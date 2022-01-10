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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Prioridades en el Desarrollo de la Carrera Profesional en un Mundo Incierto: Hechos Clave

Prioridades en el Desarrollo de la Carrera Profesional en un Mundo Incierto

Nota: Consulte más información en esta platforma digital acerca de cómo se impulsa el desarrollo de la carrera profesional y acerca del Plan de Carrera Profesional. Apoyar la inversión triádica en carreras colectivas y acumulativas Nota: Se trata de una de las propuestas para reformar la gobrnanza empresarial. En un mundo de rápida innovación tecnológica e intensa competencia global, la economía creadora de valor depende del aumento continuo de las capacidades productivas de la mano de obra. Eso significa que tanto la educación superior como la experiencia laboral de la mano de obra nacional necesitan una actualización constante como condición necesaria para producir productos innovadores. Conseguir resultados productivos y devolver una parte sustancial de los beneficios de los aumentos de productividad a los trabajadores productivos es fundamental para lograr una prosperidad sostenible. Al igual que las empresas necesitan un aprendizaje colectivo y acumulativo para ser innovadoras, los trabajadores necesitan carreras colectivas y acumulativas (CCC) para seguir siendo productivos a lo largo de vidas laborales que ahora abarcan cuatro décadas o más. Bajo el modelo empresarial de la Vieja Economía que prevaleció en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las empresas proporcionaban carreras colectivas y acumulativas a través de la carrera profesional con una norma de empleo de la empresa. Sin embargo, con el ascenso a la dominación del modelo empresarial de la Nueva Economía en las décadas de 1980 y 1990, la norma de carrera con una sola empresa desapareció. Las empresas emergentes de la Nueva Economía no podían atraer talentos ofreciendo una carrera con una sola empresa porque una carrera con una sola empresa no era un aliciente que las empresas emergentes con un futuro incierto pudieran prometer cumplir. En lugar de ello, aplicando un proceso de "mercantilización", las empresas emergentes de la Nueva Economía podían inducir a los talentos a abandonar o renunciar a la carrera en una sola empresa empleándose en empresas de la Vieja Economía en aras de unas opciones sobre acciones que podían llegar a ser muy valiosas si y cuando la empresa hiciera una OPI en el NASDAQ. Esta práctica de la Nueva Economía de utilizar opciones sobre acciones para atraer y retener a una amplia base de empleados permaneció intacta incluso después de que algunas empresas de nueva creación se convirtieran en empresas en funcionamiento con decenas de miles de empleados. En el transcurso de las décadas de 1980 y 1990, este proceso de mercantilización corroyó la norma de la carrera con una empresa en las empresas de la Vieja Economía, con la reducción deliberada por parte de IBM de su plantilla (véase más sobre este fenómeno) de 374.000 trabajadores en 1990 a 220.000 en 1994, que representa un caso crucial. En el siglo XXI, la globalización de la mano de obra, sobre todo en los campos de la tecnología avanzada, ha completado la erosión de la norma de la carrera con una sola empresa en Estados Unidos, a medida que los puestos de trabajo clave se deslocalizan a zonas del mundo con salarios más bajos y que los empleados clave son reclutados de la oferta de mano de obra globalizada, a menudo con visados temporales de no inmigrante, para cubrir puestos de trabajo de alta tecnología en Estados Unidos. Mientras tanto, las capacidades humanas de los trabajadores de más edad, acumuladas a lo largo de muchos años de educación y décadas de experiencia laboral, se atrofian en un momento en que la aplicación de esas capacidades para afrontar nuevos retos económicos y sociales es lo que necesita una economía creadora de valor. En una economía globalizada con rápidos cambios tecnológicos, la norma de la carrera profesional en una sola empresa no se restablecerá. Esta dramática erosión y devaluación de la carrera con una sola empresa en el modelo empresarial ahora dominante ha creado enormes desafíos para que los miembros de la mano de obra estadounidense construyan por sí mismos a través de la movilidad interorganizacional las carreras colectivas y acumulativas que requiere una existencia de clase media. Las carreras colectivas y acumulativas se han hecho cada vez más necesarias para que los individuos mantengan un buen nivel de vida durante los cuarenta o cincuenta años previstos de su vida laboral, con ahorros suficientes procedentes de los ingresos del empleo para mantenerlos durante otros veinte años o más en la jubilación. Sin carreras colectivas y acumulativas, las personas que se consideraban altamente productivas a los cuarenta años pueden quedarse obsoletas a los cincuenta, o pueden encontrarse con que trabajadores formados y experimentados de zonas del mundo con salarios más bajos han llegado a estar igual o incluso mejor cualificados para hacer su trabajo. En aras de una prosperidad sostenible, las instituciones sociales deben reestructurarse para apoyar las carreras colectivas y acumulativas en las corporaciones empresariales y los organismos gubernamentales, así como en las organizaciones de la sociedad civil. Existen muchos caminos diferentes por los que los individuos pueden estructurar sus carreras colectivas y acumulativas. A lo largo de su carrera, las personas pueden desarrollar sus competencias a través de una serie de empleos con diferentes Empleadores en una red interconectada de corporaciones empresariales, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Además, una carrera colectiva y acumulativa puede seguirse a través de las fronteras nacionales, a menudo con un empleo en una corporación, agencia u organización multinacional o a través de una búsqueda más individualizada de una trayectoria profesional globalizada. Como vienen haciendo desde finales de la década de 1980, muchos de los jóvenes con más talento y ambición que inician una carrera profesional pueden buscar un éxito rápido en Wall Street o una OPI respaldada por una empresa que les proporcione ingresos suficientes para toda la vida sin seguir una carrera colectiva y acumulativa. El problema es especialmente grave cuando las grandes empresas que solían ser los cimientos de las carreras colectivas y acumulativas apoyan el dominio de la "economía financiera" sobre la "economía productiva" distribuyendo casi todos, si no más, sus beneficios a los accionistas en forma de recompra de acciones y dividendos en efectivo. En resumen, ¿cómo se puede devolver a Estados Unidos a la senda de un crecimiento económico estable y equitativo? En opinión de algunos investigadores, la agenda política para la reforma de la gobernanza empresarial es una condición necesaria para una prosperidad sostenible: prohibir las recompras de acciones como recompras en el mercado abierto; estructurar la remuneración de los ejecutivos para incentivar la creación de valor, no la extracción de valor; colocar a representantes de los hogares como trabajadores y contribuyentes en los consejos de administración de las empresas, excluyendo al mismo tiempo a los depredadores extractores de valor del ejercicio del control estratégico; arreglar el maltrecho sistema fiscal para que las empresas rentables y los hogares ricos devuelvan valor a la sociedad para pagar las capacidades productivas con las que ésta les dota, incluida una mano de obra formada y experimentada; y coordinar la tríada de la inversión para permitir que una proporción cada vez mayor de la población siga y prospere con carreras colectivas y acumulativas.

