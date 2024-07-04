Productividad Laboral: Cómo Mejorar su Gestión del Tiempo en Equipos de Trabajo

¿Siente que el tiempo nunca es suficiente? ¿Se siente abrumado por el caos de su vida? ¿Se encuentra a menudo trabajando horas extras pero sin poder completar sus tareas diarias?

En algunos países, vivimos en un mundo adicto al trabajo en el que a todos se nos lleva al límite, a todos se nos exige que hagamos siempre más, y más nunca es suficiente. Si se centra en la mera cantidad de trabajo en lugar de en su eficacia, está creando con sus propias manos el entorno estresante y autodestructivo que está experimentando ahora. Si así es como se siente entonces, no culpe al mundo, busque soluciones. La productividad no consiste en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas, y en seleccionar las expectativas más adecuadas. Aún puede superar esta penosa condición replanteándose su vida y poniendo freno a algunos malos hábitos que frenan su potencial.

Todos tenemos las mismas 24 horas al día, así que ¿por qué cree que su tiempo no es suficiente? Si nadie puede contar con más tiempo que usted, ¿por qué tiene dificultades cuando algunos otros parece que no las tienen? Mejorar su productividad puede basarse en un cambio de mentalidad y en aceptar por fin el hecho de que usted crea su vida y no se limita a reaccionar ante ella.

Equipos (Técnicos) Múltiples: Gestión del Tiempo en el Trabajo

Nota: Sobre el marco de la dirección de equipos técnicos múltiples de trabajo, véase en otro lugar.

Cuando tiene tantas obligaciones de gestión que le queda poco tiempo para codificar, puede empezar a sentir que su día ha sido tomado como rehén por los caprichos de los demás. Empieza a ver cómo se acumulan las reuniones: las individuales, las de planificación, las actualizaciones de estado. Standups. Sentadas. Lucha, lucha, lucha.

Espere, nada de peleas en la sala de guerra.

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Ya es hora de que descubra cómo gestionar su tiempo. De lo contrario, se encontrará con días pasados y poco que mostrar por ellos. Aún tiene responsabilidades como directivo. Todavía tiene tareas que cumplir que requieren que haga algo más que sentarse en una reunión: cosas como establecer objetivos para el equipo, ayudar a su equipo de producto a poner detalles en las hojas de ruta del producto y asegurarse de que una tarea asignada realmente se terminó. Esto último, el seguimiento de la finalización de la tarea, puede convertirse en uno de los mayores sumideros de tiempo y distracciones de su día si no tiene cuidado. Véase también acerca de:

La gestión del tiempo es algo personal. Algunas personas son muy organizadas, y esas personas desarrollan estrategias complejas para gestionar sus calendarios y listas de tareas pendientes. Aplaudo a esas personas. Por lo general, yo no soy una de ellas. Sin embargo, he encontrado que las ideas del famoso libro de David Allen sobre productividad, “Getting Things Done”, son útiles para reflexionar, y recomiendo su lectura aunque no adopte todo el proceso.

Mientras tanto, una filosofía general básica de gestión del tiempo le servirá independientemente de cuál sea su táctica. La gestión de su tiempo se reduce a una cosa importante: comprender la diferencia entre importancia y urgencia. Prácticamente todas sus tareas se situarán entre dos elementos: lo importante y lo urgente, y lo que no es una de las dos, o las dos. Si es importante y urgente, lo hace. Ya sabe de lo que hablo. Hay un apagón importante que usted está ayudando a arreglar. Mañana hay que entregar la redacción de la evaluación del rendimiento. Quiere hacer una oferta a un gran candidato que tiene otra oferta competidora que expira en dos días. Si deja caer la pelota en una tarea de esta categoría, perderá algo tangible. Es poco probable que esté ciego ante la necesidad de hacer este tipo de cosas.

