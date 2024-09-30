Problemas públicos, soluciones privadas: En América Latina y el Sur de Europa, son los colegios privados el problema?

La verdad es que el sistema público está tremendamente sobrecargado, infra-financiado y necesita una gran reforma. ¿Las escuelas privadas también necesitan una reforma?

Las pruebas demuestran, señalaba M. Harrison en un artículo que tuvo cierta repercusión en su momento (2005) que las escuelas privadas de Estados Unidos tienen mejores profesores que las públicas a pesar de pagar menos y no estar sindicadas. Respecto a los resultados de PISA en América Latina, una de las conclusiones del estudio en 2024 es que los jóvenes de 15 años de América Latina se enfrentan a una crisis educativa y a importantes disparidades socioeconómicas. Por término medio, el 75% tiene dificultades en matemáticas y el 55% en lectura. El 88% de los alumnos vulnerables obtienen malos resultados en matemáticas.

En varios países europeos, tanto en el sector privado como en el público, los resultados son similares… y mediocres, dado el mismo origen social. Para mejorar los resultados, hay que pagar más a los profesores y revisar los métodos de aprendizaje.

Escuelas privadas o públicas: la clave del problema está en los métodos de enseñanza, no en el estatus

La encuesta Pisa sobre el rendimiento de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, publicada por la OCDE el pasado diciembre, reveló resultados aún más preocupantes para los alumnos de varios países europeos de secundaria. Francia se situó en un muy mediocre 26º puesto entre los países desarrollados, y descendió más que en otros lugares, sobre todo en matemáticas. Casi 8.000 alumnos franceses participaron en las pruebas, procedentes de 335 centros representativos, tanto públicos como privados concertados. Los alumnos de centros privados obtuvieron 27 puntos más que los de centros públicos en matemáticas. Algunos países, como Francia, suspendieron, en esa clasificación, la prueba de la desigualdad.

Pero esto no significa que los colegios privados sean superiores. Al fin y al cabo, Francia es uno de los países donde el origen social es el mayor determinante del rendimiento de los alumnos. Sin embargo, está claro que los centros privados matriculan a más niños de entornos privilegiados, que representan el 55% de sus alumnos, frente al 32% en los centros públicos. A la inversa, el 28% de los alumnos de las escuelas públicas reciben becas, frente al 11% de las privadas.

A partir de la Edad Media, la tarea educativa recayó principalmente en la Iglesia (como uno de sus grandes logros), hasta que el Estado tomó el relevo en el siglo XIX con la introducción de la escolarización obligatoria. No hay continuidad entre las escuelas de la Antigüedad tardía y las de la Edad Media, surgidas principalmente de instituciones eclesiásticas (escuelas de institutos religiosos) y destinadas a la formación del clero. Se trataba de escuelas monásticas, a las que más tarde se añadieron establecimientos anexos a catedrales o colegiatas.

Formación y remuneración del profesorado

Una vez tenido en cuenta este sesgo socioeconómico, la diferencia de rendimiento en matemáticas se decanta a favor del sector público: +21 puntos según el estudio Pisa. En términos más generales, aunque los centros privados obtienen mejores resultados en el “brevet” y el “bac” con matrícula de honor, el rendimiento de los dos sistemas es similar para un mismo origen social. Así que el modelo educativo de muchos países europeos, pero también latinoamericanos, no se arreglará con «recetas» del sector privado.

Niveles salariales de los profesores en comparación con otros empleados del sector terciario

Hay que dar prioridad a la formación y remuneración de los profesores, que actualmente son idénticas en ambos sistemas. Como ocurre en España, Portugal y muchos países latinoamericanos, los profesores franceses están mal pagados, con salarios entre un 20% y un 40% inferiores a los de sus colegas alemanes, lo que contribuye a una crisis profesional y provoca una fuerte caída del nivel de contratación.

También, en relación a los niveles salariales de los profesores en comparación con otros empleados del sector terciario con el mismo nivel de cualificación, los resultados son malos en Europa (-10% de media en la Unión Europea), e incluso en los países nórdicos (-4% en el caso de Finlandia).

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Reducir la burocracia

Además, las comparaciones internacionales demuestran que hay que revisar la “manera de enseñar” de muchos países “latinos”: las técnicas pedagógicas son demasiado magistrales y no fomentan suficientemente la iniciativa y la creatividad, y los profesores no apoyan suficientemente a sus alumnos. También hay que desarrollar el trabajo colaborativo, en el que los mejores alumnos explican a los menos buenos, que ha demostrado su eficacia en Finlandia, en lugar de los grupos por niveles.

El sector de la formación profesional experimentó importantes cambios estructurales a finales del siglo XX, con la introducción del bachillerato profesional y la transformación de las escuelas técnicas superiores en universidades de ciencias aplicadas. Al mismo nivel que estas últimas se encontraban las universidades de formación del profesorado, a las que asistían los futuros profesores de primaria y secundaria.

Por último, el «mamotreto» del sistema educativo de numerosos países de América Latina y el Sur de Europa aún no ha conseguido desprenderse de su burocracia y rigidez administrativa. Es imperativo que se ajusten las puntuaciones de las pruebas Pisa. Existe una correlación directa entre la posición de los países en las clasificaciones internacionales de los sistemas educativos y sus resultados en términos de empleo y productividad. Las escuelas de hoy crean el crecimiento de mañana.