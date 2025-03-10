El Productor de Música

La historia de la música popular es inseparable de la de los artistas que la crearon. Pero también está estrechamente relacionada con los empresarios, visionarios, productores, “mánagers”, jefes de sello y de estudio que permitieron a sus pupilos o clientes alcanzar el éxito o, en su defecto, convertirse en magníficos perdedores. Estos éxitos y fracasos han dado forma a la industria discográfica, principalmente desde principios de la década de 1920.

Hoy en día, el productor musical suele encargarse de supervisar las sesiones de grabación de un artista. Durante este proceso, que suele tener lugar en un estudio, define la ident…