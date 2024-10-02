Nota: Algunas veces encuentro un artículo, en inglés, en Substack que considero realmente útil o interesante para la audiencia de algunas de nuestras publicaciones. Como la mayoría de nuestros lectores prefieren leer sólo en español, en contadas ocasiones pido a su autor si podemos hacer una traducción total o parcial del artículo y reproducirlo en la publicación más relacionada con el tema, con su atribución correspondiente y una breve descripción del boletín original. En el presente caso (publicado a fines de septiembre de 2024), Jeremy Caplan, de Wonder Tools, amablemente, nos ha dado permiso para llevar a cabo tal traducción y publicarla. Su descripción y link está más adelante en este artículo. Para artículos pasados de Wonder Tools, véase aquí.

Perplexity AI: Explorando la búsqueda potenciada por IA más allá de Google

La experiencia de búsqueda impulsada por IA de Perplexity desafía el modelo de Google ofreciendo respuestas conversacionales, citando fuentes y mucho más.

Perplexity se ha convertido rápidamente en una fuerza en el mundo de las búsquedas, utilizando la inteligencia artificial para ofrecer respuestas a preguntas en lugar de una simple página de enlaces. Su fundador espera basarse en esto y desafiar a Google para que se convierta en el lugar donde encontrar información en Internet.

Esto es algo en lo que Google se ha metido de lleno con el experimento optativo «Experiencia Generativa de Búsqueda», pero el hecho de venir de una posición tan dominante le ha hecho reacio a mover el barco.

Fundada en 2022 por antiguos empleados de Google y OpenAI, la empresa ha recaudado más de 100 millones de dólares, incluida la inversión del gigante de la IA Nvidia, cuyo director ejecutivo, Jensen Huang, admite utilizarla «casi todos los días» como motor de búsqueda y como chatbot. Su interfaz es más ChatGPT que la de Google, pero en el fondo es principalmente un motor de búsqueda, que proporciona una lista de resultados, pero presentados con análisis y en un formato conversacional.

Al igual que Google desbarató Yahoo, Lycos e Infoseek hace dos décadas ofreciendo algo diferente, más rápido y más eficaz, podría (aunque es poco probable) estar a punto de sufrir el mismo destino a manos de un competidor más pequeño y ágil.

Prueba Perplexity para Buscar🔥

Ahora, del artículo original de Jeremy Caplan:

Perplexity es la mejor nueva herramienta de búsqueda de este año (2024). Utiliza IA para responder a tus preguntas basándose en fuentes online. Obtienes resúmenes concisos y relevantes con citas específicas. Estos enlaces a las fuentes te permiten verificar la información y profundizar en ella. Sigue leyendo para ver ejemplos, limitaciones y alternativas.

Precios: Gratis para búsquedas rápidas ilimitadas y cinco búsquedas Pro al día. O 20 $/mes por más de 300 búsquedas Pro y para subir y analizar archivos ilimitados. Ver la comparación de funciones. Funciona tanto en la Web como en iOS y Android. (Nota: los suscriptores de pago de Wonder Tools pueden obtener un año de Pro gratis).

Privacidad

Perplexity te permite buscar de forma privada de múltiples maneras.

Puedes buscar en una pestaña de incógnito del navegador sin ni siquiera crear una cuenta Perplexity.

Si creas una cuenta gratuita de Perplexity para almacenar los resultados de tus búsquedas, puedes activar la configuración de incógnito para anonimizar cualquier búsqueda individual.

Puedes mantener desactivada la «retención de datos» en la configuración. (Captura de pantalla)

Perplexity sólo analiza la información disponible públicamente, no las noticias de pago. Y sólo lee URLs cuando se le hace una pregunta relacionada.

Lo más útil de Perplexity

Citas Perplexity proporciona enlaces a sus fuentes, para que puedas hacer un seguimiento de cualquier cosa sobre la que quieras saber más.

Brevedad En lugar de largos artículos o listas de enlaces, obtén respuestas directas que ahorran tiempo.

Consejo: las búsquedas rápidas están bien cuando sólo buscas un dato sencillo (por ejemplo, cuándo se retiró Jordan). Las búsquedas Pro son mejores para consultas más complejas como las que se indican a continuación. Activa o desactiva la búsqueda Pro en el cuadro de búsqueda.

Razonamiento en varios pasos Perplexity descompone las consultas complejas en pasos. Te muestra las frases que utiliza para realizar tu búsqueda.

Consejo : escribe consultas detalladas con datos concretos sobre lo que buscas. Obtendrás mejores resultados que si sólo utilizas palabras clave.

Enfocar Refina tu búsqueda especificando las fuentes o dominios preferidos para obtener resultados más específicos. Puedes limitar tu búsqueda para centrarte sólo en vídeos, publicaciones académicas o fuentes sociales como Reddit.

Consejo: Utiliza un limitador de dominio para restringir tu búsqueda a un sitio concreto. Escribe dominio:.gov para centrarte sólo en sitios gubernamentales. O simplemente utiliza el lenguaje natural para limitar Perplexity a determinados tipos de sitios.