Ventajas de la Inseguridad respecto a la Carrera Profesional

En estos días se habla mucho de la crisis de sentido generada por la pandemia y el ajuste de cuentas con los lugares de trabajo tóxicos que hacen que muchos abandonen las empresas en masa. De hecho, investigaciones recientes sugieren que más de la mitad de los estadounidenses están considerando un cambio de trabajo porque sienten que sus empleadores no se preocupan por sus inquietudes, y quieren que la flexibilidad se convierta en una parte permanente de su vida laboral. Algunos han sentido una repentina claridad sobre lo que quieren -y lo que no- para su carrera. ¿Pero qué pasa si no lo sabes con seguridad? ¿Y si, además de la sensación general de malestar o recelo, tienes una sensación más profunda de incertidumbre sobre lo que quieres hacer a continuación? Oyes a tus colegas decir cosas como "quiero marcar la diferencia" y "quiero sentir que mi trabajo importa", y en privado te preocupas: "Bueno, yo también quiero esas cosas, pero ¿hay algo malo en mí si no sé exactamente qué es?". En opinión de algunos expertos, no hay nada de qué preocuparse si estás pasando por alguna de estas cavilaciones existenciales sobre tu carrera pero no estás seguro del camino a seguir. De hecho, no saber qué hacer puede ser tu mayor ventaja competitiva. Creen que tiene valor sentarse en este estado liminal de incertidumbre. Según nuestra experiencia, muchos de los que afirman tener las respuestas pueden haber definido un "propósito" simplemente para calmar su falta de significado no reconocido previamente, o simplemente han conseguido persuadirse de que tienen una idea firme pero han ignorado las muchas opciones y posibilidades disponibles. En cierto modo, la gente busca el significado como una persona borracha busca las llaves perdidas de su casa: junto al poste de la luz, no porque sea ahí donde se le hayan caído, sino porque es el único lugar fácil que puede ver.