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Gran parte del reto de la gestión del tiempo surge cuando empieza a perder el sentido de la importancia. La urgencia suele percibirse más claramente que la importancia. Responder al correo electrónico es un buen ejemplo. Es fácil dejarse absorber por el correo electrónico como distracción, porque el punto rojo le indica que hay algo nuevo y le parece urgente acusar recibo. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia es realmente urgente el correo electrónico? El correo electrónico es probablemente el peor vehículo para transmitir información urgente y sensible al tiempo. Parece urgente, pero no lo es. Por eso tantos consejos precisos de gestión del tiempo animan a leer y responder al correo electrónico en momentos concretos del día.

La productividad es una trampa. Ser más eficiente sólo hace que tenga más prisa, y tratar de despejar las cubiertas simplemente hace que se vuelvan a llenar más rápido. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado nunca el "equilibrio entre la vida laboral y personal", sea lo que sea eso, y desde luego usted no lo conseguirá copiando las "seis cosas que la gente de éxito hace antes de las 7 de la mañana". Nunca llegará el día en que por fin lo tenga todo bajo control: cuando se haya contenido la avalancha de correos electrónicos; cuando sus listas de tareas pendientes hayan dejado de alargarse; cuando esté cumpliendo con todas sus obligaciones en el trabajo y en su vida familiar; cuando nadie se enfade con usted por saltarse un plazo o dejar caer la pelota; y cuando la persona totalmente optimizada en la que se ha convertido pueda dedicarse, por fin, a las cosas de las que realmente se supone que trata la vida. Empecemos por admitir la derrota: nada de esto va a suceder nunca. ¿Pero sabe qué? Es una excelente noticia". - Oliver Burkeman (Cuatro mil semanas: gestión del tiempo para mortales)

También tendemos a sustituir obvio por urgente a la hora de determinar el valor de algo. Si hay una reunión en su calendario, es obvio que debería estar en ese momento, pero ¿es esa reunión realmente urgente o la está utilizando para evitar pensar en la mejor forma de emplear su tiempo?

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo. Le estaré, personalmente, agradecido. Si cree que merecemos que comparta este artículo, nos hace un gran favor; puede hacerlo aquí:

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Hay muchas cosas que parecen urgentes y no lo son. Todo Internet, por ejemplo. Noticias, Facebook, Twitter. El chat puede parecer urgente, pero el chat es casi tan malo como el correo electrónico para comunicar información verdaderamente urgente e importante en el caso de un equipo deslocalizado.

Hemos trasladado gran parte de la comunicación en el lugar de trabajo tecnológico moderno del correo electrónico a sistemas de chat como Slack e HipChat. Esto tiene ventajas e inconvenientes, pero es importante señalar que trasladar la comunicación no es lo mismo que eliminarla. Las palabras y la información siguen fluyendo, simplemente se trasladan a lugares diferentes, y usted puede distraerse aún más con el goteo de información en constante movimiento del chat.

¿Siente que el tiempo nunca es suficiente? ¿Se siente abrumado por el caos de su vida? ¿Se encuentra a menudo trabajando horas extras pero sin poder completar sus tareas diarias? En algunos países, vivimos en un mundo adicto al trabajo en el que a todos se nos lleva al límite, a todos se nos exige que hagamos siempre más, y más nunca es suficiente. Si se centra en la mera cantidad de trabajo en lugar de en su eficacia, está creando con sus propias manos el entorno estresante y autodestructivo que está experimentando ahora. Si así es como se siente entonces, no culpe al mundo, busque soluciones. La productividad no consiste en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas, y en seleccionar las expectativas más adecuadas. Aún puede superar esta penosa condición replanteándose su vida y poniendo freno a algunos malos hábitos que frenan su potencial. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, así que ¿por qué cree que su tiempo no es suficiente? Si nadie puede contar con más tiempo que usted, ¿por qué tiene dificultades cuando algunos otros parece que no las tienen? Mejorar su productividad puede basarse en un cambio de mentalidad y en aceptar por fin el hecho de que usted crea su vida y no se limita a reaccionar ante ella.