Seguimiento Haz preguntas de seguimiento para profundizar en un tema, como en una conversación. Para temas visuales, Perplexity puede mostrar imágenes y vídeos relevantes.

Colecciones Agrupa las búsquedas relacionadas en colecciones para facilitar su consulta y organización. Yo creé una para Atlanta antes de un viaje reciente. Puedes mantener una colección privada, invitar a otros a editarla o compartir un enlace público.

Páginas Comparte los resultados de las búsquedas creando páginas públicas que puedes personalizar. Ver un vídeo de demostración de 1 minuto . Ejemplo: Guía para principiantes de la batería.

Ejemplos: Cuándo utilizar Perplexity

Ponte al día sobre un tema: ¿Necesitas investigar las relaciones entre Corea del Norte y China? Pide a Perplexity un resumen y las fuentes. Luego puedes profundizar más si es necesario. Ver el resultado. Investiga información hiperespecífica: Si estás explorando organizaciones que ayudan a responder a los terremotos, pide una lista de organizaciones que hacen crowdsourcing de información sobre catástrofes naturales. Ver el resultado. Explora curiosidades personales: Si te interesa el desarrollo de Mozart como violinista, puedes preguntar por fechas y detalles clave. Ver el resultado.

(Diagrama de una diapositiva de Sara Platnick, responsable de Comunicación de Perplexity)

Más ejemplos de resultados de búsqueda

Reúne datos: «¿Cuánta deuda se ha condonado en virtud del PSLF en 2023 y 2024?» Ver el resultado Resume los informes oficiales: "¿Cuáles son las previsiones más acreditadas sobre el impacto a largo plazo del Brexit en el PIB del Reino Unido? ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe?" Ver el resultado. Comprueba la opinión pública: «¿Existe una encuesta Pew sobre el descubrimiento de noticias a través de las plataformas de los medios sociales?». Ver el resultado. Explora los archivos históricos: «Enumera los programas de alfabetización y educación implementados en los países africanos de alto crecimiento en la última década». Ver el resultado. Descubre patrones: «Compara el alquiler residencial con las tendencias inmobiliarias residenciales en California». Ver los resultados.

Funciones adicionales

La Enciclopedia Perplexity tiene una interesante colección de comparaciones de herramientas, como Descript vs Adobe Audition.

La extensión gratuita de Chrome te permite invocar una búsqueda Perplexity desde cualquier página. Sin embargo, el botón «resumir» no siempre me funciona.

Advertencias

Precisión y confabulación: Aunque Perplexity utiliza la generación aumentada de recuperación para reducir los errores, no es impecable. Comprueba siempre dos veces la información, especialmente los datos, antes de utilizarla en tu trabajo. Información en tiempo real: Perplexity no es una fuente óptima de información actualizada. Ponlo a prueba con noticias de última hora. Confía directamente en fuentes periodísticas fiables. La sección Descubrimiento ofrece útiles resúmenes de noticias. Sin embargo, como ocurre con Google Noticias, no está claro cómo se seleccionan los temas y las fuentes. Limitaciones en el análisis de documentos: El límite de tamaño de los archivos es de 25 MB. Para archivos más grandes, intenta convertirlos a texto. Limitaciones del PDF: Cuando se utiliza Perplexity para el análisis de documentos, funciona mejor con PDF que tengan texto claro. Los documentos históricos con páginas manuscritas difíciles de leer o texto descolorido pueden plantear problemas. Capacidades limitadas de generación de imágenes. Aunque Perplexity puede utilizarse para generar imágenes, esta función no está priorizada en la interfaz. Yo recomendaría otro servicio centrado en imágenes, como Midjourney, Adobe Firefly, Canva o Flux. Confío principalmente en DALL-E 3 como parte de mi plan ChatGPT Plus de 20 $/mes, aunque también estoy probando Ideogram 2.0.

Alternativas

Gratis

Búsqueda Generativa de Google: La búsqueda por IA de Google (en pruebas) da respuestas resumidas como Perplexity. Al principio cometía errores embarazosos, pero ha mejorado. Búsqueda móvil Arc: Una aplicación móvil que utiliza IA para buscar en varios sitios y ofrecer resultados resumidos. Tiene bloqueo de anuncios y rastreadores.

Gratuita con suscripción de pago opcional

Consenso: Excelente herramienta de investigación con IA. Escribe una consulta científica o académica para obtener un resumen de los resultados relacionados y enlaces a las fuentes.

Ejemplo: una investigación sobre el impacto de las transferencias monetarias en la pobreza. Los resultados son más útiles que la larga lista de enlaces que proporciona Google Scholar sin resumen. A diferencia de Perplexity, esto es mejor para la investigación académica. Precios: Gratuito para búsquedas ilimitadas y uso premium limitado; 9 $/mes facturados anualmente para capacidades completas de IA.

Sobre el Artículo Original

Este artículo ha sido producido por Wonder Tools (link). Según explica, cada artículo te ayudará a encontrar nuevos sitios, aplicaciones y recursos para que tu trabajo sea “más eficaz, creativo y divertido”.

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