Formas de Aprovechar la Incertidumbre

He aquí algunas maneras de aprovechar el hecho de no saber lo que va a pasar.

Deja que lo desconocido te abra a las posibilidades

Al no tener la "respuesta" a lo que sigue, la incertidumbre plantea mejores preguntas sobre lo que podría ser lo siguiente. El hecho de no tener un destino específico en el que fijarse (por ejemplo, quiero ser coach de vida o voy a ser veterinario) te permite dar un paso atrás y preguntarte por trayectorias profesionales que nunca habrías considerado. Por ejemplo, Deborah, una antigua ejecutiva de recursos humanos que buscaba su siguiente capítulo, se permitió explorar una variedad de posibilidades antes de lanzarse a su siguiente carrera. Realizó entrevistas informativas y viajó al extranjero para ver el trabajo "sobre el terreno" relacionado con las causas que le interesaban. Piensa en los momentos de tu carrera en los que sentiste que estabas haciendo tu mejor trabajo y te sentías más satisfecho. ¿En qué otros contextos podrían darse esos momentos? Por ejemplo, tal vez desempeñe un papel financiero que requiera un análisis complejo de los datos y los momentos en los que sienta que está en su mejor momento son aquellos en los que sus ideas conducen a soluciones innovadoras. Piensa en qué otros entornos fuera del ámbito financiero podrían beneficiarse de tu aguda capacidad de resolución de problemas.

Aprenda a leer las señales correctas

Al igual que la conducción en una autopista desconocida, la ambigüedad nos obliga a estar alerta. La clave es estar alerta con curiosidad, no con miedo. Para demasiadas personas, la incertidumbre profesional y la ansiedad resultante conducen a elecciones poco óptimas. Al temer nuestra obsolescencia, la falta de empleabilidad o el hecho de no estar preparados para convencer a los demás de nuestro valor, nos vendemos mal. Ignoramos las señales que podrían apuntar a algo aventurero y nos conformamos con algo conocido, aunque sea insatisfactorio.

Sé fundacional a la hora de definir tu carrera

Aprovecha el espacio liminal de tu carrera dando un paso atrás y haciendo un inventario de tu cartera de competencias para garantizar la mayor aplicabilidad posible de lo que sabes hacer. Lisa, una profesional de la que Dorie habla en su libro Reinventing You, se dio cuenta de que no quería ser jurista, un objetivo que había perseguido durante los últimos diez años. En lugar de regodearse, Lisa hizo un inventario de sus habilidades transversales y se dio cuenta de que, con su formación jurídica en argumentación oral, podía ser una vendedora persuasiva, y con las habilidades lingüísticas que adquirió para su estudio de doctorado, podía trabajar a nivel internacional. Al final, pudo aplicar sus habilidades a una carrera que realmente le gustaba en la industria del vino. También puede identificar las áreas en las que quiere desarrollarse. De la misma manera que los investigadores llevan a cabo una investigación fundacional o exploratoria para descubrir nuevos problemas, definir tu futuro en términos de habilidades en lugar de puestos de trabajo ampliará tu apertura. Pregúntate: ¿Hay áreas en las que necesitas profundizar en alguna habilidad? Por ejemplo, si has trabajado en el sector de las ventas y has perfeccionado tus habilidades de comunicación, considera la posibilidad de dar un paso atrás y pulir tus habilidades para hablar en público. Si trabajas con tecnologías específicas, piensa en cómo puedes ayudar a otros a utilizarlas con eficacia. Aprovecha este tiempo para redondear las aplicaciones más amplias de lo que sabes hacer y para pulir los lados planos.

