoración tienen muchas limitaciones.

La vida de un ser humano es incierta. Por tanto, su valor también es incierto.

Calcular el valor de los recursos humanos no es tan fácil porque lo más difícil es calcular el valor de la calidad de cualquier persona. ¿Qué valor tendrá la honestidad, la moralidad, la benevolencia y la generosidad? Pero estos valores morales son muy importantes para el desarrollo de cualquier empresa desde la base.

Los celos al ver el alto valor de otro empleado pueden disminuir la eficiencia de cualquier empleado porque puede pensar por qué mi precio es tan bajo y el de otros empleados es tan alto.

De la contabilidad de recursos humanos, no podemos obtener beneficios a corto plazo como el sistema de contabilidad histórica general.

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