Carreras

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Discusión sobre este post

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Rafa Castón
Oct 12, 2024

Los profesores están en general muy mal pagados, y en muchas ocasiones los padres delegan en ellos la educación completa de sus hijos, no cumpliendo con su deber de padres. Ni se les reconoce la autoridad que deberían tener dado su papel tan importante.

Yo fui a un colegio privado concertado, donde los alumnos éramos gente bastante normal, todos de familia de clase media (de clase media de la de antes), unos tenían más, otros menos, pero nadie era hijo de millonario. Nuestros padres hicieron un gran esfuerzo para mandarnos a un buen colegio.

Creo que lo importante al final son los profesores, no si el colegio es privado o no. Buenos profesores hacen que los alumnos aprendan más y mejor. Creo que si están motivados y sienten que su labor está reconocida, trabajarán más a gusto y eso se notará en los niños.

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Aimee
Oct 2, 2024

❤️❤️

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Por supuesto, sigue adelante.

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