Deja que la ambigüedad te haga más adaptable

Las constantes turbulencias del mundo actual exigen la capacidad de cambiar de rumbo cuando sea necesario. Pero los humanos somos máquinas que buscan la previsibilidad y no nos gusta pivotar a menos que nos veamos obligados a hacerlo. De hecho, gran parte de nuestra aparente búsqueda de sentido no es más que una obsesión inherente por el orden, la familiaridad y la previsibilidad, porque éstas son las dimensiones básicas de la cordura y la estabilidad que mantienen a raya nuestro estrés y ansiedad. Nuestro instinto natural es imponer la certeza sobre la ambigüedad para recuperar la sensación de control. ¿Y si, por el contrario, te permitieras inclinarte hacia la incomodidad? Al enfrentarte a la ambigüedad, debilitas su agarre, haciendo que lo desconocido sea menos aterrador. En lugar de preguntarte: "¿Qué amenaza tengo que mitigar?" ante lo desconocido, pregúntate: "¿Qué me libera esta ambigüedad para hacer lo que no haría una mayor certeza?". Por ejemplo, en lugar de centrarte sólo en las oportunidades para las que ya estás capacitado, para sentirte más "empleable", experimenta con áreas en las que puedes estar menos capacitado pero por las que siempre has sentido curiosidad y disfruta de la libertad de probar algo sin tener que demostrar nada a nadie. No cabe duda de que se necesita un nivel básico de madurez mental y psicológica para aceptar la incertidumbre y reconocer lo que no se sabe. Pero como dijo Voltaire: "La duda no es una condición agradable, pero la certeza es absurda". Al aumentar tu capacidad de adaptación, te haces mucho más atractivo para los futuros responsables de la contratación que buscan la característica de la agilidad en un sinfín de trabajos.

Aprende a vivir con propósito

Aunque la naturaleza hiperespecífica de una "declaración de propósitos" personal es atractiva, a menudo se basa en una falsa precisión. Con frecuencia, el propósito personal se convierte en un eslogan generalizado que parece inspirador, pero que ofrece poca orientación práctica. En lugar de apuntar a un objetivo estrecho como "Quiero montar mi propia consultoría" (que suele nacer del deseo de liberarse de las restricciones corporativas y de controlar el propio destino) o a uno vago y amplio como "Quiero ayudar a la gente a vivir mejor" (una aspiración común después de trabajar sin sentido durante años en un empleo aburrido), considere lo que significaría vivir con más propósito cada día. Por ejemplo, para sentir que tienes más control sobre tu tiempo, ¿qué hábito podrías incorporar a tus rutinas para dedicarte tiempo a ti mismo: para explorar futuras opciones profesionales, para practicar el autocuidado, para pasar más tiempo con los amigos? Si ayudar a otras personas es algo que valoras, piensa en lugares en los que podrías ser voluntario regularmente o en profesionales más jóvenes a los que podrías orientar. Vivir con un propósito significa alinear tus elecciones diarias con un conjunto de valores y elegir intencionadamente algunas opciones en lugar de otras basándote en esos valores. En lugar de intentar vivir con un propósito, aprende a vivir con un propósito. Puedes hacerlo tanto si estás buscando un cambio de carrera como si no. Y si lo estás haciendo, hacerlo con más propósito probablemente aumentará la calidad de la elección que finalmente hagas. No cabe duda de que vivir entre dos etapas profesionales puede ser una locura. Si pudiéramos elegir, todos preferiríamos tener claridad en lugar de enfrentarnos a la niebla del desconocimiento. Pero para muchos, encontrar la claridad es un proceso iterativo, a veces necesariamente desordenado. Aferrarse a una falsa precisión para calmar su angustia probablemente le llevará a un mayor malestar más adelante, cuando se dé cuenta de que saltó de la proverbial sartén al fuego. Libérate de la falsa obligación de saber algo que quizá no se pueda saber ahora. Dar forma al próximo capítulo de tu carrera merece todo el tiempo, el cuidado y la atención que puedas dedicarle. No te resistas a la incertidumbre, abrázala. Al igual que un tesoro enterrado, contiene pistas sobre posibilidades que te alegrarás de no haber pasado deprisa cuando las descubras. Datos verificados por: Christian Asunto: historia-social. Asunto: ambito-laboral.

