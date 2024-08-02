Carreras

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Apr 25, 2025

Cierto. Es especialmente importante que conozca la disponibilidad de las personas para realizar el trabajo del proyecto, o elaborará calendarios que serán peor que inútiles. Digo peor porque serán engañosamente cortos y causarán estragos en su organización. Haga un estudio del tiempo para determinar el número, y luego utilícelo. Y si a la gente no le gusta que se pierda mucho tiempo en actividades ajenas al proyecto, corrija el problema eliminando esas actividades perturbadoras.

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Salvador Lorca 📚
Aug 3, 2024

"En mi agenda de hoy figura una depresión auto-acusatoria de seis horas".

- Philip K. Dick ("¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?")

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Por supuesto, sigue adelante.

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