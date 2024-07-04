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Rachel Morgan
Jul 11, 2024

Gracias ya se cómo Mejorar su Gestión del Tiempo en Equipos de Trabajo😊😊

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Salvador Lorca 📚
Jul 4, 2024

"Expediente Riqueza:

1. La gente rica cree "Yo creo mi vida". Los pobres creen que "La vida me sucede a mí".

2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder.

3. La gente rica se compromete a ser rica. Los pobres quieren ser ricos.

4. La gente rica piensa en grande. Los pobres piensan en pequeño.

5. La gente rica se centra en las oportunidades. Los pobres se centran en los obstáculos.

6. Las personas ricas admiran a otras personas ricas y con éxito. La gente pobre está resentida con la gente rica y con éxito.

7. Las personas ricas se asocian con personas positivas y de éxito. La gente pobre se asocia con gente negativa o sin éxito.

8. La gente rica está dispuesta a promocionarse a sí misma y su valor. La gente pobre piensa negativamente sobre la venta y la promoción.

9. La gente rica es más grande que sus problemas. Los pobres son más pequeños que sus problemas.

10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores.

11. Los ricos eligen que se les pague en función de los resultados. Los pobres eligen que se les pague en función del tiempo.

12. Los ricos piensan "ambas cosas". Los pobres piensan "una cosa o la otra".

13. Los ricos se centran en su patrimonio neto. Los pobres se centran en sus ingresos laborales.

14. Los ricos gestionan bien su dinero. Los pobres gestionan mal su dinero.

15. La gente rica hace que su dinero trabaje duro por ellos. La gente pobre trabaja duro por su dinero.

16. La gente rica actúa a pesar del miedo. Los pobres dejan que el miedo les detenga.

17. La gente rica aprende y crece constantemente. Los pobres creen que ya lo saben".

- T. Harv Eker (Secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riqueza)

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