Prioridades profesionales ante un Futuro laboral incierto

Cuando uno se adentra en un nuevo año, es natural que piense en la situación de su carrera y en el rumbo que va a tomar. En estos primeros meses, las empresas suelen notificar a los empleados los cambios en la retribución y las bonificaciones por el rendimiento del año anterior. Algunas observaciones adicionales: También anuncian los ascensos y las reorganizaciones de acuerdo con la planificación de la sucesión y la estrategia de la empresa. En consecuencia, esta época puede ser motivo de celebración para algunos compañeros y de angustia profesional para otros. Pero el año 2022 puede ser aún más difícil entender las prioridades de su carrera y hacer algo al respecto, dada la continua incertidumbre que rodea nuestras vidas laborales. Desde la pandemia, las empresas siguen tratando de averiguar muchos factores que afectan a la carrera de sus empleados, desde la decisión sobre las políticas adecuadas de trabajo a distancia o el uso de trabajadores contingentes en lugar de empleados a tiempo completo hasta la contención de la marea de la Gran Dimisión. Un estudio reciente demostró que no sólo sigue aumentando la rotación de los empleados, sino que la gente está más dispuesta que antes a dejar su empresa incluso sin tener otro trabajo. Y tanto si eres tú quien se va como si te quedas, tu estabilidad profesional se ve indudablemente afectada.

Aprovechar la Incertidumbre

Puede que le preocupe que su carrera se quede sin rumbo con toda esta volatilidad. Pero aquí tienes cuatro consejos que pueden ayudar no sólo a capear la incertidumbre que te rodea, sino incluso a encontrar la manera de aprovecharla en tu beneficio futuro.

Aprovechar los momentos de incertidumbre para afinar los planes profesionales a largo plazo

Cuando las cosas se sienten estables y predecibles, no es urgente hacer una verdadera introspección sobre tu futuro. Y la certidumbre profesional puede sentirse bien en el momento, pero también puede impedirle operar con su máximo potencial. La inestabilidad puede ser un impulso para reforzar tu destreza profesional a largo plazo. Piensa que la mayoría de la gente espera a replantearse su futuro hasta después de una crisis, como el despido o el deseo de abandonar la empresa debido a un lugar de trabajo tóxico. En ese momento, es difícil obtener la visión necesaria de uno mismo antes de tomar decisiones por desesperación. En lugar de ello, invierte en el desarrollo de tu carrera mientras todavía tienes una sensación de control y elección, para que puedas mantener la cabeza despejada y actuar en tu mejor interés. Al dar un paso atrás durante una época de inestabilidad no deseada, esta ejecutiva ideó una estrategia que la hizo avanzar intencionadamente, en lugar de dejar que las circunstancias fuera de su control le quitaran poder.

Descubra quién debe ser, no sólo lo que debe hacer

Una investigación reciente muestra que dos tercios de los empleados consideraron que la pandemia les hizo reflexionar sobre su propósito en la vida y que el 70% de los empleados ven su propósito definido por su trabajo. El resultado es un cambio radical en la forma en que los solicitantes de empleo actuales dirigen sus carreras con más intención y en la forma en que las empresas deben responder en sus decisiones de selección y promoción. La promoción profesional siempre ha consistido en construir tu currículum, con más actividades y resultados cuantificables en cada experiencia. Este enfoque sigue siendo importante, pero se centra implacablemente en lo que has hecho, no en quién eres. Para tener éxito en el cambiante entorno laboral actual, especialmente como líder que inspira el rendimiento, necesitas saber quién tienes que "ser", no sólo una lista de lo que puedes hacer.