Es probable que esté dedicando gran parte de su tiempo a cosas que son urgentes pero sólo ligeramente importantes, y sacrificando cosas que son importantes pero no urgentes. Un ejemplo de tarea importante pero no urgente es prepararse para las reuniones de modo que pueda dirigirlas de forma saludable. Las reuniones saludables requieren la implicación de todas las partes, y una cultura que favorezca las reuniones breves pero productivas requiere que los participantes hagan algo de trabajo previo para acudir a la reunión preparados.

Como responsable de varios equipos, puede recuperar mucho tiempo transmitiendo a sus equipos una cultura de reuniones eficaces. Haga que la gente se responsabilice de prepararse de la manera que tenga sentido. Pida los puntos del orden del día por adelantado. Cualquier tipo de reunión estándar que implique a un grupo de personas, ya sea de planificación, retrospectiva o postmortem, debe tener un procedimiento claro y unos resultados esperados.

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Uno de los principales cambios en este nivel en comparación con el anterior es que su jefe esperará que sea lo suficientemente maduro como para gestionarse a sí mismo y a sus equipos de forma independiente. Esto significa que su jefe confía en que usted se ocupe proactivamente de todas esas cosas importantes pero no urgentes antes de que se conviertan en urgentes, y especialmente antes de que se conviertan en urgentes para su jefe. Nadie le dirá cómo gestionar su calendario para disponer del tiempo necesario para hacerlo. He visto a directivos fracasar en este punto porque simplemente no podían hacer malabarismos con todas las diferentes tareas de forma organizada.

Llegar a tu potencial: "Los grandes mentores se desvelan pensando en cómo hacerte mejor. Disfrutan creando un entorno donde puedes sacar lo mejor de ti mismo. La mayoría de las personas no dedica mucho tiempo a pensar en cómo mejorar a los demás. Pero eso es lo que define a los mejores." - Ronnie Lott

Las reuniones pueden entrar en esa categoría de urgentes pero no importantes, y usted puede decidir simplemente no asistir a ellas cuando no se le necesite claramente. Tenga mucho cuidado con desplegar en exceso esta estrategia en este nivel concreto de gestión. La responsabilidad de mantener a sus equipos avanzando con éxito y felizmente implicados recae sobre sus hombros. Cuando deja de acudir a todas sus reuniones internas, corre el riesgo de perderse precisamente las pistas que le ayudarán a detectar los problemas a tiempo; una de las principales es la existencia de demasiadas reuniones aburridas.

Durante las reuniones, observe a su equipo en la sala y fíjese en su implicación. Si la mitad de ellos se están quedando dormidos, con la mirada perdida en el espacio, en sus teléfonos u ordenadores portátiles ignorando el desarrollo de la reunión, o de algún otro modo están desconectados, la reunión les está haciendo perder el tiempo.

Su asistencia a estas reuniones es en parte para prestar atención a la dinámica y la moral de su equipo. Un equipo feliz se sentirá enérgico y atraído. Un equipo infeliz o desmotivado se sentirá agotado o aburrido.

Creo que una de las mejores cosas de escribir online es que el lector (usted) puede dar su opinión, y que el autor (mi equipo y yo) puede recibir "feedback". Pero todo empieza con un comentario suyo:

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Volver a los asuntos importantes pero no urgentes. Pensar en el futuro ocupa un lugar destacado en esta lista. Sin duda, hay cosas que sabe que debería hacer pero que ha pospuesto. Quizá sea redactar las descripciones de los puestos para los que está contratando personal. Quizá sea desarrollar un plan de contratación. Puede que sea revisar el trabajo actual en un proyecto para asegurarse de que no se están colando problemas evidentes, o hablar con un directivo de otro equipo cuando haya un conflicto o una diferencia de opinión sobre cómo avanzar en un asunto compartido.

Podría ser cultivar la lista de cosas que son importantes pero en las que no ha pensado desde hace tiempo, para saber en qué centrarse. Si no reserva algo de tiempo para centrarse en estas cuestiones, le sorprenderán de forma negativa. Como gestor de varios equipos, es usted responsable de equilibrar la amplitud y la profundidad de pensamiento, de conocer los detalles de sus equipos en la actualidad pero también de mirar hacia dónde debe dirigirse en el futuro y qué necesita para llegar hasta allí.