Céntrate en el proceso, no en los resultados, y tu pasión te encontrará

Además de la estabilidad que aportan tus valores más profundos, puedes crear certidumbre si te centras en los procesos y no en la inestabilidad de los resultados. Esto no sólo te dará una sensación de control, sino que también aumenta la probabilidad de obtener resultados exitosos en algo que luego puede generar más pasión en ti para seguir contribuyendo. Por ejemplo, establezca algunos comportamientos profesionales que generalmente tienen una influencia positiva en su impacto de liderazgo y potencial de avance. Algunos ejemplos pueden ser: contribuir o preguntar algo perspicaz en cada reunión de equipo; asumir una oportunidad de ampliación más allá de su función cada trimestre; reunirse con una parte interesada clave para tomar un café cada semana; presentarse a dos nuevos contactos cada semana; ofrecer una idea estratégica y de impacto en los ingresos a la dirección cada mes; y reconocer a un compañero de trabajo por algo útil que haya hecho, cada día. A continuación, ponte como objetivo demostrar estos comportamientos de forma programada, te apetezca o no ese día. La idea es centrarse en los "indicadores adelantados" del éxito profesional, que son aquellas acciones sobre las que tienes pleno dominio para experimentar, en lugar de los "indicadores retrasados", que son impredecibles y sólo se manifiestan después de haber alcanzado el objetivo, como un ascenso o un nuevo empleo. La ventaja de concentrarte en el proceso de tu trabajo y tu carrera es que te ayuda a conformar tu identidad como contribuyente valioso pase lo que pase. Y a medida que mejora tu autopercepción, aumenta tu motivación intrínseca, lo que te lleva a ofrecer más de tus talentos a quienes los necesitan. Como se mencionó al principio, algunos años serás tú quien celebre el ascenso, y otras veces serás tú quien se sienta frustrado por tener que rendir cuentas a un nuevo jefe. Muchas personas de alto rendimiento se desilusionan con su carrera durante estos altibajos. Algunas observaciones adicionales: Toman decisiones de forma impulsiva con la esperanza de obtener mejores resultados y, a veces, se desentienden por completo, creyendo que debe haber algo más allá que esté más alineado con sus pasiones. Pero, como demuestran los estudios, seguir tu pasión no sólo está sobrevalorado, sino que puede limitar tu capital profesional, que es el conocimiento, la red de contactos y el dominio de las habilidades que te harán atractivo para los empleadores. Por eso, en estos tiempos de incertidumbre, es mejor comprometerse con un conjunto estable de comportamientos profesionales y centrarse en la coherencia y el perfeccionamiento a medida que te acercas a los resultados deseados. Lograrás los objetivos profesionales iniciales que tenías o, al menos, desarrollarás la autoeficacia y la resiliencia para guiar tu carrera hacia una nueva oferta de valor.

Desarrollar la agilidad del aprendizaje para adelantarse a los cambios futuros

Evaluar tus valores, trabajar desde la intención e invertir en el proceso de hacer un gran trabajo son vitales para una carrera exitosa en medio del cambio. Pero estos factores dependen principalmente de lo que ya eres. Hay un factor más que es fundamental para tu éxito a largo plazo porque está relacionado con tu forma de evolucionar, es decir, con tu forma de aprender. Se llama agilidad de aprendizaje, y desarrollarla le ayudará no sólo a seguir siendo relevante en su carrera, sino a superar su rendimiento en un mundo en constante cambio. Las personas con un alto nivel de agilidad en el aprendizaje gestionan su carrera con una buena disposición para adaptarse, mantener la curiosidad, ser reflexivos, minimizar la actitud defensiva y desaprender modelos mentales muy arraigados para dar paso a otros más útiles. Y las investigaciones demuestran que una alta agilidad de aprendizaje está significativamente correlacionada con objetivos profesionales muy positivos, desde la compensación hasta la frecuencia de los ascensos, la proximidad al director general y la percepción de la competencia de liderazgo. Empiece a desarrollar su agilidad de aprendizaje con una sencilla práctica de reflexión. Algunas observaciones adicionales: Termine cada día con un ejercicio de diario de 10 minutos en el que se haga tres preguntas: ¿He experimentado y mostrado hoy una auténtica curiosidad? ¿He estado a la defensiva hoy, aferrándome a mis perspectivas? ¿He aprendido algo nuevo hoy o he cuestionado mis creencias pasadas? Con el tiempo, el examen de los patrones de tu diario de reflexión te abrirá naturalmente los ojos a las oportunidades de cambiar tus modelos mentales y tu comportamiento para el crecimiento futuro. El alto nivel de incertidumbre que nos rodea en este momento puede aumentar aún más en el nuevo año y más allá. Y con tal inestabilidad, puede que le resulte difícil destacar en su carrera ahora y planificar su futuro. Sin embargo, si sigue estas estrategias, podrá capacitarse mejor para llevar una carrera de larga duración que sea a la vez exitosa y personalmente satisfactoria. Datos verificados por: Andrews Asunto: carrera-profesional. Asunto: derecho-laboral.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También