Mensaje Salvador Lorca

Mientras navega por sus nuevas obligaciones, empiece a preguntarse:

¿Hasta qué punto es importante lo que estoy haciendo?

¿Parece importante porque es urgente?

¿Cuánto tiempo he dedicado esta semana a cosas urgentes?

¿He conseguido sacar tiempo suficiente para las cosas que no son urgentes?

“'No tengo tiempo' no es una frase útil cuando se trata de algo relacionado con tus sueños. Está bien elegir activamente hacer algo o no hacerlo, pero no le eches la culpa al tiempo.” - Alexi Pappas

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

La lección más dura: Como directivo, tengo esta lista mental de cosas sobre lo que necesita mi equipo. Cosas que controlo, cosas que intento solucionar, cosas que intento encontrar para ellos. Es mi trabajo entender lo que está pasando y lo que el equipo en su conjunto necesita para ser eficaz. Tal vez pueda observar el estado de las cosas y decir: “Ahora mismo tenemos un plazo, y lo que necesitamos es otro ingeniero para el próximo mes. Ese ingeniero soy yo”. Pero lo más probable es que mire el estado de las cosas y se dé cuenta de que lo que su equipo necesita es un gerente. Porque necesita contratar a X personas más. Porque Y tiene mucho potencial pero necesita algo de entrenamiento. Porque producto o diseño o algún otro equipo no le ha dado lo que necesita, así que tiene que ir a buscarlo. Porque el proceso es importante, y el que tiene es insuficiente o simplemente erróneo. Si su equipo necesita más a un gestor que a un ingeniero, tiene que aceptar que ser ese gestor significa que usted, por definición, no puede ser ese ingeniero. Sé que algunas personas gestionan ambas cosas, pero tiene que decidir, si va a ser pésimo en una, cuál será. Me siento mal cuando apesto como ingeniero, pero apestar como directivo sería una elección que infligiría a otras personas. Eso no es justo. Así que al final de otro día en el que siento que no he redactado suficiente código y no tengo forma de cuantificar lo que he conseguido, me digo que he sido tan buen gestor como sé serlo. Y eso tiene que ser suficiente por hoy.

Delegación

La delegación es la forma principal de librarse de la sensación de tener demasiados platos girando a la vez, e incluso de gestionar mejor el tiempo de trabajo. A medida que se le presenten las tareas, pregúntese: ¿necesito ser yo la persona que complete este trabajo? La respuesta puede depender de algunos factores: El grado de complejidad y la frecuencia de la tarea pueden servir de guía para determinar si debe delegar y cómo.

El Foco y las Horas

“Lo que no me daba cuenta antes es que no todas las horas del día son iguales. Hay horas en un día… y luego están tus mejores horas. Tus mejores horas son aquellas en las que te sientes más vivo, más lleno de energía, más inspirado, más creativo — más tú. Son esos momentos en los que tu enfoque es nítido, tu confianza está al máximo y tu corazón está completamente involucrado. Eres la mejor versión de ti mismo, sin esfuerzo. Como si estuvieras bajo el efecto de una droga orgánica sin efectos secundarios. Con el tiempo aprendes: tus mejores horas son un regalo - raras, finitas, para no desperdiciar. ¿Qué parte de tu vida merece que le dediques esas horas? Tus sueños - sean cuales sean.” Puede que te las arregles, o incluso prosperes, con el tiempo que te sobra. Pero tus sueños no se harán realidad así. Tus sueños no se harán realidad como “proyectos secundarios”, a menos que lo sean solo de nombre — a menos que en secreto les des la energía de un proyecto principal. Tus sueños exigen tus mejores horas—y nada menos. Porque cuando regalas tus mejores horas, estás regalando tus sueños — a los sueños de alguien más o, peor aún, a la nada.” -Anu Atluru, de Working Theorys.

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